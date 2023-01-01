Как выучить неправильные глаголы в 4 классе: игры и мнемотехники

Для кого эта статья:

Родители учеников 4 класса

Учителя английского языка для младших классов

Методисты и разработчики образовательных программ Первый учебный год, когда дети сталкиваются с неправильными глаголами английского языка, часто становится испытанием и для них, и для родителей. Таблицы, карточки и монотонное повторение — стандартные, но не самые эффективные методы для 10-летних учеников. А ведь именно в 4 классе закладывается фундамент будущего языкового развития! К счастью, существуют проверенные подходы, позволяющие превратить зубрежку в увлекательное приключение. Используя игровые техники и мнемонические приемы, можно помочь ребенку не просто заучить глаголы, а по-настоящему их усвоить, формируя позитивное отношение к изучению языка на долгие годы вперед. 🚀

Неправильные глаголы в 4 классе: что нужно знать

Неправильные глаголы английского языка — это те глаголы, которые при изменении времени (из настоящего в прошедшее) меняют свою форму не по общим правилам. Если правильные глаголы просто получают окончание -ed (play — played), то неправильные трансформируются особым образом (go — went — gone).

В программе 4 класса обычно вводится порядка 15-20 базовых неправильных глаголов. Именно эти глаголы составляют основу повседневной речи и встречаются в простых текстах и диалогах. Чаще всего учащиеся изучают их в трёх основных формах:

Infinitive (начальная форма) — например, go

Past Simple (прошедшее простое) — например, went

Past Participle (причастие прошедшего времени) — например, gone

Важно понимать, что в 4 классе от детей не требуется полного освоения всей системы времён. Основной фокус делается на использовании Present Simple и Past Simple, поэтому форма Past Participle часто даётся "для ознакомления", чтобы сформировать целостное представление о глаголе.

Ключевая особенность обучения в этом возрасте — необходимость баланса между структурированным подходом и игровыми элементами. Дети 9-10 лет всё ещё нуждаются в активных методах обучения, хотя уже способны концентрироваться на более сложных правилах.

Марина Светлова, преподаватель английского языка для младших классов У меня был ученик Миша, который категорически отказывался запоминать неправильные глаголы традиционным способом. Каждое занятие превращалось в борьбу. Однажды я заметила, как увлеченно он рассказывал о компьютерной игре Minecraft. Тогда я решила изменить подход — мы создали с ним "словарные блоки" в стиле этой игры. Каждый блок представлял собой глагол с его формами. Миша должен был "строить" предложения, используя эти блоки. За три недели таких занятий он выучил больше глаголов, чем за предыдущие три месяца! Этот случай показал мне, насколько важно адаптировать методику под интересы ребенка.

Топ-15 важнейших неправильных глаголов для детей

Выбирая неправильные глаголы для первоначального изучения в 4 классе, стоит ориентироваться на их практическую применимость. Представленные ниже глаголы наиболее часто используются в повседневной речи и учебных текстах для младших школьников. 📚

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод Пример использования be was/were been быть I was at school yesterday. go went gone идти We went to the park last Sunday. do did done делать I did my homework after lunch. have had had иметь She had a new toy. see saw seen видеть I saw a beautiful bird. take took taken брать He took my pencil. give gave given давать Mom gave me an apple. eat ate eaten есть We ate pizza for dinner. make made made делать, создавать She made a beautiful drawing. come came come приходить They came to visit us. read read read читать I read an interesting book. run ran run бежать The dog ran after the ball. write wrote written писать She wrote a letter to her grandma. tell told told рассказывать Dad told me a funny story. swim swam swum плавать We swam in the lake last summer.

Рекомендуется изучать эти глаголы небольшими группами — по 3-5 за раз. Такой подход позволяет детям лучше усваивать материал без перегрузки информацией. Кроме того, глаголы можно группировать по определенным признакам:

Глаголы с одинаковой второй и третьей формой : have-had-had, tell-told-told

: have-had-had, tell-told-told Глаголы на похожие тематики : eat-ate-eaten и drink-drank-drunk

: eat-ate-eaten и drink-drank-drunk Глаголы с "необычным" произношением: read-read-read (где меняется произношение, но не написание)

Важно помнить, что для детей 9-10 лет более эффективно изучать глаголы в контексте — через простые предложения или мини-истории, которые делают абстрактные грамматические формы более осязаемыми и понятными. 🧩

Игровые методы изучения английских глаголов

Трансформация обучения в игру — один из самых эффективных способов помочь четвероклассникам запомнить неправильные глаголы. Игровой подход снижает тревожность, связанную с изучением сложного материала, и повышает вовлеченность детей. 🎮

Вот несколько проверенных игровых методик, которые демонстрируют высокую эффективность:

Карточки с действиями. Создайте карточки, где на одной стороне написан глагол в базовой форме, а на другой — его формы в Past Simple и Past Participle. Ребенок должен показать действие, а другие участники угадать глагол и назвать все его формы.

Создайте карточки, где на одной стороне написан глагол в базовой форме, а на другой — его формы в Past Simple и Past Participle. Ребенок должен показать действие, а другие участники угадать глагол и назвать все его формы. Глагольное домино. Подготовьте домино, где вместо точек используются формы глаголов. Например, на одной половине "go", на другой — "went". Следующая карточка должна начинаться с "went" и заканчиваться другим глаголом.

Подготовьте домино, где вместо точек используются формы глаголов. Например, на одной половине "go", на другой — "went". Следующая карточка должна начинаться с "went" и заканчиваться другим глаголом. "Глагольный теннис". Вы называете глагол в базовой форме и бросаете мяч ребенку — он должен назвать форму Past Simple и бросить мяч обратно. Затем вы называете другой глагол и так далее.

Вы называете глагол в базовой форме и бросаете мяч ребенку — он должен назвать форму Past Simple и бросить мяч обратно. Затем вы называете другой глагол и так далее. Настольная игра с кубиком. Создайте простое игровое поле с клетками, на которых написаны глаголы в инфинитиве. Бросая кубик, игрок передвигает фишку и должен правильно назвать формы глагола, на который попал.

Создайте простое игровое поле с клетками, на которых написаны глаголы в инфинитиве. Бросая кубик, игрок передвигает фишку и должен правильно назвать формы глагола, на который попал. Глагольная охота. Спрячьте карточки с глаголами по комнате. Ребенок находит карточку, называет все формы глагола и получает очки за правильные ответы.

Особенно эффективны игры с цифровыми технологиями, учитывая увлеченность современных детей гаджетами:

Приложения с глагольными викторинами — краткие сессии по 5-10 минут идеальны для регулярного повторения

— краткие сессии по 5-10 минут идеальны для регулярного повторения Видеоигры с образовательным уклоном , где для продвижения требуется знание форм глаголов

, где для продвижения требуется знание форм глаголов Интерактивные онлайн-карты памяти, создаваемые самим ребенком для персонализации обучения

Важно варьировать игровые методики, чтобы поддерживать интерес ребенка. Исследования показывают, что информация, полученная в процессе положительного эмоционального опыта, запоминается на 40% лучше, чем при традиционной зубрежке.

Алексей Петров, методист образовательных программ Работая с группой четвероклассников, я столкнулся с проблемой — дети отказывались учить неправильные глаголы, считая это скучным. Я создал игру "Глагольный детектив", где каждый ребенок получил "дело" — историю с пропущенными глагольными формами. Чтобы раскрыть "преступление", нужно было правильно восстановить все формы глаголов. За каждый правильный ответ дети получали часть подсказки к финальной загадке. Результат превзошел ожидания! Через три недели игрового формата все 12 учеников безошибочно называли формы 20 базовых неправильных глаголов. Но самое главное — они просили новых "расследований" и сами придумывали истории с глаголами для своих одноклассников.

Мнемотехники для легкого запоминания глаголов

Мнемотехники — это специальные приемы запоминания, которые помогают детям создавать ассоциативные связи и образы. Для четвероклассников мнемонические методы особенно эффективны, так как в этом возрасте образное мышление все еще преобладает над абстрактным. 🧠

Вот несколько проверенных мнемотехник для запоминания неправильных глаголов:

Метод Описание Пример Эффективность Рифмовки Создание простых рифмованных фраз, включающих формы глагола "Go-went-gone, like the setting sun" Высокая для аудиалов Визуальные ассоциации Связывание форм глагола с яркими образами See-saw-seen: представить себя на качелях-"see-saw", глядя на что-то (seen) Высокая для визуалов Сюжетные цепочки Объединение нескольких глаголов в мини-историю "I write the letter, yesterday I wrote it, and now it has been written" Высокая для всех типов Созвучия с родным языком Поиск созвучий между английскими формами и русскими словами "Eat-ate-eaten" — "Ел он АТЕистом, и ИТэН (Итон) колледж знает об этом" Средняя Метод группировки Объединение глаголов со схожими изменениями форм Группа "ing-ang-ung": sing-sang-sung, ring-rang-rung Высокая для логиков

Особенно эффективны для детей этого возраста комбинированные методики, задействующие сразу несколько каналов восприятия:

Глагольные комиксы — создание простых историй в картинках, где персонажи используют разные формы глаголов

— создание простых историй в картинках, где персонажи используют разные формы глаголов "Глагольный театр" — разыгрывание мини-сценок с обязательным использованием целевых глаголов

— разыгрывание мини-сценок с обязательным использованием целевых глаголов Рисование ассоциаций — визуализация связей между формами глагола через рисунки

— визуализация связей между формами глагола через рисунки Песни с неправильными глаголами — существует множество специально созданных песен для запоминания форм

Применяя мнемотехники, важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Некоторым детям легче запоминать через движение (кинестетики), другим — через визуальные образы (визуалы), третьим — через звуковые ассоциации (аудиалы).

Исследования показывают, что использование мнемотехник повышает эффективность запоминания языкового материала на 50-80% по сравнению с традиционным заучиванием. При этом информация, усвоенная через мнемотехники, сохраняется в долговременной памяти до 3-4 раз дольше. 📊

Как родители могут помочь с неправильными глаголами

Роль родителей в освоении неправильных глаголов трудно переоценить — именно регулярная практика дома закрепляет материал, изученный в школе. Даже если вы не владеете английским в совершенстве, существует множество способов эффективно поддержать ребенка. 👨‍👩‍👧

Вот практические шаги, которые может предпринять каждый родитель:

Создайте систему визуальных подсказок. Разместите на видных местах (холодильник, зеркало в ванной, дверь комнаты) карточки с 3-5 глаголами. Меняйте их каждую неделю.

Разместите на видных местах (холодильник, зеркало в ванной, дверь комнаты) карточки с 3-5 глаголами. Меняйте их каждую неделю. Введите "минутки английского". Выделите 5-7 минут каждый день для повторения глаголов, например, за завтраком или перед сном.

Выделите 5-7 минут каждый день для повторения глаголов, например, за завтраком или перед сном. Используйте повседневные ситуации. Если ребенок что-то делает, спросите: "What are you doing now? What did you do yesterday?" Это помогает увидеть практическое применение глаголов.

Если ребенок что-то делает, спросите: "What are you doing now? What did you do yesterday?" Это помогает увидеть практическое применение глаголов. Применяйте принцип "one day — one verb". Выбирайте один глагол на день и старайтесь использовать его в разных ситуациях.

Выбирайте один глагол на день и старайтесь использовать его в разных ситуациях. Создавайте семейные игры. Например, "Глагольная эстафета", где каждый член семьи добавляет предложение к истории, используя неправильные глаголы.

Важно помнить о потенциальных сложностях и путях их преодоления:

Проблема: Ребенок быстро теряет интерес. Решение: Делайте занятия короткими (5-10 минут), но регулярными. Чередуйте методы — сегодня карточки, завтра игра. Проблема: Родитель не уверен в своем произношении. Решение: Используйте проверенные онлайн-ресурсы с аудиозаписями произношения, например, Cambridge Dictionary. Проблема: Ребенок путает формы разных глаголов. Решение: Группируйте глаголы по схожести изменений, а не изучайте все подряд. Например, сначала те, где совпадают 2-я и 3-я формы.

Очень действенной стратегией является "сэндвич-метод" повторения: утром — быстрый просмотр карточек с глаголами (3 минуты), днем — короткая игра или упражнение (5-7 минут), вечером — проверка в форме диалога или мини-теста (3-4 минуты).

Исследования показывают, что вовлеченность родителей в образовательный процесс повышает мотивацию детей на 35% и улучшает академические результаты на 20-30%. При этом важна не столько продолжительность занятий, сколько их регулярность и позитивный эмоциональный фон. 💪