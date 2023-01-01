Многоликий английский: диалекты и акценты современной Англии

Для кого эта статья:

Путешественники, планирующие поездку в Англию

Студенты и изучающие английский язык

Люди, интересующиеся лингвистическим разнообразием и культурой Англии Кто-то считает, что поездка в Англию не потребует языковой подготовки – ведь там говорят на всем известном английском, который многие из нас учили в школе. Но что, если вы окажетесь в Ньюкасле и не разберете ни слова из речи местного таксиста? Или попав в Ливерпуль, удивитесь, почему акцент местных жителей так сильно отличается от "правильного" произношения, которому вас учили? Языковой ландшафт Англии гораздо богаче и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Разберемся в многообразии английского языка и его диалектов, чтобы ваше лингвистическое путешествие по Туманному Альбиону стало увлекательным, а не обескураживающим опытом. 🇬🇧

Английский как официальный язык Англии: статус и история

Удивительно, но при всей очевидности этого факта, английский язык не имеет официального статуса в самой Англии на законодательном уровне. Он функционирует как де-факто официальный язык, на котором говорит подавляющее большинство населения страны – более 98% жителей.

История английского языка начинается с V века, когда германские племена англов, саксов и ютов вторглись на территорию современной Англии. Древнеанглийский (англосаксонский) период продолжался до XI века, когда после Нормандского завоевания 1066 года английский язык подвергся сильному влиянию французского. За это время язык претерпел значительные изменения, потерял большинство флексий и заимствовал огромное количество слов из французского.

Среднеанглийский период (XI-XV века) сменился ранненовоанглийским (XV-XVII века), когда произошел Великий сдвиг гласных – масштабное изменение произношения, определившее фонетику современного английского языка. В этот же период началась стандартизация языка, связанная с изобретением книгопечатания.

Елена Светлова, профессор лингвистики Когда я работала над исследованием эволюции английского языка, меня поразил один исторический факт: в 1362 году английский язык впервые использовался при открытии парламента вместо традиционного французского. Этот момент стал поворотным в признании английского как языка государства и права. До этого почти 300 лет после Нормандского завоевания французский был языком знати и образованных людей, а английский считался языком простолюдинов. Интересно, что многие "престижные" слова в современном английском имеют французское происхождение, а "обычные" – германское. Например, "свинья" по-английски "pig" (германский корень), но мясо свинины – "pork" (от французского "porc"). Такие лингвистические пары показывают социальное расслоение общества той эпохи: крестьяне, говорившие на английском, выращивали животных, а аристократы, говорившие на французском, употребляли их в пищу.

В XVIII-XIX веках с расширением Британской империи английский язык распространился по всему миру, что привело к возникновению различных вариантов английского языка. Сегодня британский английский – лишь один из национальных вариантов наряду с американским, австралийским, канадским и другими.

Стандартный британский английский, известный также как RP (Received Pronunciation) или "Queen's English", сформировался в XIX веке на основе диалекта образованных слоев юго-востока Англии. Он стал эталонным произношением, преподаваемым в школах и используемым BBC до 1970-х годов. Однако сегодня он используется менее чем 3% населения Великобритании.

Период Название Временные рамки Ключевые особенности 1 Древнеанглийский V-XI века Сложная система склонений, заимствования из латыни 2 Среднеанглийский XI-XV века Влияние французского, упрощение грамматики 3 Ранненовоанглийский XV-XVII века Великий сдвиг гласных, стандартизация орфографии 4 Поздненовоанглийский XVII век – настоящее время Стабилизация грамматики, расширение словарного состава

Основные диалекты английского на территории Англии

Англия может похвастаться невероятным разнообразием диалектов, которые отличаются произношением, грамматическими особенностями и словарным составом. Диалектные различия могут быть настолько значительными, что жители разных регионов иногда с трудом понимают друг друга. 🗣️

Основные группы диалектов включают:

Северные диалекты – распространены в графствах Нортумберленд, Дарем, Камбрия, Йоркшир и Ланкашир. Характеризуются сохранением древнеанглийских особенностей, отсутствующих в стандартном языке. Например, в йоркширском диалекте используется слово "owt" вместо "anything" и "nowt" вместо "nothing".

– делятся на западные (Чешир, Шропшир) и восточные (Лестершир, Ноттингемшир). В некоторых из этих диалектов сохраняется местоимение второго лица единственного числа "thee" (ты). Юго-западные диалекты – включают корнуолльский, девонский и сомерсетский диалекты. Характеризуются ротичностью (произношением звука "r" после гласных) и архаичной грамматикой.

– включают корнуолльский, девонский и сомерсетский диалекты. Характеризуются ротичностью (произношением звука "r" после гласных) и архаичной грамматикой. Юго-восточные диалекты – включают лондонский диалект, кокни и эстуарный английский. Эстуарный английский распространяется вдоль реки Темзы и ее эстуария, постепенно вытесняя RP как престижный вариант произношения среди молодежи.

– включают корнуолльский, девонский и сомерсетский диалекты. Характеризуются ротичностью (произношением звука "r" после гласных) и архаичной грамматикой. Юго-восточные диалекты – включают лондонский диалект, кокни и эстуарный английский. Эстуарный английский распространяется вдоль реки Темзы и ее эстуария, постепенно вытесняя RP как престижный вариант произношения среди молодежи.

Интересной особенностью некоторых английских диалектов является сохранение древних форм, утраченных в стандартном языке. Например, в северных диалектах часто опускается определенный артикль, а в юго-западных сохраняется архаичная форма глагола "to be" – "I be", "thou beest".

Отдельного упоминания заслуживает диалект кокни – традиционный диалект рабочего класса Ист-Энда Лондона. Он известен своим рифмованным сленгом, где выражения заменяются рифмующимися с ними словами: "stairs" (лестница) становится "apples and pears" (яблоки и груши), а "wife" (жена) – "trouble and strife" (проблема и раздор).

Особую категорию составляют социолекты – варианты языка, используемые определенными социальными группами. Например, "Estuary English" (эстуарный английский) представляет собой смесь RP и кокни, распространенную среди среднего класса юго-восточной Англии.

Диалект Регион Характерные особенности Примеры Джорди Ньюкасл и Тайнсайд Глоттализация 't', особый вокализм "Wey" (well), "divvent" (don't) Скауз Ливерпуль Назализация, быстрая речь "Giz" (give us), "boss" (great) Кокни Восточный Лондон Рифмованный сленг, глоттальный стоп "Adam and Eve" (believe), глоттальный стоп вместо 't' Брумми Бирмингем Растягивание гласных, понижение интонации "Yam" (you are), "bostin'" (very good)

Региональные акценты английского: от Лондона до Ливерпуля

Акцент – это особенности произношения, характерные для определенного региона или социальной группы. В Англии акценты могут меняться буквально каждые 25-30 километров, создавая удивительную звуковую мозаику. 🔊

Лондонские акценты разнообразны и отражают социальную стратификацию общества. Кокни – традиционный акцент рабочего класса Восточного Лондона – характеризуется глоттальным стопом (заменой звука [t] гортанным смычным), произношением дифтонга [aɪ] как [ɔɪ] ("price" звучит как "proice") и заменой [θ] на [f] ("think" становится "fink").

Эстуарный английский – гибрид RP и кокни – распространен в Большом Лондоне и прилегающих графствах. Он характеризуется более мягкими чертами кокни, например, использованием глоттального стопа в определенных позициях и вокализацией [l] (произношение "milk" как "miuk").

Михаил Зотов, преподаватель английского языка Однажды я сопровождал группу российских студентов в поездке по Англии. Все они изучали "правильный" британский английский и были уверены в своих навыках. Первый культурный шок они испытали уже в такси из аэропорта Хитроу, когда водитель-кокни начал рассказывать о достопримечательностях. Студенты в панике переглядывались, не понимая большую часть его речи. Настоящее испытание ждало нас в Ливерпуле, где мы провели три дня. Скауз – местный акцент – настолько своеобразен, что даже опытные студенты с трудом распознавали отдельные слова. "А мы точно в Англии?" – спросила меня одна студентка после неудачной попытки заказать кофе. Этот опыт стал для моих студентов важным уроком: реальный английский язык гораздо разнообразнее, чем представлено в учебниках. После поездки многие из них начали смотреть британские сериалы с разными региональными акцентами и значительно улучшили навык восприятия речи на слух. Теперь перед поездками в Великобританию я всегда рекомендую своим ученикам знакомиться с акцентами тех регионов, которые они планируют посетить.

Северные акценты имеют ряд общих черт, включая произношение звука [ʌ] как [ʊ], так что "cup" звучит похоже на "coop". Однако между ними существуют значительные различия:

Джорди (Ньюкасл) – один из наиболее узнаваемых и сложных для понимания акцентов. Характеризуется гортанными звуками, отсутствием глоттальных стопов и своеобразной мелодикой речи.

(Ливерпуль) – быстрый, назализованный акцент с ярко выраженной интонацией. Испытал влияние ирландского английского из-за исторической иммиграции. Манкунианский (Манчестер) – отличается назализацией и характерной интонацией, где ударение часто падает на последний слог.

(Манчестер) – отличается назализацией и характерной интонацией, где ударение часто падает на последний слог. Йоркширский – сохраняет короткие гласные в словах типа "bath" и "grass", в отличие от южных акцентов, где они произносятся с долгим [ɑː].

(Манчестер) – отличается назализацией и характерной интонацией, где ударение часто падает на последний слог. Йоркширский – сохраняет короткие гласные в словах типа "bath" и "grass", в отличие от южных акцентов, где они произносятся с долгим [ɑː].

Мидлендские акценты включают брумми (Бирмингем), который часто воспринимается как "носовой" и медленный, и лестерский, имеющий ярко выраженную интонацию и особое произношение гласных.

Юго-западные акценты сохраняют произношение звука "r" после гласных (ротичность), что делает их похожими на американский английский. Западно-кантрийский акцент (Сомерсет, Девон) имеет ярко выраженную сельскую окраску и часто ассоциируется с фермерами.

Важно отметить, что социальное восприятие акцентов в Англии часто связано с классовыми предрассудками. Исследования показывают, что носители северных акцентов могут восприниматься как более дружелюбные и искренние, но менее образованные, в то время как RP ассоциируется с компетентностью и престижем, но также с холодностью и снобизмом.

Другие языки в Англии: кельтское наследие и иммигранты

Хотя английский является доминирующим языком Англии, на ее территории присутствуют и другие языки, отражающие богатую историю страны и современные миграционные процессы. 🌍

Корнский язык – представитель бриттской ветви кельтских языков, некогда широко распространенный в графстве Корнуолл. К концу XVIII века он практически вымер, но в XX веке начался процесс его возрождения. Сегодня около 500-600 человек свободно говорят на корнском, а еще несколько тысяч имеют базовые знания языка. В 2002 году корнский был признан частью культурного наследия Великобритании согласно Европейской хартии региональных языков.

Другие кельтские языки, такие как валлийский и шотландский гэльский, имеют официальный статус в Уэльсе и Шотландии соответственно, но практически не используются в Англии, за исключением пограничных регионов.

Языки иммигрантов играют значительную роль в современной языковой картине Англии. По данным переписи населения 2021 года, в Англии проживает более 4,2 миллиона человек (7,5% населения), для которых английский не является родным языком.

Наиболее распространенные языки иммигрантов включают:

Польский – около 700 000 носителей, преимущественно в крупных городах

– более 500 000 носителей, в основном в Бирмингеме, Брэдфорде и Лондоне Урду – более 400 000 носителей, в районах с высокой концентрацией пакистанской диаспоры

– более 400 000 носителей, в районах с высокой концентрацией пакистанской диаспоры Бенгальский – около 350 000 носителей, преимущественно в Восточном Лондоне

– около 350 000 носителей, преимущественно в Восточном Лондоне Гуджарати – около 300 000 носителей, в районах с индийским населением

– около 300 000 носителей, в районах с индийским населением Арабский – около 250 000 носителей, распределенных по разным городам

– около 250 000 носителей, распределенных по разным городам Китайский (различные диалекты) – около 200 000 носителей

(различные диалекты) – около 200 000 носителей Португальский – около 150 000 носителей

– около 150 000 носителей Французский – около 150 000 носителей

– около 150 000 носителей Испанский – около 120 000 носителей

– около 150 000 носителей Испанский – около 120 000 носителей

В Лондоне, по некоторым оценкам, говорят более чем на 300 языках, что делает его одним из самых лингвистически разнообразных городов мира. В некоторых районах столицы, таких как Tower Hamlets или Newham, до 40% жителей используют дома язык, отличный от английского.

Особое место занимает британский язык жестов (BSL), который с 2003 года признан одним из официальных языков Великобритании. По оценкам, им пользуются около 150 000 глухих людей и еще примерно 250 000 слышащих (члены семей, друзья, переводчики).

Интересно отметить, что некоторые исторические языки Англии не дожили до наших дней. Например, камбрийский – кельтский язык, на котором говорили в северо-западной Англии до XII века, полностью исчез, оставив след лишь в топонимике региона.

Как подготовиться к языковым особенностям Англии

Если вы планируете посетить Англию, изучаете английский язык или просто интересуетесь лингвистическим разнообразием страны, несколько практических советов помогут вам лучше понять и адаптироваться к местным языковым особенностям. 📝

1. Изучите основные региональные отличия

Перед поездкой полезно ознакомиться с особенностями диалекта и акцента того региона, который вы планируете посетить. Для этого можно использовать:

Видео на YouTube с примерами региональных акцентов

Сериалы и фильмы, действие которых происходит в конкретном регионе

Подкасты с участием носителей разных диалектов

Специализированные учебные материалы по диалектологии

2. Тренируйте восприятие на слух

Даже опытные изучающие английский часто испытывают трудности при столкновении с региональными акцентами. Развить навык восприятия помогут:

Просмотр британских телешоу без субтитров (например, "Coronation Street", "EastEnders", "Peaky Blinders")

Прослушивание местных радиостанций через интернет

Общение с носителями различных диалектов через языковые обменные программы

Использование специализированных аудиокурсов по региональным акцентам

3. Изучите ключевые диалектные слова и выражения

В разных частях Англии одни и те же понятия могут обозначаться разными словами. Некоторые примеры:

"Bread roll" в разных регионах называется: bap, cob, barm cake, batch, muffin, teacake

"Small alleyway" может быть: ginnel (север), jitty (Мидлендс), twitten (юг)

"Не стесняйтесь" в Ньюкасле скажут "Howay", а в Ливерпуле "Boss"

4. Ознакомьтесь с базовыми выражениями других языков, если посещаете многонациональные районы

В некоторых районах Брэдфорда, Бирмингема или Восточного Лондона знание нескольких приветствий или благодарностей на урду, панджаби или бенгальском может значительно облегчить коммуникацию и вызвать положительную реакцию местных жителей.

5. Используйте технологии

Современные технологии могут помочь в преодолении языкового барьера:

Мобильные приложения с офлайн-словарями диалектизмов

Приложения для перевода с функцией распознавания речи

Аудиогиды, настроенные на различные акценты

6. Практические стратегии коммуникации

Если вы столкнулись с трудностями понимания:

Не стесняйтесь вежливо попросить собеседника говорить медленнее

Используйте фразу "Could you say that again, please?" вместо "I don't understand"

Перефразируйте услышанное, чтобы убедиться в правильности понимания

Помните о невербальной коммуникации – жесты и мимика могут помочь понять контекст

7. Изучите социальные контексты языковых вариаций

Понимание того, как акценты и диалекты воспринимаются в английском обществе, поможет избежать неловких ситуаций. Например, имитация местного акцента может быть воспринята как насмешка, а использование слишком формального RP в неформальной обстановке на севере страны может создать ненужную дистанцию в общении.