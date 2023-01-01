Модальный глагол to be to: значения, контексты, нюансы использования

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на уровнях B2-C2

Преподаватели английского языка, желающие улучшить свои методические подходы

Профессионалы, работающие в международной среде, нуждающиеся в формальном уровне языка Модальный глагол "to be to" — одна из тех грамматических конструкций английского языка, которая вызывает замешательство даже у опытных студентов. В отличие от своих "звёздных коллег" must, can и should, этот модальный глагол часто остаётся в тени, хотя его значения и нюансы употребления критически важны для точного выражения мысли. Овладение этим грамматическим инструментом не только обогатит ваш языковой арсенал, но и позволит звучать естественно в формальных ситуациях, где "to be to" используется носителями языка особенно часто. 🎯

Модальный глагол to be to: основные характеристики

Модальный глагол "to be to" представляет собой конструкцию, состоящую из глагола "be" в соответствующей форме (am, is, are, was, were) и инфинитива с частицей "to". Эта комбинация образует особую модальную конструкцию со специфическими значениями и употреблением.

В отличие от других модальных глаголов, "to be to" может изменяться по временам и лицам, что делает его более гибким, но и более сложным для освоения.

Характеристика Описание Пример Структура be (am/is/are/was/were) + to + инфинитив He is to arrive tomorrow. Временные формы Настоящее и прошедшее время I am to meet him. / I was to meet him. Отрицательная форма be + not + to + инфинитив You are not to tell anyone about this. Вопросительная форма be + подлежащее + to + инфинитив Is she to stay here until tomorrow?

Важно отметить, что "to be to" обычно не используется в будущем времени и совершенных временах. Для выражения будущего времени используется конструкция с настоящим временем глагола "be".

Основные области применения "to be to" включают:

Выражение договоренности или планов, особенно официальных

Передача приказов, инструкций или правил

Указание на неизбежность или судьбу

Выражение возможности или гипотетической ситуации

Мария Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовилась к собеседованию в международной компании. Анна прекрасно владела грамматикой, но постоянно путалась с модальными глаголами, особенно с "to be to". На одной из тренировочных сессий она сказала: "I must come at 9 o'clock for the interview". Технически фраза была верной, но звучала слишком настойчиво. Мы заменили её на "I am to come at 9 o'clock", что сразу придало высказыванию нужный оттенок официальной договорённости. На реальном собеседовании HR-менеджер отметил отличное владение формальным английским, и Анна получила работу. Правильное использование "to be to" может показаться мелочью, но именно из таких нюансов складывается впечатление о вашем уровне языка.

Значения модального глагола to be to в разных контекстах

Модальный глагол "to be to" обладает многогранностью значений, которые раскрываются в зависимости от контекста. Рассмотрим основные из них с примерами для лучшего понимания. 🔍

1. Договоренность или запланированное действие

Одно из наиболее частых значений "to be to" — указание на предварительную договоренность или запланированное событие, особенно в формальном контексте:

The Prime Minister is to visit Berlin next week. — Премьер-министр должен посетить Берлин на следующей неделе.

We are to submit our reports by Friday. — Мы должны представить отчеты к пятнице.

The meeting was to take place yesterday, but it was postponed. — Встреча должна была состояться вчера, но её отложили.

2. Инструкция, приказ или распоряжение

"To be to" используется для передачи указаний, правил или распоряжений, часто от авторитетного источника:

Students are to wear uniforms at all times. — Студенты должны носить форму всё время.

You are not to leave the building without permission. — Вы не должны покидать здание без разрешения.

The documents are to be signed by both parties. — Документы должны быть подписаны обеими сторонами.

3. Судьба, предопределенность или неизбежность

Это значение подразумевает, что что-то должно случиться как результат судьбы или естественного хода событий:

Little did he know that he was never to see his homeland again. — Он и не подозревал, что ему суждено больше никогда не увидеть родину.

She was to become one of the greatest scientists of her time. — Ей предстояло стать одним из величайших ученых своего времени.

If you are to succeed, you must work harder. — Если тебе суждено преуспеть, ты должен работать усерднее.

4. Возможность или гипотетическая ситуация

В некоторых контекстах "to be to" выражает возможность или гипотетические условия:

If we are to finish on time, we need more help. — Если мы хотим закончить вовремя, нам нужно больше помощи.

How am I to know what you want if you don't tell me? — Как я могу знать, чего ты хочешь, если ты мне не говоришь?

Where are we to find such rare materials? — Где нам найти такие редкие материалы?

Значение Временная форма Типичный контекст Пример Договоренность Настоящее/прошедшее Официальные планы, расписания The conference is to begin at 9 AM. Инструкция/приказ Обычно настоящее Правила, требования, директивы All personnel are to report to duty at 0800. Судьба/предопределенность Чаще прошедшее Исторические события, биографии He was to die just three years later. Возможность Обычно настоящее Вопросы, условные предложения How is she to manage on her own?

Особенности употребления to be to в формальной речи

Модальный глагол "to be to" особенно часто встречается в формальных контекстах, где его использование придает высказыванию официальный тон и вес. Понимание этих нюансов критически важно для успешной коммуникации в деловой и академической среде. 📝

Сферы формального использования "to be to"

Официальные документы — контракты, соглашения, меморандумы

— контракты, соглашения, меморандумы Деловая переписка — официальные электронные письма и письменная коммуникация

— официальные электронные письма и письменная коммуникация Академические тексты — научные работы, диссертации

— научные работы, диссертации Новостные сообщения — особенно в заголовках и при описании официальных событий

— особенно в заголовках и при описании официальных событий Юридические тексты — законы, постановления, судебные решения

В официальных документах "to be to" часто используется для выражения обязательств сторон:

The tenant is to maintain the property in good condition. — Арендатор обязан поддерживать имущество в хорошем состоянии.

В деловой переписке эта конструкция помогает четко обозначить планы и ожидания:

The quarterly report is to be submitted no later than April 15. — Квартальный отчет должен быть представлен не позднее 15 апреля.

Сравнение "to be to" с другими модальными глаголами в формальной речи

Выбор между "to be to" и другими модальными глаголами в формальном контексте может существенно влиять на тон и точность высказывания:

"To be to" vs. "must" : "To be to" звучит менее категорично и более официально

: "To be to" звучит менее категорично и более официально "To be to" vs. "should" : "To be to" выражает более сильное обязательство

: "To be to" выражает более сильное обязательство "To be to" vs. "will": "To be to" подчеркивает, что действие предварительно согласовано

Лексические маркеры, сигнализирующие об использовании "to be to"

Определенные слова и фразы часто сопровождают конструкцию "to be to" в формальной речи, усиливая её значение:

Согласно (according to) : According to the regulations, visitors are to sign in at reception.

: According to the regulations, visitors are to sign in at reception. В соответствии с (in accordance with) : In accordance with the treaty, tariffs are to be reduced by 5%.

: In accordance with the treaty, tariffs are to be reduced by 5%. По распоряжению (by order of): By order of the court, the documents are to remain confidential.

Алексей Соколов, переводчик технической документации Работая над переводом международного контракта для нефтегазовой компании, я столкнулся с множеством конструкций "to be to" в английской версии. Клиент изначально настаивал на переводе всех этих конструкций через "должен" в русском варианте. Однако это создавало впечатление жесткого принуждения, что не соответствовало духу партнерского соглашения. После детального анализа я разработал систему дифференцированного перевода: "The supplier is to deliver" я перевел как "Поставщик обязуется поставить", а "Quality checks are to be performed" как "Проверки качества подлежат выполнению". Такой подход сохранил формальный тон документа, но избежал излишней категоричности. Клиент был впечатлен, а юристы обеих сторон одобрили перевод без возражений. Этот случай показывает, насколько важно понимать тонкости употребления "to be to" в официальных документах.

Практические примеры использования to be to в диалогах

Понимание теории важно, но настоящее мастерство приходит через практику. Рассмотрим, как "to be to" функционирует в живых диалогах разных контекстов, и как носители языка используют эту конструкцию в повседневной коммуникации. 🗣️

Деловая встреча

Manager: The presentation is to begin promptly at 10 AM. Everyone is to arrive at least 15 minutes early. Assistant: I understand. Is the CEO to attend as well? Manager: Yes, and he is to speak first. The schedule is to be followed precisely.

В этом диалоге "to be to" подчеркивает официальный характер инструкций и расписания, создавая атмосферу четкой организации.

Академическая среда

Professor: Your dissertations are to be submitted by the end of the month. You are to follow the citation format exactly as described in the guidelines. Student: Are we to include preliminary results or just the methodology? Professor: You are to include both. The committee is to review all submissions by mid-June.

Здесь "to be to" используется для передачи академических требований и процедур, придавая им характер обязательных к исполнению правил.

Семейная ситуация

Parent: You are to be home by 10 PM, no exceptions. Teenager: But my friends are staying out till midnight! Parent: I don't care what your friends are doing. You are to follow our rules while living under our roof.

В семейном контексте "to be to" может звучать строго и авторитарно, передавая непреложные правила и ожидания.

Туристическая информация

Guide: Visitors are to remain on the marked paths at all times. You are not to touch any of the exhibits. Tourist: Where are we to meet after the tour? Guide: You are to gather at the main entrance at 4 PM. The bus is to depart at 4:30 sharp.

В туристических инструкциях "to be to" помогает четко сформулировать правила поведения и организационные моменты.

Типичные контексты использования "to be to" в разговорной речи:

Передача инструкций от авторитетного лица : "The doctor says you are to rest for at least a week."

: "The doctor says you are to rest for at least a week." Объяснение официальных планов : "The president is to address the nation tonight."

: "The president is to address the nation tonight." Выражение строгих родительских правил : "You are not to play video games until your homework is done."

: "You are not to play video games until your homework is done." Передача сообщений : "John called. You are to call him back immediately."

: "John called. You are to call him back immediately." Выражение недоумения или возмущения: "How am I to know what you want if you don't tell me?"

При использовании "to be to" в диалогах важно помнить об интонации — она может существенно менять восприятие высказывания, усиливая оттенки строгости, официальности или даже иронии.

To be to в грамматических тестах: как не ошибиться

Модальный глагол "to be to" часто включают в грамматические тесты и экзамены по английскому языку, особенно на уровнях B2-C2. Знание стратегий распознавания ситуаций, где требуется именно эта конструкция, поможет успешно справиться с подобными заданиями. 📚

Типичные форматы тестовых заданий с "to be to"

На экзаменах "to be to" может встречаться в различных форматах:

Multiple choice (выбор из нескольких вариантов)

(выбор из нескольких вариантов) Gap filling (заполнение пропусков)

(заполнение пропусков) Error correction (исправление ошибок)

(исправление ошибок) Sentence transformation (трансформация предложений)

(трансформация предложений) Paraphrasing (перефразирование)

Контекстные подсказки для определения необходимости использования "to be to"

Чтобы правильно определить ситуации, где требуется "to be to", обращайте внимание на следующие контекстные маркеры:

Контекстный маркер Значение "to be to" Пример в тесте Официальные планы, расписание Договоренность The conference ___ (begin) at 9 AM sharp. Правильный ответ: is to begin Инструкции, правила Указание/приказ Students ___ (not/use) mobile phones during exams. Правильный ответ: are not to use Исторические события, биографии Судьба/предопределенность Little did she know that she ___ (become) world-famous. Правильный ответ: was to become Риторические вопросы Возможность How ___ he (know) about the secret? Правильный ответ: was he to know

Частые ошибки и как их избежать

Путаница с "must" и "should" — Помните, что "to be to" имеет более формальный оттенок и часто относится к официальным договоренностям или инструкциям. Неверное временное согласование — Не забывайте, что "to be to" может использоваться только в настоящем и прошедшем времени. Использование в будущем времени — Избегайте конструкций вроде "will be to", это грамматически некорректно. Игнорирование контекста — Всегда анализируйте ситуацию, чтобы определить, какой оттенок значения имеет "to be to" в конкретном случае. Неверный порядок слов в вопросах — В вопросительной форме следуйте структуре: be + подлежащее + to + инфинитив.

Практические советы для подготовки к тестам

Создайте карточки с разными значениями "to be to" и соответствующими примерами.

Практикуйтесь в трансформации предложений из других модальных конструкций в "to be to".

Тренируйтесь определять оттенки значения "to be to" в аутентичных текстах (новостях, официальных документах).

При подготовке к экзаменам уделите особое внимание использованию "to be to" в формальной письменной речи.

Регулярно выполняйте тренировочные тесты, фокусируясь на контексте использования модальных глаголов.

Анализируя тестовые задания, задавайте себе вопрос: "Идет ли речь о формальном плане, инструкции, предопределенности или гипотетической возможности?" Это поможет определить необходимость использования именно "to be to", а не других модальных конструкций.