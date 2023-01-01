Модальность в английском и русском: лингвистический анализ различий

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и преподаватели лингвистики и иностранных языков

Переводчики и специалисты по межкультурной коммуникации

Исследователи, интересующиеся сравнительным языкознанием и грамматикой языков Изучая языки, многие сталкиваются с коварной грамматической категорией — модальностью, которая способна изменить смысл высказывания от констатации факта до выражения сомнения или необходимости. Особенно интересен контраст между английской и русской системами модальных глаголов. Англоговорящие обходятся компактным набором строго модальных глаголов, тогда как в русском языке мы наблюдаем разветвлённую систему с множеством способов выражения модальности. Эти различия становятся камнем преткновения для изучающих оба языка и настоящим вызовом для переводчиков, стремящихся сохранить оттенки смысла и коннотации. Давайте погрузимся в лингвистический анализ этих систем и найдём ключи к их эффективному освоению. 🔍

Сущность модальности в языке: лингвистический анализ

Модальность — сложная и многогранная лингвистическая категория, выражающая отношение говорящего к содержанию высказывания и действительности. По своей природе модальность — это мост между объективным миром и субъективным восприятием человека. 🌉

С точки зрения лингвистической теории, модальность подразделяется на несколько типов:

Эпистемическая модальность — выражает степень уверенности говорящего в истинности высказывания (вероятность, возможность, предположение)

— выражает степень уверенности говорящего в истинности высказывания (вероятность, возможность, предположение) Деонтическая модальность — связана с необходимостью, обязательством, разрешением или запретом

— связана с необходимостью, обязательством, разрешением или запретом Динамическая модальность — отражает способность, умение или внутреннюю возможность выполнить действие

— отражает способность, умение или внутреннюю возможность выполнить действие Волитивная модальность — выражает желание, намерение или волеизъявление

Важно отметить, что в разных языках эти модальные значения могут выражаться принципиально различными способами. Если в английском языке основными носителями модальности выступают специальные модальные глаголы (can, may, must и др.), то русский язык демонстрирует более гибкую и разнообразную систему.

Рассмотрим некоторые способы выражения модальности в языках:

Средство выражения Английский язык Русский язык Грамматическое Модальные глаголы (must, can) Модальные слова, наклонение глагола Лексическое Модальные прилагательные, наречия Модальные глаголы, предикативы Синтаксическое Особые конструкции (to be + to infinitive) Безличные конструкции, инфинитивные предложения Интонационное Интонация уверенности/неуверенности Интонация вопроса, восклицания

Иван Соколов, доцент кафедры сравнительного языкознания

На одной из моих лекций по сопоставительной грамматике студентка поинтересовалась, почему ей так сложно выбрать правильный модальный глагол при переводе с русского на английский. Я попросил её перевести простую фразу: "Мне нужно закончить статью к завершению недели". Она колебалась между "I must finish", "I have to finish" и "I need to finish".

Этот случай прекрасно иллюстрирует фундаментальную разницу между языками. В русском здесь безличная конструкция с предикативом "нужно" и дательным падежом субъекта, тогда как английский требует строгого выбора модального глагола с учётом оттенка значения: внутренняя необходимость, внешнее обязательство или просто потребность. Мы провели целое занятие, разбирая эти нюансы, и это стало отправной точкой для многих студентов в понимании модальных систем обоих языков.

Система модальных глаголов английского языка

Английская система модальных глаголов отличается относительной компактностью, чёткостью и строгой грамматикализацией. Модальные глаголы в английском формируют закрытый класс слов с особыми синтаксическими и морфологическими характеристиками. ✨

Ключевые особенности английских модальных глаголов:

Отсутствие окончания -s в 3-м лице единственного числа (*he cans)

Образование вопроса и отрицания без вспомогательного глагола (Can you help? I cannot go)

Употребление с инфинитивом без частицы to (кроме ought to, have to, need to)

Отсутствие неличных форм (инфинитива, причастия, герундия)

Дефективная парадигма (не все глаголы имеют формы времени)

Основные модальные глаголы английского языка можно классифицировать по типам выражаемых значений:

Тип модальности Модальные глаголы Основные значения Примеры Возможность can, could, may, might Физическая возможность, вероятность, разрешение I can swim. It may rain tomorrow. Необходимость must, have to, need, should, ought to Обязанность, необходимость, совет You must follow the rules. You should see a doctor. Намерение will, would, shall Будущее время, волеизъявление, привычное действие I will help you. She would visit her grandmother every Sunday. Предпочтение would rather, had better Предпочтение, совет I would rather stay at home. You had better leave now.

Важная особенность английских модальных глаголов — многозначность и контекстуальная зависимость. Так, глагол "can" может выражать и физическую способность (I can lift this box), и разрешение (You can use my pen), и вероятность в отрицательной форме (This can't be true).

Отдельного внимания заслуживает система эквивалентов модальных глаголов, которые восполняют недостающие формы основных модальных глаголов:

be able to — эквивалент can для форм будущего времени и перфекта

— эквивалент can для форм будущего времени и перфекта be allowed to — эквивалент may в значении разрешения

— эквивалент may в значении разрешения have to — эквивалент must для различных времён

— эквивалент must для различных времён be to — для выражения предварительной договорённости

Особенности выражения модальности в русском языке

Русская система выражения модальности демонстрирует значительно большее разнообразие форм и средств при меньшей грамматикализации. В отличие от английского, русский язык не имеет строго ограниченного класса модальных глаголов, а использует комплексную систему различных средств выражения модальности. 🇷🇺

Основные способы выражения модальности в русском языке:

Собственно модальные глаголы: мочь, хотеть, желать, стремиться Глаголы с модальным значением: уметь, суметь, посметь, намереваться Модальные предикативы: можно, нужно, необходимо, должно, надо Краткие прилагательные с модальным значением: должен, обязан, способен Модальные частицы: ли, бы, же, ведь, да, пусть Наклонение глагола: изъявительное, повелительное, сослагательное Инфинитивные конструкции: "Молчать!", "Не входить!" Безличные конструкции: "Мне следует уйти", "Ему не удалось прийти"

Особенность русской системы — тесная связь модальности с категорией наклонения глагола и широкое использование безличных конструкций. Например, необходимость может выражаться разными способами:

"Я должен закончить работу" (краткое прилагательное + инфинитив)

"Мне нужно закончить работу" (безличная конструкция с предикативом)

"Мне надлежит закончить работу" (безличная конструкция с глаголом)

"Мне бы закончить работу" (сослагательное наклонение с частицей)

"Закончить бы мне работу" (инфинитивная конструкция с частицей)

Важно отметить, что в русском языке модальные конструкции часто отражают субъектно-объектные отношения через падежную систему. Так, при выражении необходимости или возможности субъект действия часто ставится в дательном падеже: "Мне необходимо уехать", "Ему следует подумать", что нехарактерно для английского языка.

Елена Петрова, переводчик-синхронист

Работая на международной конференции, я столкнулась с интересным переводческим вызовом. Русский докладчик несколько раз использовал выражение "следовало бы отметить". Как это перевести? Should be noted? Would be worth noting? Ought to be mentioned?

В тот момент я осознала всю глубину различий модальных систем двух языков. В русском предложении сочетались сразу несколько модальных оттенков: безличная конструкция с глаголом "следовать", сослагательное наклонение с частицей "бы", инфинитив совершенного вида. В английском невозможно передать все эти нюансы одним модальным глаголом.

Я выбрала "it would be appropriate to note" — и позже получила комплимент от англоговорящего участника, отметившего точность передачи оттенка вежливой рекомендации. Это был момент маленького профессионального триумфа, когда понимание сравнительной грамматики двух языков принесло практическую пользу.

Сопоставление модальных конструкций: ключевые отличия

Сравнительный анализ модальных систем английского и русского языков позволяет выявить фундаментальные различия, которые важно учитывать при изучении языков и переводе. Эти различия обусловлены как историческим развитием языковых систем, так и типологическими особенностями языков. 📊

Выделим ключевые параметры сопоставления:

Грамматический статус: в английском модальные глаголы образуют закрытый класс слов с особыми грамматическими характеристиками, в русском — это разнородная группа средств выражения модальности Морфологические свойства: английские модальные глаголы дефективны (отсутствуют многие формы), русские модальные глаголы имеют полную парадигму Синтаксические конструкции: в английском после модального глагола следует инфинитив без to, в русском возможны различные конструкции Выражение субъекта: в английском — номинатив (I must go), в русском часто используется датив (Мне нужно идти) Система времён: английские модальные глаголы имеют ограниченные временные формы, в русском временная парадигма более полная

Рассмотрим некоторые конкретные случаи соответствия модальных конструкций в обоих языках:

Модальное значение Английский язык Русский язык Физическая способность I can swim Я могу/умею плавать Внешняя необходимость I have to go Я должен идти / Мне нужно идти Внутренний долг I must help him Я обязан помочь ему Вероятность She may be at home Она, возможно, дома / Она может быть дома Разрешение You may leave Ты можешь уйти / Тебе разрешается уйти Рекомендация You should see a doctor Тебе следует обратиться к врачу Запрет You must not touch this Тебе нельзя трогать это Отсутствие необходимости You don't have to come Тебе не обязательно приходить

Особые трудности представляет перевод модальных конструкций, не имеющих прямых соответствий. Например, английское "I should have done it" (выражение упущенной возможности) может переводиться на русский по-разному в зависимости от контекста: "Мне следовало это сделать" / "Я должен был это сделать" / "Надо было это сделать".

Другой пример: русское "Мне бы хотелось поговорить с вами" сочетает желательность с вежливостью через сослагательное наклонение, что в английском выражается иначе: "I would like to talk to you".

Практическое применение сравнительного анализа

Понимание различий между системами модальных глаголов в русском и английском языках имеет важное практическое значение для различных областей лингвистической деятельности. Рассмотрим основные сферы применения данного знания. 🛠️

1. Преподавание языков

Для эффективного преподавания модальности критически важно:

Опираться на уже известные студентам концепции родного языка

Акцентировать внимание на различиях в выражении модальности

Использовать контрастивные упражнения, показывающие разницу в употреблении

Разрабатывать учебные материалы с учетом интерференции родного языка

Предлагать контекстуальные примеры вместо прямых соответствий

2. Перевод и интерпретация

При переводе модальных конструкций эффективны следующие стратегии:

Ориентироваться на контекст и прагматическую функцию высказывания

Применять функциональные, а не формальные эквиваленты

Учитывать культурные различия в выражении модальных оттенков

Использовать компенсаторные приемы при отсутствии прямых соответствий

Сохранять модальную доминанту текста, даже если приходится жертвовать отдельными оттенками

3. Разработка учебных материалов

Эффективные учебные пособия должны включать:

Таблицы соответствий с учетом контекста и ситуации общения Примеры типичных ошибок, вызванных интерференцией родного языка Коммуникативные задания, демонстрирующие прагматические функции модальности Упражнения на перевод модальных конструкций в различных контекстах Аутентичные примеры употребления модальных конструкций в реальной речи

4. Практические рекомендации для изучающих язык

Для эффективного освоения модальных систем рекомендуется:

Изучать модальные глаголы не изолированно, а в контексте речевых ситуаций

Обращать внимание на коннотации и прагматические функции модальности

Анализировать аутентичные тексты и диалоги с выявлением модальных конструкций

Практиковаться в переводе с родного языка на изучаемый и обратно

Составлять собственные примеры по моделям, характерным для изучаемого языка

Особое внимание следует уделить "ложным друзьям переводчика" в области модальности. Например, русское "Вы можете помочь мне?" (просьба) не соответствует английскому "Can you help me?" (способность), а скорее "Would you mind helping me?" или "Could you help me?" (вежливая просьба).

Применение сравнительного анализа позволяет преодолеть многие трудности в освоении модальности и разработать более эффективные методики преподавания, учитывающие специфику родного языка обучающихся.