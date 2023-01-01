Модальные глаголы в английском: ключи к выражению отношений

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык на среднем уровне и выше

Для преподавателей английского языка, ищущих способы улучшения своих уроков

Для профессионалов, работающих в международной среде и нуждающихся в формулировках на английском языке Модальные глаголы — настоящие волшебные ключи к выражению отношения, возможностей и необходимости в английском языке. 🔑 Без них невозможно построить живую речь, передать оттенки уверенности, сомнения или вежливой просьбы. Многие изучающие язык испытывают трудности именно с модальными глаголами — когда использовать can, а когда may? Почему must звучит строже, чем have to? Давайте разберёмся в этом грамматическом лабиринте раз и навсегда с помощью подробных таблиц и практических примеров, которые сделают ваше общение на английском по-настоящему естественным!

Что такое модальные глаголы и их роль в английском языке

Модальные глаголы — особая группа вспомогательных глаголов, выражающих отношение говорящего к действию: возможность, необходимость, вероятность, разрешение, способность, запрет. Они не описывают действие напрямую, а лишь показывают наше отношение к нему.

Ключевые особенности модальных глаголов:

Не требуют вспомогательных глаголов для образования вопросов и отрицаний

Не изменяются по лицам и числам (нет окончания -s в 3-м лице ед. числа)

После них используется глагол без частицы to (кроме ought to, have to, need to)

Не имеют форм инфинитива, причастия и герундия

У большинства нет форм прошедшего времени (за исключением can → could, will → would, may → might)

Модальные глаголы играют критически важную роль в построении коммуникации, поскольку позволяют выразить многие непрямые значения. Представьте, что вы пытаетесь передать такие тонкости как "я мог бы сделать это, если бы...", "тебе следовало бы..." или "возможно, завтра пойдёт дождь". Без модальных глаголов это практически невозможно.

Михаил Соловьёв, преподаватель английского с 12-летним стажем.

Помню случай с моей студенткой Мариной, которая работала в международной компании. На важной встрече с иностранными партнёрами она сказала: "You must come to our office tomorrow" (Вы должны прийти в наш офис завтра), думая, что выражает вежливое приглашение. Партнёры были ошеломлены таким "приказом". После этого неловкого момента мы посвятили целое занятие изучению различий между must, should и would like. Через месяц она уже говорила: "We would be delighted if you could visit our office tomorrow" — и разница в реакции собеседников была колоссальной. Правильно подобранный модальный глагол может полностью изменить тон всего диалога!

Полная таблица модальных глаголов с переводом

Чтобы систематизировать знания о модальных глаголах, предлагаю подробную таблицу с основными значениями и переводом на русский язык. 📊

Модальный глагол Основные значения Примеры Перевод Can Физическая способность, умение, возможность, разрешение (неформальное) I can swim. Can I use your phone? Я умею плавать. Могу я воспользоваться твоим телефоном? Could Прошедшая форма can, вежливая просьба, предположение, условная возможность I could speak French when I was a child. Could you help me? Я мог говорить по-французски в детстве. Не могли бы вы мне помочь? May Формальное разрешение, вероятность May I come in? It may rain today. Можно войти? Сегодня может пойти дождь. Might Меньшая вероятность, чем may, предположение She might be at home now. (less certain) Она, возможно, сейчас дома. (меньше уверенности) Must Сильная необходимость, обязательство, логическое заключение You must wear a helmet. She isn't answering, she must be busy. Ты должен носить шлем. Она не отвечает, должно быть, она занята. Should Совет, рекомендация, моральный долг, вероятность You should see a doctor. The package should arrive tomorrow. Тебе следует обратиться к врачу. Посылка должна прийти завтра. Ought to Моральный долг, рекомендация (более формальное, чем should) You ought to respect your parents. Ты должен уважать своих родителей. Will Будущее время, обещание, намерение, просьба I will help you. Will you open the window? Я помогу тебе. Ты откроешь окно? Would Вежливая просьба, привычное действие в прошлом, условное наклонение Would you pass the salt? When I was young, I would go fishing every weekend. Не могли бы вы передать соль? Когда я был молодым, я каждые выходные ходил на рыбалку. Shall Предложение, вопрос о желании (в 1-м лице), будущее (формальное) Shall we dance? I shall attend the meeting tomorrow. Потанцуем? Я буду присутствовать на собрании завтра. Need Необходимость (часто в вопросах и отрицаниях) Need I say more? You needn't worry. Нужно ли мне говорить больше? Тебе не нужно беспокоиться. Have to Внешняя необходимость, обязанность I have to be at work by 9 am. Я должен быть на работе к 9 утра.

Запомните, что большинство модальных глаголов может выражать различные оттенки значений в зависимости от контекста. Например, must может выражать как внутреннее убеждение говорящего (You must try this cake – it's delicious!), так и объективную необходимость (Students must wear uniform).

Модальные глаголы возможности и способности: can, could

Модальные глаголы can и could — пожалуй, самые частотные в английской речи. Они выражают целый спектр значений, связанных с возможностью и способностью. Разберём их подробно с практическими примерами.

Can: основные значения

Физическая или умственная способность : I can lift this box. (Я могу поднять эту коробку.)

: I can lift this box. (Я могу поднять эту коробку.) Умение : She can speak five languages. (Она говорит на пяти языках.)

: She can speak five languages. (Она говорит на пяти языках.) Возможность в настоящем : You can see the mountains from here. (Отсюда можно увидеть горы.)

: You can see the mountains from here. (Отсюда можно увидеть горы.) Разрешение (неформальное): Can I use your pen? (Можно воспользоваться твоей ручкой?)

(неформальное): Can I use your pen? (Можно воспользоваться твоей ручкой?) Предложение: I can help you with your homework. (Я могу помочь тебе с домашней работой.)

Could: основные значения

Прошедшее время от can : When I was younger, I could run much faster. (Когда я был моложе, я мог бегать гораздо быстрее.)

: When I was younger, I could run much faster. (Когда я был моложе, я мог бегать гораздо быстрее.) Вежливая просьба : Could you open the window, please? (Не могли бы вы открыть окно, пожалуйста?)

: Could you open the window, please? (Не могли бы вы открыть окно, пожалуйста?) Возможность в будущем : We could go to the beach tomorrow. (Мы могли бы пойти на пляж завтра.)

: We could go to the beach tomorrow. (Мы могли бы пойти на пляж завтра.) Предположение : She could be at home now. (Возможно, она сейчас дома.)

: She could be at home now. (Возможно, она сейчас дома.) Нереализованная возможность в прошлом (с perfect infinitive): I could have won the race if I had trained harder. (Я мог бы выиграть гонку, если бы тренировался усерднее.)

Важно помнить, что can не имеет будущей формы. Для выражения будущей способности используются конструкции be able to или will be able to:

I can swim. (Я умею плавать. — настоящее)

I could swim when I was five. (Я умел плавать, когда мне было пять. — прошедшее)

I will be able to swim after I take lessons. (Я смогу плавать после уроков. — будущее)

В отрицательной форме can not (или сокращенно can't) выражает невозможность или запрет:

I can't lift this heavy box. (Я не могу поднять эту тяжёлую коробку. — невозможность)

You can't park here. (Здесь нельзя парковаться. — запрет)

В отличие от многих языков, где возможность и разрешение выражаются разными словами, в английском can часто используется для обоих значений, что может вызывать путаницу у изучающих язык. 🤔

Модальные глаголы необходимости и обязанности: must, should

Модальные глаголы необходимости и обязанности передают различные оттенки долженствования, от строгого требования до мягкой рекомендации. Понимание тонкостей их употребления критически важно для правильной коммуникации.

Must: строгая необходимость

Must выражает сильное чувство обязанности или необходимости, которое часто исходит от говорящего или признанного авторитета:

Сильная обязанность/необходимость : You must stop at a red light. (Вы должны останавливаться на красный свет.)

: You must stop at a red light. (Вы должны останавливаться на красный свет.) Внутреннее убеждение : I must call my mother. She'll be worried. (Я должен позвонить маме. Она будет беспокоиться.)

: I must call my mother. She'll be worried. (Я должен позвонить маме. Она будет беспокоиться.) Логическое заключение : She must be very tired after working 12 hours. (Она, должно быть, очень устала после 12 часов работы.)

: She must be very tired after working 12 hours. (Она, должно быть, очень устала после 12 часов работы.) Запрет (в отрицательной форме): You must not tell anyone about this. (Ты не должен никому рассказывать об этом.)

Mustn't vs. Don't have to: очень важно различать эти формы!

You mustn't eat in the library. (Вы не должны есть в библиотеке — запрет)

You don't have to eat everything on your plate. (Вам не обязательно съедать всё на тарелке — отсутствие необходимости)

Should: совет, рекомендация

Should выражает рекомендацию, совет или моральное обязательство, но с меньшей степенью категоричности, чем must:

Совет/рекомендация : You should exercise regularly. (Тебе следует регулярно заниматься спортом.)

: You should exercise regularly. (Тебе следует регулярно заниматься спортом.) Ожидаемое событие : The bus should arrive in 5 minutes. (Автобус должен прибыть через 5 минут.)

: The bus should arrive in 5 minutes. (Автобус должен прибыть через 5 минут.) Правильное действие : You should always tell the truth. (Всегда следует говорить правду.)

: You should always tell the truth. (Всегда следует говорить правду.) Упущенная возможность (с perfect infinitive): You should have called me yesterday. (Тебе следовало позвонить мне вчера.)

Критерий сравнения Must Should Have to Степень необходимости Очень высокая Средняя Высокая Источник необходимости Часто внутреннее убеждение говорящего Моральные принципы, общие правила Внешние обстоятельства Форма прошедшего времени Нет (использует had to) Нет (но есть should have done) Had to Субъективность Более субъективное Субъективное Более объективное Типичное употребление Правила, приказы, логические выводы Советы, моральные обязательства Рутинные обязанности, требования Пример You must submit your assignment by Friday. You should eat more vegetables. I have to be at work by 8 am.

Елена Дроздова, репетитор по английскому языку.

Однажды при подготовке студента к важному собеседованию на английском языке, я заметила, что он постоянно использует must, когда говорил о своих планах: "I must improve my skills," "Our team must complete the project." Это звучало слишком категорично и даже агрессивно. Мы провели специальное занятие, где разобрали различные модальные глаголы для выражения намерений и планов. После этого он перешёл на более мягкие формы: "I would like to develop my skills," "Our team aims to complete the project." На собеседовании интервьюеры отметили его "collaborative approach and positive communication style" — именно те качества, которые мы смогли показать через правильный выбор модальных глаголов. Этот случай прекрасно демонстрирует, как тонкие грамматические нюансы могут радикально повлиять на восприятие вашей личности собеседником.

Особенности употребления модальных глаголов в разных ситуациях

Модальные глаголы — это не просто грамматическая категория, а мощный инструмент для выражения точных оттенков смысла в различных коммуникативных ситуациях. Рассмотрим их употребление в наиболее распространённых контекстах. 🗣️

В деловой переписке и формальном общении

Используйте would вместо will для вежливых просьб: Would you please send me the report? (Не могли бы вы прислать мне отчет?)

May более формальный, чем can для запроса разрешения: May I make a suggestion? (Позвольте внести предложение?)

Should лучше, чем must для рекомендаций: The client should be notified immediately. (Клиента следует уведомить немедленно.)

Might подчеркивает большую степень вежливости при запросе: I might ask you to review this document. (Я хотел бы попросить вас просмотреть этот документ.)

В повседневном общении

Can часто используется для неформальных просьб и предложений: Can you pass me the salt? (Можешь передать соль?)

Could добавляет вежливости: Could you help me with this? (Не мог бы ты помочь мне с этим?)

Will часто используется для спонтанных решений: I'll take the blue one. (Я возьму синий.)

Для обсуждения планов подходит shall: Shall we meet at 6? (Встретимся в 6?)

При выражении вероятности и предположений

Модальные глаголы помогают выразить различные степени уверенности:

Высокая вероятность : must – She must be at home, her car is in the driveway. (Она, должно быть, дома, её машина на подъездной дорожке.)

: must – She must be at home, her car is in the driveway. (Она, должно быть, дома, её машина на подъездной дорожке.) Средняя вероятность : should, will – He should be here by now. (Он уже должен быть здесь.) The parcel will arrive tomorrow. (Посылка придёт завтра.)

: should, will – He should be here by now. (Он уже должен быть здесь.) The parcel will arrive tomorrow. (Посылка придёт завтра.) Средняя/низкая вероятность : may – It may rain later. (Позже может пойти дождь.)

: may – It may rain later. (Позже может пойти дождь.) Низкая вероятность: might, could – She might be interested in the offer. (Возможно, она заинтересуется предложением.) He could be lying. (Возможно, он лжёт.)

Для выражения совета и рекомендаций

Настойчивый совет : must – You must see this film, it's amazing! (Ты обязательно должен посмотреть этот фильм, он потрясающий!)

: must – You must see this film, it's amazing! (Ты обязательно должен посмотреть этот фильм, он потрясающий!) Общий совет : should, ought to – You should eat more fruit. (Тебе следует есть больше фруктов.) Students ought to respect their teachers. (Ученики должны уважать своих учителей.)

: should, ought to – You should eat more fruit. (Тебе следует есть больше фруктов.) Students ought to respect their teachers. (Ученики должны уважать своих учителей.) Мягкий совет: could, might – You could try talking to her directly. (Ты мог бы попробовать поговорить с ней напрямую.)

Типичные ошибки при употреблении модальных глаголов

Добавление to после модальных глаголов : ❌ You must to go. ✅ You must go.

: ❌ You must to go. ✅ You must go. Использование do/does/did с модальными глаголами : ❌ Do you can swim? ✅ Can you swim?

: ❌ Do you can swim? ✅ Can you swim? Добавление -s к глаголу в 3-м лице ед. числа : ❌ He can swims. ✅ He can swim.

: ❌ He can swims. ✅ He can swim. Смешение mustn't (запрет) и don't have to (отсутствие необходимости) : ❌ You mustn't wear a tie to the party. (если имелось в виду, что это необязательно) ✅ You don't have to wear a tie to the party.

: ❌ You mustn't wear a tie to the party. (если имелось в виду, что это необязательно) ✅ You don't have to wear a tie to the party. Неправильный порядок слов в вопросах: ❌ How I can help you? ✅ How can I help you?

Помните, что модальные глаголы — это не просто грамматическая категория, а важное средство самовыражения и нюансирования высказываний. Правильное использование модальных глаголов делает вашу речь более точной, вежливой и естественной для носителей языка.