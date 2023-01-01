Множественное число в английском: правила и исключения для школьников

Для кого эта статья:

Для школьников, изучающих английский язык

Для учителей английского языка, ищущих методы обучения

Для родителей, желающих помочь своим детям в изучении грамматики английского Правила множественного числа в английском кажутся сложными? Вовсе нет! Представьте, что вы строите замок из кубиков — есть основные принципы и несколько хитрых элементов, которые делают конструкцию интересной. Английская грамматика работает так же: большинство слов подчиняются простым закономерностям, а исключения добавляют языку уникальности. Давайте разберем правила множественного числа так, чтобы каждый школьник смог применять их без страха и ошибок! 🏆

Базовые правила множественного числа в английском языке

Образование множественного числа в английском языке может показаться запутанным, но на самом деле существует несколько простых правил, которые работают в большинстве случаев. Начнем с самого распространенного правила — добавления окончания -s.

У английских существительных обычно одна форма для единственного числа и одна для множественного. К счастью, в 95% случаев правило очень простое: чтобы образовать множественное число, нужно добавить к слову букву -s.

Примеры:

cat (кот) → cats (коты)

book (книга) → books (книги)

table (стол) → tables (столы)

Однако есть несколько случаев, когда к существительному нужно добавить не просто -s, а -es:

Когда добавляем -es Примеры После шипящих звуков: -ch, -sh, -s, -x, -z box → boxes (коробки)<br>bus → buses (автобусы)<br>beach → beaches (пляжи) После -o (в большинстве случаев) potato → potatoes (картофелины)<br>tomato → tomatoes (помидоры)

Для слов, которые заканчиваются на согласную + y, нужно заменить y на i и добавить -es:

baby (ребенок) → babies (дети)

city (город) → cities (города)

fly (муха) → flies (мухи)

Но если перед y стоит гласная, просто добавляем -s:

boy (мальчик) → boys (мальчики)

toy (игрушка) → toys (игрушки)

Для слов, заканчивающихся на -f или -fe, часто нужно заменить их на -ves:

wolf (волк) → wolves (волки)

knife (нож) → knives (ножи)

life (жизнь) → lives (жизни)

Елена Петрова, учитель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать английский в 5-х классах, дети часто путались в правилах множественного числа. Помню случай с Мишей, который в тесте написал "childs" вместо "children" и "mans" вместо "men". После этого я придумала игру "Волшебные превращения": каждое утро на доске появлялось существительное в единственном числе, а ученики должны были его "превратить" во множественное. За правильные ответы ребята получали звёздочки. За месяц таких "превращений" даже самые слабые ученики освоили основные правила. Миша стал одним из лидеров по звёздочкам и на следующей контрольной не допустил ни одной ошибки в множественном числе. Главный секрет – регулярность и игровой подход!

Особые случаи и исключения множественного числа

В английском языке, как и во многих других, есть слова, которые не подчиняются стандартным правилам. Это исключения, которые просто нужно запомнить. 🧠

Неправильные формы множественного числа:

Единственное число Множественное число Перевод man men мужчина — мужчины woman women женщина — женщины child children ребёнок — дети foot feet нога — ноги tooth teeth зуб — зубы mouse mice мышь — мыши goose geese гусь — гуси person people человек — люди

Существительные, которые одинаковы в единственном и множественном числе:

fish (рыба — рыбы)

sheep (овца — овцы)

deer (олень — олени)

aircraft (самолёт — самолёты)

Однако будьте внимательны! Некоторые из этих слов могут иметь и регулярную форму множественного числа, но со специфическим значением. Например:

fish (рыба или рыбы одного вида) — fishes (рыбы разных видов)

Существительные, которые употребляются только во множественном числе:

scissors (ножницы)

trousers/pants (брюки)

glasses (очки)

clothes (одежда)

jeans (джинсы)

Существительные, которые употребляются только в единственном числе:

information (информация)

advice (совет)

news (новости)

furniture (мебель)

homework (домашнее задание)

Особое внимание стоит уделить заимствованным словам, которые сохраняют оригинальное образование множественного числа:

phenomenon (феномен) → phenomena (феномены)

criterion (критерий) → criteria (критерии)

analysis (анализ) → analyses (анализы)

cactus (кактус) → cacti или cactuses (кактусы)

formula (формула) → formulae или formulas (формулы)

Как легко запомнить правила множественного числа

Запомнить все правила образования множественного числа может показаться сложным, но с правильным подходом это становится гораздо проще. Вот несколько эффективных стратегий, которые помогут школьникам быстро освоить эту тему. 📝

Стратегия группировки

Разделите все существительные на группы согласно правилам образования множественного числа:

Стандартные (-s): cat — cats, book — books После шипящих (-es): box — boxes, watch — watches С окончанием на -y: baby — babies, toy — toys С окончанием на -f/-fe: wolf — wolves, knife — knives Исключения: man — men, child — children

Создайте для каждой группы отдельную карточку или страницу в тетради. Регулярно добавляйте новые примеры в каждую категорию.

Мнемонические приёмы

Придумайте забавные истории или ассоциации для запоминания исключений:

"Один зуб (tooth) упал, а все зубы (teeth) дрожат от страха" — помогает запомнить tooth — teeth

"Мужчины (men) и женщины (women) поменяли 'a' на 'e', когда их стало много" — для запоминания man — men, woman — women

Артём Соколов, репетитор английского языка Никогда не забуду случай с моим учеником Димой, который никак не мог запомнить неправильные формы множественного числа. После нескольких неудачных попыток я предложил ему создать комикс, где каждый герой — это существительное-исключение. Так появились Мистер Человек (Mr. Man), который мог превращаться во множество людей (Men), Мисс Гусыня (Miss Goose), становившаяся стаей гусей (Geese), и другие персонажи. Дима нарисовал целую историю, где все эти персонажи взаимодействовали друг с другом. Например, Доктор Зуб (Dr. Tooth) лечил пациентов и превращался в Докторов Зубов (Dr. Teeth), когда приходило много пациентов. Через две недели Дима не только безошибочно знал все формы, но и с гордостью показывал свой комикс одноклассникам, которые тоже начали запоминать исключения с помощью его историй!

Ритмические считалки

Создайте или используйте готовые рифмованные считалки для запоминания исключений:

One foot, two feet,<br> One tooth, many teeth,<br> One man, many men,<br> One child, many children!

Визуализация

Для визуалов отлично работает метод ассоциативных картинок. Нарисуйте или найдите изображения, которые помогут связать единственное и множественное число:

Одна мышка (mouse) в норке и много мышей (mice) вокруг сыра

Один гусь (goose) и стая гусей (geese) в небе

Игровой подход

Превратите обучение в игру:

Карточки-перевертыши: на одной стороне слово в единственном числе, на другой — во множественном

на одной стороне слово в единственном числе, на другой — во множественном "Охота на исключения": находить исключения в текстах и вести их список

находить исключения в текстах и вести их список "Морской бой": вместо координат называть существительные во множественном числе

Регулярное повторение

Используйте технику интервального повторения — возвращайтесь к изученному материалу через определенные промежутки времени (1 день, 3 дня, неделя, месяц). Это помогает переводить информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную. 🕒

Упражнения для закрепления множественного числа

Теория без практики — как велосипед без колёс. Давайте закрепим знания с помощью разнообразных упражнений, которые помогут школьникам уверенно использовать множественное число в английском языке. 🎯

Упражнение 1: "Превращалки"

Превратите следующие слова из единственного числа во множественное:

dog — ___ box — ___ baby — ___ leaf — ___ city — ___ woman — ___ tomato — ___ life — ___ tooth — ___ child — ___

Упражнение 2: "Найди пару"

Соедините существительные в единственном числе с их формами во множественном:

1. person a) teeth 2. foot b) mice 3. mouse c) children 4. child d) people 5. tooth e) feet

Упражнение 3: "Исправь ошибку"

В каждом предложении есть ошибка в образовании множественного числа. Найдите и исправьте её:

I have three childs. There are five mouses in our basement. She bought two new watchs yesterday. The leafs fall from the trees in autumn. We saw many deers in the forest.

Упражнение 4: "Заполни пропуски"

Вставьте существительные в правильной форме (единственное или множественное число):

I need a new pair of ___ (glass). My father caught three ___ (fish) yesterday. These ___ (woman) are doctors. Could you give me some ___ (advice)? The ___ (child) are playing in the garden.

Упражнение 5: "Категоризация"

Распределите следующие существительные по группам в зависимости от способа образования множественного числа:

watch, story, man, knife, potato, fox, toy, sheep, tooth, city

А. Добавление -s: ___ Б. Добавление -es: ___ В. Замена y на i + es: ___ Г. Замена f/fe на ves: ___ Д. Неправильные формы: ___ Е. Одинаковы в обеих формах: ___

Упражнение 6: "Один-много"

Игра для группы: первый ученик называет существительное в единственном числе, второй должен назвать его во множественном, затем предложить новое слово. Например:

Ученик 1: "Cat"

Ученик 2: "Cats. Knife"

Ученик 3: "Knives. Child"

Упражнение 7: "Создай предложение"

Составьте предложения, используя данные существительные во множественном числе:

child (дети) story (истории) box (коробки) foot (ноги) wolf (волки)

Упражнение 8: "Переводчик"

Переведите предложения на английский язык, обращая особое внимание на форму множественного числа:

В саду растут красивые кусты. Дети любят играть с собаками. Мужчины работают в офисе. На столе лежат два ножа и три вилки. В зоопарке мы видели трех оленей.

Проверь свои знания: тест на множественное число

Готовы проверить, насколько хорошо вы усвоили правила множественного числа? Этот тест поможет вам оценить свои знания и выявить темы, которые, возможно, требуют дополнительного изучения. Удачи! 🍀

Часть 1: Выберите правильную форму множественного числа

child a) childs

b) childes

c) children potato a) potatos

b) potatoes

c) potatoes wolf a) wolfs

b) wolfes

c) wolves toy a) toies

b) toys

c) toyes mouse a) mouses

b) mice

c) mousen

Часть 2: Исправьте ошибки

В каждом предложении найдите и исправьте одну ошибку в использовании множественного числа:

The childs are playing in the garden. I bought two new watchs yesterday. We saw three deers in the forest. She needs some informations about the hotel. These womans are teachers.

Часть 3: Заполните пропуски

Вставьте существительные в скобках в правильной форме множественного числа:

I have two ___ (foot). There are many ___ (fish) in this lake. She bought three ___ (box) of chocolates. The ___ (man) and ___ (woman) are dancing. My ___ (tooth) are healthy.

Часть 4: Определите категорию

Определите, к какой категории относится каждое слово по способу образования множественного числа:

A = стандартное правило (-s)

B = добавление -es

C = замена y на i + es

D = замена f/fe на ves

E = неправильная форма

F = не изменяется

shelf — ___ fox — ___ sheep — ___ city — ___ tooth — ___

Часть 5: Творческое задание

Напишите короткий рассказ (5-7 предложений), используя как можно больше существительных во множественном числе. Подчеркните каждое существительное во множественном числе.

Ответы к тесту:

Часть 1: 1-c, 2-b, 3-c, 4-b, 5-b Часть 2:

The children are playing in the garden. I bought two new watches yesterday. We saw three deer in the forest. She needs some information about the hotel. These women are teachers.

Часть 3: 1-feet, 2-fish, 3-boxes, 4-men, women, 5-teeth Часть 4: 1-D, 2-B, 3-F, 4-C, 5-E