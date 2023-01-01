Отрицательные конструкции в английском: 7 типичных ошибок

Для кого эта статья:

Русскоговорящие студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, стремящиеся улучшить методику обучения

Люди, сталкивающиеся с трудностями в грамматике английского языка Отрицательные конструкции — один из тех аспектов английской грамматики, которые вызывают наибольшее количество недоразумений у русскоговорящих студентов. Постоянные ошибки при выражении отрицания могут не только затруднить понимание, но и полностью исказить смысл высказывания. Вам знакома ситуация, когда вы сказали "I don't know nothing" вместо "I don't know anything", и ваш собеседник-носитель языка в замешательстве пытается понять, что вы имели в виду? 🤔 Разберём семь распространённых ошибок и научимся выражать отрицание так, чтобы вас понимали правильно с первого раза.

Минус на английском: основные способы отрицания

Прежде чем погрузиться в типичные ошибки, давайте систематизируем основные способы выражения отрицания в английском языке. В отличие от русского языка, где мы часто используем частицу "не", английский предлагает несколько различных инструментов для построения отрицательных конструкций.

Тип отрицания Структура Пример С вспомогательным глаголом Subject + auxiliary + not + verb I am not going. / He does not work here. С модальным глаголом Subject + modal + not + verb She cannot swim. / They should not wait. С отрицательным местоимением Subject + verb + no/nothing/nobody/etc. I have nothing to say. / She saw nobody there. С hardly, barely, scarcely Subject + hardly/barely/scarcely + verb I hardly recognize him. / She barely passed the exam.

Ключевое правило английского отрицания: в предложении обычно используется только одно отрицание. Это фундаментальное отличие от русского языка, где двойное отрицание — норма ("Я никогда никому ничего не говорил").

Еще одна особенность: в английском языке отрицание часто выражается через вспомогательные глаголы (do, be, have) с частицей not, либо через их сокращенные формы (don't, isn't, haven't).

Екатерина Павлова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, один из моих студентов постоянно делал одну и ту же ошибку в отрицательных предложениях. На вопрос "Do you like coffee?" он упорно отвечал "I no like coffee", калькируя русскую конструкцию "Я не люблю кофе". Я придумала для него мнемонический приём: представить, что английское отрицание — это бутерброд, где вспомогательный глагол do — нижний кусок хлеба, подлежащее I — начинка, а отрицание not — верхний кусок. Если убрать любой из этих компонентов, бутерброд развалится. Через неделю мой студент уверенно говорил "I don't like coffee" и больше никогда не возвращался к этой ошибке.

Ошибка №1: Двойное отрицание в английском языке

Самая распространенная ошибка среди русскоговорящих студентов — использование двойного отрицания. В русском языке фраза "Я никогда ничего не видел" звучит естественно, но её дословный перевод "I never nothing didn't see" в английском будет грубейшей ошибкой.

Правило простое: в английском предложении должно быть только одно отрицание. Если используется отрицательное местоимение (nobody, nothing, nowhere), вспомогательный глагол должен быть в утвердительной форме. И наоборот.

I don't know nothing. ❌ Правильно: I don't know anything. ✅

I don't know anything. ✅ Или: I know nothing. ✅

He doesn't go nowhere. ❌ Правильно: He doesn't go anywhere. ✅

He doesn't go anywhere. ✅ Или: He goes nowhere. ✅

Математическая аналогия: в английском языке два отрицания не усиливают друг друга, а нейтрализуют, превращая предложение в утверждение (подобно тому, как минус на минус даёт плюс). Фраза "I can't not do it" фактически означает "Я должен это сделать" — двойное отрицание создаёт утверждение.

Исключение составляют некоторые диалекты и разговорный английский, где двойное отрицание иногда используется для усиления, но в стандартном английском и формальной речи это считается ошибкой. 🧐

Ошибка №2: Неправильное использование don't и doesn't

Выбор между don't и doesn't — еще одна частая проблема. Эта ошибка особенно распространена среди начинающих изучать язык, поскольку в русском нет подобного разделения форм отрицания в зависимости от лица и числа.

Форма Используется с Пример don't I, you, we, they I don't understand. / They don't live here. doesn't he, she, it He doesn't work on Sundays. / It doesn't matter.

Запомните: doesn't используется исключительно с третьим лицом единственного числа (he, she, it), в то время как don't применяется со всеми остальными подлежащими.

She don't like chocolate. ❌ Правильно: She doesn't like chocolate. ✅

We doesn't want to go. ❌ Правильно: We don't want to go. ✅

Обратите внимание на еще одно важное правило: когда используется форма doesn't, основной глагол теряет окончание -s. Эта ошибка встречается даже у продвинутых студентов:

He doesn't likes ice cream. ❌ Правильно: He doesn't like ice cream. ✅

Это происходит потому, что маркер третьего лица единственного числа (-s) уже присутствует в форме вспомогательного глагола (does). Добавлять его к смысловому глаголу было бы избыточно. 📝

Ошибка №3: Путаница с отрицательными конструкциями

Существует несколько типов отрицательных конструкций, и их смешение часто приводит к грамматическим ошибкам и недопониманию. Рассмотрим три основные категории, с которыми возникают сложности:

1. Путаница между no и not

No — это отрицательное местоимение или определитель, в то время как not — отрицательная частица, используемая с глаголами:

I have not money. ❌ Правильно: I have no money. ✅

I have no money. ✅ Или: I don't have any money. ✅

He is no interested. ❌ Правильно: He is not interested. ✅

2. Неправильное использование отрицательных местоимений

Отрицательные местоимения (nothing, nobody, nowhere) часто вызывают затруднения при построении предложений:

I don't see nobody. ❌ Правильно: I don't see anybody. ✅

I don't see anybody. ✅ Или: I see nobody. ✅

3. Ошибки в отрицательных вопросах

Отрицательные вопросы в английском строятся иначе, чем в русском:

Why you don't call me? ❌ Правильно: Why don't you call me? ✅

Михаил Соколов, переводчик и лингвист Работая устным переводчиком на международной конференции, я столкнулся с интересным случаем, демонстрирующим важность правильных отрицательных конструкций. Русский докладчик, говоря по-английски, использовал фразу "We have not competitors in this market segment", имея в виду отсутствие конкурентов. Однако его высказывание было воспринято иностранными коллегами как "We do not have competitors" (в смысле "У нас нет конкурентов"), что вызвало недоумение, так как все знали о конкурентной среде в этой отрасли. Когда я помог ему переформулировать фразу на "We have no competitors in this specific niche", сразу стало понятно, что речь идёт об узком сегменте рынка. Эта ситуация показала, насколько важно тщательно выбирать конструкцию с "no" или "not" в зависимости от контекста, особенно в профессиональной коммуникации.

Ошибка №4: Неверное положение частицы not в предложении

Позиция отрицательной частицы not строго регламентирована в английском предложении, и её неправильное размещение сразу выдаёт неносителя языка. В отличие от русского языка, где отрицание "не" обычно ставится перед глаголом, в английском not занимает строго определенное положение.

Основные правила размещения not:

После вспомогательного или модального глагола: "I am not going" / "She does not understand"

Перед инфинитивом в конструкциях с "to": "I decided not to go"

В начале предложения при использовании инверсии: "Not only did she win, but she also broke the record"

Типичные ошибки в позиции not:

I not can swim. ❌ Правильно: I cannot swim. / I can't swim. ✅

She not understands me. ❌ Правильно: She doesn't understand me. ✅

I decided to not go. ❌ Правильно: I decided not to go. ✅

Особое внимание следует обратить на отрицание при использовании причастий и герундия:

С причастием: Not having finished my work, I couldn't join them.

С герундием: She admitted not telling the truth.

Некоторые слова, такие как "never", "rarely", "hardly", имеют отрицательное значение и также требуют особого размещения в предложении:

I never have been to Paris. ❌ Правильно: I have never been to Paris. ✅

При использовании усилительных конструкций, например, с "at all", отрицательная частица остается в своей стандартной позиции:

I at all don't like it. ❌ Правильно: I don't like it at all. ✅

Помните: позиция not — один из тех аспектов английской грамматики, где интуиция русскоязычного человека часто подводит. Вместо того чтобы механически переносить структуру русского отрицательного предложения, воспринимайте английские отрицательные конструкции как готовые формулы. 🔍