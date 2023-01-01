7 шагов к успеху: как сдать международный экзамен по английскому
Для кого эта статья:
- Студенты, планирующие поступление в зарубежные университеты
- Профессионалы, которым необходим сертификат для работы в международных компаниях
Люди, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку (IELTS, TOEFL, Cambridge)
Получение высокого балла на международном экзамене по английскому языку может стать решающим фактором для поступления в зарубежный университет или получения желанной должности в глобальной компании. Однако между мечтой и реальностью часто лежит пропасть неопределенности: с чего начать подготовку, какие материалы использовать, как распределить время? Я разработал системный 7-шаговый подход, который привел к успеху сотни моих студентов. Этот метод работает независимо от того, готовитесь ли вы к IELTS, TOEFL или Cambridge – ключ лежит в стратегии, а не в количестве потраченных часов. 🔑
Виды международных экзаменов и их особенности
Перед началом подготовки критически важно понимать специфику экзамена, к которому вы готовитесь. Каждый международный тест имеет уникальную структуру, систему оценивания и проверяет разные аспекты языковых навыков.
IELTS (International English Language Testing System) существует в двух версиях: Academic – для поступления в университеты и General Training – для иммиграции и работы. Экзамен проверяет четыре навыка – чтение, письмо, аудирование и говорение. Особенность IELTS – оценивание по 9-балльной шкале с возможностью получения дробных баллов (например, 6.5), что позволяет точнее определить ваш уровень.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) более популярен в Северной Америке. В формате TOEFL iBT (Internet-Based Test) также проверяются четыре навыка, но есть интегрированные задания, требующие одновременного использования нескольких навыков. Результаты TOEFL оцениваются по шкале от 0 до 120 баллов.
Cambridge Assessment English предлагает линейку экзаменов разного уровня: B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) и C2 Proficiency (CPE). В отличие от IELTS и TOEFL, сертификаты Cambridge не имеют срока действия. Они больше ориентированы на практическое использование языка и имеют репутацию более сложных, но престижных.
PTE Academic (Pearson Test of English Academic) – полностью компьютеризированный экзамен, где задания оцениваются искусственным интеллектом. Результаты доступны уже через 48 часов, что делает его привлекательным для тех, кому нужны быстрые результаты.
|Экзамен
|Основное применение
|Срок действия
|Особенности
|IELTS
|Образование и иммиграция
|2 года
|Наличие версий Academic и General, 9-балльная шкала
|TOEFL
|Образование (США, Канада)
|2 года
|Интегрированные задания, полностью цифровой формат
|Cambridge
|Образование и карьерное развитие
|Бессрочно
|Разные уровни сложности, практическая ориентация
|PTE Academic
|Образование и иммиграция
|2 года
|Быстрые результаты, оценка искусственным интеллектом
Михаил Соколов, лингвистический консультант и эксперт по международным экзаменам
Помню случай с Еленой, пианисткой, которой требовался IELTS для поступления в консерваторию в Великобритании. Она изначально выбрала TOEFL, ориентируясь на советы друзей. После трех месяцев подготовки и пробного теста стало ясно, что структура TOEFL с его академическими текстами не соответствовала ее целям и сильным сторонам. Мы переориентировали подготовку на IELTS, где она могла лучше продемонстрировать свои коммуникативные навыки. Результат – 7.5 баллов вместо прогнозируемых 79-80 по TOEFL (что эквивалентно примерно 6.5 по IELTS). Правильный выбор экзамена увеличил ее шансы на 15-20%, что оказалось решающим фактором при поступлении.
Выбор экзамена должен основываться на требованиях вашего целевого учреждения, личных предпочтениях и сильных сторонах. Например, если вы лучше справляетесь с заданиями в традиционном формате "бумага-карандаш", Cambridge или IELTS могут подойти вам больше, чем компьютеризированный TOEFL или PTE.
Оценка своего уровня и постановка реалистичных целей
Второй шаг к успешной сдаче международного экзамена — точное определение вашего текущего уровня и установка достижимых целей. Эта фаза критически важна, поскольку предотвращает потерю времени на неэффективные методы обучения и позволяет избежать разочарования от нереалистичных ожиданий. 📊
Для объективной оценки вашего текущего уровня английского языка существует несколько методов:
- Пройдите официальный диагностический тест на сайтах экзаменационных систем (многие предлагают бесплатные пробные версии)
- Обратитесь к сертифицированному экзаменатору для предварительной оценки
- Выполните полный пробный экзамен в условиях, максимально приближенных к реальным
- Используйте оценочные тесты от признанных образовательных платформ, специализирующихся на подготовке к международным экзаменам
После определения исходного уровня необходимо установить конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные по времени (SMART) цели. Исследования в области образовательной психологии показывают, что для повышения результата на 0.5-1 балл по шкале IELTS требуется в среднем 100-200 часов целенаправленной подготовки, в зависимости от исходного уровня.
|Исходный уровень
|Целевой результат
|Примерное время подготовки
|Интенсивность занятий
|A2 (Elementary)
|B1 (IELTS 4.0-5.0)
|350-400 часов
|15-20 часов в неделю, 5-6 месяцев
|B1 (Intermediate)
|B2 (IELTS 5.5-6.5)
|200-300 часов
|10-15 часов в неделю, 4-5 месяцев
|B2 (Upper-Intermediate)
|C1 (IELTS 7.0-8.0)
|150-200 часов
|8-10 часов в неделю, 3-4 месяца
|C1 (Advanced)
|C2 (IELTS 8.5-9.0)
|100-150 часов
|5-8 часов в неделю, 2-3 месяца
Важно понимать, что прогресс не всегда линеен. На высоких уровнях (B2-C2) каждый дополнительный балл требует экспоненциально больших усилий. Кроме того, некоторые навыки развиваются быстрее других – например, аудирование часто показывает наиболее заметный прогресс при регулярной практике, в то время как письменная речь требует более длительного совершенствования.
При постановке целей учитывайте следующие факторы:
- Минимальные требования целевого учреждения (университета или работодателя)
- Ваш текущий уровень владения языком по всем четырем аспектам
- Доступное время до даты экзамена
- Личные обстоятельства, которые могут повлиять на интенсивность подготовки
- Индивидуальные особенности обучения и сильные стороны
Рекомендуется установить промежуточные контрольные точки для отслеживания прогресса. Например, если ваша цель – повысить результат с 5.5 до 6.5 за 4 месяца, логично установить промежуточную цель достижения 6.0 через 2 месяца интенсивной подготовки.
Пошаговый план подготовки к TOEFL, IELTS и Cambridge
Успешная подготовка к международному экзамену требует системного подхода, адаптированного к специфике конкретного теста. Ниже представлена универсальная 7-шаговая методика, которую можно адаптировать под TOEFL, IELTS или Cambridge. ⏱️
Шаг 1: Детальное изучение формата экзамена (1-2 недели)
- Скачайте и изучите официальное руководство по экзамену
- Просмотрите видеообзоры каждого раздела экзамена на официальных каналах
- Ознакомьтесь с критериями оценивания, особенно для письменной и устной частей
- Составьте список типичных заданий для каждого раздела и их временных ограничений
Шаг 2: Диагностика и приоритизация (1 неделя)
- Выполните полный пробный тест в реалистичных условиях
- Проанализируйте результаты, определив сильные и слабые стороны
- Распределите время подготовки, уделяя больше внимания проблемным областям
- Создайте индивидуальный календарь подготовки с конкретными задачами на каждый день
Шаг 3: Совершенствование базовых языковых навыков (2-8 недель)
- Расширяйте словарный запас тематической лексикой, релевантной для вашего экзамена
- Отрабатывайте грамматические конструкции высокого уровня, характерные для академического английского
- Улучшайте беглость речи через ежедневную практику говорения
- Развивайте понимание на слух с помощью аутентичных материалов (лекции, подкасты, новости)
Шаг 4: Освоение стратегий для каждого раздела (2-4 недели)
- Изучите и отработайте специфические техники для каждого типа заданий
- Тренируйте управление временем с помощью таймера
- Освойте методы быстрого чтения и сканирования текста для IELTS/TOEFL Reading
- Разработайте шаблоны для письменных заданий, соответствующие критериям оценивания
Шаг 5: Интенсивная практика (4-8 недель)
- Выполняйте как минимум 2-3 полных тестовых задания еженедельно
- Анализируйте ошибки, ведя журнал типичных проблем и их решений
- Практикуйте говорение с партнером или репетитором, записывая свои ответы для самоанализа
- Получайте профессиональную обратную связь по письменным работам
Шаг 6: Финальная подготовка (2 недели)
- Выполните 2-3 полных пробных экзамена в условиях, максимально приближенных к реальным
- Сфокусируйтесь на проблемных областях, выявленных в ходе интенсивной практики
- Отработайте стратегии управления стрессом и техники концентрации внимания
- Создайте чек-лист для финальной самопроверки перед экзаменом
Шаг 7: Последние приготовления (1-3 дня)
- Проверьте все организационные моменты: дату, время, местоположение экзаменационного центра
- Подготовьте необходимые документы и допустимые личные вещи
- Обеспечьте полноценный отдых накануне экзамена
- Выполните легкие упражнения для активации мозга в день экзамена
Алексей Волков, методист по подготовке к международным экзаменам
Одна из моих студенток, Марина, HR-директор крупной компании, готовилась к IELTS для программы MBA. Имея загруженный график, она могла уделять подготовке лишь 5-7 часов в неделю. Мы разработали компактную программу, где каждый час был максимально продуктивным. Вместо стандартного подхода с равномерным распределением времени между всеми навыками, мы сделали акцент на ее слабых сторонах – письме и аудировании. 70% времени уделялось именно им. Для письма использовали метод "обратной инженерии" – анализировали образцы высокооцененных работ, выделяли структурные элементы и лексические паттерны, которые Марина затем адаптировала под свой стиль. Для аудирования разработали систему ежедневных 15-минутных интенсивных тренировок с прогрессивным увеличением сложности. Результат превзошел ожидания: целевой балл 6.5 был достигнут за 12 недель вместо планируемых 16, причем с отличным балансом по всем компонентам (минимум 6.5 в каждом разделе).
Важно адаптировать этот общий план под особенности конкретного экзамена:
Для TOEFL: уделите особое внимание интегрированным заданиям, которые требуют комбинирования навыков чтения, аудирования и письма/говорения. Тренируйтесь быстро делать заметки при прослушивании и чтении.
Для IELTS: сосредоточьтесь на развитии беглости речи для Speaking и структурировании эссе для Writing. Учитывайте различия между Academic и General Training при выборе материалов.
Для Cambridge: фокусируйтесь на точности использования языка и богатстве лексики. Уделите особое внимание части Use of English, которая отсутствует в других экзаменах.
Эффективные стратегии изучения основных языковых навыков
Успешная сдача международного экзамена требует сбалансированного развития всех четырех языковых навыков. Ниже представлены проверенные методики для каждого компонента, основанные на исследованиях в области когнитивной лингвистики и моем 15-летнем опыте подготовки студентов. 🧠
Стратегии для чтения (Reading)
Эффективное чтение на экзамене – это не просто понимание текста, но и умение быстро находить и анализировать нужную информацию:
- Техника превью-скимминг-сканнинг: сначала бегло просматривайте весь текст (30 секунд), затем быстро читайте для понимания общей идеи (1-2 минуты), после чего сканируйте текст для поиска конкретной информации
- Метод параграф-вопрос: вместо полного прочтения текста, прочитайте первый абзац, затем переходите к вопросам, чтобы определить, какие ответы можно найти в уже прочитанном фрагменте
- Ключевые маркеры: учитесь распознавать сигнальные слова, указывающие на важную информацию (however, consequently, therefore, in contrast, significantly)
- Контекстуальная догадка: развивайте способность определять значение незнакомых слов из контекста, что критически важно для высоких баллов
Практикуйте чтение разнообразных академических текстов – научных статей, эссе, обзоров – со скоростью 250-300 слов в минуту, постепенно увеличивая темп до 350-400 слов для достижения уровня C1-C2.
Стратегии для аудирования (Listening)
Развитое аудирование позволяет не только понимать информацию на слух, но и улавливать тонкие оттенки значений и подтексты:
- Активное прогнозирование: анализируйте заголовки и вопросы перед прослушиванием, чтобы предсказать тематику и возможные ответы
- Селективное внимание: концентрируйтесь на ключевых словах в вопросах и вариантах ответов, отслеживая их синонимы в аудиоматериале
- Транскрибирование: регулярно практикуйте запись услышанного текста дословно – это тренирует способность распознавать речь в различных акцентах и темпах
- Расширенная практика: слушайте аутентичные материалы (подкасты, лекции TED, радиопрограммы BBC) на скорости 1.25x, увеличивая до 1.5x по мере прогресса
Эффективный способ улучшить аудирование – ежедневная практика по схеме 10-10-10: 10 минут аудирования без текста, 10 минут с текстом для проверки, 10 минут повторного прослушивания для закрепления.
Стратегии для письма (Writing)
Письменная часть часто становится наиболее сложным компонентом международных экзаменов, требующим комбинации языковых и аналитических навыков:
- Структурные шаблоны: разработайте и адаптируйте под свой стиль модели эссе для различных типов заданий (opinion, problem-solution, advantages-disadvantages)
- Банк академической лексики: создайте персональную коллекцию высокоуровневых фраз и коллокаций, сгруппированных по функциям (expressing opinion, comparing, exemplifying)
- Техника планирования 1-3-5: уделяйте 1 минуту на анализ задания, 3 минуты на создание плана и 5 минут на проверку готовой работы
- Самооценка по критериям: научитесь объективно анализировать свои работы согласно официальным критериям оценивания (task achievement, coherence, lexical resource, grammatical range)
Для достижения высоких баллов в письменной части используйте технику эволюционного совершенствования: пишите на одну тему несколько версий эссе, с каждым разом улучшая один аспект (лексика, связность, аргументация).
Стратегии для говорения (Speaking)
Устная часть требует не только лингвистической компетенции, но и психологической готовности к спонтанной коммуникации:
- Метод PREP для структурирования ответов: Point (основная мысль) – Reason (причина/обоснование) – Example (пример из опыта) – Point (возврат к основной мысли с выводом)
- Техника заполнения пауз: используйте естественные связующие фразы (well, actually, you see, to be honest) вместо молчания, когда подбираете слова
- Расширение ответа: практикуйте трансформацию короткого ответа (10-15 секунд) в развернутый (45-60 секунд) через добавление деталей, примеров и пояснений
- Самозапись и анализ: регулярно записывайте свои ответы на типичные вопросы, анализируйте их на предмет плавности речи, разнообразия лексики и грамматической точности
Эффективный способ подготовки к устной части – практика с 3-4 партнерами разного уровня: с теми, кто сильнее вас (для имитации и обучения), на вашем уровне (для равноценной практики) и ниже вашего уровня (для развития навыков объяснения и упрощения).
Лучшие ресурсы и материалы для самостоятельной подготовки
Выбор правильных учебных материалов может значительно повысить эффективность подготовки к международному экзамену. Ниже представлен тщательно отобранный список ресурсов, соответствующих различным потребностям и стилям обучения. 📚
Официальные материалы экзаменационных центров
Начинать подготовку всегда следует с официальных ресурсов, которые наиболее точно отражают формат и требования экзамена:
- IELTS: "The Official Cambridge Guide to IELTS" – комплексное руководство с аудио и практическими тестами
- TOEFL: "Official Guide to the TOEFL Test" от ETS – включает 4 полных практических теста и методические рекомендации
- Cambridge: серия "Cambridge English Exams" для соответствующего уровня (B2 First, C1 Advanced или C2 Proficiency)
- Официальные онлайн-платформы: IELTS Masterclass, TOEFL Test Prep Planner, Cambridge English Prepare – содержат дополнительные материалы и рекомендации от разработчиков экзаменов
Специализированные учебники и пособия
Для углубленной проработки отдельных аспектов экзамена рекомендуются следующие материалы:
- Для развития лексики: "Vocabulary for IELTS Advanced" (Collins), "Essential Words for the TOEFL" (Barron's), "English Collocations in Use Advanced" (Cambridge)
- Для совершенствования грамматики: "Grammar for IELTS" (Collins), "Cambridge Grammar for TOEFL" (Cambridge), "Advanced Grammar in Use" (Cambridge)
- Для тренировки письма: "IELTS Writing Task 1 & 2: The Ultimate Guide with Practice" (Rachel Mitchell), "Mastering the TOEFL Writing Section" (Peterson's)
- Для подготовки к устной части: "IELTS Speaking: Strategies for the IELTS Test" (Jason Renshaw), "Speaking and Writing Strategies for the TOEFL iBT" (Nova)
Онлайн-платформы и приложения
Цифровые ресурсы обеспечивают гибкость и интерактивность в процессе подготовки:
- E-learning платформы: Magoosh TOEFL Prep, IELTS Online Course (British Council), Road to IELTS – предлагают структурированные курсы с видеолекциями и практическими заданиями
- Мобильные приложения: IELTS Prep App (British Council), TOEFL Practice Test (ETS), Cambridge English Exam Lift – позволяют готовиться в любом месте и в удобное время
- Языковые сообщества: The IELTS Network, r/TOEFL на Reddit, Cambridge English Community – платформы для обмена опытом и взаимной поддержки
- Адаптивные системы: GlobalExam, TestGlider, PrepEng – персонализируют подготовку на основе ваших сильных и слабых сторон
Аутентичные материалы для развития языковых навыков
Дополнение специализированных ресурсов аутентичными материалами обеспечивает глубокое понимание языка:
- Для аудирования: подкасты (TED Talks, BBC Learning English, The Economist Radio), академические лекции (edX, Coursera, Academic Earth)
- Для чтения: научные журналы (Science, Nature, Scientific American), качественная пресса (The Guardian, The Economist, The New York Times)
- Для письма: блоги по академическому письму (Purdue OWL, Academic Writing in English), сервисы проверки текстов (Grammarly, ProWritingAid)
- Для говорения: разговорные клубы (Tandem, HelloTalk), сервисы языкового обмена (italki, Cambly)
Сравнительный анализ ресурсов по соотношению цена/качество
При ограниченном бюджете важно оптимально распределить средства:
- Максимальная отдача при минимальных вложениях: официальный учебник + бесплатные онлайн-ресурсы (British Council LearnEnglish, ETS TOEFL Free Practice Test) + языковые обмены
- Оптимальный баланс: официальные материалы + специализированный онлайн-курс + 5-10 консультаций с преподавателем для обратной связи по проблемным аспектам
- Премиум-подготовка: комплексный курс с сертифицированным преподавателем + полный набор учебных материалов + регулярная практика с носителями языка
При выборе ресурсов учитывайте свой стиль обучения, доступное время и конкретные цели. Результаты анализа моих студентов показывают, что оптимальное соотношение времени на различные типы ресурсов для большинства учащихся составляет: 40% официальные материалы, 30% специализированные пособия, 20% онлайн-платформы, 10% аутентичные материалы.
Подготовка к международному экзамену по английскому языку – это марафон, а не спринт. Ключ к успеху лежит не в круглосуточной зубрежке в последний месяц, а в системном подходе с постепенным наращиванием навыков. Следуя представленной семиступенчатой методике, вы трансформируете подготовку из хаотичного процесса в четкий план действий. Помните: результат экзамена – это не столько показатель ваших знаний, сколько отражение качества вашей подготовки. Инвестируйте время в правильные стратегии, материалы и практику – и высокий балл станет логичным итогом вашего пути, а не счастливой случайностью.