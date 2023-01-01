7 шагов к успеху: как сдать международный экзамен по английскому

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, планирующие поступление в зарубежные университеты

Профессионалы, которым необходим сертификат для работы в международных компаниях

Люди, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку (IELTS, TOEFL, Cambridge) Получение высокого балла на международном экзамене по английскому языку может стать решающим фактором для поступления в зарубежный университет или получения желанной должности в глобальной компании. Однако между мечтой и реальностью часто лежит пропасть неопределенности: с чего начать подготовку, какие материалы использовать, как распределить время? Я разработал системный 7-шаговый подход, который привел к успеху сотни моих студентов. Этот метод работает независимо от того, готовитесь ли вы к IELTS, TOEFL или Cambridge – ключ лежит в стратегии, а не в количестве потраченных часов. 🔑

Виды международных экзаменов и их особенности

Перед началом подготовки критически важно понимать специфику экзамена, к которому вы готовитесь. Каждый международный тест имеет уникальную структуру, систему оценивания и проверяет разные аспекты языковых навыков.

IELTS (International English Language Testing System) существует в двух версиях: Academic – для поступления в университеты и General Training – для иммиграции и работы. Экзамен проверяет четыре навыка – чтение, письмо, аудирование и говорение. Особенность IELTS – оценивание по 9-балльной шкале с возможностью получения дробных баллов (например, 6.5), что позволяет точнее определить ваш уровень.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) более популярен в Северной Америке. В формате TOEFL iBT (Internet-Based Test) также проверяются четыре навыка, но есть интегрированные задания, требующие одновременного использования нескольких навыков. Результаты TOEFL оцениваются по шкале от 0 до 120 баллов.

Cambridge Assessment English предлагает линейку экзаменов разного уровня: B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) и C2 Proficiency (CPE). В отличие от IELTS и TOEFL, сертификаты Cambridge не имеют срока действия. Они больше ориентированы на практическое использование языка и имеют репутацию более сложных, но престижных.

PTE Academic (Pearson Test of English Academic) – полностью компьютеризированный экзамен, где задания оцениваются искусственным интеллектом. Результаты доступны уже через 48 часов, что делает его привлекательным для тех, кому нужны быстрые результаты.

Экзамен Основное применение Срок действия Особенности IELTS Образование и иммиграция 2 года Наличие версий Academic и General, 9-балльная шкала TOEFL Образование (США, Канада) 2 года Интегрированные задания, полностью цифровой формат Cambridge Образование и карьерное развитие Бессрочно Разные уровни сложности, практическая ориентация PTE Academic Образование и иммиграция 2 года Быстрые результаты, оценка искусственным интеллектом

Михаил Соколов, лингвистический консультант и эксперт по международным экзаменам Помню случай с Еленой, пианисткой, которой требовался IELTS для поступления в консерваторию в Великобритании. Она изначально выбрала TOEFL, ориентируясь на советы друзей. После трех месяцев подготовки и пробного теста стало ясно, что структура TOEFL с его академическими текстами не соответствовала ее целям и сильным сторонам. Мы переориентировали подготовку на IELTS, где она могла лучше продемонстрировать свои коммуникативные навыки. Результат – 7.5 баллов вместо прогнозируемых 79-80 по TOEFL (что эквивалентно примерно 6.5 по IELTS). Правильный выбор экзамена увеличил ее шансы на 15-20%, что оказалось решающим фактором при поступлении.

Выбор экзамена должен основываться на требованиях вашего целевого учреждения, личных предпочтениях и сильных сторонах. Например, если вы лучше справляетесь с заданиями в традиционном формате "бумага-карандаш", Cambridge или IELTS могут подойти вам больше, чем компьютеризированный TOEFL или PTE.

Оценка своего уровня и постановка реалистичных целей

Второй шаг к успешной сдаче международного экзамена — точное определение вашего текущего уровня и установка достижимых целей. Эта фаза критически важна, поскольку предотвращает потерю времени на неэффективные методы обучения и позволяет избежать разочарования от нереалистичных ожиданий. 📊

Для объективной оценки вашего текущего уровня английского языка существует несколько методов:

Пройдите официальный диагностический тест на сайтах экзаменационных систем (многие предлагают бесплатные пробные версии)

Обратитесь к сертифицированному экзаменатору для предварительной оценки

Выполните полный пробный экзамен в условиях, максимально приближенных к реальным

Используйте оценочные тесты от признанных образовательных платформ, специализирующихся на подготовке к международным экзаменам

После определения исходного уровня необходимо установить конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные по времени (SMART) цели. Исследования в области образовательной психологии показывают, что для повышения результата на 0.5-1 балл по шкале IELTS требуется в среднем 100-200 часов целенаправленной подготовки, в зависимости от исходного уровня.

Исходный уровень Целевой результат Примерное время подготовки Интенсивность занятий A2 (Elementary) B1 (IELTS 4.0-5.0) 350-400 часов 15-20 часов в неделю, 5-6 месяцев B1 (Intermediate) B2 (IELTS 5.5-6.5) 200-300 часов 10-15 часов в неделю, 4-5 месяцев B2 (Upper-Intermediate) C1 (IELTS 7.0-8.0) 150-200 часов 8-10 часов в неделю, 3-4 месяца C1 (Advanced) C2 (IELTS 8.5-9.0) 100-150 часов 5-8 часов в неделю, 2-3 месяца

Важно понимать, что прогресс не всегда линеен. На высоких уровнях (B2-C2) каждый дополнительный балл требует экспоненциально больших усилий. Кроме того, некоторые навыки развиваются быстрее других – например, аудирование часто показывает наиболее заметный прогресс при регулярной практике, в то время как письменная речь требует более длительного совершенствования.

При постановке целей учитывайте следующие факторы:

Минимальные требования целевого учреждения (университета или работодателя)

Ваш текущий уровень владения языком по всем четырем аспектам

Доступное время до даты экзамена

Личные обстоятельства, которые могут повлиять на интенсивность подготовки

Индивидуальные особенности обучения и сильные стороны

Рекомендуется установить промежуточные контрольные точки для отслеживания прогресса. Например, если ваша цель – повысить результат с 5.5 до 6.5 за 4 месяца, логично установить промежуточную цель достижения 6.0 через 2 месяца интенсивной подготовки.

Пошаговый план подготовки к TOEFL, IELTS и Cambridge

Успешная подготовка к международному экзамену требует системного подхода, адаптированного к специфике конкретного теста. Ниже представлена универсальная 7-шаговая методика, которую можно адаптировать под TOEFL, IELTS или Cambridge. ⏱️

Шаг 1: Детальное изучение формата экзамена (1-2 недели)

Скачайте и изучите официальное руководство по экзамену

Просмотрите видеообзоры каждого раздела экзамена на официальных каналах

Ознакомьтесь с критериями оценивания, особенно для письменной и устной частей

Составьте список типичных заданий для каждого раздела и их временных ограничений

Шаг 2: Диагностика и приоритизация (1 неделя)

Выполните полный пробный тест в реалистичных условиях

Проанализируйте результаты, определив сильные и слабые стороны

Распределите время подготовки, уделяя больше внимания проблемным областям

Создайте индивидуальный календарь подготовки с конкретными задачами на каждый день

Шаг 3: Совершенствование базовых языковых навыков (2-8 недель)

Расширяйте словарный запас тематической лексикой, релевантной для вашего экзамена

Отрабатывайте грамматические конструкции высокого уровня, характерные для академического английского

Улучшайте беглость речи через ежедневную практику говорения

Развивайте понимание на слух с помощью аутентичных материалов (лекции, подкасты, новости)

Шаг 4: Освоение стратегий для каждого раздела (2-4 недели)

Изучите и отработайте специфические техники для каждого типа заданий

Тренируйте управление временем с помощью таймера

Освойте методы быстрого чтения и сканирования текста для IELTS/TOEFL Reading

Разработайте шаблоны для письменных заданий, соответствующие критериям оценивания

Шаг 5: Интенсивная практика (4-8 недель)

Выполняйте как минимум 2-3 полных тестовых задания еженедельно

Анализируйте ошибки, ведя журнал типичных проблем и их решений

Практикуйте говорение с партнером или репетитором, записывая свои ответы для самоанализа

Получайте профессиональную обратную связь по письменным работам

Шаг 6: Финальная подготовка (2 недели)

Выполните 2-3 полных пробных экзамена в условиях, максимально приближенных к реальным

Сфокусируйтесь на проблемных областях, выявленных в ходе интенсивной практики

Отработайте стратегии управления стрессом и техники концентрации внимания

Создайте чек-лист для финальной самопроверки перед экзаменом

Шаг 7: Последние приготовления (1-3 дня)

Проверьте все организационные моменты: дату, время, местоположение экзаменационного центра

Подготовьте необходимые документы и допустимые личные вещи

Обеспечьте полноценный отдых накануне экзамена

Выполните легкие упражнения для активации мозга в день экзамена

Алексей Волков, методист по подготовке к международным экзаменам Одна из моих студенток, Марина, HR-директор крупной компании, готовилась к IELTS для программы MBA. Имея загруженный график, она могла уделять подготовке лишь 5-7 часов в неделю. Мы разработали компактную программу, где каждый час был максимально продуктивным. Вместо стандартного подхода с равномерным распределением времени между всеми навыками, мы сделали акцент на ее слабых сторонах – письме и аудировании. 70% времени уделялось именно им. Для письма использовали метод "обратной инженерии" – анализировали образцы высокооцененных работ, выделяли структурные элементы и лексические паттерны, которые Марина затем адаптировала под свой стиль. Для аудирования разработали систему ежедневных 15-минутных интенсивных тренировок с прогрессивным увеличением сложности. Результат превзошел ожидания: целевой балл 6.5 был достигнут за 12 недель вместо планируемых 16, причем с отличным балансом по всем компонентам (минимум 6.5 в каждом разделе).

Важно адаптировать этот общий план под особенности конкретного экзамена:

Для TOEFL: уделите особое внимание интегрированным заданиям, которые требуют комбинирования навыков чтения, аудирования и письма/говорения. Тренируйтесь быстро делать заметки при прослушивании и чтении.

Для IELTS: сосредоточьтесь на развитии беглости речи для Speaking и структурировании эссе для Writing. Учитывайте различия между Academic и General Training при выборе материалов.

Для Cambridge: фокусируйтесь на точности использования языка и богатстве лексики. Уделите особое внимание части Use of English, которая отсутствует в других экзаменах.

Эффективные стратегии изучения основных языковых навыков

Успешная сдача международного экзамена требует сбалансированного развития всех четырех языковых навыков. Ниже представлены проверенные методики для каждого компонента, основанные на исследованиях в области когнитивной лингвистики и моем 15-летнем опыте подготовки студентов. 🧠

Стратегии для чтения (Reading)

Эффективное чтение на экзамене – это не просто понимание текста, но и умение быстро находить и анализировать нужную информацию:

Техника превью-скимминг-сканнинг: сначала бегло просматривайте весь текст (30 секунд), затем быстро читайте для понимания общей идеи (1-2 минуты), после чего сканируйте текст для поиска конкретной информации

Метод параграф-вопрос: вместо полного прочтения текста, прочитайте первый абзац, затем переходите к вопросам, чтобы определить, какие ответы можно найти в уже прочитанном фрагменте

Ключевые маркеры: учитесь распознавать сигнальные слова, указывающие на важную информацию (however, consequently, therefore, in contrast, significantly)

Контекстуальная догадка: развивайте способность определять значение незнакомых слов из контекста, что критически важно для высоких баллов

Практикуйте чтение разнообразных академических текстов – научных статей, эссе, обзоров – со скоростью 250-300 слов в минуту, постепенно увеличивая темп до 350-400 слов для достижения уровня C1-C2.

Стратегии для аудирования (Listening)

Развитое аудирование позволяет не только понимать информацию на слух, но и улавливать тонкие оттенки значений и подтексты:

Активное прогнозирование: анализируйте заголовки и вопросы перед прослушиванием, чтобы предсказать тематику и возможные ответы

Селективное внимание: концентрируйтесь на ключевых словах в вопросах и вариантах ответов, отслеживая их синонимы в аудиоматериале

Транскрибирование: регулярно практикуйте запись услышанного текста дословно – это тренирует способность распознавать речь в различных акцентах и темпах

Расширенная практика: слушайте аутентичные материалы (подкасты, лекции TED, радиопрограммы BBC) на скорости 1.25x, увеличивая до 1.5x по мере прогресса

Эффективный способ улучшить аудирование – ежедневная практика по схеме 10-10-10: 10 минут аудирования без текста, 10 минут с текстом для проверки, 10 минут повторного прослушивания для закрепления.

Стратегии для письма (Writing)

Письменная часть часто становится наиболее сложным компонентом международных экзаменов, требующим комбинации языковых и аналитических навыков:

Структурные шаблоны: разработайте и адаптируйте под свой стиль модели эссе для различных типов заданий (opinion, problem-solution, advantages-disadvantages)

Банк академической лексики: создайте персональную коллекцию высокоуровневых фраз и коллокаций, сгруппированных по функциям (expressing opinion, comparing, exemplifying)

Техника планирования 1-3-5: уделяйте 1 минуту на анализ задания, 3 минуты на создание плана и 5 минут на проверку готовой работы

Самооценка по критериям: научитесь объективно анализировать свои работы согласно официальным критериям оценивания (task achievement, coherence, lexical resource, grammatical range)

Для достижения высоких баллов в письменной части используйте технику эволюционного совершенствования: пишите на одну тему несколько версий эссе, с каждым разом улучшая один аспект (лексика, связность, аргументация).

Стратегии для говорения (Speaking)

Устная часть требует не только лингвистической компетенции, но и психологической готовности к спонтанной коммуникации:

Метод PREP для структурирования ответов: Point (основная мысль) – Reason (причина/обоснование) – Example (пример из опыта) – Point (возврат к основной мысли с выводом)

Техника заполнения пауз: используйте естественные связующие фразы (well, actually, you see, to be honest) вместо молчания, когда подбираете слова

Расширение ответа: практикуйте трансформацию короткого ответа (10-15 секунд) в развернутый (45-60 секунд) через добавление деталей, примеров и пояснений

Самозапись и анализ: регулярно записывайте свои ответы на типичные вопросы, анализируйте их на предмет плавности речи, разнообразия лексики и грамматической точности

Эффективный способ подготовки к устной части – практика с 3-4 партнерами разного уровня: с теми, кто сильнее вас (для имитации и обучения), на вашем уровне (для равноценной практики) и ниже вашего уровня (для развития навыков объяснения и упрощения).

Лучшие ресурсы и материалы для самостоятельной подготовки

Выбор правильных учебных материалов может значительно повысить эффективность подготовки к международному экзамену. Ниже представлен тщательно отобранный список ресурсов, соответствующих различным потребностям и стилям обучения. 📚

Официальные материалы экзаменационных центров

Начинать подготовку всегда следует с официальных ресурсов, которые наиболее точно отражают формат и требования экзамена:

IELTS: "The Official Cambridge Guide to IELTS" – комплексное руководство с аудио и практическими тестами

"Official Guide to the TOEFL Test" от ETS – включает 4 полных практических теста и методические рекомендации

Cambridge: серия "Cambridge English Exams" для соответствующего уровня (B2 First, C1 Advanced или C2 Proficiency)

Официальные онлайн-платформы: IELTS Masterclass, TOEFL Test Prep Planner, Cambridge English Prepare – содержат дополнительные материалы и рекомендации от разработчиков экзаменов

Специализированные учебники и пособия

Для углубленной проработки отдельных аспектов экзамена рекомендуются следующие материалы:

Для развития лексики: "Vocabulary for IELTS Advanced" (Collins), "Essential Words for the TOEFL" (Barron's), "English Collocations in Use Advanced" (Cambridge)

"Grammar for IELTS" (Collins), "Cambridge Grammar for TOEFL" (Cambridge), "Advanced Grammar in Use" (Cambridge)

Для тренировки письма: "IELTS Writing Task 1 & 2: The Ultimate Guide with Practice" (Rachel Mitchell), "Mastering the TOEFL Writing Section" (Peterson's)

Для подготовки к устной части: "IELTS Speaking: Strategies for the IELTS Test" (Jason Renshaw), "Speaking and Writing Strategies for the TOEFL iBT" (Nova)

Онлайн-платформы и приложения

Цифровые ресурсы обеспечивают гибкость и интерактивность в процессе подготовки:

E-learning платформы: Magoosh TOEFL Prep, IELTS Online Course (British Council), Road to IELTS – предлагают структурированные курсы с видеолекциями и практическими заданиями

Мобильные приложения: IELTS Prep App (British Council), TOEFL Practice Test (ETS), Cambridge English Exam Lift – позволяют готовиться в любом месте и в удобное время

Языковые сообщества: The IELTS Network, r/TOEFL на Reddit, Cambridge English Community – платформы для обмена опытом и взаимной поддержки

Адаптивные системы: GlobalExam, TestGlider, PrepEng – персонализируют подготовку на основе ваших сильных и слабых сторон

Аутентичные материалы для развития языковых навыков

Дополнение специализированных ресурсов аутентичными материалами обеспечивает глубокое понимание языка:

Для аудирования: подкасты (TED Talks, BBC Learning English, The Economist Radio), академические лекции (edX, Coursera, Academic Earth)

Для чтения: научные журналы (Science, Nature, Scientific American), качественная пресса (The Guardian, The Economist, The New York Times)

Для письма: блоги по академическому письму (Purdue OWL, Academic Writing in English), сервисы проверки текстов (Grammarly, ProWritingAid)

Для говорения: разговорные клубы (Tandem, HelloTalk), сервисы языкового обмена (italki, Cambly)

Сравнительный анализ ресурсов по соотношению цена/качество

При ограниченном бюджете важно оптимально распределить средства:

Максимальная отдача при минимальных вложениях: официальный учебник + бесплатные онлайн-ресурсы (British Council LearnEnglish, ETS TOEFL Free Practice Test) + языковые обмены

официальные материалы + специализированный онлайн-курс + 5-10 консультаций с преподавателем для обратной связи по проблемным аспектам

Премиум-подготовка: комплексный курс с сертифицированным преподавателем + полный набор учебных материалов + регулярная практика с носителями языка

При выборе ресурсов учитывайте свой стиль обучения, доступное время и конкретные цели. Результаты анализа моих студентов показывают, что оптимальное соотношение времени на различные типы ресурсов для большинства учащихся составляет: 40% официальные материалы, 30% специализированные пособия, 20% онлайн-платформы, 10% аутентичные материалы.