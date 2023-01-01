Неправильный глагол make в английском: формы и особенности употребления

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем или продвинутом уровне

Преподаватели английского языка, ищущие практические материалы для уроков

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки в английском языке для деловой или повседневной коммуникации Английская грамматика способна расставлять ловушки даже для опытных студентов, и неправильные глаголы часто становятся тем самым камнем преткновения, который разделяет начинающих от продвинутых пользователей языка. Глагол "make" — один из самых частотных и функциональных в английском языке, встречающийся во всем: от повседневных разговоров до деловой переписки. Освоив все формы и нюансы использования этого неправильного глагола, вы значительно повысите свою языковую компетенцию и избавитесь от типичных ошибок, которые выдают неносителя языка. Давайте разберемся, как правильно "make" свой английский безупречным! 🔍

Формы глагола make: особенности спряжения

Глагол "make" принадлежит к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы образуются не по стандартным правилам добавления окончаний -ed или -d. Вместо этого, "make" имеет собственные уникальные формы спряжения в прошедшем времени и причастии прошедшего времени.

Инфинитив Простое прошедшее время (Past Simple) Причастие прошедшего времени (Past Participle) make [meɪk] made [meɪd] made [meɪd]

Обратите внимание, что звучание глагола меняется при переходе от инфинитива к прошедшим формам: происходит озвончение конечного согласного звука с [k] на [d]. Это характерная особенность произношения данного глагола.

При спряжении в настоящем времени (Present Simple) глагол "make" следует общим правилам английского языка:

I make – я делаю

You make – ты делаешь

He/She/It makes – он/она/оно делает (добавляется окончание -s)

We make – мы делаем

You make – вы делаете

They make – они делают

Важно помнить, что для третьего лица единственного числа в Present Simple к глаголу добавляется окончание -s: He makes a cake. – Он готовит торт.

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Часто встречаю у своих учеников одну и ту же ошибку. Когда мы начинаем изучать неправильные глаголы, многие пытаются по инерции добавить окончание -ed к глаголу "make" в прошедшем времени. Однажды ученица средней школы Маша написала в своем эссе "I maked a birthday card for my mother". Я объяснила ей, что правильно будет "I made a birthday card", и предложила запоминать формы глагола через ассоциации. Для "make-made-made" мы придумали мнемоническое правило: "Я ДЕЛАЮ торт, я СДЕЛАЛА торт, торт был СДЕЛАН мной". После этого Маша больше никогда не ошибалась с формами этого глагола и даже помогала одноклассникам запомнить правильные формы.

В современной разговорной речи встречается тенденция к упрощению, и некоторые носители могут использовать "make" вместо "made" в разговорной речи. Однако это считается грамматической ошибкой и недопустимо в формальной коммуникации и на экзаменах. 📝

Правила употребления make в разных временах

Глагол "make" используется во всех временных формах английского языка, следуя общим правилам построения предложений. Рассмотрим наиболее распространенные случаи употребления этого глагола в различных временах.

Время Формула построения Пример с глаголом "make" Present Simple Subject + make/makes She makes breakfast every morning. Past Simple Subject + made They made a decision yesterday. Future Simple Subject + will + make We will make a presentation next week. Present Continuous Subject + am/is/are + making I am making dinner right now. Past Continuous Subject + was/were + making He was making coffee when I called. Present Perfect Subject + have/has + made They have made significant progress. Past Perfect Subject + had + made By the time we arrived, they had made all arrangements.

При использовании глагола "make" в Perfect Continuous времёнах, важно помнить структуру: have/has/had + been + making.

Present Perfect Continuous: I have been making this model for three hours. (Я делаю эту модель уже три часа.)

Past Perfect Continuous: They had been making plans for the party before the lockdown was announced. (Они планировали вечеринку до того, как объявили о локдауне.)

They had been making plans for the party before the lockdown was announced. (Они планировали вечеринку до того, как объявили о локдауне.) Future Perfect Continuous: By next month, I will have been making furniture for 10 years. (К следующему месяцу я буду заниматься изготовлением мебели уже 10 лет.)

Особое внимание следует обратить на употребление "make" в пассивном залоге (Passive Voice). В этом случае объект действия становится подлежащим, а формы глагола изменяются согласно схеме: be + made.

Present Simple Passive: Decisions are made by the board. (Решения принимаются советом директоров.)

Past Simple Passive: This dress was made in Italy. (Это платье было сделано в Италии.)

Future Simple Passive: The announcement will be made tomorrow. (Объявление будет сделано завтра.)

Стоит отметить, что в условных предложениях (Conditionals) глагол "make" также следует общим правилам образования форм в зависимости от типа условного предложения:

First Conditional: If you make a mistake, you will learn from it. (Если ты совершишь ошибку, ты извлечешь из неё урок.)

Second Conditional: If I made more money, I would buy a new car. (Если бы я зарабатывал больше денег, я бы купил новую машину.)

Third Conditional: If they had made better decisions, they would have avoided bankruptcy. (Если бы они принимали лучшие решения, они бы избежали банкротства.)

Глагол "make" универсален и может использоваться практически во всех временных формах английского языка. Правильное применение времен с этим глаголом значительно повысит вашу языковую компетенцию. 🕒

Make vs do: в чём отличие и когда использовать

Одна из самых распространенных трудностей для изучающих английский язык — разграничение глаголов "make" и "do". Оба они переводятся на русский язык как "делать", однако имеют существенные различия в употреблении.

Основное правило:

Make используется, когда мы создаём, производим или строим что-то конкретное, осязаемое.

используется, когда мы создаём, производим или строим что-то конкретное, осязаемое. Do чаще применяется, когда мы выполняем действие, задание или работу без создания конкретного продукта.

Рассмотрим некоторые типичные сочетания с глаголом "make":

Создание физических объектов: make a cake (приготовить торт), make a dress (сшить платье), make breakfast (приготовить завтрак)

make a cake (приготовить торт), make a dress (сшить платье), make breakfast (приготовить завтрак) Создание нематериальных вещей: make a plan (составить план), make a decision (принять решение), make arrangements (организовать)

make a plan (составить план), make a decision (принять решение), make arrangements (организовать) Производство звуков и жестов: make a noise (шуметь), make a face (скорчить гримасу), make a mistake (совершить ошибку)

make a noise (шуметь), make a face (скорчить гримасу), make a mistake (совершить ошибку) Зарабатывание денег и установление контактов: make money (зарабатывать деньги), make friends (заводить друзей), make an appointment (назначать встречу)

Глагол "do" типично используется в следующих контекстах:

Выполнение задач и обязанностей: do homework (делать домашнее задание), do the dishes (мыть посуду), do housework (заниматься домашними делами)

do homework (делать домашнее задание), do the dishes (мыть посуду), do housework (заниматься домашними делами) Действия и деятельность: do sports (заниматься спортом), do research (проводить исследования), do business (вести бизнес)

do sports (заниматься спортом), do research (проводить исследования), do business (вести бизнес) Неопределённые действия: do nothing (ничего не делать), do something (что-то делать), do everything (делать всё)

Михаил Петров, бизнес-тренер по деловому английскому Помню случай с моим клиентом, директором крупной компании, который готовился к важным переговорам с британскими партнерами. Он постоянно путал фразы "make a decision" и "do a decision", что сильно мешало коммуникации. Мы разработали для него простую систему: "make" используется, когда результатом действия становится что-то новое (решение — это новый продукт мыслительной деятельности), а "do" — когда выполняется процесс или задание. На переговорах он блестяще применил эти знания, правильно используя выражения "make an offer", "make a suggestion" и "make a deal", что произвело положительное впечатление на британских коллег. После этого опыта он часто шутил: "Я не просто DO бизнес, я MAKE успешные сделки!". Этот принцип помог ему раз и навсегда запомнить разницу между этими глаголами.

Важно заметить, что существуют устойчивые выражения, где выбор между "make" и "do" закреплен традицией употребления. Их просто нужно запомнить:

С "make": make a call, make the bed, make an excuse, make progress, make a promise

make a call, make the bed, make an excuse, make progress, make a promise С "do": do a favor, do harm, do good, do one's best, do the laundry

Чтобы успешно различать эти глаголы, полезно представлять, что "make" связан с созданием и производством (результат можно видеть или ощущать), а "do" — с процессами и деятельностью (акцент на самом действии). 🛠️

Устойчивые выражения с глаголом make

Глагол "make" входит в состав множества устойчивых выражений, которые обогащают английскую речь и делают её более идиоматичной. Знание этих выражений существенно расширит ваш словарный запас и приблизит вашу речь к уровню носителя языка.

Давайте рассмотрим наиболее употребительные устойчивые выражения с глаголом "make", сгруппированные по смысловым категориям:

Связанные с принятием решений и планированием:

make a decision – принимать решение

– принимать решение make up one's mind – решиться, определиться

– решиться, определиться make plans – строить планы

– строить планы make arrangements – организовывать, договариваться

– организовывать, договариваться make a choice – делать выбор

Связанные с коммуникацией:

make a call – звонить по телефону

– звонить по телефону make a statement – делать заявление

– делать заявление make a point – доказывать, подчеркивать

– доказывать, подчеркивать make a speech – произносить речь

– произносить речь make small talk – вести светскую беседу

Связанные с созданием впечатления:

make an impression – производить впечатление

– производить впечатление make a scene – устраивать сцену

– устраивать сцену make a fool of oneself – выставлять себя дураком

– выставлять себя дураком make sense – иметь смысл

– иметь смысл make a difference – иметь значение, влиять

Связанные с прогрессом и достижениями:

make progress – делать успехи

– делать успехи make money – зарабатывать деньги

– зарабатывать деньги make a living – зарабатывать на жизнь

– зарабатывать на жизнь make a fortune – сколотить состояние

– сколотить состояние make history – войти в историю

Связанные с повседневными действиями:

make breakfast/lunch/dinner – готовить завтрак/обед/ужин

– готовить завтрак/обед/ужин make the bed – застилать постель

– застилать постель make a mistake – делать ошибку

– делать ошибку make an effort – прилагать усилие

– прилагать усилие make time for something – находить время для чего-либо

Идиоматические выражения с "make":

make ends meet – сводить концы с концами

– сводить концы с концами make a face – скорчить гримасу

– скорчить гримасу make waves – вызывать переполох

– вызывать переполох make a mountain out of a molehill – делать из мухи слона

– делать из мухи слона make hay while the sun shines – куй железо, пока горячо

Особую категорию составляют фразовые глаголы с "make", которые образуют новые значения в сочетании с предлогами или наречиями:

make up – 1) мириться; 2) выдумывать; 3) составлять; 4) наносить макияж

– 1) мириться; 2) выдумывать; 3) составлять; 4) наносить макияж make out – 1) разбирать, понимать; 2) целоваться, обниматься; 3) притворяться

– 1) разбирать, понимать; 2) целоваться, обниматься; 3) притворяться make for – 1) направляться; 2) способствовать

– 1) направляться; 2) способствовать make off – убегать, удирать

– убегать, удирать make over – 1) переделывать; 2) преображать

Эти устойчивые выражения стоит заучивать и регулярно практиковать в речи, чтобы они стали естественной частью вашего активного словарного запаса. Используйте их в повседневных ситуациях, и вы заметите, как ваша речь станет более естественной и беглой. 💬

Практические упражнения с неправильным глаголом make

Для закрепления материала о неправильном глаголе "make" предлагаю выполнить серию практических упражнений разного уровня сложности. Регулярная практика поможет автоматизировать навык правильного использования всех форм глагола в различных контекстах. 📝

Упражнение 1: Вставьте правильную форму глагола "make" в предложения

She _ a delicious cake yesterday. They have _ an important discovery. He is _ progress with his English. We _ an appointment with the doctor last week. By the time we arrived, they had already _ dinner.

Ответы: 1. made; 2. made; 3. making; 4. made; 5. made

Упражнение 2: Выберите правильный вариант: "make" или "do"

Can you _ me a favor? I need to _ my homework before going out. They _ a lot of money in their new business. Let's _ an appointment for next week. She always _ her best at work.

Ответы: 1. do; 2. do; 3. make; 4. make; 5. does

Упражнение 3: Переведите предложения на английский язык, используя глагол "make"

Она делает много ошибок в своих сочинениях. Мы приготовили ужин для всей семьи. Они сделали важное заявление вчера. Компания производит качественную мебель. Он зарабатывает хорошие деньги как программист.

Ответы: 1. She makes many mistakes in her essays. 2. We made dinner for the whole family. 3. They made an important statement yesterday. 4. The company makes quality furniture. 5. He makes good money as a programmer.

Упражнение 4: Заполните пропуски фразовыми глаголами с "make"

I couldn't _ what she was saying over the phone. (разобрать) They finally _ after having a big argument. (помириться) Don't believe his story – he _ the whole thing. (выдумал) The thief _ with all the money. (сбежал) These two ingredients _ most of the mixture. (составляют)

Ответы: 1. make out; 2. made up; 3. made up; 4. made off; 5. make up

Упражнение 5: Образуйте все возможные временные формы глагола "make" в предложении

Базовое предложение: She / make / a presentation.

Present Simple: She makes a presentation.

Present Continuous: She is making a presentation.

Past Simple: She made a presentation.

Past Continuous: She was making a presentation.

Future Simple: She will make a presentation.

Present Perfect: She has made a presentation.

Past Perfect: She had made a presentation.

Future Perfect: She will have made a presentation.

Упражнение 6: Определите ошибки в использовании глагола "make" и исправьте их

I have maked a promise to never be late again. She is doing a mistake in this calculation. They made progress rapid in their studies. He did a great impression at the interview. We are making the laundry today.

Правильные варианты: 1. I have made a promise to never be late again. 2. She is making a mistake in this calculation. 3. They made rapid progress in their studies. 4. He made a great impression at the interview. 5. We are doing the laundry today.

Рекомендую выполнять эти упражнения регулярно и дополнять их собственными примерами из повседневной жизни. Постарайтесь активно использовать глагол "make" в разговорной речи и письме, обращая внимание на правильность его употребления в различных контекстах.

Для практики можно также составлять короткие истории или диалоги, содержащие разнообразные формы и выражения с глаголом "make". Такой творческий подход поможет закрепить полученные знания и сделает обучение более интересным и эффективным. 🎯