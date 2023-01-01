Степени сравнения в английском: простые правила и исключения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском Ошибочно думать, что степени сравнения в английском языке — сложная грамматическая структура! На самом деле это один из самых логичных и интуитивно понятных элементов грамматики, который поможет вам точнее выражать мысли и сравнивать предметы, качества и явления. Зная простые правила и небольшие хитрости, вы с легкостью сможете сказать, что одна машина быстрее другой или что ваш друг — самый умный в классе. Давайте разберемся, как превратить обычные прилагательные в мощный инструмент сравнения! 🚀

Что такое степени сравнения прилагательных в английском?

Степени сравнения прилагательных — это грамматические формы, которые позволяют сравнивать предметы, людей или явления по определенному качеству. В английском языке существуют три степени сравнения:

Положительная степень (Positive Degree) — основная форма прилагательного без изменений (tall, big, beautiful).

(Positive Degree) — основная форма прилагательного без изменений (tall, big, beautiful). Сравнительная степень (Comparative Degree) — используется при сравнении двух предметов или людей (taller, bigger, more beautiful).

(Comparative Degree) — используется при сравнении двух предметов или людей (taller, bigger, more beautiful). Превосходная степень (Superlative Degree) — указывает на наивысшую степень качества среди трех и более предметов (tallest, biggest, most beautiful).

Эта система существует практически во всех языках мира, но в английском она особенно упорядочена и подчиняется четким правилам. Знание этих правил позволяет избежать таких ошибок, как "more better" или "the most fastest".

Анна Петрова, преподаватель английского языка Однажды на уроке с подростками я заметила забавную закономерность: почти все ученики уверенно использовали степени сравнения в разговорной речи, даже не осознавая этого. "Это круче, чем вчерашнее задание", "Сегодня самая интересная тема" — говорили они, применяя сравнительную и превосходную степени. Я предложила им игру: найти все прилагательные в степенях сравнения в их собственной речи за 10 минут урока. Результат удивил всех — более 30 примеров! Это показало, насколько естественно мы используем сравнения в повседневной коммуникации. Именно поэтому так важно освоить правила образования степеней сравнения — они постоянно используются в живой речи.

Понимание трех степеней сравнения — ключевой момент для дальнейшего изучения этой темы. Рассмотрим основные формы на примерах:

Положительная Сравнительная Превосходная Пример использования tall taller tallest John is taller than Mike. John is the tallest in his family. beautiful more beautiful most beautiful This painting is more beautiful than that one. It's the most beautiful painting I've ever seen. good better best Her English is better than mine. She speaks the best English in our group.

Образование степеней сравнения односложных прилагательных

Односложные прилагательные — самые простые для формирования степеней сравнения. Они образуются путем добавления суффиксов -er для сравнительной и -est для превосходной степени. 📝

Основные правила образования степеней сравнения односложных прилагательных:

Добавьте -er к прилагательному, чтобы образовать сравнительную степень: tall → taller Добавьте -est, чтобы образовать превосходную степень: tall → tallest Не забудьте добавить артикль "the" перед превосходной степенью: the tallest

Давайте рассмотрим несколько примеров:

small → smaller → the smallest

big → bigger → the biggest

old → older → the oldest

fast → faster → the fastest

Существуют также простые правила для прилагательных, заканчивающихся определенным образом:

Если прилагательное заканчивается на согласную + краткую гласную + согласную, последняя согласная удваивается: big → bigger → the biggest

hot → hotter → the hottest Если прилагательное заканчивается на -e, добавляется только -r и -st: nice → nicer → the nicest

large → larger → the largest Если прилагательное заканчивается на -y, -y меняется на -i перед добавлением -er и -est: happy → happier → the happiest

easy → easier → the easiest

Правила добавления суффиксов -er и -est: когда и как

Чтобы правильно образовывать степени сравнения, важно знать, когда использовать суффиксы -er и -est, а когда прибегать к словам more и most. Это зависит от длины и структуры прилагательного. 🔍

Тип прилагательного Сравнительная степень Превосходная степень Примеры Односложные -er -est tall → taller → tallest Двусложные, заканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow -er -est happy → happier → happiest<br>simple → simpler → simplest Другие двусложные и многосложные more + прилагательное most + прилагательное beautiful → more beautiful → most beautiful

Подробнее о правилах:

Односложные прилагательные: всегда используйте суффиксы -er и -est cold → colder → coldest

cheap → cheaper → cheapest Двусложные прилагательные: существует два способа образования степеней Если прилагательное заканчивается на -y, -le, -er, -ow, используйте суффиксы -er и -est:

happy → happier → happiest

simple → simpler → simplest

clever → cleverer → cleverest

narrow → narrower → narrowest

Для других двусложных прилагательных используйте more и most:

famous → more famous → most famous

careful → more careful → most careful Многосложные прилагательные: всегда используйте more и most interesting → more interesting → most interesting

beautiful → more beautiful → most beautiful

Иван Сергеев, репетитор по английскому языку С одним из моих студентов мы придумали простой способ запомнить правила образования степеней сравнения: "Короткое слово — короткое правило, длинное слово — длинное правило". Короткие (односложные) слова требуют простого добавления коротких суффиксов -er и -est. Длинные (многосложные) слова требуют добавления отдельных слов more и most. Эта мнемоническая техника так понравилась студенту, что он придумал визуализацию: представлять маленькие слова с маленькими "хвостиками" (-er, -est), а длинные — с отдельно стоящими "помощниками" (more, most). После этого он перестал делать ошибки при образовании степеней сравнения, а его оценка на экзамене выросла с 4 до 5!

Особые случаи и исключения при формировании степеней

В английском языке есть группа прилагательных, которые образуют степени сравнения нестандартным образом. Эти исключения необходимо просто запомнить. ⚠️

Вот основные неправильные формы прилагательных:

good/well → better → the best (хороший → лучше → самый лучший)

(хороший → лучше → самый лучший) bad → worse → the worst (плохой → хуже → самый плохой)

(плохой → хуже → самый плохой) far → farther/further → the farthest/furthest (далекий → более далекий → самый далекий)

(далекий → более далекий → самый далекий) little → less → the least (маленький → меньше → наименьший)

(маленький → меньше → наименьший) many/much → more → the most (много → больше → наибольший)

(много → больше → наибольший) old → older/elder → the oldest/eldest (старый → старше → самый старый)

Стоит отметить важные нюансы при использовании некоторых из этих прилагательных:

Far имеет два варианта для сравнительной и превосходной степени: farther/farthest используются преимущественно для физического расстояния: "The station is farther than I thought."

используются преимущественно для физического расстояния: "The station is farther than I thought." further/furthest может использоваться как для расстояния, так и в переносном смысле: "We need further investigations." Old также имеет две формы: older/oldest используются в общем смысле: "This building is older than that one."

используются в общем смысле: "This building is older than that one." elder/eldest употребляются только для членов семьи и не используются в сравнительных конструкциях с than: "My elder sister lives in London." (НЕ "My sister is elder than me.")

Кроме того, существуют прилагательные, которые не имеют степеней сравнения, поскольку выражают абсолютные качества:

Прилагательные, выражающие абсолютное состояние: perfect, excellent, supreme, unique, impossible

perfect, excellent, supreme, unique, impossible Прилагательные, описывающие происхождение: American, Russian, European

American, Russian, European Прилагательные, описывающие материал: golden, wooden, metal

Технически, эти прилагательные не должны иметь степеней сравнения, потому что нельзя быть "более уникальным" или "самым деревянным". Однако в современном разговорном английском иногда можно встретить фразы типа "the most perfect solution" или "more unique approach", хотя формально они считаются некорректными.

Практическое применение степеней сравнения в речи

Знание правил образования степеней сравнения — это лишь полдела. Важно уметь правильно и естественно использовать их в речи. Рассмотрим наиболее распространенные конструкции с использованием степеней сравнения. 💬

1. Сравнительные конструкции с than (чем)

Эта конструкция используется для сравнения двух объектов:

London is bigger than Paris. (Лондон больше Парижа.)

She is more intelligent than her brother. (Она умнее своего брата.)

This book is less interesting than that one. (Эта книга менее интересная, чем та.)

2. Конструкции с превосходной степенью

This is the tallest building in the city. (Это самое высокое здание в городе.)

She is the most creative person I know. (Она самый творческий человек, которого я знаю.)

It was the least expensive option available. (Это был наименее дорогой из доступных вариантов.)

3. Конструкция "as... as" (такой же... как)

Используется для выражения равенства качеств:

He is as tall as his father. (Он такой же высокий, как его отец.)

This film is not as interesting as that one. (Этот фильм не такой интересный, как тот.)

4. Выражение "the more... the more..." (чем больше... тем больше...)

The more you practice, the better you become. (Чем больше ты практикуешься, тем лучше становишься.)

The more expensive the camera, the better the quality. (Чем дороже камера, тем лучше качество.)

5. Усиление степеней сравнения

Для усиления степеней сравнения используются следующие слова:

much/far/a lot с сравнительной степенью: "This car is much faster than mine."

с сравнительной степенью: "This car is much faster than mine." by far с превосходной степенью: "She is by far the most talented student."

Практические советы для правильного использования степеней сравнения:

Избегайте двойных сравнений, таких как "more better" или "most fastest". Не забывайте артикль "the" перед превосходной степенью. При сравнении объектов с одинаковым качеством используйте "as... as", а не сравнительную степень. Помните о контексте: некоторые прилагательные могут образовывать степени сравнения обоими способами (с суффиксами или с more/most), но с разным оттенком значения.