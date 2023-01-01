Степени сравнения в английском: простые правила и исключения
Ошибочно думать, что степени сравнения в английском языке — сложная грамматическая структура! На самом деле это один из самых логичных и интуитивно понятных элементов грамматики, который поможет вам точнее выражать мысли и сравнивать предметы, качества и явления. Зная простые правила и небольшие хитрости, вы с легкостью сможете сказать, что одна машина быстрее другой или что ваш друг — самый умный в классе. Давайте разберемся, как превратить обычные прилагательные в мощный инструмент сравнения! 🚀
Что такое степени сравнения прилагательных в английском?
Степени сравнения прилагательных — это грамматические формы, которые позволяют сравнивать предметы, людей или явления по определенному качеству. В английском языке существуют три степени сравнения:
- Положительная степень (Positive Degree) — основная форма прилагательного без изменений (tall, big, beautiful).
- Сравнительная степень (Comparative Degree) — используется при сравнении двух предметов или людей (taller, bigger, more beautiful).
- Превосходная степень (Superlative Degree) — указывает на наивысшую степень качества среди трех и более предметов (tallest, biggest, most beautiful).
Эта система существует практически во всех языках мира, но в английском она особенно упорядочена и подчиняется четким правилам. Знание этих правил позволяет избежать таких ошибок, как "more better" или "the most fastest".
Анна Петрова, преподаватель английского языка Однажды на уроке с подростками я заметила забавную закономерность: почти все ученики уверенно использовали степени сравнения в разговорной речи, даже не осознавая этого. "Это круче, чем вчерашнее задание", "Сегодня самая интересная тема" — говорили они, применяя сравнительную и превосходную степени. Я предложила им игру: найти все прилагательные в степенях сравнения в их собственной речи за 10 минут урока. Результат удивил всех — более 30 примеров! Это показало, насколько естественно мы используем сравнения в повседневной коммуникации. Именно поэтому так важно освоить правила образования степеней сравнения — они постоянно используются в живой речи.
Понимание трех степеней сравнения — ключевой момент для дальнейшего изучения этой темы. Рассмотрим основные формы на примерах:
|Положительная
|Сравнительная
|Превосходная
|Пример использования
|tall
|taller
|tallest
|John is taller than Mike. John is the tallest in his family.
|beautiful
|more beautiful
|most beautiful
|This painting is more beautiful than that one. It's the most beautiful painting I've ever seen.
|good
|better
|best
|Her English is better than mine. She speaks the best English in our group.
Образование степеней сравнения односложных прилагательных
Односложные прилагательные — самые простые для формирования степеней сравнения. Они образуются путем добавления суффиксов -er для сравнительной и -est для превосходной степени. 📝
Основные правила образования степеней сравнения односложных прилагательных:
- Добавьте -er к прилагательному, чтобы образовать сравнительную степень: tall → taller
- Добавьте -est, чтобы образовать превосходную степень: tall → tallest
- Не забудьте добавить артикль "the" перед превосходной степенью: the tallest
Давайте рассмотрим несколько примеров:
- small → smaller → the smallest
- big → bigger → the biggest
- old → older → the oldest
- fast → faster → the fastest
Существуют также простые правила для прилагательных, заканчивающихся определенным образом:
- Если прилагательное заканчивается на согласную + краткую гласную + согласную, последняя согласная удваивается:
- big → bigger → the biggest
- hot → hotter → the hottest
- Если прилагательное заканчивается на -e, добавляется только -r и -st:
- nice → nicer → the nicest
- large → larger → the largest
- Если прилагательное заканчивается на -y, -y меняется на -i перед добавлением -er и -est:
- happy → happier → the happiest
- easy → easier → the easiest
Правила добавления суффиксов -er и -est: когда и как
Чтобы правильно образовывать степени сравнения, важно знать, когда использовать суффиксы -er и -est, а когда прибегать к словам more и most. Это зависит от длины и структуры прилагательного. 🔍
|Тип прилагательного
|Сравнительная степень
|Превосходная степень
|Примеры
|Односложные
|-er
|-est
|tall → taller → tallest
|Двусложные, заканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow
|-er
|-est
|happy → happier → happiest<br>simple → simpler → simplest
|Другие двусложные и многосложные
|more + прилагательное
|most + прилагательное
|beautiful → more beautiful → most beautiful
Подробнее о правилах:
- Односложные прилагательные: всегда используйте суффиксы -er и -est
- cold → colder → coldest
- cheap → cheaper → cheapest
- Двусложные прилагательные: существует два способа образования степеней
- Если прилагательное заканчивается на -y, -le, -er, -ow, используйте суффиксы -er и -est:
- happy → happier → happiest
- simple → simpler → simplest
- clever → cleverer → cleverest
- narrow → narrower → narrowest
- Для других двусложных прилагательных используйте more и most:
- famous → more famous → most famous
- careful → more careful → most careful
- Многосложные прилагательные: всегда используйте more и most
- interesting → more interesting → most interesting
- beautiful → more beautiful → most beautiful
Иван Сергеев, репетитор по английскому языку С одним из моих студентов мы придумали простой способ запомнить правила образования степеней сравнения: "Короткое слово — короткое правило, длинное слово — длинное правило". Короткие (односложные) слова требуют простого добавления коротких суффиксов -er и -est. Длинные (многосложные) слова требуют добавления отдельных слов more и most. Эта мнемоническая техника так понравилась студенту, что он придумал визуализацию: представлять маленькие слова с маленькими "хвостиками" (-er, -est), а длинные — с отдельно стоящими "помощниками" (more, most). После этого он перестал делать ошибки при образовании степеней сравнения, а его оценка на экзамене выросла с 4 до 5!
Особые случаи и исключения при формировании степеней
В английском языке есть группа прилагательных, которые образуют степени сравнения нестандартным образом. Эти исключения необходимо просто запомнить. ⚠️
Вот основные неправильные формы прилагательных:
- good/well → better → the best (хороший → лучше → самый лучший)
- bad → worse → the worst (плохой → хуже → самый плохой)
- far → farther/further → the farthest/furthest (далекий → более далекий → самый далекий)
- little → less → the least (маленький → меньше → наименьший)
- many/much → more → the most (много → больше → наибольший)
- old → older/elder → the oldest/eldest (старый → старше → самый старый)
Стоит отметить важные нюансы при использовании некоторых из этих прилагательных:
- Far имеет два варианта для сравнительной и превосходной степени:
- farther/farthest используются преимущественно для физического расстояния: "The station is farther than I thought."
- further/furthest может использоваться как для расстояния, так и в переносном смысле: "We need further investigations."
- Old также имеет две формы:
- older/oldest используются в общем смысле: "This building is older than that one."
- elder/eldest употребляются только для членов семьи и не используются в сравнительных конструкциях с than: "My elder sister lives in London." (НЕ "My sister is elder than me.")
Кроме того, существуют прилагательные, которые не имеют степеней сравнения, поскольку выражают абсолютные качества:
- Прилагательные, выражающие абсолютное состояние: perfect, excellent, supreme, unique, impossible
- Прилагательные, описывающие происхождение: American, Russian, European
- Прилагательные, описывающие материал: golden, wooden, metal
Технически, эти прилагательные не должны иметь степеней сравнения, потому что нельзя быть "более уникальным" или "самым деревянным". Однако в современном разговорном английском иногда можно встретить фразы типа "the most perfect solution" или "more unique approach", хотя формально они считаются некорректными.
Практическое применение степеней сравнения в речи
Знание правил образования степеней сравнения — это лишь полдела. Важно уметь правильно и естественно использовать их в речи. Рассмотрим наиболее распространенные конструкции с использованием степеней сравнения. 💬
1. Сравнительные конструкции с than (чем)
Эта конструкция используется для сравнения двух объектов:
- London is bigger than Paris. (Лондон больше Парижа.)
- She is more intelligent than her brother. (Она умнее своего брата.)
- This book is less interesting than that one. (Эта книга менее интересная, чем та.)
2. Конструкции с превосходной степенью
- This is the tallest building in the city. (Это самое высокое здание в городе.)
- She is the most creative person I know. (Она самый творческий человек, которого я знаю.)
- It was the least expensive option available. (Это был наименее дорогой из доступных вариантов.)
3. Конструкция "as... as" (такой же... как)
Используется для выражения равенства качеств:
- He is as tall as his father. (Он такой же высокий, как его отец.)
- This film is not as interesting as that one. (Этот фильм не такой интересный, как тот.)
4. Выражение "the more... the more..." (чем больше... тем больше...)
- The more you practice, the better you become. (Чем больше ты практикуешься, тем лучше становишься.)
- The more expensive the camera, the better the quality. (Чем дороже камера, тем лучше качество.)
5. Усиление степеней сравнения
Для усиления степеней сравнения используются следующие слова:
- much/far/a lot с сравнительной степенью: "This car is much faster than mine."
- by far с превосходной степенью: "She is by far the most talented student."
Практические советы для правильного использования степеней сравнения:
- Избегайте двойных сравнений, таких как "more better" или "most fastest".
- Не забывайте артикль "the" перед превосходной степенью.
- При сравнении объектов с одинаковым качеством используйте "as... as", а не сравнительную степень.
- Помните о контексте: некоторые прилагательные могут образовывать степени сравнения обоими способами (с суффиксами или с more/most), но с разным оттенком значения.
Степени сравнения — это не просто грамматическая конструкция, а мощный инструмент для обогащения вашей речи и точного выражения мыслей. Освоив простые правила образования сравнительной и превосходной степеней, вы сможете более эффективно общаться, делая ваши высказывания более точными и выразительными. Помните главное правило: короткие прилагательные образуют степени с помощью суффиксов, длинные — с помощью more и most. И не забывайте про исключения — они часто встречаются в повседневной речи. Практикуйте эти правила регулярно, и вскоре вы заметите, что используете степени сравнения так же естественно, как и носители языка!