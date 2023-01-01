Как представиться и спросить кто это на английском: 15 нужных фраз

Для кого эта статья:

Для начинающих изучающих английский язык, особенно в контексте путешествий

Для людей, планирующих деловые поездки или переезд за границу

Для тех, кто хочет улучшить свои навыки общения на английском языке Представьте: вы оказались за границей, пытаетесь заговорить с местным жителем, но нужные слова будто испаряются из памяти. Знакомая ситуация? 🌍 Умение спросить "кто это?" или представиться на английском — не просто элемент вежливости, а необходимый коммуникативный навык в путешествиях, деловых поездках и при переезде за рубеж. Эти 15 фраз станут вашим спасательным кругом в океане английской речи, помогая с уверенностью начинать разговор с иностранцами, даже если ваш уровень языка пока оставляет желать лучшего.

Базовые фразы для знакомства на английском языке

Знакомство на английском языке — первый шаг к успешному общению с иностранцами. Владение этими фразами позволит вам уверенно начать разговор и произвести положительное первое впечатление.

Вот основные выражения, которые помогут представиться и познакомиться:

My name is [имя] — Меня зовут [имя]

— Меня зовут [имя] I'm [имя] — Я [имя] (менее формальный вариант)

— Я [имя] (менее формальный вариант) Nice to meet you — Приятно познакомиться

— Приятно познакомиться Pleased to meet you — Рад(а) познакомиться (более формальный вариант)

— Рад(а) познакомиться (более формальный вариант) Let me introduce myself — Позвольте представиться (формальная ситуация)

После представления уместно задать вопрос собеседнику о его имени. Для этого используйте:

What's your name? — Как вас зовут?

— Как вас зовут? And you are...? — А вы...? (элегантный способ узнать имя)

Анна Соколова, преподаватель английского языка для путешественников

Одна из моих студенток, Мария, собиралась на международную конференцию и очень боялась знакомиться с иностранными коллегами. Мы отработали базовые фразы знакомства до автоматизма. Позже она рассказала: "В первый день я подошла к группе американцев и просто сказала: 'Hi everyone, my name is Maria, I'm from Moscow'. К моему удивлению, они тут же включили меня в беседу! Оказалось, что для начала разговора достаточно всего одной простой фразы и улыбки". Эта история — яркий пример того, как владение базовыми выражениями открывает двери к международному общению.

Помните, что интонация и улыбка порой важнее идеального произношения. Практикуйте эти фразы, чтобы они звучали естественно и уверенно. 🤝

Как спросить "кто это?" в разных ситуациях общения

Умение спросить "кто это?" в разных контекстах поможет вам ориентироваться в новом окружении и налаживать связи. Эти фразы различаются в зависимости от ситуации и степени формальности общения.

Фраза Ситуация использования Уровень формальности Who is that person? Общий вопрос о человеке вдалеке Нейтральный Who's that? Краткий вопрос о человеке поблизости Неформальный May I ask who that gentleman/lady is? Вопрос на официальном мероприятии Очень формальный Do you know who that is? Вопрос знакомому о третьем лице Нейтральный

При звонке по телефону или онлайн-общении используйте:

Who am I speaking with? — С кем я разговариваю?

— С кем я разговариваю? Who is calling, please? — Кто звонит, пожалуйста? (когда вы принимаете звонок)

— Кто звонит, пожалуйста? (когда вы принимаете звонок) Could you tell me who's on the line? — Не могли бы вы сказать, кто на линии? (формальный вариант)

В ситуациях, когда вам представляют кого-то, но вы не расслышали имя:

I'm sorry, I didn't catch your name — Извините, я не расслышал(а) ваше имя

— Извините, я не расслышал(а) ваше имя Could you repeat your name, please? — Не могли бы вы повторить ваше имя, пожалуйста?

Эти фразы особенно полезны в шумных местах или при общении с людьми, чей акцент отличается от привычного вам произношения. 👂

Формальные и неформальные выражения для идентификации

В английском языке выбор правильного уровня формальности при общении играет ключевую роль. Ошибка в этом вопросе может создать неловкую ситуацию или даже оскорбить собеседника.

Формальные выражения Неформальные выражения Could you identify yourself, please? Who are you? May I have your name, sir/madam? What's your name again? Would you mind introducing yourself? Hey, I don't think we've met. I'm [имя]. With whom do I have the pleasure of speaking? So, who are you with? / Who do you know here?

Формальные выражения используются в следующих ситуациях:

Деловые встречи и конференции

Общение с людьми старшего возраста

Официальная переписка

Обращение к должностным лицам

Неформальные выражения уместны в таких контекстах:

Общение со сверстниками

Студенческая среда

Вечеринки и неформальные мероприятия

Общение с друзьями друзей

Михаил Петров, бизнес-консультант по международным коммуникациям

Работая с российской делегацией на международной выставке в Лондоне, я наблюдал показательный случай. Дмитрий, технический директор крупной компании, при знакомстве с британскими партнерами использовал слишком неформальный подход: "Hey guys, I'm Dmitry!". Это вызвало легкое замешательство у британских коллег, привыкших к более формальному тону на первых встречах. На следующий день мы скорректировали подход, и Дмитрий начал с "Allow me to introduce myself. My name is Dmitry, I'm the Technical Director of...". Разница была потрясающей — британцы мгновенно приняли более серьезный тон, и переговоры пошли гораздо продуктивнее. Этот случай ярко иллюстрирует, насколько важно соблюдать культурно-приемлемый уровень формальности при деловом общении.

Помните, что в англоязычных странах степень формальности общения может существенно различаться. Например, американцы обычно более неформальны, чем британцы, особенно в деловой среде. 🇬🇧🇺🇸

Полезные вопросы о профессии и личности собеседника

После знакомства и обмена именами логично перейти к более предметному разговору. Вопросы о профессии и личности — это естественное продолжение знакомства, которое помогает установить более глубокий контакт.

Вопросы о профессиональной деятельности:

What do you do for a living? — Чем вы занимаетесь? (буквально: чем зарабатываете на жизнь)

— Чем вы занимаетесь? (буквально: чем зарабатываете на жизнь) Where do you work? — Где вы работаете?

— Где вы работаете? What's your occupation? — Какова ваша профессия? (формальный вариант)

— Какова ваша профессия? (формальный вариант) What field are you in? — В какой сфере вы работаете?

Вопросы о личных интересах и предпочтениях:

What do you like to do in your free time? — Чем вы любите заниматься в свободное время?

— Чем вы любите заниматься в свободное время? What are your hobbies? — Какие у вас хобби?

— Какие у вас хобби? Are you interested in [тема]? — Вы интересуетесь [темой]?

— Вы интересуетесь [темой]? What brings you to [место/мероприятие]? — Что привело вас в [место/мероприятие]?

Вопросы о происхождении и месте жительства:

Where are you from originally? — Откуда вы родом?

— Откуда вы родом? How long have you been living in [город/страна]? — Как долго вы живёте в [городе/стране]?

— Как долго вы живёте в [городе/стране]? What part of town/city do you live in? — В какой части города вы живёте?

При общении с иностранцами важно помнить о культурных различиях. В некоторых культурах вопросы о возрасте, семейном положении или доходе могут считаться слишком личными для первого разговора. Начинайте с нейтральных тем и внимательно следите за реакцией собеседника. 🔍

Учитывайте также, что в разных странах есть свои особенности small talk. Например, британцы часто начинают разговор с погоды, американцы — с профессиональной деятельности, а скандинавы предпочитают сразу переходить к сути разговора.

Практические советы по использованию фраз с иностранцами

Знать фразы — это только половина успеха. Не менее важно уметь правильно их применять, учитывая культурный контекст и особенности коммуникации с носителями языка. 🗣️

Произношение и интонация:

Тренируйте произношение с помощью аудиоматериалов или языковых приложений

Обращайте внимание на интонационные паттерны — в английском языке интонация часто меняет смысл высказывания

Записывайте себя и сравнивайте с образцом произношения

Не бойтесь акцента — большинство иностранцев ценят ваше стремление говорить на их языке

Культурные нюансы:

В США принято быстро переходить на имена, даже в деловой обстановке

В Великобритании сохраняется более формальный стиль общения, особенно при первой встрече

В большинстве англоязычных стран ценится прямой зрительный контакт и твердое рукопожатие

Уместная дистанция при разговоре — примерно вытянутая рука (около 60-70 см)

Практические рекомендации:

Всегда имейте "запасной план" — альтернативные фразы для одной и той же ситуации

Не перегружайте речь сложными конструкциями, если не уверены в них

Используйте позитивный язык тела — улыбку, открытую позу, уверенные жесты

В случае недопонимания не стесняйтесь переспросить или попросить говорить медленнее

Практикуйте фразы в реальных ситуациях — языковых клубах, с иностранными коллегами или туристами

Помните о важности контекста — одна и та же фраза может восприниматься по-разному в зависимости от обстановки, возраста собеседника и даже времени суток. Например, обращение "sir" или "madam", уместное в официальной обстановке, может звучать излишне формально или даже иронично среди молодежи.

И наконец, главный совет: не бойтесь ошибок. Они — неизбежная часть процесса обучения. Большинство иностранцев ценят само стремление общаться на их языке гораздо больше, чем грамматическую безупречность. 🌱