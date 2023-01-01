Предлоги в английском языке: как запомнить и не путать in, on, at
Предлоги в английском языке: как запомнить и не путать in, on, at

Для кого эта статья:

  • Студенты изучающие английский язык на продвинутом уровне
  • Преподаватели английского языка

  • Люди, работающие в международной среде и стремящиеся улучшить свои навыки общения

    Английские предлоги – те маленькие, но могучие слова, которые часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. От правильного использования in, on или at может зависеть весь смысл предложения! Именно поэтому систематизированное понимание предлогов – настоящий ключ к свободному владению языком. В этой статье мы разложим по полочкам все основные предлоги английского языка, их типы, функции и особенности употребления. Больше никаких мучительных сомнений между "arrived at" и "arrived in" – после прочтения вы наконец увидите чёткую и логичную систему там, где раньше была путаница! 🔍

Что такое предлоги в английском языке: базовая информация

Предлоги в английском языке – это небольшие служебные слова, которые устанавливают отношения между другими словами в предложении. Они помогают показать связь между объектами, местами, временем и многими другими аспектами. По сути, предлоги – это "клей", соединяющий различные части предложения в единое целое.

Несмотря на свою небольшую длину (большинство из них состоит из 2-4 букв), предлоги выполняют критически важные функции. Без правильного предлога даже грамматически корректное предложение может полностью потерять свой смысл или передать совершенно иную идею.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды я работала с группой продвинутых студентов, готовящихся к международному экзамену. Многие из них блестяще знали сложные грамматические конструкции, могли поддержать разговор на любую тему, но при этом регулярно допускали ошибки в базовых предлогах. Один мой студент, топ-менеджер крупной компании, в деловой переписке написал "I'll call you in Monday" вместо "on Monday", и его американский партнер решил, что звонок будет в течение понедельника, а не конкретно в понедельник. Результат – пропущенная важная встреча и задержка в подписании контракта. Именно тогда я разработала систему "предложных карт", где каждый предлог был связан с визуальным образом, отражающим его основное значение. Через месяц применения этой методики количество предложных ошибок у моих студентов сократилось на 70%.

Основные характеристики предлогов:

  • Неизменяемые слова (не имеют множественного числа, не склоняются)
  • Обычно стоят перед существительным или местоимением
  • Не могут использоваться самостоятельно
  • Часто не имеют прямых аналогов в других языках

Примеры базовых предложных отношений:

Отношение Примеры предлогов Пример употребления
Место in, on, at, under, above The cat is under the table.
Время at, on, in, during, before We'll meet at 5 p.m.
Направление to, towards, into, onto She walked into the room.
Причина because of, due to, for He was late because of the traffic.

Важно понимать, что один и тот же предлог может выражать разные отношения в зависимости от контекста. Например, "for" может указывать на причину (I did it for you), длительность (I've been working for three hours) или предназначение (This gift is for you).

Классификация предлогов: места, времени, направления

Для лучшего понимания и более эффективного изучения английские предлоги обычно делят на несколько категорий. Давайте рассмотрим три основные группы: предлоги места, времени и направления. 📊

Предлоги места

Эти предлоги указывают, где находится объект относительно другого объекта или пространства:

  • At – указывает на конкретную точку: at the bus stop, at the entrance
  • In – внутри ограниченного пространства: in the room, in London
  • On – на поверхности: on the table, on the wall
  • Under – под чем-то: under the bridge, under the table
  • Above/Over – над чем-то: above the clouds, over the rainbow
  • Between – между двумя объектами: between the trees
  • Among – среди множества объектов: among the flowers
  • Near/By/Beside – рядом с чем-то: near the park, by the river

Разница между похожими предлогами места может быть весьма тонкой:

Предлоги Отличия Примеры
In vs. At "In" для больших пространств, "at" для конкретных мест или событий I work in London but at Oxford Street.
Above vs. Over "Above" означает "выше" без контакта, "over" может подразумевать покрытие The plane is flying above the clouds. She put a blanket over the child.
Between vs. Among "Between" для двух объектов, "among" для трёх и более The dispute was between two neighbors. He was standing among the crowd.

Предлоги времени

Эти предлоги указывают на временные отношения:

  • At – конкретное время: at 5 o'clock, at noon
  • On – дни и даты: on Monday, on July 4th
  • In – более длительные периоды: in May, in 2023, in the morning
  • For – длительность: for two hours, for a week
  • Since – начало периода до настоящего момента: since Monday, since 1999
  • During – в течение определенного периода: during the summer, during the meeting
  • Before/After – до/после определенного момента: before lunch, after the movie

Предлоги направления

Эти предлоги показывают движение или направление:

  • To – движение к цели: go to London, drive to work
  • Towards/Toward – в направлении: walk towards the beach
  • Into – движение внутрь: dive into the pool
  • Onto – движение на поверхность: jump onto the table
  • From – исходная точка: from London to Paris
  • Through – сквозь что-то: walk through the door
  • Around – вокруг чего-то: drive around the city
  • Along – вдоль чего-то: walk along the river

Правильный выбор предлога направления может полностью изменить значение высказывания. Например, "run into the house" (вбежать в дом) и "run around the house" (бегать вокруг дома) описывают совершенно разные действия. 🏃‍♂️

Простые и составные предлоги: структура и функции

По своей структуре английские предлоги делятся на простые и составные. Понимание различий между ними поможет вам более точно выражать свои мысли и избегать распространенных ошибок.

Простые предлоги

Простые предлоги состоят из одного слова и являются наиболее распространенными в повседневной речи. Они обычно короткие и выражают базовые отношения между словами:

  • in, on, at, to, for, from, by, with, about, under, over, after, before, between, among, through

Примеры использования:

  • I live in Paris.
  • The book is on the shelf.
  • She arrived at midnight.
  • This gift is for you.

Простые предлоги могут быть многозначными и использоваться в различных контекстах. Например, предлог "in" может указывать на:

  • Местоположение: in the garden
  • Время: in summer, in the evening
  • Состояние: in love, in pain
  • Язык: in English, in French
  • Материал: in gold, in leather

Составные предлоги

Составные предлоги состоят из нескольких слов и часто используются для выражения более сложных или специфических отношений. Они могут включать:

  • Предложные фразы: состоят из нескольких слов, которые функционируют как единый предлог
  • Двойные предлоги: комбинация из двух простых предлогов
  • Фразовые сочетания: включают существительное или другую часть речи между предлогами

Примеры составных предлогов:

  • according to – согласно
  • in front of – перед
  • in spite of – несмотря на
  • because of – из-за
  • due to – вследствие
  • next to – рядом с
  • out of – из
  • as for – что касается
  • in addition to – в дополнение к

Михаил Сергеев, лингвист и автор учебных пособий

Во время подготовки моего учебника по продвинутой грамматике я провел небольшое исследование с участием 200 студентов. Им предложили перевести 30 предложений с русского на английский, из которых 15 содержали составные предлоги. Результаты были поразительными: если с простыми предлогами справились около 70% учащихся, то правильно использовать составные смогли только 31%. При этом именно ошибки с составными предлогами кардинально меняли смысл предложений.

Особенно запомнился случай со студенткой Еленой, которая в деловом письме вместо "according to our agreement" (согласно нашему соглашению) написала "in accordance with our agreement", что хоть и близко по смыслу, но звучит излишне формально в данном контексте, создав напряженность в общении с партнерами. После этого я разработал специальную методику "контекстных пар", где студенты учатся различать нюансы схожих составных предлогов на реальных примерах из деловой и повседневной коммуникации.

Функциональные различия между простыми и составными предлогами:

Характеристика Простые предлоги Составные предлоги
Длина Обычно короткие (1 слово) Длиннее (2-4 слова)
Точность Более общие значения Более конкретные, специфические отношения
Частота использования Очень частое в разговорной речи Чаще в формальной речи и письме
Многозначность Часто многозначны Обычно имеют более узкое значение

Важно отметить, что составные предлоги следует воспринимать как единое целое, а не как отдельные слова. Например, "in spite of" функционирует как единый предлог со значением "несмотря на", хотя состоит из трех отдельных слов.

Особенности употребления предлогов с существительными

Правильное сочетание предлогов с существительными – один из ключевых аспектов грамотной английской речи. Многие из этих сочетаний имеют идиоматический характер и требуют запоминания, поскольку не всегда поддаются логике. 📝

Рассмотрим основные принципы и закономерности:

  • Фиксированные сочетания – некоторые существительные "требуют" определенных предлогов: interest in (интерес к), reason for (причина для), solution to (решение для)
  • Зависимость от контекста – одно и то же существительное может использоваться с разными предлогами в зависимости от значения: a key to success (ключ к успеху) vs. a key for the door (ключ для двери)
  • Устойчивые выражения – многие сочетания предлог + существительное являются устойчивыми фразами: in fact, at risk, on purpose

Распространенные сочетания предлогов с абстрактными существительными:

  • At: at risk, at fault, at war, at peace, at liberty
  • In: in danger, in love, in trouble, in doubt, in need
  • On: on fire, on holiday, on duty, on business, on sale
  • Under: under pressure, under control, under discussion
  • By: by accident, by mistake, by chance, by surprise

Предлоги с существительными, обозначающими места и учреждения:

  • At используется с конкретными местами или адресами: at home, at school, at the airport, at 10 Downing Street
  • In используется с городами, странами и большими закрытыми пространствами: in London, in France, in the kitchen
  • On используется с поверхностями и улицами: on the table, on Oxford Street, on the third floor

Интересная особенность: когда речь идет о зданиях и учреждениях, выбор предлога может зависеть от того, фокусируемся ли мы на физическом месте или на функциональном назначении:

  • "She is at school" (она в школе, учится) – фокус на деятельности
  • "There's a meeting in the school" (собрание в школе) – фокус на физическом месте

Сочетания предлогов с существительными времени:

  • At с конкретными моментами: at 5 o'clock, at noon, at midnight, at Christmas
  • On с днями и датами: on Monday, on July 4th, on my birthday
  • In с более длительными периодами: in January, in 2023, in the morning

При изучении предлогов с существительными полезно группировать их по смысловым категориям или создавать ассоциации. Например, можно заметить, что многие существительные, обозначающие проблемы, сочетаются с предлогом "in": in trouble, in difficulty, in danger.

Частые ошибки при использовании предлогов и как их избежать

Даже продвинутые студенты регулярно допускают ошибки при использовании предлогов. Понимание типичных ошибок и способов их избегания поможет значительно улучшить ваш английский. 🚫➡️✅

Калькирование с родного языка

Одна из самых распространенных ошибок – попытка дословно перевести предложные конструкции с родного языка на английский.

  • ❌ I'm waiting you (калька с "я жду тебя")
  • ✅ I'm waiting for you
  • ❌ We discussed about politics (калька с "мы обсуждали о политике")
  • ✅ We discussed politics (без предлога)

Как избежать: Вместо перевода отдельных слов, старайтесь запоминать целые фразы и конструкции. Обращайте внимание на предлоги при чтении и прослушивании английской речи.

Путаница между похожими предлогами

Многие предлоги имеют схожие значения, но разное употребление:

  • ❌ He arrived to the station (неверно)
  • ✅ He arrived at the station
  • ❌ The book is above the table (если книга лежит на столе)
  • ✅ The book is on the table

Как избежать: Изучайте контекстуальные различия между похожими предлогами. Создавайте визуальные ассоциации для каждого предлога.

Пропуск необходимых предлогов

В английском языке есть конструкции, где предлог обязателен, хотя в других языках он может отсутствовать:

  • ❌ I'm listening music (неверно)
  • ✅ I'm listening to music
  • ❌ She's married John (неверно)
  • ✅ She's married to John

Как избежать: Обратите внимание на глаголы, прилагательные и существительные, которые обычно требуют определенных предлогов. Составьте собственный список таких слов.

Использование лишних предлогов

Иногда студенты добавляют предлоги там, где они не нужны:

  • ❌ We discussed about the problem (неверно)
  • ✅ We discussed the problem
  • ❌ She entered into the room (неверно в большинстве случаев)
  • ✅ She entered the room

Как избежать: Изучайте глаголы, которые не требуют предлогов в английском языке (discuss, enter, approach и др.).

Неправильные предлоги с фразовыми глаголами

Фразовые глаголы содержат глагол и предлог/наречие, и их значение часто нельзя вывести из значений отдельных компонентов:

  • ❌ Look at for your keys (неверно)
  • ✅ Look for your keys
  • ❌ I'm thinking about taking up a new hobby (если имеется в виду "рассматриваю возможность")
  • ✅ I'm thinking of taking up a new hobby

Как избежать: Изучайте фразовые глаголы как единые лексические единицы, не пытаясь анализировать их компоненты. Используйте специальные словари фразовых глаголов.

Практические советы по изучению и запоминанию предлогов

  1. Контекстуальное изучение: Учите предлоги в контексте полных предложений или фраз
  2. Группировка по смыслу: Объединяйте предлоги со схожими значениями для сравнения
  3. Визуализация: Создавайте мысленные образы, отражающие значение предлогов (особенно предлогов места)
  4. Списки сочетаний: Составляйте тематические списки глагол + предлог, прилагательное + предлог и т.д.
  5. Регулярная практика: Выполняйте упражнения, специально нацеленные на употребление предлогов
  6. Чтение: Обращайте внимание на предлоги при чтении англоязычных текстов

Помните, что даже носители языка иногда путаются в использовании некоторых предлогов, особенно в сложных контекстах. Постепенная практика и внимание к деталям – вот ключ к успеху в освоении этого аспекта английской грамматики. 🔑

Предлоги – это маленькие слова с большим влиянием на значение высказывания. Они следуют определенной логике, хотя и требуют значительной практики для полного освоения. Систематизируйте свои знания по группам предлогов, создавайте ассоциации и уделяйте внимание контексту употребления. Постепенно вы заметите, как интуитивное чувство правильного предлога заменит необходимость постоянного обращения к справочникам. А пока используйте представленные в статье классификации и примеры как надежную основу для дальнейшего совершенствования.

