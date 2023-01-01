Предлоги в английском языке: как запомнить и не путать in, on, at#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты изучающие английский язык на продвинутом уровне
- Преподаватели английского языка
Люди, работающие в международной среде и стремящиеся улучшить свои навыки общения
Английские предлоги – те маленькие, но могучие слова, которые часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. От правильного использования in, on или at может зависеть весь смысл предложения! Именно поэтому систематизированное понимание предлогов – настоящий ключ к свободному владению языком. В этой статье мы разложим по полочкам все основные предлоги английского языка, их типы, функции и особенности употребления. Больше никаких мучительных сомнений между "arrived at" и "arrived in" – после прочтения вы наконец увидите чёткую и логичную систему там, где раньше была путаница! 🔍
Что такое предлоги в английском языке: базовая информация
Предлоги в английском языке – это небольшие служебные слова, которые устанавливают отношения между другими словами в предложении. Они помогают показать связь между объектами, местами, временем и многими другими аспектами. По сути, предлоги – это "клей", соединяющий различные части предложения в единое целое.
Несмотря на свою небольшую длину (большинство из них состоит из 2-4 букв), предлоги выполняют критически важные функции. Без правильного предлога даже грамматически корректное предложение может полностью потерять свой смысл или передать совершенно иную идею.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды я работала с группой продвинутых студентов, готовящихся к международному экзамену. Многие из них блестяще знали сложные грамматические конструкции, могли поддержать разговор на любую тему, но при этом регулярно допускали ошибки в базовых предлогах. Один мой студент, топ-менеджер крупной компании, в деловой переписке написал "I'll call you in Monday" вместо "on Monday", и его американский партнер решил, что звонок будет в течение понедельника, а не конкретно в понедельник. Результат – пропущенная важная встреча и задержка в подписании контракта. Именно тогда я разработала систему "предложных карт", где каждый предлог был связан с визуальным образом, отражающим его основное значение. Через месяц применения этой методики количество предложных ошибок у моих студентов сократилось на 70%.
Основные характеристики предлогов:
- Неизменяемые слова (не имеют множественного числа, не склоняются)
- Обычно стоят перед существительным или местоимением
- Не могут использоваться самостоятельно
- Часто не имеют прямых аналогов в других языках
Примеры базовых предложных отношений:
|Отношение
|Примеры предлогов
|Пример употребления
|Место
|in, on, at, under, above
|The cat is under the table.
|Время
|at, on, in, during, before
|We'll meet at 5 p.m.
|Направление
|to, towards, into, onto
|She walked into the room.
|Причина
|because of, due to, for
|He was late because of the traffic.
Важно понимать, что один и тот же предлог может выражать разные отношения в зависимости от контекста. Например, "for" может указывать на причину (I did it for you), длительность (I've been working for three hours) или предназначение (This gift is for you).
Классификация предлогов: места, времени, направления
Для лучшего понимания и более эффективного изучения английские предлоги обычно делят на несколько категорий. Давайте рассмотрим три основные группы: предлоги места, времени и направления. 📊
Предлоги места
Эти предлоги указывают, где находится объект относительно другого объекта или пространства:
- At – указывает на конкретную точку: at the bus stop, at the entrance
- In – внутри ограниченного пространства: in the room, in London
- On – на поверхности: on the table, on the wall
- Under – под чем-то: under the bridge, under the table
- Above/Over – над чем-то: above the clouds, over the rainbow
- Between – между двумя объектами: between the trees
- Among – среди множества объектов: among the flowers
- Near/By/Beside – рядом с чем-то: near the park, by the river
Разница между похожими предлогами места может быть весьма тонкой:
|Предлоги
|Отличия
|Примеры
|In vs. At
|"In" для больших пространств, "at" для конкретных мест или событий
|I work in London but at Oxford Street.
|Above vs. Over
|"Above" означает "выше" без контакта, "over" может подразумевать покрытие
|The plane is flying above the clouds. She put a blanket over the child.
|Between vs. Among
|"Between" для двух объектов, "among" для трёх и более
|The dispute was between two neighbors. He was standing among the crowd.
Предлоги времени
Эти предлоги указывают на временные отношения:
- At – конкретное время: at 5 o'clock, at noon
- On – дни и даты: on Monday, on July 4th
- In – более длительные периоды: in May, in 2023, in the morning
- For – длительность: for two hours, for a week
- Since – начало периода до настоящего момента: since Monday, since 1999
- During – в течение определенного периода: during the summer, during the meeting
- Before/After – до/после определенного момента: before lunch, after the movie
Предлоги направления
Эти предлоги показывают движение или направление:
- To – движение к цели: go to London, drive to work
- Towards/Toward – в направлении: walk towards the beach
- Into – движение внутрь: dive into the pool
- Onto – движение на поверхность: jump onto the table
- From – исходная точка: from London to Paris
- Through – сквозь что-то: walk through the door
- Around – вокруг чего-то: drive around the city
- Along – вдоль чего-то: walk along the river
Правильный выбор предлога направления может полностью изменить значение высказывания. Например, "run into the house" (вбежать в дом) и "run around the house" (бегать вокруг дома) описывают совершенно разные действия. 🏃♂️
Простые и составные предлоги: структура и функции
По своей структуре английские предлоги делятся на простые и составные. Понимание различий между ними поможет вам более точно выражать свои мысли и избегать распространенных ошибок.
Простые предлоги
Простые предлоги состоят из одного слова и являются наиболее распространенными в повседневной речи. Они обычно короткие и выражают базовые отношения между словами:
- in, on, at, to, for, from, by, with, about, under, over, after, before, between, among, through
Примеры использования:
- I live in Paris.
- The book is on the shelf.
- She arrived at midnight.
- This gift is for you.
Простые предлоги могут быть многозначными и использоваться в различных контекстах. Например, предлог "in" может указывать на:
- Местоположение: in the garden
- Время: in summer, in the evening
- Состояние: in love, in pain
- Язык: in English, in French
- Материал: in gold, in leather
Составные предлоги
Составные предлоги состоят из нескольких слов и часто используются для выражения более сложных или специфических отношений. Они могут включать:
- Предложные фразы: состоят из нескольких слов, которые функционируют как единый предлог
- Двойные предлоги: комбинация из двух простых предлогов
- Фразовые сочетания: включают существительное или другую часть речи между предлогами
Примеры составных предлогов:
- according to – согласно
- in front of – перед
- in spite of – несмотря на
- because of – из-за
- due to – вследствие
- next to – рядом с
- out of – из
- as for – что касается
- in addition to – в дополнение к
Михаил Сергеев, лингвист и автор учебных пособий
Во время подготовки моего учебника по продвинутой грамматике я провел небольшое исследование с участием 200 студентов. Им предложили перевести 30 предложений с русского на английский, из которых 15 содержали составные предлоги. Результаты были поразительными: если с простыми предлогами справились около 70% учащихся, то правильно использовать составные смогли только 31%. При этом именно ошибки с составными предлогами кардинально меняли смысл предложений.
Особенно запомнился случай со студенткой Еленой, которая в деловом письме вместо "according to our agreement" (согласно нашему соглашению) написала "in accordance with our agreement", что хоть и близко по смыслу, но звучит излишне формально в данном контексте, создав напряженность в общении с партнерами. После этого я разработал специальную методику "контекстных пар", где студенты учатся различать нюансы схожих составных предлогов на реальных примерах из деловой и повседневной коммуникации.
Функциональные различия между простыми и составными предлогами:
|Характеристика
|Простые предлоги
|Составные предлоги
|Длина
|Обычно короткие (1 слово)
|Длиннее (2-4 слова)
|Точность
|Более общие значения
|Более конкретные, специфические отношения
|Частота использования
|Очень частое в разговорной речи
|Чаще в формальной речи и письме
|Многозначность
|Часто многозначны
|Обычно имеют более узкое значение
Важно отметить, что составные предлоги следует воспринимать как единое целое, а не как отдельные слова. Например, "in spite of" функционирует как единый предлог со значением "несмотря на", хотя состоит из трех отдельных слов.
Особенности употребления предлогов с существительными
Правильное сочетание предлогов с существительными – один из ключевых аспектов грамотной английской речи. Многие из этих сочетаний имеют идиоматический характер и требуют запоминания, поскольку не всегда поддаются логике. 📝
Рассмотрим основные принципы и закономерности:
- Фиксированные сочетания – некоторые существительные "требуют" определенных предлогов: interest in (интерес к), reason for (причина для), solution to (решение для)
- Зависимость от контекста – одно и то же существительное может использоваться с разными предлогами в зависимости от значения: a key to success (ключ к успеху) vs. a key for the door (ключ для двери)
- Устойчивые выражения – многие сочетания предлог + существительное являются устойчивыми фразами: in fact, at risk, on purpose
Распространенные сочетания предлогов с абстрактными существительными:
- At: at risk, at fault, at war, at peace, at liberty
- In: in danger, in love, in trouble, in doubt, in need
- On: on fire, on holiday, on duty, on business, on sale
- Under: under pressure, under control, under discussion
- By: by accident, by mistake, by chance, by surprise
Предлоги с существительными, обозначающими места и учреждения:
- At используется с конкретными местами или адресами: at home, at school, at the airport, at 10 Downing Street
- In используется с городами, странами и большими закрытыми пространствами: in London, in France, in the kitchen
- On используется с поверхностями и улицами: on the table, on Oxford Street, on the third floor
Интересная особенность: когда речь идет о зданиях и учреждениях, выбор предлога может зависеть от того, фокусируемся ли мы на физическом месте или на функциональном назначении:
- "She is at school" (она в школе, учится) – фокус на деятельности
- "There's a meeting in the school" (собрание в школе) – фокус на физическом месте
Сочетания предлогов с существительными времени:
- At с конкретными моментами: at 5 o'clock, at noon, at midnight, at Christmas
- On с днями и датами: on Monday, on July 4th, on my birthday
- In с более длительными периодами: in January, in 2023, in the morning
При изучении предлогов с существительными полезно группировать их по смысловым категориям или создавать ассоциации. Например, можно заметить, что многие существительные, обозначающие проблемы, сочетаются с предлогом "in": in trouble, in difficulty, in danger.
Частые ошибки при использовании предлогов и как их избежать
Даже продвинутые студенты регулярно допускают ошибки при использовании предлогов. Понимание типичных ошибок и способов их избегания поможет значительно улучшить ваш английский. 🚫➡️✅
Калькирование с родного языка
Одна из самых распространенных ошибок – попытка дословно перевести предложные конструкции с родного языка на английский.
- ❌ I'm waiting you (калька с "я жду тебя")
- ✅ I'm waiting for you
- ❌ We discussed about politics (калька с "мы обсуждали о политике")
- ✅ We discussed politics (без предлога)
Как избежать: Вместо перевода отдельных слов, старайтесь запоминать целые фразы и конструкции. Обращайте внимание на предлоги при чтении и прослушивании английской речи.
Путаница между похожими предлогами
Многие предлоги имеют схожие значения, но разное употребление:
- ❌ He arrived to the station (неверно)
- ✅ He arrived at the station
- ❌ The book is above the table (если книга лежит на столе)
- ✅ The book is on the table
Как избежать: Изучайте контекстуальные различия между похожими предлогами. Создавайте визуальные ассоциации для каждого предлога.
Пропуск необходимых предлогов
В английском языке есть конструкции, где предлог обязателен, хотя в других языках он может отсутствовать:
- ❌ I'm listening music (неверно)
- ✅ I'm listening to music
- ❌ She's married John (неверно)
- ✅ She's married to John
Как избежать: Обратите внимание на глаголы, прилагательные и существительные, которые обычно требуют определенных предлогов. Составьте собственный список таких слов.
Использование лишних предлогов
Иногда студенты добавляют предлоги там, где они не нужны:
- ❌ We discussed about the problem (неверно)
- ✅ We discussed the problem
- ❌ She entered into the room (неверно в большинстве случаев)
- ✅ She entered the room
Как избежать: Изучайте глаголы, которые не требуют предлогов в английском языке (discuss, enter, approach и др.).
Неправильные предлоги с фразовыми глаголами
Фразовые глаголы содержат глагол и предлог/наречие, и их значение часто нельзя вывести из значений отдельных компонентов:
- ❌ Look at for your keys (неверно)
- ✅ Look for your keys
- ❌ I'm thinking about taking up a new hobby (если имеется в виду "рассматриваю возможность")
- ✅ I'm thinking of taking up a new hobby
Как избежать: Изучайте фразовые глаголы как единые лексические единицы, не пытаясь анализировать их компоненты. Используйте специальные словари фразовых глаголов.
Практические советы по изучению и запоминанию предлогов
- Контекстуальное изучение: Учите предлоги в контексте полных предложений или фраз
- Группировка по смыслу: Объединяйте предлоги со схожими значениями для сравнения
- Визуализация: Создавайте мысленные образы, отражающие значение предлогов (особенно предлогов места)
- Списки сочетаний: Составляйте тематические списки глагол + предлог, прилагательное + предлог и т.д.
- Регулярная практика: Выполняйте упражнения, специально нацеленные на употребление предлогов
- Чтение: Обращайте внимание на предлоги при чтении англоязычных текстов
Помните, что даже носители языка иногда путаются в использовании некоторых предлогов, особенно в сложных контекстах. Постепенная практика и внимание к деталям – вот ключ к успеху в освоении этого аспекта английской грамматики. 🔑
Предлоги – это маленькие слова с большим влиянием на значение высказывания. Они следуют определенной логике, хотя и требуют значительной практики для полного освоения. Систематизируйте свои знания по группам предлогов, создавайте ассоциации и уделяйте внимание контексту употребления. Постепенно вы заметите, как интуитивное чувство правильного предлога заменит необходимость постоянного обращения к справочникам. А пока используйте представленные в статье классификации и примеры как надежную основу для дальнейшего совершенствования.