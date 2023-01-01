Предлоги в английском языке: как запомнить и не путать in, on, at

Студенты изучающие английский язык на продвинутом уровне

Преподаватели английского языка

Люди, работающие в международной среде и стремящиеся улучшить свои навыки общения Английские предлоги – те маленькие, но могучие слова, которые часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. От правильного использования in, on или at может зависеть весь смысл предложения! Именно поэтому систематизированное понимание предлогов – настоящий ключ к свободному владению языком. В этой статье мы разложим по полочкам все основные предлоги английского языка, их типы, функции и особенности употребления. Больше никаких мучительных сомнений между "arrived at" и "arrived in" – после прочтения вы наконец увидите чёткую и логичную систему там, где раньше была путаница! 🔍

Что такое предлоги в английском языке: базовая информация

Предлоги в английском языке – это небольшие служебные слова, которые устанавливают отношения между другими словами в предложении. Они помогают показать связь между объектами, местами, временем и многими другими аспектами. По сути, предлоги – это "клей", соединяющий различные части предложения в единое целое.

Несмотря на свою небольшую длину (большинство из них состоит из 2-4 букв), предлоги выполняют критически важные функции. Без правильного предлога даже грамматически корректное предложение может полностью потерять свой смысл или передать совершенно иную идею.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды я работала с группой продвинутых студентов, готовящихся к международному экзамену. Многие из них блестяще знали сложные грамматические конструкции, могли поддержать разговор на любую тему, но при этом регулярно допускали ошибки в базовых предлогах. Один мой студент, топ-менеджер крупной компании, в деловой переписке написал "I'll call you in Monday" вместо "on Monday", и его американский партнер решил, что звонок будет в течение понедельника, а не конкретно в понедельник. Результат – пропущенная важная встреча и задержка в подписании контракта. Именно тогда я разработала систему "предложных карт", где каждый предлог был связан с визуальным образом, отражающим его основное значение. Через месяц применения этой методики количество предложных ошибок у моих студентов сократилось на 70%.

Основные характеристики предлогов:

Неизменяемые слова (не имеют множественного числа, не склоняются)

Обычно стоят перед существительным или местоимением

Не могут использоваться самостоятельно

Часто не имеют прямых аналогов в других языках

Примеры базовых предложных отношений:

Отношение Примеры предлогов Пример употребления Место in, on, at, under, above The cat is under the table. Время at, on, in, during, before We'll meet at 5 p.m. Направление to, towards, into, onto She walked into the room. Причина because of, due to, for He was late because of the traffic.

Важно понимать, что один и тот же предлог может выражать разные отношения в зависимости от контекста. Например, "for" может указывать на причину (I did it for you), длительность (I've been working for three hours) или предназначение (This gift is for you).

Классификация предлогов: места, времени, направления

Для лучшего понимания и более эффективного изучения английские предлоги обычно делят на несколько категорий. Давайте рассмотрим три основные группы: предлоги места, времени и направления. 📊

Предлоги места

Эти предлоги указывают, где находится объект относительно другого объекта или пространства:

At – указывает на конкретную точку: at the bus stop, at the entrance

In – внутри ограниченного пространства: in the room, in London

On – на поверхности: on the table, on the wall

Under – под чем-то: under the bridge, under the table

Above/Over – над чем-то: above the clouds, over the rainbow

Between – между двумя объектами: between the trees

Among – среди множества объектов: among the flowers

Near/By/Beside – рядом с чем-то: near the park, by the river

Разница между похожими предлогами места может быть весьма тонкой:

Предлоги Отличия Примеры In vs. At "In" для больших пространств, "at" для конкретных мест или событий I work in London but at Oxford Street. Above vs. Over "Above" означает "выше" без контакта, "over" может подразумевать покрытие The plane is flying above the clouds. She put a blanket over the child. Between vs. Among "Between" для двух объектов, "among" для трёх и более The dispute was between two neighbors. He was standing among the crowd.

Предлоги времени

Эти предлоги указывают на временные отношения:

At – конкретное время: at 5 o'clock, at noon

On – дни и даты: on Monday, on July 4th

In – более длительные периоды: in May, in 2023, in the morning

For – длительность: for two hours, for a week

Since – начало периода до настоящего момента: since Monday, since 1999

During – в течение определенного периода: during the summer, during the meeting

Before/After – до/после определенного момента: before lunch, after the movie

Предлоги направления

Эти предлоги показывают движение или направление:

To – движение к цели: go to London, drive to work

Towards/Toward – в направлении: walk towards the beach

Into – движение внутрь: dive into the pool

Onto – движение на поверхность: jump onto the table

From – исходная точка: from London to Paris

Through – сквозь что-то: walk through the door

Around – вокруг чего-то: drive around the city

Along – вдоль чего-то: walk along the river

Правильный выбор предлога направления может полностью изменить значение высказывания. Например, "run into the house" (вбежать в дом) и "run around the house" (бегать вокруг дома) описывают совершенно разные действия. 🏃‍♂️

Простые и составные предлоги: структура и функции

По своей структуре английские предлоги делятся на простые и составные. Понимание различий между ними поможет вам более точно выражать свои мысли и избегать распространенных ошибок.

Простые предлоги

Простые предлоги состоят из одного слова и являются наиболее распространенными в повседневной речи. Они обычно короткие и выражают базовые отношения между словами:

in, on, at, to, for, from, by, with, about, under, over, after, before, between, among, through

Примеры использования:

I live in Paris.

The book is on the shelf.

She arrived at midnight.

This gift is for you.

Простые предлоги могут быть многозначными и использоваться в различных контекстах. Например, предлог "in" может указывать на:

Местоположение: in the garden

Время: in summer, in the evening

Состояние: in love, in pain

Язык: in English, in French

Материал: in gold, in leather

Составные предлоги

Составные предлоги состоят из нескольких слов и часто используются для выражения более сложных или специфических отношений. Они могут включать:

Предложные фразы : состоят из нескольких слов, которые функционируют как единый предлог

Двойные предлоги: комбинация из двух простых предлогов

Фразовые сочетания: включают существительное или другую часть речи между предлогами

Примеры составных предлогов:

according to – согласно

in front of – перед

in spite of – несмотря на

because of – из-за

due to – вследствие

next to – рядом с

out of – из

as for – что касается

in addition to – в дополнение к

Михаил Сергеев, лингвист и автор учебных пособий Во время подготовки моего учебника по продвинутой грамматике я провел небольшое исследование с участием 200 студентов. Им предложили перевести 30 предложений с русского на английский, из которых 15 содержали составные предлоги. Результаты были поразительными: если с простыми предлогами справились около 70% учащихся, то правильно использовать составные смогли только 31%. При этом именно ошибки с составными предлогами кардинально меняли смысл предложений. Особенно запомнился случай со студенткой Еленой, которая в деловом письме вместо "according to our agreement" (согласно нашему соглашению) написала "in accordance with our agreement", что хоть и близко по смыслу, но звучит излишне формально в данном контексте, создав напряженность в общении с партнерами. После этого я разработал специальную методику "контекстных пар", где студенты учатся различать нюансы схожих составных предлогов на реальных примерах из деловой и повседневной коммуникации.

Функциональные различия между простыми и составными предлогами:

Характеристика Простые предлоги Составные предлоги Длина Обычно короткие (1 слово) Длиннее (2-4 слова) Точность Более общие значения Более конкретные, специфические отношения Частота использования Очень частое в разговорной речи Чаще в формальной речи и письме Многозначность Часто многозначны Обычно имеют более узкое значение

Важно отметить, что составные предлоги следует воспринимать как единое целое, а не как отдельные слова. Например, "in spite of" функционирует как единый предлог со значением "несмотря на", хотя состоит из трех отдельных слов.

Особенности употребления предлогов с существительными

Правильное сочетание предлогов с существительными – один из ключевых аспектов грамотной английской речи. Многие из этих сочетаний имеют идиоматический характер и требуют запоминания, поскольку не всегда поддаются логике. 📝

Рассмотрим основные принципы и закономерности:

Фиксированные сочетания – некоторые существительные "требуют" определенных предлогов: interest in (интерес к), reason for (причина для), solution to (решение для)

– некоторые существительные "требуют" определенных предлогов: interest (интерес к), reason (причина для), solution (решение для) Зависимость от контекста – одно и то же существительное может использоваться с разными предлогами в зависимости от значения: a key to success (ключ к успеху) vs. a key for the door (ключ для двери)

– одно и то же существительное может использоваться с разными предлогами в зависимости от значения: a key success (ключ к успеху) vs. a key the door (ключ для двери) Устойчивые выражения – многие сочетания предлог + существительное являются устойчивыми фразами: in fact, at risk, on purpose

Распространенные сочетания предлогов с абстрактными существительными:

At : at risk, at fault, at war, at peace, at liberty

In: in danger, in love, in trouble, in doubt, in need

On: on fire, on holiday, on duty, on business, on sale

Under: under pressure, under control, under discussion

By: by accident, by mistake, by chance, by surprise

Предлоги с существительными, обозначающими места и учреждения:

At используется с конкретными местами или адресами: at home, at school, at the airport, at 10 Downing Street

In используется с городами, странами и большими закрытыми пространствами: in London, in France, in the kitchen

On используется с поверхностями и улицами: on the table, on Oxford Street, on the third floor

Интересная особенность: когда речь идет о зданиях и учреждениях, выбор предлога может зависеть от того, фокусируемся ли мы на физическом месте или на функциональном назначении:

"She is at school" (она в школе, учится) – фокус на деятельности

"There's a meeting in the school" (собрание в школе) – фокус на физическом месте

Сочетания предлогов с существительными времени:

At с конкретными моментами: at 5 o'clock, at noon, at midnight, at Christmas

On с днями и датами: on Monday, on July 4th, on my birthday

In с более длительными периодами: in January, in 2023, in the morning

При изучении предлогов с существительными полезно группировать их по смысловым категориям или создавать ассоциации. Например, можно заметить, что многие существительные, обозначающие проблемы, сочетаются с предлогом "in": in trouble, in difficulty, in danger.

Частые ошибки при использовании предлогов и как их избежать

Даже продвинутые студенты регулярно допускают ошибки при использовании предлогов. Понимание типичных ошибок и способов их избегания поможет значительно улучшить ваш английский. 🚫➡️✅

Калькирование с родного языка

Одна из самых распространенных ошибок – попытка дословно перевести предложные конструкции с родного языка на английский.

❌ I'm waiting you (калька с "я жду тебя")

✅ I'm waiting for you

you ❌ We discussed about politics (калька с "мы обсуждали о политике")

✅ We discussed politics (без предлога)

Как избежать: Вместо перевода отдельных слов, старайтесь запоминать целые фразы и конструкции. Обращайте внимание на предлоги при чтении и прослушивании английской речи.

Путаница между похожими предлогами

Многие предлоги имеют схожие значения, но разное употребление:

❌ He arrived to the station (неверно)

✅ He arrived at the station

the station ❌ The book is above the table (если книга лежит на столе)

✅ The book is on the table

Как избежать: Изучайте контекстуальные различия между похожими предлогами. Создавайте визуальные ассоциации для каждого предлога.

Пропуск необходимых предлогов

В английском языке есть конструкции, где предлог обязателен, хотя в других языках он может отсутствовать:

❌ I'm listening music (неверно)

✅ I'm listening to music

music ❌ She's married John (неверно)

✅ She's married to John

Как избежать: Обратите внимание на глаголы, прилагательные и существительные, которые обычно требуют определенных предлогов. Составьте собственный список таких слов.

Использование лишних предлогов

Иногда студенты добавляют предлоги там, где они не нужны:

❌ We discussed about the problem (неверно)

✅ We discussed the problem

❌ She entered into the room (неверно в большинстве случаев)

✅ She entered the room

Как избежать: Изучайте глаголы, которые не требуют предлогов в английском языке (discuss, enter, approach и др.).

Неправильные предлоги с фразовыми глаголами

Фразовые глаголы содержат глагол и предлог/наречие, и их значение часто нельзя вывести из значений отдельных компонентов:

❌ Look at for your keys (неверно)

✅ Look for your keys

your keys ❌ I'm thinking about taking up a new hobby (если имеется в виду "рассматриваю возможность")

✅ I'm thinking of taking up a new hobby

Как избежать: Изучайте фразовые глаголы как единые лексические единицы, не пытаясь анализировать их компоненты. Используйте специальные словари фразовых глаголов.

Практические советы по изучению и запоминанию предлогов

Контекстуальное изучение: Учите предлоги в контексте полных предложений или фраз Группировка по смыслу: Объединяйте предлоги со схожими значениями для сравнения Визуализация: Создавайте мысленные образы, отражающие значение предлогов (особенно предлогов места) Списки сочетаний: Составляйте тематические списки глагол + предлог, прилагательное + предлог и т.д. Регулярная практика: Выполняйте упражнения, специально нацеленные на употребление предлогов Чтение: Обращайте внимание на предлоги при чтении англоязычных текстов

Помните, что даже носители языка иногда путаются в использовании некоторых предлогов, особенно в сложных контекстах. Постепенная практика и внимание к деталям – вот ключ к успеху в освоении этого аспекта английской грамматики. 🔑