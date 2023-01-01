Косвенные вопросы в английском: правила, примеры, эффективное применение

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Преподаватели английского языка

Профессионалы, работающие в международной среде Вы когда-нибудь замечали, как некоторые носители английского языка способны задавать вопросы настолько изящно, что они звучат почти как утверждения? 🤔 Эта особенность – не просто проявление вежливости, а целая грамматическая конструкция, известная как "косвенные вопросы". Именно они отличают продвинутых говорящих от новичков и могут превратить ваш "сырой" английский в изысканный и естественный. Разберем эту тему детально – от базовых правил до нюансов, которые упускают даже преподаватели с многолетним стажем.

Что такое косвенные вопросы в английском языке

Косвенные вопросы (indirect questions) – это особый способ формулирования вопросов в более вежливой, менее прямолинейной форме. В отличие от прямых вопросов, косвенные не требуют инверсии подлежащего и сказуемого и структурно напоминают утвердительные предложения. Они часто начинаются с вводных конструкций типа "Could you tell me...", "I wonder...", "Do you know..." и служат для смягчения тона общения.

Косвенные вопросы активно используются в следующих случаях:

При обращении к незнакомым людям

В формальных ситуациях

Когда нужно проявить вежливость и такт

В деловой переписке и профессиональной коммуникации

При общении с клиентами и партнерами

Прямой вопрос Косвенный вопрос Where is the station? Could you tell me where the station is? What time does the meeting start? I was wondering what time the meeting starts. Do you speak French? I'd like to know if you speak French.

Екатерина Волкова, методист по английскому языку Однажды я наблюдала интересную ситуацию на международной конференции. Русскоязычный делегат подошел к британскому коллеге и спросил прямо: "Where is the conference hall?" Британец слегка поморщился, но ответил. Позже другой русскоязычный участник задал тот же вопрос, но иначе: "I was wondering if you could tell me where the conference hall is?" Реакция британца была совершенно другой – он улыбнулся и подробно объяснил маршрут. Это наглядно показывает, как косвенные вопросы влияют на восприятие собеседника. В англоязычной культуре прямые вопросы часто воспринимаются как излишне настойчивые или даже грубые, особенно в формальной обстановке. Когда я объяснила это своим студентам, они стали гораздо успешнее в общении с носителями языка.

Основные правила построения косвенных вопросов

Трансформация прямого вопроса в косвенный происходит по определенным правилам. Понимание этих принципов поможет вам безошибочно формулировать любые косвенные вопросы. 📝

Основной принцип – переход от вопросительного порядка слов к повествовательному. После вводной конструкции используется прямой порядок слов (подлежащее + сказуемое), а не инверсия, характерная для прямых вопросов.

В косвенных вопросах не используются вспомогательные глаголы do/does/did для образования вопросительной формы.

После вводной фразы обычно ставится союз if или whether (для общих вопросов) или соответствующее вопросительное слово (для специальных).

В конце косвенного вопроса не ставится вопросительный знак, если целое предложение не является вопросом.

Вопросительные теги (question tags) в косвенных вопросах не используются.

Формула построения косвенного вопроса:

Вводная фраза + (if/whether или вопросительное слово) + подлежащее + сказуемое + остальная часть предложения

Тип вводной фразы Примеры Степень формальности Просьбы Could you tell me...<br>Would you mind telling me... Высокая Интерес I wonder...<br>I was wondering... Средняя Уточнение Do you know...<br>Can you remember... Низкая Сомнение I'm not sure...<br>I doubt if... Средняя

Грамматика косвенных общих вопросов (yes/no)

Общие вопросы (yes/no questions) – это вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". При преобразовании их в косвенную форму необходимо помнить о следующих особенностях:

После вводной конструкции используется союз if или whether (оба переводятся как "ли"). Инверсия отменяется – порядок слов становится прямым (подлежащее идёт перед сказуемым). Вспомогательный глагол do/does/did убирается.

Примеры трансформации общих вопросов в косвенные:

Прямой : "Is he coming to the party?" → Косвенный : "I wonder if he is coming to the party."

: "Is he coming to the party?" → : "I wonder if he is coming to the party." Прямой : "Do you speak Spanish?" → Косвенный : "Could you tell me if you speak Spanish?"

: "Do you speak Spanish?" → : "Could you tell me if you speak Spanish?" Прямой: "Did they finish the project?" → Косвенный: "I'd like to know whether they finished the project."

Важно отметить, что выбор между if и whether обычно обусловлен стилистическими предпочтениями, хотя whether считается более формальным и часто используется в письменной речи. Whether также является предпочтительным вариантом, если за ним следует инфинитивная конструкция или выражение "or not".

Примеры с whether:

"I can't decide whether to go to the concert or not." (инфинитивная конструкция)

"She asked whether I had received the email or not." (с "or not")

Михаил Соколов, преподаватель английского языка Работая со студентами продвинутого уровня, я часто сталкиваюсь с одной и той же проблемой: большинство из них великолепно знают правила построения косвенных вопросов, но совершенно не применяют их в разговорной речи. Я разработал простую стратегию тренировки: каждый раз, когда студент хочет задать прямой общий вопрос на уроке, он должен переформулировать его в косвенный. Поначалу это вызывало трудности и паузы в речи, но через несколько недель такой практики студенты начинали использовать косвенные вопросы автоматически. Особенно показателен случай с Анной, которая готовилась к собеседованию в международную компанию. Мы отработали стандартные вопросы, которые она могла бы задать интервьюеру, трансформировав их в косвенную форму. После успешного собеседования Анна рассказала, что интервьюер специально отметил её "безупречно вежливый английский" и "правильные речевые формулы". Именно косвенные вопросы типа "I was wondering if you could tell me more about the corporate culture" вместо "Can you tell me about the corporate culture?" создали нужное впечатление.

Специальные косвенные вопросы с вопросительными словами

Специальные косвенные вопросы содержат вопросительные слова (what, where, when, why, how, who, whom, whose, which) и требуют развернутого ответа. В отличие от общих вопросов, здесь не используются союзы if/whether, а вместо них сохраняется исходное вопросительное слово. 🔍

Основные принципы преобразования специальных вопросов в косвенные:

Вводная фраза + соответствующее вопросительное слово. Прямой порядок слов после вопросительного слова (без инверсии). Убирается вспомогательный глагол (если он использовался в прямом вопросе).

Рассмотрим примеры преобразования специальных вопросов для различных вопросительных слов:

What : "What are you doing?" → "Could you tell me what you are doing?"

: "What are you doing?" → "Could you tell me what you are doing?" Where : "Where does she live?" → "Do you know where she lives?"

: "Where does she live?" → "Do you know where she lives?" When : "When did the accident happen?" → "I wonder when the accident happened."

: "When did the accident happen?" → "I wonder when the accident happened." Why : "Why are they late?" → "I'd like to know why they are late."

: "Why are they late?" → "I'd like to know why they are late." How : "How do you make this dish?" → "Could you explain how you make this dish?"

: "How do you make this dish?" → "Could you explain how you make this dish?" Who : "Who called you yesterday?" → "I was wondering who called you yesterday."

: "Who called you yesterday?" → "I was wondering who called you yesterday." Which: "Which option is better?" → "Can you tell me which option is better?"

Особое внимание стоит уделить вопросам с "how", так как они имеют множество вариаций:

How long : "How long have you been waiting?" → "I wonder how long you have been waiting."

: "How long have you been waiting?" → "I wonder how long you have been waiting." How much : "How much does it cost?" → "Could you tell me how much it costs?"

: "How much does it cost?" → "Could you tell me how much it costs?" How many : "How many people attended?" → "Do you know how many people attended?"

: "How many people attended?" → "Do you know how many people attended?" How often : "How often do you exercise?" → "I'd like to know how often you exercise."

: "How often do you exercise?" → "I'd like to know how often you exercise." How far: "How far is the hotel?" → "Can you tell me how far the hotel is?"

При построении специальных косвенных вопросов важно не забывать про согласование времен, если вводная фраза стоит в прошедшем времени. Это особенно актуально для передачи чужих вопросов.

Практические примеры косвенных вопросов в речи

Умение правильно использовать косвенные вопросы значительно повышает уровень владения языком и помогает звучать более естественно в различных коммуникативных ситуациях. Рассмотрим практические примеры использования косвенных вопросов в разных контекстах. 💼

В деловой среде:

"I was wondering if you could share your thoughts on this proposal." (вместо "Can you share your thoughts?")

"Could you tell me what time the meeting starts tomorrow?" (вместо "What time does the meeting start?")

"I'd appreciate if you could let me know whether the report has been submitted." (вместо "Has the report been submitted?")

В туристических ситуациях:

"Excuse me, I wonder if you could tell me where the nearest subway station is." (вместо "Where is the nearest subway station?")

"Could you possibly explain how I can get to the museum from here?" (вместо "How can I get to the museum?")

"I was wondering if this bus goes to the airport." (вместо "Does this bus go to the airport?")

В академической среде:

"I'd like to know if we need to submit the essay by Friday." (вместо "Do we need to submit the essay by Friday?")

"Could you clarify what topics will be covered in the exam?" (вместо "What topics will be covered in the exam?")

"I was wondering if you could recommend any additional reading on this subject." (вместо "Can you recommend any additional reading?")

Особую важность косвенные вопросы приобретают в ситуациях, когда нужно смягчить потенциально неудобный или чувствительный вопрос:

"I was wondering if you would mind sharing your salary expectations." (звучит мягче, чем "What is your salary expectation?")

"Could you tell me why you're leaving your current position?" (вежливее, чем "Why are you leaving your job?")

"I'd be interested to know if you've had any experience with this issue before." (деликатнее, чем "Have you had this problem before?")

Важный аспект использования косвенных вопросов – правильная интонация. В отличие от прямых вопросов, где интонация обычно повышается к концу предложения, в косвенных вопросах интонация обычно понижается, как в утвердительных предложениях. Это придаёт высказыванию более уверенный и менее навязчивый характер.