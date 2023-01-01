Will в английском языке: 7 ключевых случаев употребления глагола

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке и избежать распространённых ошибок Глагол will — настоящая рабочая лошадка английского языка, без которой невозможно выразить планы на будущее, спонтанные решения или твёрдые обещания. Многие студенты путаются, когда именно нужно использовать will, а когда предпочесть going to или Present Continuous. Как методист с 15-летним опытом, могу сказать: правильное применение will открывает вашей речи новое измерение естественности и точности. 🚀 Разберём семь основных случаев употребления этого глагола — после этой статьи вы будете использовать will уверенно и без ошибок.

Will в английском языке: базовые правила употребления

Прежде чем погрузиться в конкретные случаи употребления will, важно понять его грамматическую природу. Will — это модальный глагол, который в отличие от обычных глаголов имеет ряд особенностей:

Не изменяется по лицам и числам (I will, you will, he/she/it will)

Не требует вспомогательного глагола для образования вопросов и отрицаний

После will всегда используется базовая форма глагола без частицы to

Имеет сокращённую форму 'll, которая часто используется в разговорной речи

Базовая структура предложений с will выглядит следующим образом:

Утверждение Подлежащее + will + глагол I will call you tomorrow. Отрицание Подлежащее + will not (won't) + глагол She won't attend the meeting. Вопрос Will + подлежащее + глагол? Will they arrive on time?

Важно понимать, что will — это не просто маркер будущего времени. Это модальный глагол, который помимо указания на будущее время передаёт определённый оттенок уверенности, спонтанности, готовности или обещания, в зависимости от контекста.

Елена Соколова, методист по английскому языку

Когда я только начинала преподавать английский, одна студентка постоянно говорила "I am going to London next week", хотя билеты уже были куплены и планы твёрдо определены. Я объяснила ей, что в таких случаях более естественно звучит "I will be in London next week", потому что речь идёт о запланированном факте будущего. После этого урока она стала замечать, как носители языка используют will в подобных контекстах, и её английский стал звучать гораздо более естественно. Часто именно такие нюансы отличают продвинутых студентов от тех, кто застрял на среднем уровне.

7 ключевых случаев использования модального глагола will

Рассмотрим семь основных случаев, когда англоговорящие люди используют will. Каждый из этих случаев имеет свои особенности и нюансы применения. 📝

1. Предсказания и прогнозы

Will используется, когда мы делаем прогнозы о будущем, особенно основываясь на мнении, интуиции или общем понимании ситуации:

I think it will rain tomorrow. (Я думаю, завтра будет дождь.)

She will probably pass the exam. (Она, вероятно, сдаст экзамен.)

The economy will improve next year. (Экономика улучшится в следующем году.)

2. Спонтанные решения

Когда решение принимается в момент речи, а не заранее планируется:

I'm thirsty. I'll get some water. (Я хочу пить. Я возьму воды.)

The phone is ringing. I'll answer it. (Звонит телефон. Я отвечу.)

It's cold in here. I'll close the window. (Здесь холодно. Я закрою окно.)

3. Обещания и намерения

Will часто используется для выражения обещаний, намерений или личных решений:

I will help you with your homework. (Я помогу тебе с домашним заданием.)

I promise I won't tell anyone your secret. (Я обещаю, что никому не расскажу твой секрет.)

I'll call you as soon as I arrive. (Я позвоню тебе, как только прибуду.)

4. Факты о будущем

Для выражения объективных фактов, которые произойдут в будущем независимо от наших планов или желаний:

The sun will rise at 5:30 tomorrow. (Завтра солнце взойдёт в 5:30.)

She will turn 30 next month. (В следующем месяце ей исполнится 30.)

The semester will end in June. (Семестр закончится в июне.)

5. Просьбы и предложения

Will часто используется в вежливых просьбах и предложениях помощи:

Will you help me carry these bags? (Ты поможешь мне нести эти сумки?)

Will you please turn down the music? (Не мог бы ты, пожалуйста, убавить музыку?)

I'll drive you to the station. (Я отвезу тебя на вокзал.)

6. Привычные действия

Для описания характерного или типичного поведения человека:

She will always forget her keys. (Она всегда забывает свои ключи.)

He will spend hours playing video games. (Он может часами играть в видеоигры.)

My grandmother will talk to strangers everywhere she goes. (Моя бабушка разговаривает с незнакомцами везде, куда бы она ни пошла.)

7. Условные предложения первого типа

Will используется в главной части условных предложений первого типа, которые описывают реальные или вероятные ситуации в будущем:

If it rains, I will stay at home. (Если пойдёт дождь, я останусь дома.)

If you study hard, you will pass the exam. (Если ты будешь усердно учиться, ты сдашь экзамен.)

We will go to the beach if the weather is good. (Мы пойдём на пляж, если погода будет хорошей.)

Конструкция will для выражения будущего времени

Will является основным способом выражения будущего времени в английском языке, но важно понимать, когда именно следует его использовать, а когда предпочесть другие конструкции. 🕒

Конструкция Когда используется Пример Will + глагол Предсказания, спонтанные решения, обещания I will call you tomorrow. Be going to + глагол Планы, намерения, предсказания с видимыми признаками I am going to study medicine. Present Continuous Запланированные действия в ближайшем будущем I am meeting John at 5 pm. Present Simple Расписания, программы, графики The train leaves at 8:00 tomorrow.

Для выражения будущего времени will используется в следующих случаях:

Предсказания без видимых признаков

Когда мы делаем предположения о будущем, основываясь на нашем мнении или интуиции, без явных признаков в настоящем:

I think our team will win the championship. (Я думаю, наша команда выиграет чемпионат.)

The weather will be nice tomorrow. (Погода завтра будет хорошей.)

Действия, которые невозможно запланировать заранее

Will используется для действий, которые зависят от обстоятельств и не могут быть запланированы:

I will help you when you need it. (Я помогу тебе, когда тебе понадобится.)

They will call us when they arrive. (Они позвонят нам, когда прибудут.)

Будущее продолженное время (Future Continuous)

Комбинируя will с be + глагол с окончанием -ing, мы получаем будущее продолженное время, которое используется для:

Действий, которые будут происходить в определённый момент в будущем: I will be working at 3 pm tomorrow. (Завтра в 3 часа дня я буду работать.)

Запланированных действий в будущем: We will be staying at the Hilton Hotel. (Мы будем останавливаться в отеле Хилтон.)

Вежливых вопросов о планах: Will you be using the car tonight? (Ты будешь пользоваться машиной сегодня вечером?)

Александр Петров, преподаватель английской грамматики

Помню случай с бизнесменом, который готовился к важным переговорам с американскими партнёрами. Он постоянно использовал конструкцию "I will be coming to the office" вместо "I will come to the office", что звучало неестественно. На наших занятиях мы детально разобрали разницу между простым будущим и будущим продолженным временем. Через месяц интенсивной практики он свободно переключался между разными формами будущего времени и успешно провёл переговоры, получив комплименты от партнёров за "идиоматичный английский". Это показывает, насколько важно понимать нюансы употребления will в разных контекстах для эффективной коммуникации.

Will в условных предложениях и обещаниях

Одна из важнейших функций will — его использование в условных предложениях и для выражения обещаний. Эти случаи требуют особого внимания, так как здесь проявляется модальный характер глагола will. 🤝

Will в условных предложениях первого типа

Условные предложения первого типа выражают реальное или вероятное условие и его результат в будущем. Will используется в главной части предложения (результат), в то время как в придаточной части (условие) используется Present Simple:

If you work hard, you will succeed. (Если ты будешь усердно работать, ты добьёшься успеха.)

If it doesn't rain, we will go for a walk. (Если не будет дождя, мы пойдём на прогулку.)

She will be upset if you don't call her. (Она расстроится, если ты ей не позвонишь.)

Важно помнить, что will никогда не используется в придаточной части условного предложения первого типа после if:

❌ If you will work hard... (Неправильно)

✅ If you work hard... (Правильно)

Исключение составляют случаи, когда will выражает желание или настойчивость:

If you will just listen to me for a minute... (Если ты только выслушаешь меня минуту...)

If you will insist on going out in this weather... (Если ты настаиваешь на том, чтобы выйти в такую погоду...)

Will для выражения обещаний

Одна из ключевых функций will — выражение обещаний и гарантий. В этом случае will передаёт твёрдое намерение говорящего выполнить определённое действие:

I will definitely call you tomorrow. (Я обязательно позвоню тебе завтра.)

We will never forget what you did for us. (Мы никогда не забудем, что ты сделал для нас.)

I promise I will return the book by Friday. (Я обещаю, что верну книгу к пятнице.)

Обещания с will часто усиливаются такими словами, как definitely, certainly, surely, promise:

I will certainly help you with your project. (Я обязательно помогу тебе с твоим проектом.)

She will surely come to the party. (Она наверняка придёт на вечеринку.)

Will для выражения решимости

Will также используется для выражения сильной решимости или настойчивого желания:

I will finish this project no matter what. (Я закончу этот проект во что бы то ни стало.)

She won't listen to reason. (Она не хочет слушать доводы разума.)

They will keep trying until they succeed. (Они будут продолжать пытаться, пока не добьются успеха.)

Частые ошибки при употреблении will и как их избежать

Даже продвинутые студенты допускают ошибки при использовании will. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их избежать. 🚫

Ошибка №1: Использование will после if в условных предложениях

Как уже упоминалось, в условных предложениях первого типа will не используется в придаточной части после if:

❌ If it will rain, we will stay at home. (Неправильно)

✅ If it rains, we will stay at home. (Правильно)

Как избежать: Запомните формулу: If + Present Simple, will + инфинитив.

Ошибка №2: Путаница между will и going to

Многие студенты путают случаи использования will и going to для выражения будущего времени:

❌ Look at those clouds! It will rain. (Неправильно для предсказания с видимыми признаками)

✅ Look at those clouds! It's going to rain. (Правильно)

Как избежать: Используйте going to для планов и предсказаний, основанных на видимых признаках, а will — для спонтанных решений и предсказаний без явных признаков.

Ошибка №3: Использование will для запланированных действий

Для действий, которые уже запланированы, особенно в ближайшем будущем, лучше использовать Present Continuous:

❌ I will meet John tomorrow at 5 pm. (Звучит как спонтанное решение)

✅ I am meeting John tomorrow at 5 pm. (Правильно для запланированной встречи)

Как избежать: Спросите себя, было ли это решение принято заранее или спонтанно.

Ошибка №4: Неправильное образование отрицательной формы

Некоторые студенты ошибочно используют don't/doesn't с will:

❌ I don't will go. (Неправильно)

✅ I won't go. / I will not go. (Правильно)

Как избежать: Помните, что отрицательная форма образуется с помощью won't (will not).

Ошибка №5: Использование will вместо would в вежливых просьбах

Хотя will можно использовать в просьбах, would звучит более вежливо:

❌ Will you lend me some money? (Менее вежливо)

✅ Would you lend me some money? (Более вежливо)

Как избежать: Для более вежливых просьб используйте would вместо will.

Ошибка №6: Неправильное использование will для выражения привычек в прошлом

Для привычек в прошлом используется would, а не will:

❌ When I was a child, I will play in the garden every day. (Неправильно)

✅ When I was a child, I would play in the garden every day. (Правильно)

Как избежать: Помните, что will относится только к настоящим привычкам или будущему.

Ошибка №7: Использование will с временными маркерами прошлого

Will нельзя использовать с такими выражениями, как yesterday, last week и т.д.:

❌ He will arrive yesterday. (Неправильно)

✅ He arrived yesterday. (Правильно)

Как избежать: Проверяйте временные маркеры в предложении — они должны относиться к будущему или настоящему, если вы используете will.