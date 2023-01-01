Как правильно использовать was в английском: 6 ключевых правил

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, желающие улучшить грамматику

Преподаватели английского, ищущие примеры для объяснения материала

Люди, стремящиеся повысить уверенность в говорении и письме на английском языке Употребление "was" в английском языке вызывает множество вопросов даже у тех, кто изучает язык не первый год. Эта маленькая, но могущественная форма глагола "to be" способна как украсить вашу речь правильным грамматическим оформлением, так и выдать в вас новичка при неверном использовании. Разобраться в нюансах и стать уверенным пользователем английского поможет точное понимание правил — когда именно применять "was", а когда лучше использовать "were". Готовы поднять свою грамматику на новый уровень? 🎯 Тогда давайте разберём шесть основных правил, которые навсегда избавят вас от сомнений!

6 ключевых правил употребления was в английском языке

Глагол "to be" в форме прошедшего времени — один из самых фундаментальных элементов английской грамматики. Правильное использование "was" открывает двери к грамотной письменной и устной коммуникации, позволяя точно передавать мысли о прошлом. Понимание этих шести правил даст вам твердую основу для дальнейшего совершенствования языковых навыков.

Давайте погрузимся в основные правила, которые помогут вам безошибочно определять, когда использовать "was" в различных контекстах:

Правило выбора между "was" и "were" в зависимости от подлежащего

Особенности построения утвердительных конструкций с "was"

Формирование отрицаний с использованием "was not" или "wasn't"

Создание вопросов с помощью инверсии "was"

Применение "was" в условных предложениях

Использование "was" в различных идиоматических выражениях

Каждое из этих правил имеет свои тонкости и исключения, которые мы детально рассмотрим. Владение ими значительно повысит ваш уровень владения английским языком. 🚀

Правило 1: Was с местоимениями I, he, she, it

Первое и самое базовое правило, которое нужно запомнить: "was" используется с местоимениями единственного числа — I, he, she, it, а также с существительными в единственном числе. Это фундаментальное правило согласования подлежащего со сказуемым в прошедшем времени.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: «Когда я только начинала обучать студентов, я заметила интересную закономерность: большинство учеников с русскоязычным бэкграундом путались с местоимением "I", автоматически используя с ним "were". Помню одну студентку, Марину, которая упорно говорила "I were at home yesterday". Чтобы помочь ей и другим ученикам, я придумала простую мнемонику: "I-solated (isolated) was alone" — "Я был одинок". Это помогло им запомнить, что местоимение "I", несмотря на свою уникальность, требует именно "was", а не "were". Через месяц тренировок с этой мнемоникой, мои студенты перестали делать эту ошибку вовсе.»

Рассмотрим типичные примеры использования "was" с различными подлежащими:

I was at the cinema last weekend. — Я был в кинотеатре в прошлые выходные.

He was very tired after work. — Он был очень уставшим после работы.

She was happy to see her old friend. — Она была рада видеть своего старого друга.

It was an interesting book. — Это была интересная книга.

The cat was sleeping on the sofa. — Кот спал на диване.

При этом важно понимать, что даже если существительное единственного числа обозначает группу людей или вещей, с ним также используется "was": The team was successful. — Команда была успешной.

Местоимение/Существительное Форма глагола "to be" в прошедшем времени Пример I was I was late for work. He was He was my best friend. She was She was an excellent student. It was It was a beautiful day. Собственное имя (John) was John was in Paris last summer. Неодушевленное существительное (the book) was The book was on the table. Одушевленное существительное (the dog) was The dog was barking all night.

Запомните: если вы говорите об одном человеке, предмете или явлении в прошедшем времени, используйте "was". Это правило работает без исключений для всех местоимений и существительных единственного числа. 💡

Правило 2: Употребление was в утвердительных предложениях

"Was" в утвердительных предложениях выполняет несколько ключевых функций. Понимание этих функций поможет вам точнее выражать свои мысли о прошлом и избегать типичных ошибок.

Основные функции "was" в утвердительных предложениях:

Описание состояния в прошлом: "I was tired after the long journey." — Я был уставшим после долгого путешествия. Указание на местонахождение в прошлом: "She was at home all day." — Она была дома весь день. Описание характеристик и качеств в прошлом: "The film was interesting." — Фильм был интересным. Указание на профессию или роль в прошлом: "He was a doctor before becoming a writer." — Он был врачом, прежде чем стать писателем. Часть конструкции прошедшего продолженного времени (Past Continuous): "I was reading when she called." — Я читал, когда она позвонила.

"Was" в утвердительных предложениях всегда следует непосредственно после подлежащего:

Михаил Соколов, переводчик-синхронист: «На моей первой крупной конференции мне пришлось переводить выступление американского эксперта по маркетингу. Готовясь к работе, я заметил, что использую слишком часто "was" в тех случаях, где носитель языка применил бы более точные глаголы. Например, вместо "The company was successful in the market" можно сказать "The company succeeded in the market". В день выступления я сознательно расширил свой лексический выбор, и после конференции получил комплимент от спикера: "Your translation was so natural, I almost felt like I was speaking Russian!" Этот опыт научил меня тому, что хотя "was" — это базовая форма, настоящее мастерство приходит, когда вы знаете, когда её использовать, а когда заменить более точным глаголом.»

При построении утвердительных предложений с "was" следует учитывать порядок слов, характерный для английского языка. Классическая структура предложения:

Подлежащее Was Дополнение/Определение Обстоятельство времени/места She was happy yesterday. The meeting was productive last week. The car was in the garage all night. I was reading a book when you called. The weather was terrible during our vacation.

Важно отметить, что в английском языке "was" может использоваться для выражения различных оттенков значений, которые в русском языке передаются разными глаголами:

He was at school. — Он находился в школе.

She was a teacher. — Она работала учителем.

The soup was delicious. — Суп был вкусным.

It was raining all day. — Весь день шёл дождь.

Эта многофункциональность делает "was" одним из самых универсальных глаголов в английском языке. Овладение правильным использованием "was" в утвердительных предложениях — важный шаг к свободному владению английским. 🔍

Правило 3: Формирование отрицаний и вопросов с was

Формирование отрицаний и вопросов с "was" следует четким правилам, которые отличаются от правил для обычных глаголов. Эта особенность связана с тем, что "was" — это форма глагола "to be", который в английском языке является вспомогательным и имеет свои уникальные характеристики.

Отрицательные предложения с "was"

Для образования отрицания к "was" добавляется частица "not". В результате получаются формы "was not" или сокращенная "wasn't":

I was not (wasn't) at home yesterday. — Я не был дома вчера.

She was not (wasn't) happy with the results. — Она не была довольна результатами.

The film was not (wasn't) as interesting as I expected. — Фильм не был таким интересным, как я ожидал.

It was not (wasn't) raining when we left. — Не шел дождь, когда мы уходили.

В отличие от других глаголов, "was" не требует вспомогательного глагола "did" для образования отрицательной формы. Сравните:

He was not there. — Он не был там. (с глаголом "to be")

He did not go there. — Он не ходил туда. (с обычным глаголом)

Вопросительные предложения с "was"

Для образования вопроса с "was" используется инверсия — "was" ставится перед подлежащим:

Was I late for the meeting? — Я опоздал на встречу?

Was she at the party last night? — Она была на вечеринке вчера вечером?

Was the film interesting? — Фильм был интересным?

Was it raining when you arrived? — Шел дождь, когда ты прибыл?

В специальных вопросах вопросительное слово ставится в начале, затем идет "was", а потом подлежащее:

Where was she yesterday? — Где она была вчера?

Why was he late? — Почему он опоздал?

How was your vacation? — Как прошел твой отпуск?

What was the problem? — В чем была проблема?

Отрицательные вопросы с "was"

Отрицательные вопросы образуются путем добавления "not" после подлежащего или путем использования сокращенной формы:

Was I not invited? / Wasn't I invited? — Разве меня не пригласили?

Was she not at home? / Wasn't she at home? — Разве она не была дома?

Was it not raining? / Wasn't it raining? — Разве не шел дождь?

Для наглядности представим основные формы предложений с "was" в виде таблицы:

Тип предложения Структура Пример Утвердительное Subject + was + ... He was at home. Отрицательное Subject + was not/wasn't + ... He was not at home. Общий вопрос Was + subject + ...? Was he at home? Специальный вопрос Wh-word + was + subject + ...? Where was he? Отрицательный вопрос Was + subject + not/n't + ...? Was he not at home?

Важно отметить, что при ответе на вопросы с "was" часто используются краткие ответы:

Was he at the meeting? — Yes, he was. / No, he wasn't.

Was it cold outside? — Yes, it was. / No, it wasn't.

Овладение навыком формирования отрицаний и вопросов с "was" значительно повысит вашу грамматическую компетенцию и позволит вести более свободную и естественную коммуникацию на английском языке. 📚

Правило 4: Was и were — в чём разница при употреблении

Различие между "was" и "were" представляет собой одну из тех грамматических тонкостей, которые могут вызвать затруднения даже у продвинутых студентов. Чтобы раз и навсегда разобраться с этим вопросом, рассмотрим четкие правила и случаи употребления этих форм. 🔄

Основное правило выбора между was и were

Выбор между "was" и "were" в большинстве случаев определяется числом и лицом подлежащего:

Was используется с подлежащими в единственном числе: I, he, she, it, а также с существительными в единственном числе.

используется с подлежащими в единственном числе: I, he, she, it, а также с существительными в единственном числе. Were используется с подлежащими во множественном числе: we, you, they, а также с существительными во множественном числе.

Примеры:

I was at home yesterday. — Я был дома вчера.

She was very happy. — Она была очень счастлива.

The book was interesting. — Книга была интересной.

We were at the concert last night. — Мы были на концерте вчера вечером.

You were right about him. — Ты был(а) прав(а) насчет него.

They were late for the meeting. — Они опоздали на встречу.

The students were studying for the exam. — Студенты готовились к экзамену.

Особые случаи употребления "were" с единственным числом

Существуют ситуации, когда "were" используется с подлежащими в единственном числе:

Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood) — используется для выражения нереальных или гипотетических ситуаций: If I were you, I would accept the offer. — Если бы я был на твоем месте, я бы принял предложение.

I wish she were here now. — Жаль, что её сейчас здесь нет. (дословно: "Я желаю, чтобы она была здесь сейчас")

He acts as if he were the boss. — Он ведет себя так, как будто он босс. После "as though" и "as if" для выражения нереальных сравнений: She talks as though she were an expert. — Она говорит так, будто она эксперт.

He looked at me as if I were crazy. — Он посмотрел на меня, как будто я сумасшедший.

В современном английском, особенно в разговорной речи, допускается использование "was" вместо "were" в сослагательном наклонении, хотя формально это считается менее корректным:

If I was / were you, I would study harder. — На твоем месте я бы учился усерднее.

I wish it was/were summer now. — Жаль, что сейчас не лето.

Сравнение форм "was" и "were" в различных типах предложений

Тип предложения Was (ед. число) Were (мн. число) Утвердительное He was at school. They were at school. Отрицательное She wasn't happy. We weren't happy. Вопросительное Was it difficult? Were they difficult? Сослагательное If he were stronger... If they were stronger... Past Continuous I was working. They were working.

Распространенные ошибки при выборе между "was" и "were"

Чтобы избежать ошибок, обратите внимание на следующие типичные проблемы:

Сбивающие с толку существительные: Коллективные существительные (team, family, class) обычно используются с "was", если рассматриваются как единое целое:

The team was successful. — Команда была успешной.

Но если акцент делается на отдельных членах группы, может использоваться "were":

The family were all arguing with each other. — Члены семьи все спорили друг с другом. Существительные, которые выглядят как множественное число, но являются единственным: The news was shocking. — Новость была шокирующей.

Physics was my favorite subject at school. — Физика была моим любимым предметом в школе.

Mathematics was difficult for me. — Математика была для меня сложной. Использование "you": Местоимение "you" всегда используется с "were", независимо от того, обращаетесь ли вы к одному человеку или нескольким:

You were right. — Ты был(а) прав(а). (обращение к одному человеку)

You were all late. — Вы все опоздали. (обращение к группе людей)

Понимание разницы между "was" и "were" и правильное их применение значительно повысит качество вашей речи и письма на английском языке. Этот навык особенно важен при сдаче языковых экзаменов и в профессиональной коммуникации. 📝

Правило 5: Was в составе сложных временных форм

"Was" играет ключевую роль в образовании сложных временных форм английского языка. Понимание этих конструкций позволит вам точнее выражать оттенки действий в прошлом и значительно обогатит ваш языковой арсенал. 🕰️

Past Continuous (Прошедшее продолженное время)

Наиболее распространенная сложная форма с "was" — это Past Continuous, которая образуется по формуле: was/were + глагол с окончанием -ing.

Эта форма используется для описания:

Длительных действий в процессе их совершения в прошлом:

I was reading a book all evening. — Я читал книгу весь вечер.

a book all evening. — Я читал книгу весь вечер. She was working on her project yesterday. — Она работала над своим проектом вчера.

Действий, происходивших в определенный момент в прошлом:

At 8 p.m. yesterday, I was having dinner. — В 8 вечера вчера я ужинал.

Двух параллельных действий в прошлом:

While I was cooking , my sister was setting the table. — Пока я готовил, моя сестра накрывала на стол.

Фоновых действий, во время которых произошло другое, более короткое действие:

I was watching TV when the phone rang. — Я смотрел телевизор, когда зазвонил телефон.

Past Perfect Continuous (Прошедшее совершенное продолженное время)

Еще одна сложная форма, в которой участвует "was" (через had been) — это Past Perfect Continuous, которая образуется по формуле: had + been + глагол с окончанием -ing.

Эта форма используется для:

Описания действия, которое началось в прошлом и продолжалось до определенного момента в прошлом:

She had been working at the company for five years before she got promoted. — Она проработала в компании пять лет, прежде чем получила повышение.

Акцента на продолжительности действия перед другим действием в прошлом:

I had been waiting for two hours when she finally arrived. — Я ждал два часа, когда она наконец прибыла.

Объяснения причин или результатов другого действия в прошлом:

He was tired because he had been running. — Он был уставшим, потому что бегал.

Passive Voice в прошедшем времени (Страдательный залог)

"Was" также является неотъемлемой частью страдательного залога в прошедшем времени, который образуется по формуле: was/were + причастие прошедшего времени (Past Participle).

Страдательный залог с "was" используется, когда:

Акцент делается на результате действия, а не на том, кто его совершил:

The house was built in 1980. — Дом был построен в 1980 году.

Мы не знаем или не хотим упоминать исполнителя действия:

My car was stolen last night. — Мою машину украли прошлой ночью.

Исполнитель действия очевиден или не важен:

The criminal was arrested. — Преступник был арестован.

Для указания на исполнителя действия используется предлог "by":

The novel was written by Hemingway. — Роман был написан Хемингуэем.

Сравнение основных сложных форм с "was"

Past Simple (was) : описывает законченное действие или состояние в прошлом.

: описывает законченное действие или состояние в прошлом. I was at home yesterday. — Я был дома вчера.

Past Continuous (was + глагол-ing) : описывает действие в процессе в определенный момент прошлого.

: описывает действие в процессе в определенный момент прошлого. I was reading at 8 p.m. yesterday. — Я читал в 8 вечера вчера.

Past Perfect (had been) : описывает действие, которое произошло перед другим действием в прошлом.

: описывает действие, которое произошло перед другим действием в прошлом. I had been to Paris before I visited Rome. — Я был в Париже до того, как посетил Рим.

Past Perfect Continuous (had been + глагол-ing) : описывает длительное действие, которое продолжалось до определенного момента в прошлом.

: описывает длительное действие, которое продолжалось до определенного момента в прошлом. I had been studying for three hours before the test began. — Я готовился к тесту в течение трех часов до его начала.

Passive Voice (was + причастие прошедшего времени) : описывает действие, которое было совершено над подлежащим.

: описывает действие, которое было совершено над подлежащим. The letter was delivered yesterday. — Письмо было доставлено вчера.

Владение сложными временными формами с "was" открывает новые горизонты в выражении мыслей на английском языке и делает вашу речь более точной и нюансированной. Практикуйте эти формы в различных контекстах, чтобы довести их использование до автоматизма. 👨‍🎓

Правило 6: Идиоматические выражения с was

Помимо своих основных грамматических функций, "was" является компонентом многочисленных идиоматических выражений и устойчивых конструкций в английском языке. Знание этих выражений не только расширит ваш словарный запас, но и сделает вашу речь более естественной и близкой к речи носителей языка. 🗣️

Популярные идиомы и фразеологизмы с "was"

"That was the last straw" — «Это была последняя капля» (о ситуации, которая стала последней в череде неприятностей и привела к решительным действиям) When he forgot our anniversary, that was the last straw. I decided to end our relationship. — Когда он забыл о нашей годовщине, это стало последней каплей. Я решила прекратить наши отношения. "It was a close call" — «Едва удалось избежать» (о ситуации, когда что-то плохое чуть не случилось) It was a close call when our car nearly crashed on the icy road. — Мы едва избежали аварии, когда наша машина чуть не разбилась на обледенелой дороге. "Where was I?" — «На чем я остановился?» (фраза, используемая, когда говорящий потерял мысль и пытается вспомнить, о чем он говорил) So the project will be completed by... oh, I got distracted. Where was I? — Итак, проект будет завершен к... ох, я отвлекся. На чем я остановился? "It was a blessing in disguise" — «Это было замаскированное благословение» (о ситуации, которая казалась плохой, но в итоге привела к чему-то хорошему) Losing my job was a blessing in disguise because I found a much better position afterwards. — Потеря работы оказалась скрытым благословением, потому что потом я нашел гораздо лучшую должность. "I was born ready" — «Я родился готовым» (выражение уверенности в своих силах и способностях) "Are you ready for the competition?" — "I was born ready!" — «Ты готов к соревнованиям?» — «Я родился готовым!»

Устойчивые конструкции с "was"

"It was about time" — «Давно пора» (выражение, используемое, когда что-то произошло позже, чем ожидалось или должно было произойти)

— «Давно пора» (выражение, используемое, когда что-то произошло позже, чем ожидалось или должно было произойти) It was about time they fixed that broken traffic light. — Давно пора было починить этот сломанный светофор.

"It was up to me/you/him" — «Это зависело от меня/тебя/него» (выражение, указывающее на ответственность за принятие решения)

— «Это зависело от меня/тебя/него» (выражение, указывающее на ответственность за принятие решения) It was up to her to decide whether to accept the job offer. — От нее зависело, принять предложение о работе или нет.

"He/She was all ears" — «Он/она весь превратился в слух» (выражение, означающее, что человек очень внимательно слушал)

— «Он/она весь превратился в слух» (выражение, означающее, что человек очень внимательно слушал) When I started telling about my trip to Japan, my friend was all ears . — Когда я начал рассказывать о своей поездке в Японию, мой друг весь превратился в слух.

"There was no way" — «Не было никакой возможности» (выражение невозможности ситуации)

— «Не было никакой возможности» (выражение невозможности ситуации) There was no way I could finish the project in just one day. — Не было никакой возможности завершить проект всего за один день.

"She/He was out of line" — «Он/она перешел(ла) границы» (о неподобающем поведении)

— «Он/она перешел(ла) границы» (о неподобающем поведении) I think your boss was out of line when he criticized you in front of everyone. — Я думаю, твой босс перешел границы, когда критиковал тебя перед всеми.

Использование "was" в разговорных конструкциях

"I was wondering if..." — «Я подумал(а), не...» (вежливое введение вопроса или просьбы)

— «Я подумал(а), не...» (вежливое введение вопроса или просьбы) I was wondering if you could help me with this assignment. — Я подумал, не могли бы вы помочь мне с этим заданием.

"How was your day?" — «Как прошел твой день?» (распространенное приветствие)

— «Как прошел твой день?» (распространенное приветствие) How was your day at work? — Как прошел твой день на работе?

"That was the thing" — «В этом-то и дело» (указание на ключевой момент ситуации)

— «В этом-то и дело» (указание на ключевой момент ситуации) I wanted to help, but I didn't have any tools. That was the thing . — Я хотел помочь, но у меня не было никаких инструментов. В этом-то и дело.

"What was I thinking?" — «О чем я думал(а)?» (выражение сожаления о неразумном поступке)

— «О чем я думал(а)?» (выражение сожаления о неразумном поступке) I agreed to work overtime every day this week. What was I thinking? — Я согласился работать сверхурочно каждый день на этой неделе. О чем я думал?

"It was nothing" — «Это пустяк» (скромный ответ на благодарность)

— «Это пустяк» (скромный ответ на благодарность) "Thank you for helping me." — "It was nothing, really." — «Спасибо за помощь.» — «Это пустяк, правда.»

Овладение идиоматическими выражениями с "was" требует практики и регулярного использования в речи. Старайтесь замечать эти выражения при чтении книг, просмотре фильмов и сериалов на английском языке. Постепенно включайте их в свою речь, и вы заметите, как ваше общение становится более естественным и близким к речи носителей языка. 🌟