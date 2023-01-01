Наречие never в английском: когда использовать и как избежать ошибок

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на любом уровне

Преподаватели английского языка, ищущие инструменты для объяснения грамматики

Исполнительные, профессиональные и студенческие группы, сталкивающиеся с ошибками в использовании "never" Маленькое слово "never" часто становится огромной проблемой для изучающих английский язык. Один мой студент однажды сказал: "I never understood when to use 'never'", и в этой фразе он, сам того не осознавая, допустил грамматическую ошибку! 😅 Неправильное использование этого отрицательного наречия может полностью изменить смысл предложения или выдать в вас неносителя языка. Давайте разберемся, как грамотно использовать "never" во всех временах английского языка, чтобы ваша речь звучала естественно и точно передавала то, что вы хотите сказать.

Ключевые правила использования "never" в английском

Слово "never" — это наречие частоты, означающее "никогда" и выражающее полное отрицание действия. Ключевая особенность "never" заключается в том, что оно заменяет отрицательную частицу "not" в предложении.

Основные правила использования "never":

Всегда используйте утвердительную форму глагола (без "don't", "doesn't", "didn't" и т.д.)

Обычно "never" ставится между подлежащим и глаголом, или после вспомогательного глагола

В Present Perfect и Past Perfect "never" стоит между вспомогательным глаголом (have/has/had) и причастием прошедшего времени

"Never" усиливает отрицание и делает высказывание более категоричным

Сравните эти два предложения:

С "not" С "never" I don't eat fish. I never eat fish. (Я не ем рыбу — может быть временно) (Я никогда не ем рыбу — категорически)

Предложение с "never" звучит более категорично, подчеркивая полное отсутствие действия на протяжении всего времени.

Максим, преподаватель английского языка со стажем 12 лет Помню случай с моей ученицей Еленой, которая готовилась к собеседованию на позицию в международной компании. Когда интервьюер спросил ее о пунктуальности, она ответила: "I don't never come late to meetings". Позже она с недоумением рассказала, что заметила странную реакцию интервьюера. Проблема была в двойном отрицании: использовав "don't" и "never" вместе, Елена фактически сказала, что она ВСЕГДА опаздывает! После этой ошибки мы провели целую серию занятий, посвященных правильному использованию "never". Кстати, несмотря на эту ошибку, Елена получила работу, но урок запомнила на всю жизнь.

"Never" в настоящих временах: особенности и нюансы

Использование "never" в настоящих временах имеет свои особенности, которые зависят от конкретного времени и контекста. Рассмотрим основные случаи:

Present Simple В Present Simple "never" обозначает постоянную привычку или характеристику и ставится перед основным глаголом:

I never drink coffee after 6 p.m. (Я никогда не пью кофе после 6 вечера.)

She never watches horror movies. (Она никогда не смотрит фильмы ужасов.)

They never miss their morning workout. (Они никогда не пропускают утреннюю тренировку.)

Present Continuous В Present Continuous "never" используется реже, но когда это происходит, оно ставится между "am/is/are" и "-ing" формой глагола:

I am never making that mistake again! (Я больше никогда не совершу эту ошибку!)

She is never working on weekends these days. (В последнее время она совсем не работает по выходным.)

Present Perfect В Present Perfect "never" используется очень часто для обозначения отсутствия опыта и ставится между "have/has" и причастием прошедшего времени:

I have never been to Japan. (Я никогда не был в Японии.)

She has never tried sushi. (Она никогда не пробовала суши.)

They have never heard this song before. (Они никогда раньше не слышали эту песню.)

Present Perfect Continuous В этом времени "never" ставится между "have/has been" и "-ing" формой глагола:

I have never been waiting so long for a response. (Я никогда так долго не ждал ответа.)

She has never been working this hard before. (Она никогда раньше так усердно не работала.)

Помните, что в настоящих временах "never" часто подразумевает привычки, регулярные действия или жизненный опыт в целом. Для конкретизации можно добавлять такие слова как "ever", "before" или "in my life":

I have never ever told a lie to my parents. (Я никогда в жизни не лгал своим родителям.)

Употребление "never" в прошедших временах

При использовании "never" в прошедших временах мы говорим о действиях, которые не происходили в определённый момент или период в прошлом. 🕰️ Давайте рассмотрим каждое время подробно:

Past Simple В Past Simple "never" ставится перед глаголом и относится к определённому завершённому периоду в прошлом:

I never saw that movie when I was a child. (Я никогда не смотрел этот фильм, когда был ребёнком.)

She never called me back yesterday. (Она так и не перезвонила мне вчера.)

They never visited Paris during their European trip. (Они так и не посетили Париж во время своей поездки по Европе.)

Past Continuous В Past Continuous "never" ставится между "was/were" и "-ing" формой глагола:

I was never expecting to meet you here. (Я совсем не ожидал встретить тебя здесь.)

She was never listening to what I was saying. (Она совершенно не слушала то, что я говорил.)

Past Perfect В Past Perfect "never" особенно часто используется для описания действий, которые не произошли до определённого момента в прошлом:

I had never seen such a beautiful sunset before that evening. (Я никогда не видел такого красивого заката до того вечера.)

She had never traveled abroad until last year. (Она никогда не путешествовала за границу до прошлого года.)

Past Perfect Continuous В этом времени "never" размещается между "had been" и "-ing" формой глагола:

I had never been working so hard until I started this project. (Я никогда не работал так усердно, пока не начал этот проект.)

She had never been living alone before she moved to New York. (Она никогда не жила одна, пока не переехала в Нью-Йорк.)

Время Структура с "never" Пример Past Simple Subject + never + V2 I never went there. Past Continuous Subject + was/were + never + V-ing He was never talking to her. Past Perfect Subject + had + never + V3 We had never seen it before. Past Perfect Continuous Subject + had + never + been + V-ing They had never been running that fast.

Особого внимания заслуживает использование "never" в Past Perfect по сравнению с Past Simple. Если вы хотите подчеркнуть, что действие не произошло до определенного момента в прошлом, используйте Past Perfect:

Until last summer, I had never visited Spain. (До прошлого лета я никогда не посещал Испанию.)

"Never" в будущем времени и условных предложениях

Использование "never" в контексте будущего времени имеет свои особенности. Здесь наречие выражает твёрдое намерение или обещание никогда не совершать определённое действие. 🔮

Future Simple В Future Simple "never" ставится между "will" и основным глаголом:

I will never forget what you did for me. (Я никогда не забуду, что ты сделал для меня.)

She will never speak to him again after what happened. (Она никогда больше не будет с ним разговаривать после случившегося.)

They will never return to that restaurant. (Они никогда не вернутся в тот ресторан.)

Future Perfect В Future Perfect "never" размещается между "will have" и причастием прошедшего времени:

By next year, I will never have worked at the same company for so long. (К следующему году я никогда не буду работать в одной компании так долго.)

By the time she graduates, she will never have missed a single class. (К моменту окончания учебы она не пропустит ни одного занятия.)

Ирина, переводчик и автор учебных материалов Работая с иностранными клиентами, я часто сталкивалась с неуверенностью в использовании "never" в условных предложениях. Особенно запомнился случай с моим коллегой Алексеем, который на важном международном совещании хотел выразить сожаление о несделанном проекте. Он сказал: "If I would never procrastinate, I would have finished the project". Его англоязычные партнеры были сбиты с толку, поскольку правильная конструкция должна была звучать как "If I had never procrastinated, I would have finished the project". После этого случая мы с Алексеем разработали памятку с правильными шаблонами условных предложений с "never", которой теперь пользуется вся наша команда. Что интересно, именно эта ошибка стала поводом для более неформального общения с клиентами, которые предложили помощь с улучшением языковых навыков!

"Never" в условных предложениях В условных предложениях "never" следует определенным правилам в зависимости от типа условного предложения:

Условное предложение 1 типа (реальное условие): If you never try, you will never know. (Если ты никогда не попробуешь, ты никогда не узнаешь.)

Условное предложение 2 типа (нереальное условие в настоящем): If I never made mistakes, I wouldn't learn anything. (Если бы я никогда не делал ошибок, я бы ничему не научился.)

Условное предложение 3 типа (нереальное условие в прошлом): If she had never met him, her life would have been completely different. (Если бы она никогда не встретила его, ее жизнь была бы совершенно другой.)

Смешанный тип условных предложений: If I had never studied English, I wouldn't be able to communicate with foreigners now. (Если бы я никогда не изучал английский, я не смог бы сейчас общаться с иностранцами.)

При использовании "never" в будущем времени и условных предложениях важно помнить, что эмоциональная окраска может быть довольно сильной. "I will never forgive you" звучит намного категоричнее, чем "I won't forgive you".

Распространённые ошибки при использовании "never"

Даже опытные изучающие английский язык часто допускают ошибки при использовании "never". Вот список наиболее распространённых ошибок, о которых стоит помнить: ⚠️

1. Двойное отрицание Одна из самых частых ошибок — использование "never" вместе с другим отрицанием:

❌ I don't never eat fast food.

✅ I never eat fast food. ИЛИ I don't eat fast food.

В английском языке, в отличие от русского, двойное отрицание меняет смысл на утверждение. "I don't never eat fast food" буквально означает "Я не никогда ем фастфуд", что по-английски интерпретируется как "Я иногда ем фастфуд".

2. Неправильная позиция "never" в предложении

❌ I have seen never that movie.

✅ I have never seen that movie.

В английском языке "never" обычно стоит перед основным глаголом, но после вспомогательного.

3. Использование "never" вместо "not ... yet"

❌ I never finished my homework. (Если вы подразумеваете, что еще не закончили, но планируете)

✅ I haven't finished my homework yet.

"Never" предполагает полное отсутствие действия, в то время как "not yet" указывает на то, что действие еще не завершено, но может произойти в будущем.

4. Путаница между "never" и "ever"

❌ Have you never been to Paris? (Если вы хотите спросить, был ли человек в Париже хоть раз)

✅ Have you ever been to Paris?

"Ever" используется в вопросах для обозначения "когда-либо", в то время как "never" — это отрицательный ответ.

5. Неправильное использование в отрицательных вопросах

❌ Haven't you never tried sushi?

✅ Haven't you ever tried sushi? ИЛИ Have you never tried sushi?

6. Использование "never" с неисчисляемыми понятиями Иногда "never" неправильно используется с понятиями, которые не могут быть измерены частотой:

❌ I never know the answer. (Если вы имеете в виду, что сейчас не знаете)

✅ I don't know the answer.

В данном случае, если вы хотите сказать, что не знаете ответ в данный момент, лучше использовать простое отрицание с "don't/doesn't".

7. Неправильное использование "never" в императиве

❌ You never go there alone!

✅ Never go there alone!

В императиве (повелительном наклонении) "never" ставится в начале предложения.

Помните, что "never" — это сильное отрицание, которое подразумевает категоричность. Иногда для выражения менее категоричного отрицания лучше использовать конструкции с "not".