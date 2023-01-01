Артикль the: правила употребления и исключения в английском языке

Тысячи студентов ежедневно спотыкаются о маленькое трехбуквенное слово «the», которое, казалось бы, не должно вызывать столько вопросов. Однако именно артикль «the» становится настоящей головной болью для изучающих английский язык. Русскоговорящие студенты часто опускают его там, где он необходим, или добавляют в местах, где он категорически неуместен. Правильное использование определённого артикля – ключевой навык, отличающий начинающего от продвинутого говорящего. Давайте разберёмся, когда же всё-таки нужно использовать этот загадочный «the», чтобы ваша речь звучала безупречно. 🔍

Основные правила употребления артикля the

Определённый артикль «the» — один из наиболее частотных элементов английского языка. Он используется примерно в 7% всех написанных и произнесённых предложений. При этом его применение подчиняется чётким правилам, которые необходимо запомнить.

Прежде всего, «the» указывает на конкретность предмета или явления. Когда мы говорим о чём-то определённом, известном и собеседнику, и говорящему, мы используем этот артикль. Артикль «the» применим как к исчисляемым, так и к неисчисляемым существительным, в единственном и множественном числе.

Иван Соколов, старший преподаватель английского языка Часто мои студенты жалуются: "Я всё понимаю, но эти артикли — просто кошмар!" Однажды я разработал простую схему для запоминания основных правил использования "the". Студентка Ольга, готовившаяся к IELTS, за две недели подняла свой балл за грамматику с 6.0 до 7.5, просто следуя этой схеме. Ключевой момент — представлять "the" как указатель, говорящий: "Да, это именно ТОТ САМЫЙ объект, о котором мы говорили или который очевиден из контекста". Такой подход помогает избежать 80% ошибок.

Основные случаи употребления артикля «the»:

Когда объект упоминается повторно (I bought a book. The book was interesting.)

С существительными, которые являются единственными в своем роде (the Sun, the Moon)

Когда контекст ясно указывает на конкретный предмет (Could you close the door, please? — когда в комнате только одна дверь)

С порядковыми числительными (the first, the second)

С прилагательными в превосходной степени (the best, the most interesting)

С некоторыми географическими названиями (the UK, the Atlantic Ocean)

Использование артикля THE Примеры С уникальными объектами the Earth, the Sun, the Internet При повторном упоминании I saw a cat. The cat was black. С превосходной степенью She is the tallest girl in class. С порядковыми числительными He was the first to arrive. С некоторыми географическими названиями the United States, the Alps

Важно понимать, что артикль «the» читается по-разному в зависимости от следующего за ним звука. Перед согласными звуками он произносится как [ðə], а перед гласными — как [ði:].

Использование the с единственными в своем роде объектами

Одно из ключевых правил использования артикля «the» — его применение с объектами, которые являются уникальными или единственными в своем роде. Это логично: если объект уникален, то он автоматически становится определённым. 🌍

Категории уникальных объектов, требующих артикля «the»:

Небесные тела: the Sun, the Moon, the Earth (но заметьте: другие планеты обычно используются без артикля: Venus, Mars, Jupiter)

the Sun, the Moon, the Earth (но заметьте: другие планеты обычно используются без артикля: Venus, Mars, Jupiter) Уникальные природные и созданные человеком объекты: the universe, the world, the atmosphere, the internet

the universe, the world, the atmosphere, the internet Уникальные политические и общественные институты: the government, the police, the army

the government, the police, the army Уникальные концепции: the future, the past, the present

Примеры предложений:

Scientists study how the Sun affects the Earth's climate.

The government announced new tax regulations yesterday.

Many people now work remotely using the internet.

Однако здесь существуют и исключения. Некоторые уникальные понятия традиционно используются без артикля:

Абстрактные понятия: nature, space, time

nature, space, time Время суток: noon, midnight

noon, midnight Некоторые общественные институты в определённых контекстах: school, college, university, church, hospital (когда речь идёт о их функциональном использовании)

Сравните:

She goes to school every day. (Как институт, функционально — без артикля)

The school where she studies was built in 1950. (Как конкретное здание — с артиклем)

Также важно помнить о названиях приемов пищи, которые обычно используются без артикля, несмотря на их уникальность в течение дня:

We usually have breakfast at 8 a.m.

Dinner was delicious last night.

Артикль the в контексте ранее упомянутых предметов

Одно из самых распространённых применений артикля «the» — указание на объект, который уже был упомянут в разговоре или тексте. Это правило позволяет избежать двусмысленности и чётко определить, о каком именно предмете идёт речь. 🔄

Схема использования обычно выглядит так:

Первое упоминание: используется неопределённый артикль «a/an» или множественное число без артикля Последующие упоминания: используется определённый артикль «the»

Примеры:

I bought a book yesterday. The book is very interesting. (Единственное число)

There are students in the classroom. The students are studying English. (Множественное число)

She offered me some advice. The advice helped me solve my problem. (Неисчисляемое существительное)

Это правило работает также с объектами, которые подразумеваются контекстом ситуации:

Could you pass me the salt, please? (Соль находится на столе, и собеседники понимают, о какой именно соли идет речь)

The teacher is absent today. (Речь идет о конкретном учителе, известном из контекста)

Елена Морозова, методист по английскому языку Работая со взрослыми учениками, я заметила интересную закономерность. Многие интуитивно понимают правило "ранее упомянутого предмета", но не применяют его на практике. Мой ученик Алексей, руководитель IT-отдела, постоянно терял баллы на тестах из-за этого. Мы придумали простую технику: при написании текста он подчеркивал каждое существительное при первом упоминании одной чертой, а при повторном — двумя. Так формировался визуальный паттерн. Через месяц такой практики его ошибки в употреблении артиклей сократились на 70%. Сейчас он успешно ведет переговоры с иностранными партнерами и уверенно использует артикли в речи.

Артикль «the» также используется, когда объект становится определённым благодаря уточняющей информации:

The woman who lives next door is a doctor. (Определительное придаточное предложение уточняет, о какой женщине идет речь)

The books on the shelf are mine. (Уточнение "на полке" делает книги определёнными)

Вид уточнения Пример без уточнения Пример с уточнением + the Придаточное предложение A man called you. (Какой-то мужчина) The man who called you is waiting. (Конкретный мужчина, который звонил) Предложная фраза I need books. (Какие-то книги) I need the books from your shelf. (Конкретные книги с полки) Прилагательное She bought apples. (Какие-то яблоки) She ate the red apples. (Конкретные красные яблоки) Контекст ситуации Give me a pen. (Какую-то ручку) Give me the pen on the table. (Конкретную ручку на столе)

Географические названия и артикль the

Использование артикля «the» с географическими названиями часто вызывает затруднения, поскольку здесь много исключений и нюансов. Однако существуют определённые категории, которые почти всегда требуют артикля «the». 🗺️

Географические объекты, требующие артикля «the»:

Океаны и моря: the Pacific Ocean, the Black Sea, the Mediterranean

the Pacific Ocean, the Black Sea, the Mediterranean Реки, каналы и проливы: the Thames, the Nile, the Panama Canal, the Bosporus

the Thames, the Nile, the Panama Canal, the Bosporus Горные цепи: the Alps, the Himalayas, the Andes

the Alps, the Himalayas, the Andes Пустыни: the Sahara, the Gobi Desert

the Sahara, the Gobi Desert Группы островов: the Philippines, the Bahamas, the Hawaiian Islands

the Philippines, the Bahamas, the Hawaiian Islands Страны с множественными формами или указанием на тип государства: the United States, the United Kingdom, the Russian Federation, the Netherlands

the United States, the United Kingdom, the Russian Federation, the Netherlands Регионы: the Middle East, the Far East, the West

Географические объекты, обычно используемые без артикля «the»:

Континенты: Africa, Europe, Asia

Africa, Europe, Asia Большинство стран и наций: France, Japan, Brazil (за исключением вышеупомянутых случаев)

France, Japan, Brazil (за исключением вышеупомянутых случаев) Города, посёлки: London, Tokyo, Moscow

London, Tokyo, Moscow Отдельные острова: Sicily, Madagascar, Bali

Sicily, Madagascar, Bali Отдельные горы и вершины: Mount Everest, Kilimanjaro

Mount Everest, Kilimanjaro Озёра (большинство): Lake Michigan, Lake Baikal

Однако есть случаи, когда названия стран могут использоваться с артиклем «the» в особых исторических или политических контекстах:

The France of Napoleon was very different from modern France.

The China of the 19th century faced many challenges.

Интересно, что с некоторыми странами использование артикля изменилось со временем. Например, раньше было распространено говорить «the Ukraine», но сейчас корректно использовать просто «Ukraine».

Также стоит отметить, что некоторые географические названия могут использоваться как с артиклем, так и без него, в зависимости от контекста:

She traveled to (the) Congo last year. (Может означать как страну, так и реку)

Исключения и особые случаи использования артикля the

Как и в любом языковом правиле, в использовании артикля «the» существуют многочисленные исключения и особые случаи, которые необходимо запомнить. Эти исключения часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов. ⚠️

Рассмотрим наиболее важные особые случаи:

Общие понятия vs конкретные проявления: Когда мы говорим о чем-то в общем, артикль не используется, но при указании на конкретное проявление — используется «the».

Например:

Life is beautiful. (Жизнь вообще, абстрактное понятие)

The life of a soldier is difficult. (Конкретный аспект жизни)

Названия учреждений в разных контекстах:

Без артикля, когда говорим об их основной функции:

She goes to church every Sunday. (Для молитвы)

My son starts school next year. (Для учебы)

They took him to hospital. (Для лечения)

С артиклем «the», когда говорим о конкретном здании или учреждении:

The church on Main Street was built in 1890.

The school needs renovation.

We parked near the hospital.

Особые случаи с названиями мест и учреждений:

Без артикля:

Названия аэропортов: Heathrow, JFK

Названия спортивных мероприятий: Olympic Games (но: the Olympics)

Названия языков: English, Spanish, Russian

С артиклем «the»:

Названия театров, музеев, галерей, отелей: the Bolshoi Theatre, the British Museum, the Hilton

Названия газет и журналов: the Times, the Economist

Названия кораблей и поездов: the Titanic, the Orient Express

Музыкальные инструменты: При указании на игру на инструменте используется артикль «the»:

She plays the piano. He plays the guitar.

Части тела: Обычно используются с притяжательными местоимениями вместо «the»:

I hurt my leg. (Не: I hurt the leg)

Но в некоторых устойчивых выражениях используется «the»:

She hit him on the head. (Устойчивое выражение)

Времена года: Обычно без артикля, но с «the» в определенных контекстах:

Summer is my favorite season. (Общее понятие)

The summer of 2020 was unusually hot. (Конкретный период)

Титулы и должности: Без артикля при прямом обращении или с именем:

Queen Elizabeth, President Biden

С артиклем при указании на должность без имени:

The president will give a speech tomorrow.

Особые лингвистические конструкции с обязательным артиклем «the»:

Сравнительные конструкции: The more, the better. The sooner, the better.

Устойчивые выражения: in the morning, by the way, on the one hand

Уникальные явления в определенный момент: in the rain, under the sun