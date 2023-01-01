Как подобрать книги на английском по уровню: чтение без стресса

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык разного уровня (от начинающего до продвинутого)

Преподаватели, ищущие рекомендации по подбору литературы для студентов

Любители литературы, желающие улучшить свой английский через чтение Погружение в англоязычную литературу — один из самых эффективных способов освоить английский язык. Однако между желанием читать и удовольствием от процесса часто стоит непреодолимый барьер: неправильно подобранная книга. Слишком сложный текст вызовет фрустрацию и отбросит мотивацию, а чрезмерно простой не даст прогрессировать. 📚 Именно поэтому подбор литературы под конкретный уровень владения языком становится критическим фактором успеха. От адаптированных историй для начинающих до шедевров мировой классики для продвинутых — каждый может найти произведение, которое будет одновременно увлекательным и развивающим.

Как выбрать книгу для изучения английского по уровням

Выбор правильной книги для изучения английского — это баланс между языковой сложностью и увлекательностью сюжета. Международная система уровней CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) предлагает шестиуровневую градацию владения языком от A1 до C2, что значительно упрощает поиск подходящей литературы.

При выборе книги необходимо учитывать следующие факторы:

Текущий уровень владения языком (честная самооценка)

Объем незнакомой лексики (оптимально — не более 5-7% от общего текста)

Сложность грамматических конструкций

Личный интерес к теме или жанру

Формат издания (оригинал, адаптация, двуязычное издание)

Книга должна быть на грани вашей языковой компетенции — достаточно сложной, чтобы учиться, но не настолько, чтобы постоянно обращаться к словарю. Это состояние лингвисты называют "понятный ввод +1" (comprehensible input +1).

Уровень CEFR Словарный запас Рекомендуемый формат A1 (Начинающий) 500-600 слов Сильно адаптированные тексты с иллюстрациями A2 (Элементарный) 1000-1500 слов Адаптированные книги с базовой лексикой B1 (Средний) 2000-2500 слов Упрощенные версии классики или современной литературы B2 (Выше среднего) 4000-4500 слов Минимально адаптированные произведения C1 (Продвинутый) 8000+ слов Оригинальная литература средней сложности C2 (Профессиональный) 16000+ слов Любая литература без ограничений

Анна Петрова, методист по английскому языку Когда я начала преподавать английский, часто сталкивалась с проблемой: студенты брались за неподходящие книги и быстро теряли мотивацию. Помню случай с Михаилом, IT-специалистом с уровнем A2, который решил читать оригинальный «1984» Оруэлла. Через неделю он пришел подавленный: «Я понимаю только отдельные слова». Мы подобрали ему адаптированную версию той же книги для уровня B1 — немного выше его текущего, что создавало развивающую сложность. Через месяц он уже мог обсуждать сюжет и выучил около 200 новых слов, не испытывая стресса. Через полгода таких «ступенчатых» чтений он смог вернуться к оригиналу Оруэлла и одолел его с словарем. Ключ в том, чтобы создавать постоянное, но преодолимое языковое напряжение.

Начинающие читатели: адаптированная литература A1-A2

Для начинающих изучать английский язык критически важно выбирать книги, специально адаптированные для уровней A1 и A2. Это позволит заложить прочный фундамент и избежать демотивирующего опыта от столкновения со слишком сложным материалом.

Для уровня A1 (Beginner):

Серия Oxford Reading Tree — идеально подходит для самых начинающих с простейшими предложениями и богатыми иллюстрациями

"The Cat in the Hat" by Dr. Seuss — классическая детская книга с повторяющимися языковыми паттернами

"Very Easy True Stories" (Pearson) — сборник коротких текстов на 200-300 слов

"Penguin Readers" (уровень 1) — адаптации известных историй с ограниченным словарным запасом

"The Elephant Man" (Oxford Bookworms, уровень 1) — адаптированная биографическая история

Для уровня A2 (Elementary):

"The Adventures of Tom Sawyer" (адаптированная версия для A2) — классика в упрощенном формате

"Sherlock Holmes Short Stories" (Oxford Bookworms, уровень 2) — захватывающие детективные истории

"Alice's Adventures in Wonderland" (Macmillan Readers, Elementary) — фантастическое путешествие в упрощенной форме

"The Umbrella" (Oxford Reading Tree) — короткие истории с повседневной лексикой

"American Life" (Penguin Readers, уровень 2) — тексты о культуре и быте США

При чтении на начальных уровнях рекомендуется:

Читать вслух для развития произношения Выписывать не более 5-7 новых слов с каждой страницы Перечитывать текст минимум дважды для лучшего усвоения Пересказывать прочитанное своими словами Использовать аудиокниги параллельно с текстом для тренировки восприятия на слух

Особенно полезны издания с аудиосопровождением и встроенными словарями. Это позволяет одновременно тренировать чтение, аудирование и расширять словарный запас, что является комплексным подходом к изучению языка. 🎧

Средний уровень: книги для уверенного чтения B1-B2

Переход на средний уровень — значимый этап в изучении английского. Читатели с уровнями B1 и B2 уже способны воспринимать более сложные тексты и наслаждаться литературой, приближенной к оригиналу. На этом этапе можно постепенно отказываться от сильно адаптированных изданий в пользу текстов с минимальными упрощениями.

Рекомендации для уровня B1 (Intermediate):

"The Curious Case of Benjamin Button" by F. Scott Fitzgerald (адаптированная версия) — увлекательная история с необычным сюжетом

"The Phantom of the Opera" (Oxford Bookworms, уровень 3) — классический роман с элементами мистики

"Slumdog Millionaire" (Macmillan Readers, Intermediate) — современная история, знакомая по фильму

"The Picture of Dorian Gray" by Oscar Wilde (адаптированная версия) — классика с глубоким философским подтекстом

"The Great Gatsby" (адаптация для B1) — один из величайших американских романов в доступной форме

Рекомендации для уровня B2 (Upper-Intermediate):

"The Catcher in the Rye" by J.D. Salinger — культовый роман о подростковом бунтарстве

"The Remains of the Day" by Kazuo Ishiguro — психологический роман с глубокими размышлениями

"To Kill a Mockingbird" by Harper Lee — важный социальный роман об американском обществе

"The Curious Incident of the Dog in the Night-Time" by Mark Haddon — современная проза с доступным языком

"Animal Farm" by George Orwell — социально-политическая аллегория

На этом уровне стоит начать применять более продвинутые техники чтения:

Техника Описание Развиваемые навыки Extensive reading Чтение больших объемов текста без частого обращения к словарю Беглость чтения, общее понимание Intensive reading Глубокое изучение небольших фрагментов с анализом Точность понимания, грамматика Shadowing Чтение вслух одновременно с аудиозаписью Произношение, темп речи Book club approach Обсуждение прочитанного с другими изучающими Разговорная практика, критическое мышление Vocabulary notebook Создание тематических словарей по прочитанному Расширение лексики, контекстуальное запоминание

Максим Иванов, переводчик технической литературы В 2018 году я застрял на уровне B1 и никак не мог преодолеть языковое плато. Тогда я обратился к методу "чтения лесенкой": начал с адаптированной версии "1984" Оруэлла для уровня B1, затем прочитал ту же книгу в версии B2, и наконец — оригинал. Эффект был потрясающий! Когда я дошел до оригинального текста, я уже знал сюжет и ключевые сложности, поэтому мог сосредоточиться на языковых нюансах и стилистике. Через три месяца такого "ступенчатого" чтения с разными книгами мой уровень значительно вырос, и тест показал твердый B2. Главное было не перепрыгивать через ступени сложности и позволять себе перечитывать уже знакомые истории в более сложной языковой обработке.

Продвинутый читатель: оригинальная литература C1-C2

На продвинутых уровнях C1 и C2 изучающие английский язык переходят к чтению оригинальной литературы без адаптаций. Это позволяет погрузиться в аутентичный язык во всем его лексическом и стилистическом многообразии, развить тонкое понимание языковых нюансов и культурных контекстов.

Рекомендации для уровня C1 (Advanced):

"The Handmaid's Tale" by Margaret Atwood — глубокий современный роман-антиутопия

"Brave New World" by Aldous Huxley — классическая дистопия с богатым языком

"The Road" by Cormac McCarthy — минималистичный стиль, но глубокий подтекст

"The Bell Jar" by Sylvia Plath — психологический роман с изящным языком

"Pride and Prejudice" by Jane Austen — классика с элегантным языком XVIII-XIX веков

"The Kite Runner" by Khaled Hosseini — эмоциональное повествование о дружбе и искуплении

Рекомендации для уровня C2 (Proficiency):

"Ulysses" by James Joyce — один из сложнейших романов XX века с экспериментами в языке

"Infinite Jest" by David Foster Wallace — масштабный роман с лингвистическими экспериментами

"The Sound and the Fury" by William Faulkner — сложная повествовательная структура

"Mrs Dalloway" by Virginia Woolf — поток сознания и сложная прозаическая техника

"Blood Meridian" by Cormac McCarthy — стилистически богатый исторический роман

"Midnight's Children" by Salman Rushdie — магический реализм с языковой виртуозностью

На продвинутом уровне стоит практиковать:

Чтение без перевода даже сложных отрывков, развивая контекстуальное понимание Анализ авторского стиля и литературных приемов Изучение культурных и исторических аллюзий Ведение читательского дневника на английском языке с рефлексией прочитанного Переход к специализированной литературе в сфере профессиональных интересов

Для читателей уровня C1-C2 особенно полезно знакомство с разнообразными литературными жанрами и авторскими стилями. Экспериментируйте с художественной и нон-фикшн литературой, классикой и современной прозой, британскими, американскими и другими англоязычными авторами — это расширит ваш языковой кругозор и сделает восприятие английской речи более гибким. 📖

Где найти подборки книг по уровням английского

Поиск качественной литературы, соответствующей уровню владения языком, может быть трудоемким процессом. К счастью, существуют проверенные источники, где книги уже систематизированы по сложности.

Издательства с градацией по уровням:

Oxford Bookworms Library — шесть уровней сложности, от Starter до Level 6

Penguin Readers — градация от уровня 1 (300 слов) до уровня 7 (3000 слов)

Macmillan Readers — от Starter до Upper Intermediate

Cambridge English Readers — семь уровней от Starter до Advanced

Black Cat Reading and Training — пять уровней от Elementary до Advanced

Онлайн-ресурсы для поиска книг по уровням:

GoodReads — имеет списки и подборки для ESL-читателей по уровням

English e-Reader (english-e-reader.net) — большая коллекция адаптированных книг с указанием уровня

LinguaLeo — платформа с градацией текстов по уровням сложности

Readlang — веб-приложение для чтения с автоматической оценкой сложности текста

Graded Readers Bookfinder — специализированный поисковик адаптированной литературы

Специальные электронные ридеры и приложения:

Amazon Kindle — функция Vocabulary Builder позволяет сохранять незнакомые слова

Приложение Bookmate — имеет коллекции книг по уровням владения языком

Alpaca Reader — оценивает уровень текста по CEFR и поддерживает создание карточек для запоминания слов

Lingvist — определяет сложность текста и помогает изучать новую лексику

Физические библиотеки и книжные магазины:

Библиотеки при языковых центрах часто имеют секции с градированными материалами Специализированные книжные магазины иностранной литературы организуют книги по уровням Отделы ESL (English as a Second Language) в крупных книжных сетях

При выборе источника книг учитывайте формат, который вам наиболее удобен. Электронные книги позволяют мгновенно проверять значения слов и обычно дешевле физических экземпляров. Однако бумажные книги дают тактильный опыт и часто содержат дополнительные материалы — глоссарии, упражнения, вопросы для обсуждения. 📱📘

Не забывайте проверять актуальность уровней в разных системах градации. Например, Level 3 в системе Oxford может не соответствовать Level 3 в системе Cambridge. Ориентируйтесь на международную шкалу CEFR для стандартизации вашего выбора.