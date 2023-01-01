Every day: какое время использовать с наречием в английском языке#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Лингвисты и переводчики, желающие улучшить свои навыки
Выражение «every day» – маленький, но могущественный маркер времени, способный вызвать настоящую грамматическую головоломку даже у опытных изучающих английский язык. От выбора правильного времени с этим словосочетанием зависит, будет ли ваша речь звучать как у носителя языка или выдаст в вас иностранца. Давайте разберемся, почему Present Simple считается лучшим другом «every day», когда допустимо использовать другие времена и как избежать типичных ошибок, которые совершают 85% студентов при употреблении этого, казалось бы, простого выражения. 🕒
Every day и Present Simple: основной тандем
Present Simple и «every day» — идеальная грамматическая пара, настоящий тандем в английском языке. Почему? Потому что Present Simple создан специально для описания регулярных, повторяющихся действий и рутин, а «every day» прямо указывает на ежедневное повторение. 📆
Когда вы говорите о том, что происходит каждый день, Present Simple становится вашим главным грамматическим инструментом:
- I brush my teeth every day. — Я чищу зубы каждый день.
- She walks her dog every day. — Она выгуливает свою собаку каждый день.
- They check their emails every day. — Они проверяют свою электронную почту каждый день.
Важно помнить, что в третьем лице единственного числа (he, she, it) к глаголу добавляется окончание -s:
- He drinks coffee every day. — Он пьет кофе каждый день.
- The sun rises every day. — Солнце восходит каждый день.
Елена Романова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на моем уроке с продвинутыми студентами возникла жаркая дискуссия о том, можно ли использовать «every day» с Present Continuous. Один из студентов, Алексей, настаивал, что фраза «I am going to the gym every day» звучит правильно, потому что он действительно ходит в спортзал каждый день в настоящий период времени. Я предложила простой тест: заменить «every day» на конкретный момент времени, например «now». Получилось «I am going to the gym now» — что звучит логично. Но «every day» — это не момент, а повторение. Мы провели эксперимент и проверили 50 случаев употребления «every day» в речи носителей языка. В 48 случаях использовался именно Present Simple! Этот практический пример помог всей группе запомнить правило раз и навсегда.
Запомните простую формулу: «every day» + основная форма глагола (+ окончание -s для he/she/it). Это базовое правило работает в 95% случаев, когда речь идет о повседневных, регулярных действиях.
|Лицо
|Формула с every day
|Пример
|I
|I + V1 + every day
|I study English every day.
|You
|You + V1 + every day
|You eat breakfast every day.
|He/She/It
|He/She/It + V1+s + every day
|He watches TV every day.
|We
|We + V1 + every day
|We exercise every day.
|They
|They + V1 + every day
|They cook dinner every day.
Every day в английской грамматике: ключевые правила
Прежде всего, нужно разобраться с самим выражением «every day». Это не просто комбинация слов, а устойчивое наречие времени. Важно отличать «every day» (каждый день) от похожего по написанию прилагательного «everyday» (повседневный, обыденный). 🔍
- Every day — наречие времени: I go swimming every day.
- Everyday — прилагательное: These are my everyday clothes.
Теперь давайте разберем ключевые правила использования «every day» в английской грамматике:
Позиция в предложении: «Every day» обычно стоит в конце предложения, но также может находиться в начале.
- I practice piano every day. — Я играю на пианино каждый день.
- Every day, I learn something new. — Каждый день я узнаю что-то новое.
Вопросительные предложения: В вопросах «every day» чаще всего стоит в конце.
- Do you read books every day? — Ты читаешь книги каждый день?
- Does she practice yoga every day? — Она практикует йогу каждый день?
Отрицательные предложения: В отрицаниях используется вспомогательный глагол don't/doesn't.
- I don't watch TV every day. — Я не смотрю телевизор каждый день.
- He doesn't eat meat every day. — Он не ест мясо каждый день.
Сочетание с другими временными маркерами: «Every day» можно уточнять дополнительными временными маркерами.
- I go for a walk every day at 6 PM. — Я хожу на прогулку каждый день в 6 вечера.
- Every day during summer, we swim in the lake. — Каждый день летом мы плаваем в озере.
«Every day» также может быть частью более сложных временных конструкций:
- Every other day — через день
- Every single day — каждый божий день
- Almost every day — почти каждый день
- Every day of the week — каждый день недели
Помните, что «every day» — это наречие частоты, которое относится к Present Simple так же, как и другие наречия регулярности: always, usually, often, sometimes, rarely, never.
Использование every day с другими временными формами
Хотя Present Simple является идеальным партнером для «every day», существуют ситуации, когда это выражение может сочетаться с другими временными формами. Давайте рассмотрим, когда это уместно и логично. ⏰
Михаил Соколов, лингвист и переводчик Работая переводчиком на международной конференции, я столкнулся с интересным случаем. Один из докладчиков, говоря о своих планах на ближайший месяц, сказал: "I will be collecting data every day until the experiment is complete." Многие русскоговорящие участники были удивлены использованием Future Continuous с "every day". На вопрос "Почему не Future Simple?" я объяснил, что здесь подчеркивается процесс, который будет происходить регулярно в течение определенного периода времени в будущем. Докладчик хотел подчеркнуть не просто факт регулярного действия, а его длительный, процессуальный характер. После конференции трое участников подошли и сказали, что это объяснение помогло им лучше понять нюансы английских времен, которые они раньше использовали механически, без осознания тонких смысловых различий.
Present Continuous с «every day» используется в следующих случаях:
- Временные рутины: Когда речь идет о действии, которое повторяется каждый день, но только в течение определенного периода времени.
I am waking up at 6 AM every day this week (but normally I don't). — Я просыпаюсь в 6 утра каждый день на этой неделе (но обычно я этого не делаю).
- Запланированные повторяющиеся действия: Для действий, которые запланированы на каждый день в ближайшем будущем.
- She is visiting her grandmother every day during her stay in London. — Она будет навещать свою бабушку каждый день во время своего пребывания в Лондоне.
Future Simple с «every day» используется, когда:
- Обещания или решения: Когда мы обещаем или решаем делать что-то каждый день в будущем.
I will practice piano every day from now on. — Я буду практиковаться на пианино каждый день отныне.
- Предсказания: Когда мы предсказываем регулярные действия в будущем.
- The robot will clean the house every day once we program it. — Робот будет убирать дом каждый день, как только мы его запрограммируем.
Past Simple с «every day» используется для описания:
- Прошлых рутин: Действия, которые регулярно происходили в прошлом.
She walked to school every day last year. — Она ходила в школу пешком каждый день в прошлом году.
- Завершившихся периодов: Рутины, которые происходили в течение определенного периода в прошлом.
- During the summer vacation, I swam every day. — Во время летних каникул я плавал каждый день.
|Временная форма
|Когда использовать с "every day"
|Пример
|Present Simple
|Для постоянных, повторяющихся действий
|I read books every day.
|Present Continuous
|Для временных рутин или запланированных действий
|I am studying French every day until the exam.
|Future Simple
|Для будущих обещаний или предсказаний
|I will exercise every day next month.
|Past Simple
|Для регулярных действий в прошлом
|She called her mother every day when she was abroad.
|Present Perfect
|Для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до настоящего момента
|I have practiced yoga every day for two years.
|Future Perfect
|Для действий, которые будут регулярно выполняться до определенного момента в будущем
|By next month, I will have practiced piano every day for a year.
Типичные ошибки при употреблении every day в речи
Несмотря на кажущуюся простоту, «every day» часто становится источником ошибок даже у продвинутых студентов. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их избежать. ⚠️
Путаница между "every day" и "everyday"
- ❌ I go to work everyday.
- ✅ I go to work every day. Запомните: "everyday" (слитно) — это прилагательное, описывающее что-то обыденное или повседневное (everyday problems — повседневные проблемы), а "every day" (раздельно) — наречие, означающее «каждый день».
Неправильный выбор времени
- ❌ I am eating breakfast every day at 8 AM. (Если это ваша постоянная привычка)
- ✅ I eat breakfast every day at 8 AM. Если речь идет о регулярном действии без ограничения во времени, используйте Present Simple, а не Present Continuous.
Отсутствие окончания -s в третьем лице единственного числа
- ❌ She drink tea every day.
- ✅ She drinks tea every day. В Present Simple в третьем лице единственного числа (he, she, it) к глаголу добавляется окончание -s или -es.
Неправильное место "every day" в предложении
- ❌ I every day go to the gym.
- ✅ I go to the gym every day.
- ✅ Every day, I go to the gym. "Every day" обычно ставится в конце предложения или в начале с запятой, но не между подлежащим и сказуемым.
Ошибки в отрицательных предложениях
- ❌ I not read newspapers every day.
- ✅ I don't read newspapers every day. В отрицательных предложениях с Present Simple используется вспомогательный глагол don't/doesn't + инфинитив без частицы to.
Неправильное образование вопросов
- ❌ You watch TV every day?
- ✅ Do you watch TV every day? В вопросительных предложениях с Present Simple используется вспомогательный глагол do/does + подлежащее + инфинитив без частицы to.
Смешение временных маркеров
- ❌ I studied every day yesterday.
- ✅ I studied all day yesterday.
- ✅ I study every day. "Every day" нельзя использовать с маркерами единичных действий (yesterday, last week, tomorrow).
Практическое правило: если вы сомневаетесь в выборе времени с «every day», задайте себе вопрос: «Является ли это действие частью моей регулярной рутины без ограничения во времени?» Если да — используйте Present Simple. Если действие временно или ограничено определенным периодом — рассмотрите другие временные формы.
Практические упражнения с every day для всех уровней
Теория без практики малоэффективна. Предлагаю набор упражнений, которые помогут закрепить правильное использование «every day» на разных уровнях владения английским языком. 📝
Упражнения для начального уровня (A1-A2)
Заполните пропуски, используя глагол в скобках в правильной форме Present Simple:
- I ___ (eat) breakfast every day.
- She ___ (go) to school every day.
- They ___ (play) football every day.
- He ___ (watch) TV every day.
- We ___ (study) English every day.
Составьте предложения, используя данные слова и "every day":
- I / read / books
- she / drink / coffee
- my brother / use / computer
- we / do / homework
- they / walk / dog
Превратите утверждения в вопросы:
- You eat fruits every day. → ___?
- He washes his car every day. → ___?
- They visit their grandparents every day. → ___?
Упражнения для среднего уровня (B1-B2)
Выберите правильную форму глагола:
- I (am reading / read) the news every day to stay informed.
- She (is taking / takes) vitamins every day for her health.
- Last summer, he (was swimming / swam) every day in the lake.
- Next month, I (will exercise / will be exercising) every day to get fit.
- They (have been practicing / practice) meditation every day for years.
Исправьте ошибки в предложениях:
- I everyday go to work by bus.
- She don't check her emails every day.
- He is drinking coffee everyday in the morning.
- We going to the gym every day next week.
- They not studied every day for the exam.
Составьте предложения, используя указанное время:
- Present Simple: you / read books / every day
- Past Simple: I / run / every day / last summer
- Future Simple: we / practice / every day / next month
- Present Continuous (временная рутина): she / wake up early / every day / this week
- Present Perfect: they / exercise / every day / for two years
Упражнения для продвинутого уровня (C1-C2)
Перепишите предложения, используя подходящее время и "every day":
- She usually checks her emails in the morning. (сделайте это ее ежедневной привычкой)
- I'm planning to practice yoga during my vacation. (сделайте это ежедневной практикой)
- We studied hard last month. (сделайте это ежедневной активностью в прошлом)
- They will monitor the patient's condition next week. (сделайте это ежедневной задачей в будущем)
- He has been learning Spanish for three years. (добавьте информацию о ежедневных занятиях)
Объясните разницу в значении пар предложений:
- I go to the gym every day. / I am going to the gym every day this month.
- She called her mother every day. / She has called her mother every day since she moved.
- They eat at this restaurant every day. / They will be eating at this restaurant every day until it closes.
Творческое задание: напишите короткий рассказ (80-100 слов), используя "every day" минимум 3 раза с разными временными формами.
Ответы к упражнениям для самопроверки:
- Начальный уровень, задание 1: eat, goes, play, watches, study
- Средний уровень, задание 1: read, takes, swam, will exercise, have been practicing
Правильное использование «every day» с различными временными формами — не просто грамматический навык, а мощный инструмент для точного и естественного выражения мыслей на английском языке. Помните: «every day» в большинстве случаев требует Present Simple, но с пониманием контекста и цели высказывания можно грамотно сочетать его и с другими временами. Регулярная практика с разнообразными упражнениями поможет сделать это знание автоматическим навыком, и вы перестанете задумываться над выбором времени, когда речь идет о ежедневных действиях. А ведь именно такая автоматизация и является признаком настоящего владения языком.