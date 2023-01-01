Every day: какое время использовать с наречием в английском языке

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Лингвисты и переводчики, желающие улучшить свои навыки Выражение «every day» – маленький, но могущественный маркер времени, способный вызвать настоящую грамматическую головоломку даже у опытных изучающих английский язык. От выбора правильного времени с этим словосочетанием зависит, будет ли ваша речь звучать как у носителя языка или выдаст в вас иностранца. Давайте разберемся, почему Present Simple считается лучшим другом «every day», когда допустимо использовать другие времена и как избежать типичных ошибок, которые совершают 85% студентов при употреблении этого, казалось бы, простого выражения. 🕒

Every day и Present Simple: основной тандем

Present Simple и «every day» — идеальная грамматическая пара, настоящий тандем в английском языке. Почему? Потому что Present Simple создан специально для описания регулярных, повторяющихся действий и рутин, а «every day» прямо указывает на ежедневное повторение. 📆

Когда вы говорите о том, что происходит каждый день, Present Simple становится вашим главным грамматическим инструментом:

I brush my teeth every day . — Я чищу зубы каждый день.

. — Я чищу зубы каждый день. She walks her dog every day . — Она выгуливает свою собаку каждый день.

. — Она выгуливает свою собаку каждый день. They check their emails every day. — Они проверяют свою электронную почту каждый день.

Важно помнить, что в третьем лице единственного числа (he, she, it) к глаголу добавляется окончание -s:

He drinks coffee every day . — Он пьет кофе каждый день.

. — Он пьет кофе каждый день. The sun rises every day. — Солнце восходит каждый день.

Елена Романова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на моем уроке с продвинутыми студентами возникла жаркая дискуссия о том, можно ли использовать «every day» с Present Continuous. Один из студентов, Алексей, настаивал, что фраза «I am going to the gym every day» звучит правильно, потому что он действительно ходит в спортзал каждый день в настоящий период времени. Я предложила простой тест: заменить «every day» на конкретный момент времени, например «now». Получилось «I am going to the gym now» — что звучит логично. Но «every day» — это не момент, а повторение. Мы провели эксперимент и проверили 50 случаев употребления «every day» в речи носителей языка. В 48 случаях использовался именно Present Simple! Этот практический пример помог всей группе запомнить правило раз и навсегда.

Запомните простую формулу: «every day» + основная форма глагола (+ окончание -s для he/she/it). Это базовое правило работает в 95% случаев, когда речь идет о повседневных, регулярных действиях.

Лицо Формула с every day Пример I I + V1 + every day I study English every day. You You + V1 + every day You eat breakfast every day. He/She/It He/She/It + V1+s + every day He watches TV every day. We We + V1 + every day We exercise every day. They They + V1 + every day They cook dinner every day.

Every day в английской грамматике: ключевые правила

Прежде всего, нужно разобраться с самим выражением «every day». Это не просто комбинация слов, а устойчивое наречие времени. Важно отличать «every day» (каждый день) от похожего по написанию прилагательного «everyday» (повседневный, обыденный). 🔍

Every day — наречие времени: I go swimming every day .

— наречие времени: I go swimming . Everyday — прилагательное: These are my everyday clothes.

Теперь давайте разберем ключевые правила использования «every day» в английской грамматике:

Позиция в предложении: «Every day» обычно стоит в конце предложения, но также может находиться в начале. I practice piano every day . — Я играю на пианино каждый день.

. — Я играю на пианино каждый день. Every day, I learn something new. — Каждый день я узнаю что-то новое. Вопросительные предложения: В вопросах «every day» чаще всего стоит в конце. Do you read books every day ? — Ты читаешь книги каждый день?

? — Ты читаешь книги каждый день? Does she practice yoga every day? — Она практикует йогу каждый день? Отрицательные предложения: В отрицаниях используется вспомогательный глагол don't/doesn't. I don't watch TV every day . — Я не смотрю телевизор каждый день.

. — Я не смотрю телевизор каждый день. He doesn't eat meat every day. — Он не ест мясо каждый день. Сочетание с другими временными маркерами: «Every day» можно уточнять дополнительными временными маркерами. I go for a walk every day at 6 PM. — Я хожу на прогулку каждый день в 6 вечера.

at 6 PM. — Я хожу на прогулку каждый день в 6 вечера. Every day during summer, we swim in the lake. — Каждый день летом мы плаваем в озере.

«Every day» также может быть частью более сложных временных конструкций:

Every other day — через день

— через день Every single day — каждый божий день

— каждый божий день Almost every day — почти каждый день

— почти каждый день Every day of the week — каждый день недели

Помните, что «every day» — это наречие частоты, которое относится к Present Simple так же, как и другие наречия регулярности: always, usually, often, sometimes, rarely, never.

Использование every day с другими временными формами

Хотя Present Simple является идеальным партнером для «every day», существуют ситуации, когда это выражение может сочетаться с другими временными формами. Давайте рассмотрим, когда это уместно и логично. ⏰

Михаил Соколов, лингвист и переводчик Работая переводчиком на международной конференции, я столкнулся с интересным случаем. Один из докладчиков, говоря о своих планах на ближайший месяц, сказал: "I will be collecting data every day until the experiment is complete." Многие русскоговорящие участники были удивлены использованием Future Continuous с "every day". На вопрос "Почему не Future Simple?" я объяснил, что здесь подчеркивается процесс, который будет происходить регулярно в течение определенного периода времени в будущем. Докладчик хотел подчеркнуть не просто факт регулярного действия, а его длительный, процессуальный характер. После конференции трое участников подошли и сказали, что это объяснение помогло им лучше понять нюансы английских времен, которые они раньше использовали механически, без осознания тонких смысловых различий.

Present Continuous с «every day» используется в следующих случаях:

Временные рутины : Когда речь идет о действии, которое повторяется каждый день, но только в течение определенного периода времени.

: Когда речь идет о действии, которое повторяется каждый день, но только в течение определенного периода времени. I am waking up at 6 AM every day this week (but normally I don't). — Я просыпаюсь в 6 утра каждый день на этой неделе (но обычно я этого не делаю).

Запланированные повторяющиеся действия : Для действий, которые запланированы на каждый день в ближайшем будущем.

: Для действий, которые запланированы на каждый день в ближайшем будущем. She is visiting her grandmother every day during her stay in London. — Она будет навещать свою бабушку каждый день во время своего пребывания в Лондоне.

Future Simple с «every day» используется, когда:

Обещания или решения : Когда мы обещаем или решаем делать что-то каждый день в будущем.

: Когда мы обещаем или решаем делать что-то каждый день в будущем. I will practice piano every day from now on. — Я буду практиковаться на пианино каждый день отныне.

Предсказания : Когда мы предсказываем регулярные действия в будущем.

: Когда мы предсказываем регулярные действия в будущем. The robot will clean the house every day once we program it. — Робот будет убирать дом каждый день, как только мы его запрограммируем.

Past Simple с «every day» используется для описания:

Прошлых рутин : Действия, которые регулярно происходили в прошлом.

: Действия, которые регулярно происходили в прошлом. She walked to school every day last year. — Она ходила в школу пешком каждый день в прошлом году.

Завершившихся периодов : Рутины, которые происходили в течение определенного периода в прошлом.

: Рутины, которые происходили в течение определенного периода в прошлом. During the summer vacation, I swam every day. — Во время летних каникул я плавал каждый день.

Временная форма Когда использовать с "every day" Пример Present Simple Для постоянных, повторяющихся действий I read books every day. Present Continuous Для временных рутин или запланированных действий I am studying French every day until the exam. Future Simple Для будущих обещаний или предсказаний I will exercise every day next month. Past Simple Для регулярных действий в прошлом She called her mother every day when she was abroad. Present Perfect Для действий, начавшихся в прошлом и продолжающихся до настоящего момента I have practiced yoga every day for two years. Future Perfect Для действий, которые будут регулярно выполняться до определенного момента в будущем By next month, I will have practiced piano every day for a year.

Типичные ошибки при употреблении every day в речи

Несмотря на кажущуюся простоту, «every day» часто становится источником ошибок даже у продвинутых студентов. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их избежать. ⚠️

Путаница между "every day" и "everyday" ❌ I go to work everyday .

. ✅ I go to work every day. Запомните: "everyday" (слитно) — это прилагательное, описывающее что-то обыденное или повседневное (everyday problems — повседневные проблемы), а "every day" (раздельно) — наречие, означающее «каждый день». Неправильный выбор времени ❌ I am eating breakfast every day at 8 AM. (Если это ваша постоянная привычка)

breakfast every day at 8 AM. (Если это ваша постоянная привычка) ✅ I eat breakfast every day at 8 AM. Если речь идет о регулярном действии без ограничения во времени, используйте Present Simple, а не Present Continuous. Отсутствие окончания -s в третьем лице единственного числа ❌ She drink tea every day.

tea every day. ✅ She drinks tea every day. В Present Simple в третьем лице единственного числа (he, she, it) к глаголу добавляется окончание -s или -es. Неправильное место "every day" в предложении ❌ I every day go to the gym.

go to the gym. ✅ I go to the gym every day .

. ✅ Every day, I go to the gym. "Every day" обычно ставится в конце предложения или в начале с запятой, но не между подлежащим и сказуемым. Ошибки в отрицательных предложениях ❌ I not read newspapers every day.

newspapers every day. ✅ I don't read newspapers every day. В отрицательных предложениях с Present Simple используется вспомогательный глагол don't/doesn't + инфинитив без частицы to. Неправильное образование вопросов ❌ You watch TV every day?

TV every day? ✅ Do you watch TV every day? В вопросительных предложениях с Present Simple используется вспомогательный глагол do/does + подлежащее + инфинитив без частицы to. Смешение временных маркеров ❌ I studied every day yesterday .

. ✅ I studied all day yesterday .

. ✅ I study every day. "Every day" нельзя использовать с маркерами единичных действий (yesterday, last week, tomorrow).

Практическое правило: если вы сомневаетесь в выборе времени с «every day», задайте себе вопрос: «Является ли это действие частью моей регулярной рутины без ограничения во времени?» Если да — используйте Present Simple. Если действие временно или ограничено определенным периодом — рассмотрите другие временные формы.

Практические упражнения с every day для всех уровней

Теория без практики малоэффективна. Предлагаю набор упражнений, которые помогут закрепить правильное использование «every day» на разных уровнях владения английским языком. 📝

Упражнения для начального уровня (A1-A2)

Заполните пропуски, используя глагол в скобках в правильной форме Present Simple: I ___ (eat) breakfast every day.

(eat) breakfast every day. She ___ (go) to school every day.

(go) to school every day. They ___ (play) football every day.

(play) football every day. He ___ (watch) TV every day.

(watch) TV every day. We ___ (study) English every day. Составьте предложения, используя данные слова и "every day": I / read / books

she / drink / coffee

my brother / use / computer

we / do / homework

they / walk / dog Превратите утверждения в вопросы: You eat fruits every day. → ___ ?

? He washes his car every day. → ___ ?

? They visit their grandparents every day. → ___?

Упражнения для среднего уровня (B1-B2)

Выберите правильную форму глагола: I (am reading / read) the news every day to stay informed.

She (is taking / takes) vitamins every day for her health.

Last summer, he (was swimming / swam) every day in the lake.

Next month, I (will exercise / will be exercising) every day to get fit.

They (have been practicing / practice) meditation every day for years. Исправьте ошибки в предложениях: I everyday go to work by bus.

She don't check her emails every day.

He is drinking coffee everyday in the morning.

We going to the gym every day next week.

They not studied every day for the exam. Составьте предложения, используя указанное время: Present Simple: you / read books / every day

Past Simple: I / run / every day / last summer

Future Simple: we / practice / every day / next month

Present Continuous (временная рутина): she / wake up early / every day / this week

Present Perfect: they / exercise / every day / for two years

Упражнения для продвинутого уровня (C1-C2)

Перепишите предложения, используя подходящее время и "every day": She usually checks her emails in the morning. (сделайте это ее ежедневной привычкой)

I'm planning to practice yoga during my vacation. (сделайте это ежедневной практикой)

We studied hard last month. (сделайте это ежедневной активностью в прошлом)

They will monitor the patient's condition next week. (сделайте это ежедневной задачей в будущем)

He has been learning Spanish for three years. (добавьте информацию о ежедневных занятиях) Объясните разницу в значении пар предложений: I go to the gym every day. / I am going to the gym every day this month.

She called her mother every day. / She has called her mother every day since she moved.

They eat at this restaurant every day. / They will be eating at this restaurant every day until it closes. Творческое задание: напишите короткий рассказ (80-100 слов), используя "every day" минимум 3 раза с разными временными формами.

Ответы к упражнениям для самопроверки:

Начальный уровень, задание 1: eat, goes, play, watches, study

Средний уровень, задание 1: read, takes, swam, will exercise, have been practicing