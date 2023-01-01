Английские выражения желаний: стиль, уместность и нюансы фраз

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях

Преподаватели английского языка и методисты

Люди, планирующие деловые поездки за границу или международные экзамены по английскому языку Выражение желаний – одна из самых фундаментальных коммуникативных задач при изучении любого языка. В английском для этого существует целый арсенал конструкций – от простых и прямолинейных до изысканно вежливых и даже поэтичных. Овладение этими инструментами позволяет не просто говорить о своих желаниях, но и придавать речи нужные оттенки: настойчивость или деликатность, формальность или непринужденность. Вне зависимости от того, готовитесь ли вы к международному экзамену, планируете деловую поездку или просто хотите свободнее общаться с иностранцами – умение выражать желания правильно и разнообразно существенно повышает ваш языковой уровень. 💬

Основные способы выражения желаний на английском языке

Выражение желаний в английском языке – это многогранный аспект коммуникации, который значительно богаче простого «I want». Правильный выбор конструкции зависит от множества факторов: реалистичность желания, его временная отнесённость, степень формальности ситуации и даже культурный контекст.

Начнём с базовой классификации грамматических структур для выражения желаний:

Реальные желания и намерения : want to, would like to, hope to, plan to

: want to, would like to, hope to, plan to Нереальные или маловероятные желания : wish, if only, would rather

: wish, if only, would rather Сожаления о прошлом : wish + Past Perfect, if only + Past Perfect

: wish + Past Perfect, if only + Past Perfect Формальные просьбы и желания: I would appreciate if, I would be grateful if

Каждая из этих категорий имеет свои грамматические особенности и нюансы применения. Рассмотрим их более детально:

Временная перспектива Конструкция Пример Настоящее/Будущее (реалистичное) want to, would like to I want to learn Spanish. / I would like to visit Japan next year. Настоящее (нереалистичное) wish + Past Simple I wish I knew the answer. Прошедшее (сожаление) wish + Past Perfect I wish I had studied harder. Будущее (надежда) hope + will/present I hope she will call me tomorrow.

Понимание этих базовых конструкций закладывает фундамент для более сложных и нюансированных выражений. Ключевая особенность английских конструкций для выражения желаний – это так называемый «сдвиг времён» (sequence of tenses), который часто вызывает затруднения у изучающих язык.

Алексей Воробьёв, преподаватель английского языка высшей категории Однажды на уроке с продвинутой группой я попросил студентов выразить желание полететь в космос. Большинство автоматически использовали "I want to go to space". Тогда я предложил эксперимент: выразить то же желание пятью разными способами. Результат удивил всех! От формального "I would be most grateful for an opportunity to experience space travel" до поэтичного "If only I could float among the stars". Этот момент стал переломным для группы – они увидели, как одна и та же мысль может звучать совершенно по-разному в зависимости от контекста и выбранной конструкции.

Важно помнить, что английский – язык, где нюансы и оттенки имеют огромное значение. Выражение "I want" может звучать слишком прямолинейно и даже грубо в некоторых ситуациях, тогда как "I would like" или "I was wondering if" могут быть значительно более уместными. 🗣️

Использование конструкции wish и would для желаний

Конструкция с "wish" является одной из самых выразительных и сложных для освоения. Её особенность в том, что она используется для выражения желаний, противоположных действительности – то есть для ситуаций, которые либо маловероятны, либо невозможны.

Основные формы использования "wish":

wish + Past Simple – для желаний о настоящем, которые противоречат действительности

– для желаний о настоящем, которые противоречат действительности wish + Past Perfect – для сожалений о прошлом (то, что хотелось бы изменить, но уже невозможно)

– для сожалений о прошлом (то, что хотелось бы изменить, но уже невозможно) wish + would – для выражения недовольства текущей ситуацией или желания, чтобы что-то изменилось

Рассмотрим каждую форму подробнее:

Форма Значение Примеры wish + Past Simple Желание изменить настоящую ситуацию I wish I spoke Chinese. (Но я не говорю по-китайски) <br> I wish it wasn't raining. (Но сейчас идёт дождь) wish + Past Perfect Сожаление о прошлых действиях I wish I had taken that job. (Но я не взял ту работу) <br> She wishes she had studied medicine. (Но она не изучала медицину) wish + would Желание изменения в будущем; часто выражает раздражение I wish you would stop making so much noise. (Пожалуйста, перестань шуметь) <br> I wish it would stop raining. (Хотелось бы, чтобы дождь прекратился)

Конструкция "would" также используется для выражения желаний в нескольких контекстах:

would rather (+ than) – для выражения предпочтения

– для выражения предпочтения would like – более вежливая форма от "want"

– более вежливая форма от "want" would love/prefer/hate – для выражения эмоционально окрашенных желаний

Важно помнить при использовании "wish":

После "wish" никогда не используется будущее время, даже если речь идёт о будущем. Для выражения желаний относительно будущего чаще используются конструкции с "hope". Если после "wish" следует инфинитив, это имеет другое значение: "I wish to speak to the manager" = "I want to speak to the manager".

Близкой к "wish" конструкцией является "if only", которая выражает более сильное желание или сожаление и следует тем же правилам грамматики: "If only I were rich" (= I really wish I were rich).

Для носителей русского языка часто бывает сложно освоить правильное использование времён после "wish", поскольку эта логика противоречит привычной. Ключом к пониманию является осознание того, что мы используем прошедшее время для настоящего, и прошедшее совершенное для прошлого – своеобразный "сдвиг назад" во временной перспективе. 🕰️

Выражение желаний с помощью want to и would like to

Конструкции "want to" и "would like to" относятся к самым распространённым способам выражения желаний в английском языке, но имеют существенные различия в стилистической окраске и ситуациях употребления.

"Want to" – прямая и непосредственная форма выражения желания. Она нейтральна или даже неформальна и используется в повседневном общении:

I want to eat something. – Я хочу что-нибудь поесть.

She wants to change her job. – Она хочет сменить работу.

They don't want to go to the party. – Они не хотят идти на вечеринку.

"Would like to" – более вежливая и формальная альтернатива "want to". Эта конструкция смягчает прямоту высказывания и часто используется при обращении к незнакомым людям, в деловом контексте или когда требуется проявить особую вежливость:

I would like to make a reservation. – Я хотел бы забронировать столик.

She would like to speak with the manager. – Она хотела бы поговорить с менеджером.

Would you like to join us for dinner? – Не хотели бы вы присоединиться к нам за ужином?

Важно отметить, что "would like to" – это не просто более вежливая форма "want to"; это также способ выразить гипотетическое желание или предпочтение, которое может не реализоваться немедленно:

I would like to visit Japan someday. (Возможно, когда-нибудь в будущем)

I want to visit Japan next year. (Более конкретное намерение)

Ирина Соколова, методист языковых программ Работая со студентами бизнес-английского, я заметила интересную закономерность. Многие использовали "I want" в деловых переписках, что создавало неправильное впечатление требовательности или даже грубости. Мы провели эксперимент с реальными письмами: одно содержало прямые "want", другое – смягчённые "would like" и "would appreciate". Результаты говорили сами за себя – ответы на второе письмо были значительно более благосклонными и содержательными. С тех пор я всегда подчёркиваю: в английском выбор между "want" и "would like" – это не просто грамматика, это стратегия коммуникации, которая может существенно влиять на результат.

Помимо базовых "want to" и "would like to", существуют и другие конструкции, выражающие желания с различными оттенками:

I'd love to – более эмоциональная версия "would like to", выражающая энтузиазм

– более эмоциональная версия "would like to", выражающая энтузиазм I'm dying to – разговорное выражение сильного желания

– разговорное выражение сильного желания I'm eager to – выражает энтузиазм и нетерпение

– выражает энтузиазм и нетерпение I'm looking forward to – выражает приятное ожидание будущего события

– выражает приятное ожидание будущего события I fancy (британский вариант) – неформальное выражение желания, особенно в отношении еды или развлечений

При выражении желаний важно также учитывать контекст и культурные особенности. В англоязычной культуре прямое выражение желаний может восприниматься как невежливое, особенно в формальных ситуациях или при общении с малознакомыми людьми. Поэтому умение варьировать степень прямоты и вежливости – важный навык при изучении английского языка. 🎭

Формальные и неформальные фразы для желаний

Контекст общения критически важен при выборе способа выражения желаний на английском языке. Формальные ситуации требуют соблюдения определённого речевого этикета, в то время как в неформальном общении можно позволить себе более прямые и простые конструкции.

Рассмотрим градацию формальности выражений желания:

Уровень формальности Выражения Контекст использования Высоко формальные I would be most grateful if...<br>I would greatly appreciate if...<br>May I request...<br>I should be much obliged if... Официальные письма, обращения к высокопоставленным лицам, дипломатическая коммуникация Формальные I would like to...<br>I was wondering if...<br>Could I possibly...<br>I would appreciate if... Деловая переписка, общение с начальством, обращения в официальные учреждения Нейтральные I'd like to...<br>I hope to...<br>I plan to...<br>I'm looking to... Общение с коллегами, малознакомыми людьми, полуформальные ситуации Неформальные I want to...<br>I'm thinking of...<br>I'm keen on...<br>I fancy... Разговоры с друзьями, семьёй, повседневное общение Очень неформальные I'm dying to...<br>I'm itching to...<br>I could really do with...<br>I'm gasping for... Близкое общение, сленговые выражения, эмоционально окрашенная речь

Для формальных ситуаций характерно использование:

Модальных глаголов и условных конструкций (would, could, might)

Развёрнутых вводных фраз (I was wondering if, I would appreciate if)

Пассивного залога (It would be appreciated if)

Более консервативной лексики (to request вместо to ask)

В неформальном общении приемлемы:

Прямые выражения желаний (I want, I need)

Сокращённые формы (I'd love to вместо I would love to)

Идиоматические выражения и фразовые глаголы (I'm up for, I'm into)

Эмоционально окрашенные слова и интенсификаторы (really, absolutely)

Важно понимать, что использование слишком формального языка в неформальной ситуации может создать ощущение дистанцированности или даже сарказма, а использование слишком неформального языка в формальной обстановке может быть воспринято как неуважение или невоспитанность.

Примеры градации формальности в конкретных ситуациях:

Очень формально: "I would be most grateful if you could consider my application for the position." Формально: "I would like to apply for the available position." Нейтрально: "I'd like to apply for this job." Неформально: "I want to go for that job you mentioned." Очень неформально: "I'm totally dying to get that job!"

Также важно учитывать культурные различия между англоязычными странами. Британский английский традиционно считается более формальным и сдержанным в выражении желаний, тогда как американский английский допускает более прямые формулировки даже в формальном контексте. Австралийский и новозеландский варианты часто отличаются непринужденностью даже в деловых ситуациях. 🌎

Практические ситуации применения выражений желания

Умение правильно выбрать форму выражения желания в конкретной ситуации – ключевой навык для эффективной коммуникации на английском языке. Рассмотрим типичные жизненные сценарии и оптимальные способы формулирования желаний в каждом из них.

1. В ресторане или кафе

Формально : "I would like to order the salmon, please."

: "I would like to order the salmon, please." Нейтрально : "I'll have the salmon, please."

: "I'll have the salmon, please." Неформально : "I'll go for the salmon."

: "I'll go for the salmon." Для уточнения: "Could I possibly have the sauce on the side?"

2. На собеседовании или в деловой обстановке

Выражение карьерных целей : "I'm looking to develop my skills in project management."

: "I'm looking to develop my skills in project management." Запрос о зарплате : "I was hoping we could discuss the salary package."

: "I was hoping we could discuss the salary package." Обсуждение условий : "I would appreciate the opportunity to work remotely two days a week."

: "I would appreciate the opportunity to work remotely two days a week." Завершение встречи: "I would like to thank you for your time today."

3. В туристической поездке

В гостинице : "I'd like to check in, please. I have a reservation under the name Smith."

: "I'd like to check in, please. I have a reservation under the name Smith." Запрос информации : "Could you tell me how to get to the museum?"

: "Could you tell me how to get to the museum?" Покупка билетов : "I'd like two tickets for the evening performance, please."

: "I'd like two tickets for the evening performance, please." В экстренной ситуации: "I need to find a pharmacy urgently."

4. В образовательном контексте

Обращение к преподавателю : "I was wondering if I could have an extension on the deadline."

: "I was wondering if I could have an extension on the deadline." Запрос дополнительной информации : "I'd like to know more about the assessment criteria."

: "I'd like to know more about the assessment criteria." Выражение академических интересов : "I'm particularly interested in studying modernist literature."

: "I'm particularly interested in studying modernist literature." Запрос обратной связи: "I would appreciate your feedback on my presentation."

5. В повседневном общении с друзьями

Предложение встречи : "Fancy going for a coffee later?"

: "Fancy going for a coffee later?" Выражение предпочтений : "I'd rather watch a comedy than a horror movie."

: "I'd rather watch a comedy than a horror movie." Обсуждение планов : "I'm thinking of taking up yoga. Want to join me?"

: "I'm thinking of taking up yoga. Want to join me?" Спонтанные желания: "I could really do with a break right now."

Особое внимание стоит уделить культурным нюансам. В англоязычной коммуникативной традиции прямое выражение желаний часто смягчается различными лингвистическими приёмами:

Использование вопросов вместо утверждений: "Would it be possible to..." вместо "I want you to..." Применение условного наклонения: "I would appreciate" вместо "I want" Использование вежливых форм предварительного запроса: "Do you mind if I..." или "Would you be okay with..." Добавление минимизаторов: "just", "a bit", "a little" – "I just wanted to ask if..."

При подготовке к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, Cambridge exams) умение разнообразно выражать желания особенно ценно, поскольку демонстрирует высокий уровень владения языком и понимание культурных норм коммуникации. В разговорных частях этих экзаменов эксперты обычно оценивают не только грамматическую правильность, но и уместность выбранных конструкций в заданном контексте. 🎓

Практикуйте разные формы выражения желаний в ролевых играх и симуляциях реальных ситуаций. Старайтесь не просто запоминать фразы, но и понимать контекст их применения – это поможет сделать вашу речь естественной и уверенной в любой коммуникативной ситуации.