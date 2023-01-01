Как правильно выбрать книгу на английском: секреты успешного чтения

Для кого эта статья:

Ученики и студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие методы для улучшения навыков чтения у студентов

Любители литературы, желающие улучшить свой английский через чтение книг на языке оригинала Представьте: вы открываете книгу на английском, и вместо стресса от непонятных слов погружаетесь в увлекательную историю, попутно обогащая словарный запас. Чтение романов на языке оригинала — один из самых эффективных и приятных способов освоения английского, но только если подойти к этому с умом. Неправильно выбранная книга может стать источником разочарования и демотивации, а грамотно подобранное произведение превратится в ключ к языковому прогрессу. Я расскажу, как найти "свою" книгу и превратить чтение на английском из испытания в увлекательное приключение. 📚

Правильный выбор романа: от уровня к интересам

Выбор романа для чтения на английском — это баланс между вашим текущим уровнем языка и личными предпочтениями. Начинать следует с определения своего уровня по шкале CEFR (A1-C2), чтобы реалистично оценить, какая литература будет вам по силам.

Для начинающих (A1-A2) идеальным выбором станут:

Адаптированные книги с пометкой "graded readers"

Детская литература с простыми сюжетами

Короткие рассказы с ограниченным словарным запасом

Для среднего уровня (B1-B2) можно переходить к:

Подростковой литературе (Young Adult)

Современным бестселлерам с простым языком

Классической литературе в адаптированном варианте

Продвинутый уровень (C1-C2) открывает доступ практически ко всему многообразию англоязычной литературы без ограничений.

Антон Михайлов, преподаватель английского языка и литературы: Моя студентка Елена долгое время не могла подобрать книгу для самостоятельного чтения. Она начала с "Гордости и предубеждения" Джейн Остин, но бросила после двух страниц из-за сложного языка XIX века. Я предложил ей подход "трех интересов": выбрать три темы, которые ей действительно близки. Елена назвала психологию, путешествия и кулинарию. Мы нашли современный роман "The Hundred-Foot Journey" о шеф-поваре из Индии, открывающем ресторан во Франции. Книга оказалась идеальным сочетанием её интересов и уровня B1. Через месяц она не только дочитала роман до конца, но и пополнила словарный запас кулинарными терминами, которые пригодились ей на стажировке в международном отеле.

Помимо уровня, при выборе книги учитывайте следующие факторы:

Критерий Почему это важно Как использовать Личные интересы Повышает мотивацию продолжать чтение Выбирайте жанры, которые вы читаете на родном языке Предсказуемость жанра Облегчает понимание контекста Детективы и романтические истории часто имеют узнаваемую структуру Временной период Влияет на сложность языка Современная литература обычно проще классики прошлых веков Знакомый сюжет Помогает следить за повествованием Книги, по которым сняты известные вам фильмы

Не забывайте о "правиле 20": если на одной странице вам встречается более 20 незнакомых слов, книга, вероятно, слишком сложна для вашего текущего уровня. В таком случае стоит выбрать более доступный вариант. 📖

Критерии определения сложности книги для новичка

Оценить сложность книги до того, как вы начали её читать, поможет ряд объективных критериев. Проанализировав их, вы сможете избежать разочарования от выбора слишком сложного текста.

Лексическая плотность — соотношение уникальных слов к общему количеству. Чем оно выше, тем сложнее текст.

— соотношение уникальных слов к общему количеству. Чем оно выше, тем сложнее текст. Средняя длина предложений — короткие предложения обычно проще для понимания.

— короткие предложения обычно проще для понимания. Наличие диалогов — книги с большим количеством диалогов часто легче читать, так как используют разговорную лексику.

— книги с большим количеством диалогов часто легче читать, так как используют разговорную лексику. Временной контекст — современная литература использует актуальную лексику, в отличие от произведений прошлых веков.

Существуют и цифровые показатели сложности текста:

Индекс сложности Что измеряет Интерпретация для изучающих английский Flesch-Kincaid Уровень читабельности по шкале от 0 (сложно) до 100 (легко) 70-100: A1-A2; 50-70: B1-B2; 0-50: C1-C2 Lexile Framework Сложность текста по шкале от 0L до 2000L 0-600L: A1-A2; 600-1000L: B1; 1000-1500L: B2; 1500+L: C1-C2 CEFR Word Lists Процент слов из официальных списков для каждого уровня Текст соответствует уровню, если 90%+ слов из соответствующего списка Тематическая специализация Наличие профессиональной/узкоспециализированной лексики Чем больше специальных терминов, тем выше сложность

Чтобы практически оценить сложность книги, можно использовать метод "первой страницы". Прочитайте первую страницу книги и подсчитайте:

Количество незнакомых слов (оптимально 5-7 для комфортного чтения) Среднюю длину предложений (чем короче, тем проще) Наличие идиом и фразовых глаголов (их обилие усложняет текст)

Для начинающих отлично подходят книги с показателем Flesch-Kincaid 80-100 и лексическим охватом на уровне 1000-2000 наиболее часто используемых английских слов. По мере прогресса можно постепенно повышать сложность. 🔍

Эффективные методики чтения английских текстов

Простого чтения для максимальной эффективности недостаточно. Применение специальных методик поможет извлечь из процесса максимум пользы для языкового развития.

Метод интенсивного и экстенсивного чтения:

Интенсивное чтение — медленное, с глубоким анализом каждого абзаца, выписыванием и изучением новых слов и грамматических конструкций.

— медленное, с глубоким анализом каждого абзаца, выписыванием и изучением новых слов и грамматических конструкций. Экстенсивное чтение — быстрое, направленное на общее понимание текста и получение удовольствия от процесса, без зацикливания на каждом незнакомом слове.

Оптимальная стратегия — комбинировать оба подхода: начинать с интенсивного чтения первых нескольких страниц, а затем переходить к экстенсивному, возвращаясь к интенсивному при встрече с особенно важными или сложными отрывками.

Техника "чтения с затенением" (shadowing) особенно эффективна для улучшения произношения:

Найдите аудиоверсию книги (audiobook) Слушайте аудио, одновременно следя за текстом Пытайтесь проговаривать текст синхронно с диктором Записывайте себя и сравнивайте с оригиналом

Марина Петрова, лингвист и переводчик: Когда я готовилась к международному экзамену IELTS, мой словарный запас был неплохим, но я не могла заставить себя читать длинные тексты на английском. Все рекомендовали классическую литературу, но она вызывала у меня только зевоту. Решение пришло случайно — я попробовала метод "двойного чтения". Сначала прочитала детективный роман Агаты Кристи "And Then There Were None" на русском, а затем сразу взялась за оригинал. Зная сюжет, я могла сконцентрироваться на языке, а не на понимании истории. За две недели я прочитала книгу полностью, выписав около 200 новых слов и выражений. На экзамене мой результат по чтению составил 8.5 из 9 возможных баллов. Сейчас я рекомендую этот метод всем своим студентам, особенно тем, кто испытывает страх перед чтением на английском.

Техника "чтения без словаря" развивает языковую интуицию:

Читайте без остановок минимум 15-20 минут

Встречая незнакомое слово, попытайтесь угадать его значение из контекста

Выписывайте слова, значение которых не удалось определить

После завершения сессии чтения проверьте выписанные слова в словаре

Метод "читай и перечитывай":

Первое чтение — для общего понимания сюжета Второе чтение — для анализа языковых конструкций Третье чтение — для закрепления и наслаждения текстом уже без языковых барьеров

Не забывайте про технику SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review), которая помогает структурировать процесс чтения и улучшает запоминание материала. Этот метод включает предварительный обзор текста, формулировку вопросов, чтение с поиском ответов, пересказ и общий обзор прочитанного. 📝

Инструменты и ресурсы для комфортного чтения

Современные технологии значительно облегчают процесс чтения на английском, позволяя быстро находить значения слов и запоминать новую лексику. Вот наиболее полезные инструменты:

Электронные ридеры с встроенными словарями (Kindle, PocketBook) — позволяют получить перевод слова в один клик

(Kindle, PocketBook) — позволяют получить перевод слова в один клик Приложения для адаптивного чтения (LingQ, Readlang) — автоматически отслеживают изученную лексику и адаптируют сложность текста

(LingQ, Readlang) — автоматически отслеживают изученную лексику и адаптируют сложность текста Двуязычные издания — книги с параллельным текстом на английском и русском языках

— книги с параллельным текстом на английском и русском языках Аудиокниги — помогают улучшить произношение и восприятие речи на слух

Для подбора книг соответствующего уровня можно использовать следующие ресурсы:

GoodReads — крупнейший портал с рекомендациями книг по уровням сложности

— крупнейший портал с рекомендациями книг по уровням сложности Oxford Bookworms — серия адаптированных книг с чётким указанием уровня

— серия адаптированных книг с чётким указанием уровня Lexile Framework — система, оценивающая сложность книг по специальной метрике

— система, оценивающая сложность книг по специальной метрике English e-Reader — сайт с бесплатными книгами, отсортированными по уровням CEFR

Полезные словарные ресурсы:

Linguee — показывает, как слово используется в различных контекстах

— показывает, как слово используется в различных контекстах Reverso Context — предлагает примеры использования слов и фраз из реальных текстов

— предлагает примеры использования слов и фраз из реальных текстов Urban Dictionary — помогает разобраться в современном сленге

— помогает разобраться в современном сленге Oxford Learner's Dictionary — даёт определения простым английским языком

Рекомендации по использованию инструментов:

Создайте личный глоссарий для каждой книги (Anki, Quizlet) Используйте расширения для браузера, позволяющие быстро переводить текст (Lingvo, Mate Translate) Ведите читательский дневник на английском, записывая краткие резюме прочитанных глав Присоединяйтесь к онлайн-клубам по чтению англоязычной литературы

Также обратите внимание на специализированные платформы для изучающих язык:

Book Clubs International — виртуальные клубы для обсуждения книг

— виртуальные клубы для обсуждения книг Easy English — книги с аудиосопровождением и упрощённым языком

— книги с аудиосопровождением и упрощённым языком Graded Readers Database — каталог книг с указанием количества уникальных слов

Не пренебрегайте и классическими инструментами: бумажный словарь для глубокого изучения слов и обычная тетрадь для ведения записей могут быть не менее эффективны, чем высокотехнологичные решения. 🛠️

Как преодолеть трудности и сделать чтение регулярным

Регулярность — ключ к успеху в любом обучении, и чтение на английском не исключение. Однако на пути к формированию привычки возникают препятствия, которые можно преодолеть с правильным подходом.

Типичные трудности и способы их преодоления:

Нехватка времени — выделите фиксированные 15-20 минут ежедневно, лучше в одно и то же время

— выделите фиксированные 15-20 минут ежедневно, лучше в одно и то же время Быстрая утомляемость — начинайте с малого (3-5 страниц) и постепенно увеличивайте объём

— начинайте с малого (3-5 страниц) и постепенно увеличивайте объём Потеря мотивации — присоединитесь к читательскому марафону или челленджу

— присоединитесь к читательскому марафону или челленджу Непонимание текста — не бойтесь перечитывать сложные места или обращаться к адаптированным версиям

Формирование привычки регулярного чтения:

Установите реалистичные цели (например, 10 страниц в день или 1 глава в неделю) Создайте комфортную среду для чтения без отвлекающих факторов Отслеживайте прогресс с помощью специальных приложений или бумажного трекера Вознаграждайте себя за достижения (например, новой книгой после завершения текущей)

Интеграция чтения в повседневную жизнь:

Замените время в соцсетях на чтение книги

Читайте в транспорте или во время ожидания

Объединяйте чтение с другими приятными активностями (например, за чашкой чая)

Обсуждайте прочитанное с друзьями или в языковых сообществах

Преодоление языкового барьера:

Не пытайтесь переводить текст дословно — стремитесь к пониманию смысла

Используйте принцип "пропускания" — если слово не критично для понимания сюжета, идите дальше

Применяйте технику "языкового погружения" — читайте без перевода максимально долго

Разделите сложные предложения на составные части для лучшего понимания

Самооценка прогресса:

Сравнивайте скорость чтения и понимания в начале и в конце книги

Подсчитывайте количество незнакомых слов на странице — оно должно уменьшаться

Пытайтесь пересказать прочитанный отрывок на английском

Периодически возвращайтесь к ранее прочитанным книгам для оценки прогресса

Помните, что даже небольшой, но регулярный прогресс — это движение вперёд. Старайтесь читать ежедневно, даже если это будет всего одна страница. За год такой практики вы сможете прочитать несколько романов и значительно улучшить свои языковые навыки. 🌱