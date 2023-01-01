Тесты английского в США: полный гид для учебы и иммиграции

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Иностранные студенты, планирующие учёбу в США

Профессионалы, рассматривающие карьеру на американском рынке труда

Родители и дети, готовящиеся к обучению в американских школах Переезд в США, учеба в американском вузе или построение карьеры на американском рынке труда требуют не просто "хорошего английского", а соответствия конкретным стандартам. Путаница в тестах, баллах и сертификатах может стоить вам месяцев подготовки и тысяч долларов. Американская система оценки языковых навыков — это целая наука со своими правилами и исключениями. Разберемся, какие тесты действительно имеют вес в США, каких баллов требуют ведущие вузы, и как ваш уровень английского влияет на шансы получить рабочую визу или грин-карту. 🇺🇸

Системы оценки английского языка в США: общий обзор

Американская система оценки языковых компетенций существенно отличается от привычной многим шкалы A1-C2. США разработали собственные стандарты, которые применяются в образовательных учреждениях и при трудоустройстве. Понимание этих стандартов — необходимое условие успеха для тех, кто планирует интеграцию в американское общество.

Основные системы оценки, используемые в США:

ACTFL Proficiency Guidelines — шкала Американского совета по преподаванию иностранных языков, разделяющая уровни владения языком на Novice, Intermediate, Advanced, Superior и Distinguished

— шкала Американского совета по преподаванию иностранных языков, разделяющая уровни владения языком на Novice, Intermediate, Advanced, Superior и Distinguished ELP Standards (English Language Proficiency) — стандарты, используемые в K-12 образовании (от детского сада до 12 класса)

(English Language Proficiency) — стандарты, используемые в K-12 образовании (от детского сада до 12 класса) CEFR — хотя Общеевропейская система оценки языковой компетенции не является американской, многие учебные заведения США используют её как дополнительный ориентир

— хотя Общеевропейская система оценки языковой компетенции не является американской, многие учебные заведения США используют её как дополнительный ориентир Стандартизированные тесты — TOEFL, IELTS, SAT, ACT, которые имеют собственные шкалы оценивания

Для понимания соотношения различных систем оценки предлагаю таблицу сопоставления:

ACTFL CEFR (европейская) Приблизительный TOEFL iBT Приблизительный IELTS Novice A1-A2 0-40 1.0-4.0 Intermediate B1 41-75 4.5-5.5 Advanced B2 76-90 6.0-6.5 Superior C1 91-110 7.0-8.0 Distinguished C2 111-120 8.5-9.0

Важно понимать, что в США прагматичный подход к оценке языка: акцент делается на практических навыках и способности эффективно коммуницировать в реальных ситуациях. Простое знание грамматики и словарного запаса не гарантирует высокой оценки. 📝

Анна Коржавина, консультант по международному образованию Когда Максим, выпускник МГУ с отличным знанием технического английского, обратился ко мне для подготовки к поступлению в магистратуру MIT, я сразу предупредила его о "ловушке самоуверенности". Максим считал, что его уровень C1 по европейской шкале гарантирует успех в любом американском тесте. На пробном TOEFL он получил всего 82 балла — недостаточно для MIT, где требуют минимум 100. Проблема была не в языке как таковом, а в формате теста и специфике американских академических требований. Особенно страдали секции Speaking и Writing, где от него требовались структурированные аргументы и критическое мышление в американском стиле. Мы перестроили подготовку, сфокусировавшись не на английском языке в общем понимании, а на конкретных компетенциях, оцениваемых TOEFL. Через три месяца Максим сдал тест на 107 баллов и получил приглашение от MIT. Этот случай отлично демонстрирует, что знание языка и знание системы тестирования — совершенно разные вещи.

TOEFL и IELTS: ключевые международные тесты в США

В американской образовательной системе TOEFL (Test of English as a Foreign Language) традиционно занимает доминирующее положение, однако в последние годы IELTS (International English Language Testing System) также получил широкое признание. Эти тесты оценивают все четыре языковых навыка: чтение, письмо, аудирование и говорение.

TOEFL iBT (Internet-Based Test) — основной вариант TOEFL, проводимый через интернет. Тест разработан Educational Testing Service (ETS) и занимает около 3 часов:

Reading (чтение) : 30-40 минут, 3-4 академических текста с вопросами

: 30-40 минут, 3-4 академических текста с вопросами Listening (аудирование) : 60-90 минут, понимание лекций и разговоров

: 60-90 минут, понимание лекций и разговоров Speaking (говорение) : 20 минут, 4 задания, записываемые на микрофон

: 20 минут, 4 задания, записываемые на микрофон Writing (письмо): 50 минут, 2 эссе — одно на основе прочитанного/услышанного, другое — выражение собственного мнения

Шкала оценки TOEFL iBT: от 0 до 120 баллов (по 30 за каждый раздел).

IELTS Academic — версия IELTS, используемая для поступления в учебные заведения. Тест разработан British Council, IDP Australia и Cambridge Assessment English и длится около 2 часов 45 минут:

Listening (аудирование) : 30 минут, 4 раздела с возрастающей сложностью

: 30 минут, 4 раздела с возрастающей сложностью Reading (чтение) : 60 минут, 3 текста с вопросами

: 60 минут, 3 текста с вопросами Writing (письмо) : 60 минут, описание графика/таблицы и аргументативное эссе

: 60 минут, описание графика/таблицы и аргументативное эссе Speaking (говорение): 11-14 минут, интервью с экзаменатором

Шкала оценки IELTS: от 1 до 9 баллов (с шагом 0.5).

Сравнение требований ведущих американских университетов:

Университет Минимальный TOEFL iBT Минимальный IELTS Особые требования Harvard 100 7.0 Не менее 25 за каждую секцию TOEFL MIT 100 7.0 Рекомендуется 7.5+ по IELTS Stanford 100 7.0 Дополнительное собеседование возможно Berkeley 90 7.0 Минимум 22 за каждую секцию TOEFL UCLA 87 7.0 Возможны языковые курсы при поступлении

Важные особенности этих тестов в США:

TOEFL остаётся предпочтительным тестом для большинства университетов США, хотя IELTS принимается практически повсеместно

Результаты TOEFL действительны 2 года, как и результаты IELTS

Некоторые программы требуют минимальный балл не только общий, но и за отдельные секции

Community colleges (двухгодичные колледжи) часто имеют более низкие требования — TOEFL 61-79 или IELTS 6.0-6.5

Многие университеты предлагают условное зачисление (conditional admission) для студентов, не набравших минимальный балл, с обязательным прохождением интенсивных языковых курсов

Для подготовки к этим тестам рекомендуется не только изучать английский язык, но и активно практиковаться в формате самого теста, понимая его структуру и требования. 📚

SAT и ACT: языковые стандарты для поступления в вузы

В отличие от TOEFL и IELTS, которые предназначены специально для оценки языковых навыков иностранных студентов, SAT (Scholastic Assessment Test) и ACT (American College Testing) — это общие стандартизированные тесты для поступления в бакалавриат, которые сдают и сами американцы. Языковая компонента этих тестов оценивает не базовое владение английским, а академические навыки и готовность к университетскому образованию.

Михаил Ростовцев, руководитель программы подготовки к поступлению в зарубежные вузы В моей практике был показательный случай с Софией, выпускницей российской школы. Её уровень английского по IELTS составлял 7.5 — казалось бы, более чем достаточно для поступления. Однако при подготовке к SAT она столкнулась с неожиданными трудностями в разделе Evidence-Based Reading and Writing. "Я понимаю все слова, но не понимаю вопросы", — жаловалась София. Проблема была в том, что SAT проверяет не просто знание языка, а умение критически анализировать тексты, находить логические связи, понимать импликации и авторский тон — навыки, редко развиваемые при стандартном изучении английского. Мы перестроили подготовку, добавив интенсивное чтение американской научно-популярной литературы и практику анализа исторических документов. Через четыре месяца София набрала 710 из 800 возможных баллов в языковой секции SAT — результат, которым гордятся даже носители языка. Этот пример показывает, что для успеха в американских стандартизированных тестах требуется не только лингвистическая, но и культурно-академическая компетенция.

Рассмотрим языковые компоненты каждого теста:

SAT: Evidence-Based Reading and Writing (EBRW)

Reading Test : 65 минут, 52 вопроса, основанных на чтении 5 отрывков (литература, исторические документы, социальные науки, естественные науки)

: 65 минут, 52 вопроса, основанных на чтении 5 отрывков (литература, исторические документы, социальные науки, естественные науки) Writing and Language Test : 35 минут, 44 вопроса, проверяющих грамматику, пунктуацию, структуру и стиль

: 35 минут, 44 вопроса, проверяющих грамматику, пунктуацию, структуру и стиль Оценивается по шкале 200-800 баллов

ACT: English and Reading

English Test : 45 минут, 75 вопросов на грамматику, пунктуацию и риторические навыки

: 45 минут, 75 вопросов на грамматику, пунктуацию и риторические навыки Reading Test : 35 минут, 40 вопросов на понимание и анализ текстов из разных областей знаний

: 35 минут, 40 вопросов на понимание и анализ текстов из разных областей знаний Каждый раздел оценивается по шкале 1-36 баллов

Дополнительно: ACT Writing (опционально) — 40-минутное эссе, оцениваемое по шкале 1-12

Ключевые отличия языковых требований SAT и ACT от TOEFL/IELTS:

Фокус на академических навыках и критическом мышлении, а не на базовом владении языком

Высокая скорость выполнения заданий — тесты проверяют эффективность работы с информацией

Тексты отбираются из американских образовательных и научных источников

Ориентация на американский вариант английского, включая культурные референции

Оценка не только правильности, но и эффективности использования языка

Для иностранных студентов важно понимать, что высокий балл TOEFL/IELTS не гарантирует успех в языковых компонентах SAT/ACT. Требуется специальная подготовка, включающая знакомство с американской литературой, историческими документами, научными текстами. 🧠

Требования к результатам для поступления значительно варьируются в зависимости от престижности вуза. Например, для топ-20 университетов США желательные показатели:

SAT EBRW: 700+ из 800

ACT English: 32+ из 36

ACT Reading: 33+ из 36

Оценка языковых навыков в американских школах

Американская система оценки языковых навыков школьников существенно отличается от многих международных подходов. Дети, для которых английский не является родным языком (English Language Learners, ELL), проходят через специализированную систему оценки и поддержки.

Основные инструменты оценки в K-12 образовании (от детского сада до 12 класса):

WIDA ACCESS — наиболее распространенный тест для оценки ELL в 40 штатах и территориях США

— наиболее распространенный тест для оценки ELL в 40 штатах и территориях США ELPA21 (English Language Proficiency Assessment for the 21st Century) — используется в 10 штатах

(English Language Proficiency Assessment for the 21st Century) — используется в 10 штатах ELPAC (English Language Proficiency Assessments for California) — специфический тест для Калифорнии

(English Language Proficiency Assessments for California) — специфический тест для Калифорнии NYSESLAT (New York State English as a Second Language Achievement Test) — используется в штате Нью-Йорк

Шкалы уровней владения английским языком в школах:

WIDA уровень Описание Поддержка в школе 1 – Entering Минимальное владение языком, использование отдельных слов и фраз Интенсивная ESL программа, значительная языковая поддержка 2 – Emerging Базовые социальные и академические фразы, простые предложения ESL программа с частичной интеграцией в общий класс 3 – Developing Повседневная коммуникация, развивающийся академический язык Частичная ESL поддержка с большей интеграцией 4 – Expanding Хорошая повседневная коммуникация, растущая сложность академического языка Минимальная ESL поддержка, основное время в общем классе 5 – Bridging Близкое к носителям повседневное и академическое общение Мониторинг, практически полная интеграция 6 – Reaching Соответствие языковым требованиям для возрастной группы Полная интеграция в общий образовательный процесс

Особенности системы оценки и поддержки:

Первичная оценка (Home Language Survey и placement test) проводится при поступлении в школу для определения необходимости ESL поддержки

Ежегодное тестирование учащихся с ELL статусом для мониторинга прогресса

Двуязычные программы (Dual Language) доступны во многих школьных округах, особенно с высокой концентрацией испаноязычных учеников

Sheltered Instruction — специальная методика преподавания предметов с учетом языковых барьеров

Академическая успеваемость оценивается отдельно от уровня владения языком

Для иностранных учащихся и их родителей важно понимать права, гарантированные федеральным законодательством:

Право на качественное образование независимо от уровня владения английским

Право на адекватную языковую поддержку и специализированное обучение

Право родителей получать информацию о прогрессе ребенка на понятном им языке

Право на разумные академические корректировки в период освоения языка

Подготовка к жизни и учебе в американской школе должна включать не только изучение языка, но и знакомство с культурными нормами, академическими ожиданиями и социальными практиками. Это значительно облегчит интеграцию ребенка в образовательную среду. 🎒

Требования к английскому для иммиграции и карьеры в США

Уровень владения английским языком играет ключевую роль не только в образовательной сфере, но и при иммиграции и построении карьеры в США. Требования к языковым навыкам различаются в зависимости от типа визы, профессии и штата проживания.

Языковые требования для иммиграции:

Грин-карта через натурализацию : необходимо продемонстрировать "владение английским на уровне базового понимания", сдав тест на чтение, письмо и разговорную речь (исключения для людей старше 50 лет, проживших в США более 20 лет)

: необходимо продемонстрировать "владение английским на уровне базового понимания", сдав тест на чтение, письмо и разговорную речь (исключения для людей старше 50 лет, проживших в США более 20 лет) Виза EB-2 NIW (National Interest Waiver): формальных требований нет, но качество заявки и интервью сильно зависят от уровня английского

(National Interest Waiver): формальных требований нет, но качество заявки и интервью сильно зависят от уровня английского Виза O-1 (выдающиеся способности): формальных языковых требований нет, но практически требуется профессиональное владение

(выдающиеся способности): формальных языковых требований нет, но практически требуется профессиональное владение Виза H-1B (специалисты): требования устанавливаются работодателем, но обычно ожидается профессиональное владение языком

(специалисты): требования устанавливаются работодателем, но обычно ожидается профессиональное владение языком Беженцы и лица, ищущие убежище: языковые тесты не проводятся, но предоставляются языковые курсы

Языковые стандарты для профессиональной деятельности:

Медицина : для иностранных врачей требуется TOEFL (минимум 100 iBT) или IELTS (минимум 7.5) в дополнение к профессиональным экзаменам

: для иностранных врачей требуется TOEFL (минимум 100 iBT) или IELTS (минимум 7.5) в дополнение к профессиональным экзаменам Право : для адвокатов, получивших образование за рубежом, требуется TOEFL (минимум 100 iBT) для поступления на программу LLM

: для адвокатов, получивших образование за рубежом, требуется TOEFL (минимум 100 iBT) для поступления на программу LLM Преподавание : учителя в государственных школах должны сдать тесты на профессиональное владение языком, например, ACTFL OPI с результатом Advanced Low или выше

: учителя в государственных школах должны сдать тесты на профессиональное владение языком, например, ACTFL OPI с результатом Advanced Low или выше Инженерия : формальных языковых требований нет, но работодатели часто ожидают TOEFL 90+ или IELTS 6.5+

: формальных языковых требований нет, но работодатели часто ожидают TOEFL 90+ или IELTS 6.5+ IT и технологии: варьируется от позиции к позиции, для клиентских ролей требования выше

Реальные языковые ожидания работодателей часто превышают формальные требования. Согласно исследованию Американской торговой палаты, 67% работодателей учитывают языковые навыки при принятии решения о найме, а 41% указывают, что отклонили кандидатов из-за недостаточного уровня английского языка. 💼

Практические стратегии для подготовки к языковым требованиям в профессиональной сфере:

Изучение профессионального жаргона и терминологии своей отрасли на английском языке

Практика деловой переписки и составления документов по американским стандартам

Подготовка к собеседованию с акцентом на четкую артикуляцию профессиональных навыков

Развитие навыков презентации и публичных выступлений на английском

Изучение культурных норм и неписаных правил делового общения в США

Важно понимать, что "достаточный" уровень английского для работы в США — это не просто способность общаться, но и умение выстраивать профессиональные отношения, вести переговоры, участвовать в командной работе и демонстрировать лидерские качества в англоязычной среде. Формальные тесты могут подтвердить ваши базовые навыки, но для карьерного роста требуется постоянное совершенствование языковых и коммуникационных компетенций.