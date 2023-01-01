Как определить уровень английского: от самооценки до сертификатов

Для кого эта статья:

Студенты и соискатели, желающие оценить свой уровень английского языка

Преподаватели и методисты, работающие в сфере обучения иностранным языкам

Профессионалы, планирующие карьеру с международными аспектами и требованиями к знанию языка Знание собственного уровня английского языка — это не просто строчка в резюме или ответ на вопрос "How's your English?" 🔍 Это ключ к эффективному обучению, правильному выбору учебных материалов и реалистичной оценке своих возможностей на международном рынке труда. Большинство изучающих язык либо недооценивают свои навыки из-за перфекционизма, либо, напротив, слишком оптимистично смотрят на свои способности. Объективная оценка уровня английского — первый шаг к преодолению языкового барьера и достижению реальных результатов, которые можно измерить и подтвердить.

Что такое уровни английского языка и зачем их знать

Уровни владения английским языком — это стандартизированная система оценки языковых навыков, которая позволяет объективно измерить ваши способности понимать, говорить, читать и писать на английском. Эта система служит универсальным "языком" для описания языковых компетенций во всем мире.

Точное знание своего уровня английского дает четыре ключевых преимущества:

Помогает выбрать подходящие учебные материалы и курсы — слишком простые будут скучными, слишком сложные вызовут фрустрацию

Позволяет адекватно оценить свою конкурентоспособность при поиске работы с требованиями к английскому

Даёт понимание, какие международные экзамены вы можете успешно сдать

Обеспечивает измеримые цели для дальнейшего развития языковых навыков

Елена Григорьева, методист по языковому тестированию Однажды ко мне обратился Михаил, IT-специалист, который готовился к собеседованию в международную компанию. Он был уверен, что владеет английским на уровне Upper-Intermediate (B2) и сможет пройти техническое интервью. Однако после проведения диагностического теста выяснилось, что его реальный уровень — середина Intermediate (B1). Особенно страдали навыки аудирования и спонтанной речи. Вместо того чтобы сразу идти на интервью и, вероятно, провалить его, Михаил взял паузу в три месяца для интенсивной подготовки с фокусом на проблемные области. Он прошёл курс делового английского, отработал типичные ситуации собеседований и развил словарный запас в своей профессиональной сфере. Когда настало время собеседования, он уже точно знал свои сильные и слабые стороны, мог реалистично оценить свои шансы и целенаправленно подготовиться. В результате он не только успешно прошёл собеседование, но и получил комплимент от интервьюера о своём уровне технического английского.

Существует несколько систем оценки уровня владения языком, но наиболее признанной в международном сообществе является Общеевропейская шкала языковой компетенции (CEFR). Она состоит из шести уровней: от A1 (начальный) до C2 (владение языком на уровне носителя).

Международная шкала владения языком CEFR (A1-C2)

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) — это система, разработанная Советом Европы для стандартизации оценки знания иностранных языков. Шкала включает 6 уровней от базового до профессионального владения языком.

Уровень Название Что умеет пользователь A1 Beginner Может представиться, задать простые вопросы, понимает медленную речь с паузами A2 Elementary Может рассказать о себе, своей семье, работе, описать простыми словами повседневные ситуации B1 Intermediate Справляется с большинством ситуаций во время путешествия, может выразить своё мнение и объяснить планы B2 Upper Intermediate Понимает основные идеи сложных текстов, общается спонтанно и бегло с носителями языка C1 Advanced Понимает длинные и сложные тексты, гибко использует язык в социальных и профессиональных целях C2 Proficiency Понимает практически всё, что слышит или читает, выражает мысли спонтанно и точно даже в сложных ситуациях

Владение каждым уровнем оценивается по четырем ключевым навыкам: аудирование (listening), чтение (reading), говорение (speaking) и письмо (writing). При этом ваш общий уровень определяется по самому слабому из этих навыков.

Важно понимать, что продвижение между уровнями требует разного количества времени и усилий. Переход от A1 к A2 может занять несколько месяцев интенсивного обучения, в то время как продвижение от C1 к C2 может потребовать нескольких лет языковой практики.

Для каждого уровня существуют специфические языковые маркеры:

A1-A2: простые времена (Present Simple, Past Simple), базовая лексика (1000-1500 слов)

простые времена (Present Simple, Past Simple), базовая лексика (1000-1500 слов) B1-B2: все основные времена, условные предложения, пассивный залог, профессиональная лексика (3000-4000 слов)

все основные времена, условные предложения, пассивный залог, профессиональная лексика (3000-4000 слов) C1-C2: сложные грамматические конструкции, идиомы, нюансы языка, обширный словарный запас (6000+ слов)

Онлайн-тесты для самостоятельной оценки уровня

Онлайн-тесты — доступный и быстрый способ получить предварительную оценку своего уровня английского. Многие из них бесплатны и занимают от 15 минут до часа. Важно понимать, что такие тесты дают приблизительный результат, но могут служить отправной точкой для дальнейшего анализа.

Наиболее надежные онлайн-тесты для самодиагностики:

Cambridge English Placement Test — бесплатный тест от авторитетного разработчика экзаменов, оценивает уровень от A1 до C2

— бесплатный тест от авторитетного разработчика экзаменов, оценивает уровень от A1 до C2 EF SET — стандартизированный тест английского языка, проверяющий чтение и аудирование

— стандартизированный тест английского языка, проверяющий чтение и аудирование British Council Online Test — оценивает грамматику, лексику и понимание текста

— оценивает грамматику, лексику и понимание текста Linguaskill — адаптивный тест, который подстраивается под уровень тестируемого

— адаптивный тест, который подстраивается под уровень тестируемого Pearson English Level Test — короткий диагностический тест на определение примерного уровня

При прохождении онлайн-тестов придерживайтесь следующих рекомендаций для получения наиболее точных результатов:

Выбирайте тесты от признанных организаций с хорошей репутацией Проходите тест в тихом месте, где вас ничто не будет отвлекать Не используйте словари или переводчики — это исказит результаты Пройдите несколько разных тестов и сравните результаты Обратите внимание на оценку отдельных навыков, а не только на общий уровень

Тип онлайн-теста Преимущества Недостатки Адаптивные тесты Высокая точность, экономия времени, индивидуальный подход Часто платные, требуют стабильного интернета Фиксированные тесты Обычно бесплатные, доступны всегда, не требуют регистрации Меньшая точность, стандартизированные вопросы Комплексные тесты Оценивают все языковые навыки, дают детальный анализ Занимают много времени, часто требуют записи голоса Специализированные тесты Фокусируются на конкретных навыках или профессиональном языке Не дают общей картины владения языком

Артём Соколов, преподаватель английского языка Моя ученица Анна готовилась к поступлению в европейский университет, где требовался уровень B2. Она была уверена, что её английский достаточно хорош, но для подстраховки решила пройти онлайн-тест. Первый тест показал уровень B1, что стало для неё неприятным сюрпризом. Анна не поверила результатам и прошла ещё три различных теста — все они показали схожие результаты. Особенно слабым местом оказалось академическое письмо. Вместо того чтобы отчаиваться, мы составили чёткий план подготовки на 4 месяца. Анна фокусировалась на письменных заданиях в академическом стиле, читала научные статьи и работала над структурой эссе. Каждый месяц она проходила диагностические тесты, чтобы отслеживать прогресс. Спустя 4 месяца интенсивной работы, Анна снова прошла онлайн-тесты и все они показали стабильный уровень B2, а некоторые аспекты даже достигли C1. Она успешно сдала вступительный экзамен в университет и была зачислена на программу. Этот опыт наглядно показал, что честная самооценка через тестирование — это не повод для расстройства, а ценная информация для эффективного планирования обучения.

Официальные экзамены: TOEFL, IELTS и Cambridge

Официальные международные экзамены — это золотой стандарт для подтверждения уровня владения английским языком. Они признаются университетами, работодателями и иммиграционными службами по всему миру. В отличие от онлайн-тестов, они предлагают объективную и всестороннюю оценку всех языковых навыков.

Основные международные экзамены по английскому языку:

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) —американский стандарт, ориентирован на академический английский, особенно популярен для поступления в университеты США

—американский стандарт, ориентирован на академический английский, особенно популярен для поступления в университеты США IELTS (International English Language Testing System) — британский стандарт, имеет академический и общий модули, признается по всему миру для учебы, работы и иммиграции

— британский стандарт, имеет академический и общий модули, признается по всему миру для учебы, работы и иммиграции Cambridge English Qualifications — серия экзаменов разного уровня (B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency), сертификаты бессрочные

— серия экзаменов разного уровня (B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency), сертификаты бессрочные TOEIC (Test of English for International Communication) — ориентирован на деловой английский, популярен у работодателей, особенно в Азии

— ориентирован на деловой английский, популярен у работодателей, особенно в Азии PTE Academic (Pearson Test of English Academic) — компьютерный экзамен, результаты доступны в течение 5 дней, признается многими учебными заведениями

Выбор конкретного экзамена зависит от ваших целей:

Для поступления в университеты США оптимален TOEFL

Для учебы в Великобритании, Австралии, Канаде предпочтительнее IELTS Academic

Для иммиграции в англоязычные страны часто требуется IELTS General Training

Для долгосрочной перспективы и общего подтверждения уровня подойдут экзамены Cambridge

Для работы в международных компаниях может потребоваться TOEIC или BULATS

Каждый экзамен имеет свои особенности и структуру, к которым необходимо тщательно готовиться. Например, в IELTS большое внимание уделяется письменному заданию и устному интервью, а TOEFL больше ориентирован на академические навыки и проводится преимущественно в компьютерном формате.

Результаты экзаменов обычно действительны в течение 2 лет, за исключением сертификатов Cambridge, которые не имеют срока действия. 🏆

Альтернативные способы определения уровня английского

Помимо формальных тестов и экзаменов, существуют альтернативные методы оценки уровня владения английским языком, которые могут дать вам дополнительную информацию о ваших навыках.

Эффективные альтернативные способы самооценки:

Языковое собеседование с носителем языка или преподавателем — профессиональный преподаватель может быстро определить ваш примерный уровень в ходе разговора Попытка чтения книг разного уровня сложности — если вы понимаете 70-80% текста без словаря, этот материал соответствует вашему уровню Просмотр фильмов и сериалов без субтитров — если вы понимаете основную сюжетную линию без поддержки субтитров, это хороший индикатор уровня B1-B2 Использование приложений с уровневой системой — многие языковые приложения (Duolingo, Lingualeo, Babbel) имеют встроенную оценку уровня Участие в дискуссионных клубах на английском — способность поддерживать разговор на разные темы показывает ваш реальный уровень разговорного английского

Для более объективной оценки полезно использовать метод самоанализа с помощью так называемых "can-do statements" (утверждений о том, что вы можете делать на языке). Например:

"Я могу заказать еду в ресторане" (A1-A2)

"Я могу объяснить свою точку зрения по знакомой теме" (B1)

"Я могу участвовать в дискуссии на абстрактные темы" (B2)

"Я могу понимать и использовать идиомы и разговорные выражения" (C1)

"Я могу улавливать тонкие оттенки значений и юмор в речи носителей языка" (C2)

Регулярная практика в реальных языковых ситуациях — один из лучших способов оценить свой прогресс. 🌐 Особенно полезны ситуации, когда вы вынуждены использовать английский для решения практических задач: поиск информации, общение с иностранцами, письменная коммуникация по работе.

Некоторые языковые школы предлагают бесплатное вводное тестирование, которое может дать вам профессиональную оценку вашего уровня. Даже если вы не планируете посещать курсы, такой тест может быть полезным.