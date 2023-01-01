Устная часть ЕГЭ по английскому: 5 шагов к максимальному баллу
Для кого эта статья:
- Ученики старших классов, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку
- Преподаватели английского языка, которые помогают учащимся в подготовке к экзамену
Родители выпускников, заинтересованные в повышении оценок своих детей на экзамене
Устная часть ЕГЭ по английскому — это не просто проверка знаний, а настоящее испытание на стрессоустойчивость, когда вашу судьбу решают 15 минут живого общения с компьютером. Пока одни выпускники заламывают руки в панике, другие спокойно набирают максимальные баллы. В чём их секрет? Многолетний опыт подготовки абитуриентов показывает: успех на устном экзамене — это результат системного подхода и знания конкретных стратегий для каждого задания. Предлагаю пять проверенных шагов, которые превратят ваш страх перед экзаменом в уверенность, а ответы — в образцовые высказывания, за которые экзаменаторы без колебаний поставят высший балл. 🎯
Структура устной части ЕГЭ: что ожидать на экзамене
Успешная подготовка к устной части ЕГЭ начинается с чёткого понимания того, что вас ждёт в день экзамена. Устный раздел занимает 15 минут и состоит из четырёх последовательных заданий, каждое из которых проверяет различные навыки владения языком.
Устная часть проводится за компьютером со специальным программным обеспечением. Ваши ответы записываются на цифровой носитель, а затем оцениваются экспертами. Важно осознавать: вы общаетесь не с живым экзаменатором, а с машиной, которая не даст вам второго шанса исправить ошибку или переспросить задание.
|Задание
|Содержание
|Время на подготовку
|Время на ответ
|Максимальный балл
|1
|Чтение текста вслух
|1,5 минуты
|1,5 минуты
|1
|2
|Описание фотографии
|1,5 минуты
|2 минуты
|4
|3
|Сравнение двух фотографий
|1,5 минуты
|2 минуты
|7
|4
|Ответы на вопросы по заданной теме
|1,5 минуты
|2 минуты
|8
Критерии оценивания охватывают не только грамматическую и лексическую корректность, но также беглость речи, произношение, логику построения высказывания и полноту раскрытия темы. Каждая ошибка может стоить драгоценных баллов, поэтому стратегический подход к каждому заданию — это ваш ключ к успеху.
Общая сумма баллов за устную часть составляет 20 из 100 возможных за весь экзамен. Это существенная доля, которая может как значительно повысить ваш итоговый результат, так и катастрофически его снизить.
Шаг 1: Регулярная практика чтения вслух для беглости речи
Первое задание устной части — чтение научно-популярного текста объемом 170-180 слов — только кажется простым. Именно здесь многие теряют балл из-за несоблюдения интонационных контуров, неверного произношения или неестественных пауз.
Александра Павлова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом подготовки к ЕГЭ
Помню случай с моей ученицей Машей, которая блестяще знала грамматику и лексику, но панически боялась читать вслух. На пробном экзамене она начала заикаться и сбиваться уже с первого предложения. Мы разработали систему: каждый день Маша записывала на диктофон чтение новостных статей и научно-популярных текстов, а затем прослушивала записи, отмечая ошибки. Через месяц она могла читать незнакомый текст так, будто это была её собственная презентация. На реальном ЕГЭ Маша получила максимальный балл за первое задание и преодолела свой страх публичных выступлений, который преследовал её годами.
Чтобы добиться идеального выполнения этого задания, необходимо разработать систематический подход к тренировке чтения:
- Ежедневная практика: уделяйте не менее 15 минут в день чтению текстов, аналогичных экзаменационным по стилю и сложности.
- Запись и анализ: используйте диктофон для записи своего чтения, затем сравнивайте с эталонным произношением носителей языка.
- Работа над интонацией: обозначайте в тексте места повышения и понижения интонации, логические паузы и ударные слова.
- Тренировка произношения сложных слов: составляйте списки научных терминов и труднопроизносимых слов, регулярно практикуя их произношение.
Особое внимание следует уделить фонетическим особенностям английского языка: связывание слов, редукция гласных, правильная артикуляция звуков, отсутствующих в русском языке ([θ], [ð], [w]). Именно эти нюансы часто становятся камнем преткновения для русскоговорящих учеников. 🎤
Технический лайфхак: для эффективного контроля темпа чтения используйте метроном, постепенно увеличивая скорость чтения без потери качества произношения. Оптимальная скорость для экзамена — около 130-140 слов в минуту.
Шаг 2: Освоение стратегий описания фотографии с первой попытки
Второе задание устной части требует описать одну из трёх предложенных фотографий по определённому плану. У вас всего 90 секунд на подготовку и 2 минуты на ответ — время, которое пролетает молниеносно, если не иметь чёткого алгоритма действий.
Ключевой стратегией успеха в этом задании является использование шаблонной структуры с готовыми переходными фразами, которые вы можете адаптировать под любое изображение. Это позволяет сосредоточиться на содержании, а не на форме высказывания.
|Элемент плана
|Шаблонные фразы
|Что избегать
|Вступление
|"I'd like to describe photo number... The photo shows/depicts..."
|Длинных вступлений, извинений за возможные ошибки
|Место и время
|"The scene is set in... It seems to be taking place in the morning/afternoon..."
|Необоснованных предположений, противоречащих содержанию фото
|Действия
|"The person/people in the photo is/are... He/She/They seem(s) to be..."
|Перечисления очевидных деталей без интерпретации
|Описание атмосферы
|"The atmosphere is... The mood of the photo can be described as..."
|Банальных характеристик (nice, good, beautiful)
|Почему сделано фото
|"I believe the photographer wanted to capture... This photo might have been taken to..."
|Шаблонных объяснений, подходящих к любому фото
|Личное отношение
|"Personally, this image makes me feel... It reminds me of..."
|Поверхностных эмоций без объяснения причины
Для эффективной подготовки к заданию № 2 рекомендуется:
- Создать библиотеку лексики для описания различных типов изображений: природа, городские сцены, люди, праздники, спортивные мероприятия и т.д.
- Практиковать описание случайных фотографий с ограничением времени, постепенно сокращая время подготовки до экзаменационного.
- Развивать навык быстрого определения ключевых элементов фотографии (фокус, передний/задний план, главные действующие лица).
- Освоить приёмы "расширения" описания через использование эпитетов, сравнений и метафор, которые позволят заполнить необходимые 2 минуты ответа.
Распространённой ошибкой является "перепрыгивание" между пунктами плана или их пропуск. Помните: экзаменаторы оценивают не только языковую грамотность, но и полноту раскрытия всех пунктов задания. Отработайте до автоматизма переходные фразы между элементами плана, чтобы ваше описание звучало естественно и связно. 📷
Шаг 3: Сравнение изображений: техники выявления сходств и различий
Третье задание устной части ЕГЭ — сравнение двух фотографий — считается одним из самых сложных, поскольку требует не только описательных навыков, но и аналитического мышления на иностранном языке. Здесь оценивается ваше умение структурировать высказывание, логически связывать его части и проводить параллели между изображениями.
Михаил Дорофеев, методист по подготовке к международным экзаменам
Работая с группой из пяти выпускников, я заметил, что все они использовали одинаковую ошибочную стратегию: сначала полностью описывали первую фотографию, затем вторую, и только потом пытались их сравнить. Результат? Никто не укладывался в отведенное время, а сравнение получалось скомканным. Мы изменили подход: научились анализировать обе фотографии параллельно по определённым категориям. Например, говорим о месте действия на обеих фотографиях, затем о людях на обеих фотографиях и т.д. Это революционно изменило качество ответов. Даниил, который изначально набирал всего 3 балла из 7 возможных за это задание, на реальном экзамене получил максимальную оценку.
Эффективная стратегия сравнения изображений включает следующие элементы:
- Планирование по категориям — определите 2-3 ключевые категории для сравнения (например: обстановка, участники, действия, цель деятельности).
- Параллельное сравнение — рассматривайте обе фотографии одновременно по каждой категории, а не последовательно.
- Баланс сходств и различий — обязательно укажите как минимум 2 сходства и 2 различия, даже если фотографии кажутся очень разными или очень похожими.
- Использование сравнительных конструкций — обогатите речь специальными лексическими средствами для сравнения.
Полезные лексические конструкции для сравнения изображений:
- Для указания сходств: "Both photos show/depict...", "A common feature is...", "What unites these pictures is...", "Similarly,..."
- Для указания различий: "In contrast to the first photo, the second one...", "While in photo 1 we can see..., photo 2 shows...", "The main difference lies in..."
- Для выражения предпочтения: "Personally, I would prefer to...", "If I had to choose, I would...", "I find the situation in the first/second photo more appealing because..."
Обратите особое внимание на заключительную часть вашего высказывания — предпочтение одной из ситуаций. Здесь недостаточно просто сказать "I prefer photo 1". Необходимо аргументировать ваш выбор, связав его с вашим личным опытом или ценностями: "I would prefer to be in situation 1 because I find outdoor activities more energizing and beneficial for both physical and mental health". 🔄
Шаг 4: Мастерство монологического высказывания по заданной теме
Четвёртое задание — своеобразная кульминация устной части ЕГЭ. Здесь вам предстоит ответить на 5 вопросов по определённой теме, которая может варьироваться от технологий и экологии до образования и культуры. Это задание проверяет не только ваши языковые навыки, но и способность формулировать и аргументировать собственное мнение.
Ключевая сложность четвёртого задания заключается в его непредсказуемости: хотя общие тематические направления известны, конкретные вопросы могут оказаться неожиданными. Поэтому необходимо развивать гибкость мышления и расширять словарный запас по всем возможным темам.
Стратегия подготовки к заданию № 4:
- Тематические словари: составьте списки ключевой лексики по каждому из тематических направлений ЕГЭ (образование, экология, технологии, здоровье, культура и др.).
- Банк мнений: подготовьте свою позицию по потенциально спорным вопросам в каждой теме, включая аргументы и примеры.
- Техника "трёх пунктов": научитесь раскрывать любой вопрос через три связанных аспекта, что поможет структурировать ответ и избежать повторов.
- Практика связного ответа: тренируйтесь отвечать на вопросы без предварительной подготовки, записывая ответы на диктофон для последующего анализа.
Для каждого из пяти вопросов у вас есть в среднем всего 24 секунды, поэтому важно научиться быстро формулировать содержательные ответы. Избегайте как чрезмерно кратких, так и излишне подробных ответов — оптимальная длина каждого ответа составляет 2-3 развернутых предложения.
Особое внимание стоит уделить последнему вопросу — он часто требует сравнения, оценки или прогноза. Это ваш шанс продемонстрировать способность к критическому мышлению и аналитический подход. Используйте фразы-маркеры для сигнализации о сложных мыслительных операциях: "On the one hand... on the other hand...", "This leads me to believe that...", "Considering all factors, I would conclude that..."
Не забывайте о том, что в этом задании также оценивается связность речи. Используйте логические связки (however, furthermore, consequently) между ответами на отдельные вопросы, чтобы ваше высказывание воспринималось как единое целое, а не как набор разрозненных фрагментов. 💬
Шаг 5: Преодоление экзаменационного стресса и тайм-менеджмент
Даже идеальное владение английским языком может не принести желаемых результатов, если экзаменационный стресс парализует ваши способности. Устная часть ЕГЭ особенно требовательна к психологической устойчивости: вы должны говорить без запинок, четко формулировать мысли и укладываться в жесткие временные рамки, находясь в состоянии повышенного напряжения.
Техники управления стрессом и временем, которые следует освоить до экзамена:
- Дыхательные упражнения: техника "4-7-8" (вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8) помогает снизить частоту сердечных сокращений и успокоиться перед ответом.
- Визуализация успеха: регулярно представляйте, как вы уверенно отвечаете на все задания и получаете высокий балл.
- Симуляция экзамена: создайте максимально приближенные к экзаменационным условия (компьютер, таймер, запись ответов) и проходите полный цикл заданий без перерывов.
- Приоритизация времени: распределите время подготовки с учетом "весомости" заданий — больше внимания заданиям 3 и 4, которые приносят больше баллов.
Особое внимание уделите развитию "внутренних часов" — способности чувствовать время без постоянного взгляда на таймер. Во время тренировок отмечайте, сколько времени вы тратите на каждую часть ответа, и постепенно адаптируйте темп речи и объем содержания.
Тайм-менеджмент на экзамене — это искусство баланса между полнотой ответа и соблюдением временных ограничений. Вот несколько практических рекомендаций:
- В задании 2 (описание фото): 30 секунд на вступление, по 20 секунд на каждый из пунктов плана, 30 секунд на заключение.
- В задании 3 (сравнение фото): 20 секунд на вступление, 40 секунд на сходства, 40 секунд на различия, 20 секунд на личное предпочтение.
- В задании 4 (ответы на вопросы): максимум 24 секунды на каждый вопрос — краткость и ёмкость ответов критически важны.
Если вы ошиблись или запнулись, не тратьте драгоценные секунды на извинения или самокритику. Вместо этого сделайте короткую паузу, используйте фразу-связку (well, actually, in fact) и продолжайте свой ответ. Помните, что оценивается общее впечатление от вашего ответа, а не отдельные оговорки. ⏱️
Успешное прохождение устной части ЕГЭ по английскому языку — это результат системной подготовки и знания стратегических подходов к каждому заданию. Пять шагов, описанных в этой статье, помогут вам трансформировать страх перед экзаменом в уверенность и профессионализм. Помните, что язык — это инструмент мышления и коммуникации, а не просто набор правил. Относитесь к подготовке как к возможности развить важнейший навык XXI века, а не только как к способу получить высокий балл. Систематическая практика, анализ собственных ошибок и постоянное совершенствование приведут вас к тому результату, о котором вы мечтаете. Удачи на экзамене — хотя с таким подходом она вам вряд ли понадобится!