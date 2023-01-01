Устная часть ЕГЭ по английскому: 5 шагов к максимальному баллу

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Ученики старших классов, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку

Преподаватели английского языка, которые помогают учащимся в подготовке к экзамену

Родители выпускников, заинтересованные в повышении оценок своих детей на экзамене Устная часть ЕГЭ по английскому — это не просто проверка знаний, а настоящее испытание на стрессоустойчивость, когда вашу судьбу решают 15 минут живого общения с компьютером. Пока одни выпускники заламывают руки в панике, другие спокойно набирают максимальные баллы. В чём их секрет? Многолетний опыт подготовки абитуриентов показывает: успех на устном экзамене — это результат системного подхода и знания конкретных стратегий для каждого задания. Предлагаю пять проверенных шагов, которые превратят ваш страх перед экзаменом в уверенность, а ответы — в образцовые высказывания, за которые экзаменаторы без колебаний поставят высший балл. 🎯

Структура устной части ЕГЭ: что ожидать на экзамене

Успешная подготовка к устной части ЕГЭ начинается с чёткого понимания того, что вас ждёт в день экзамена. Устный раздел занимает 15 минут и состоит из четырёх последовательных заданий, каждое из которых проверяет различные навыки владения языком.

Устная часть проводится за компьютером со специальным программным обеспечением. Ваши ответы записываются на цифровой носитель, а затем оцениваются экспертами. Важно осознавать: вы общаетесь не с живым экзаменатором, а с машиной, которая не даст вам второго шанса исправить ошибку или переспросить задание.

Задание Содержание Время на подготовку Время на ответ Максимальный балл 1 Чтение текста вслух 1,5 минуты 1,5 минуты 1 2 Описание фотографии 1,5 минуты 2 минуты 4 3 Сравнение двух фотографий 1,5 минуты 2 минуты 7 4 Ответы на вопросы по заданной теме 1,5 минуты 2 минуты 8

Критерии оценивания охватывают не только грамматическую и лексическую корректность, но также беглость речи, произношение, логику построения высказывания и полноту раскрытия темы. Каждая ошибка может стоить драгоценных баллов, поэтому стратегический подход к каждому заданию — это ваш ключ к успеху.

Общая сумма баллов за устную часть составляет 20 из 100 возможных за весь экзамен. Это существенная доля, которая может как значительно повысить ваш итоговый результат, так и катастрофически его снизить.

Шаг 1: Регулярная практика чтения вслух для беглости речи

Первое задание устной части — чтение научно-популярного текста объемом 170-180 слов — только кажется простым. Именно здесь многие теряют балл из-за несоблюдения интонационных контуров, неверного произношения или неестественных пауз.

Александра Павлова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом подготовки к ЕГЭ Помню случай с моей ученицей Машей, которая блестяще знала грамматику и лексику, но панически боялась читать вслух. На пробном экзамене она начала заикаться и сбиваться уже с первого предложения. Мы разработали систему: каждый день Маша записывала на диктофон чтение новостных статей и научно-популярных текстов, а затем прослушивала записи, отмечая ошибки. Через месяц она могла читать незнакомый текст так, будто это была её собственная презентация. На реальном ЕГЭ Маша получила максимальный балл за первое задание и преодолела свой страх публичных выступлений, который преследовал её годами.

Чтобы добиться идеального выполнения этого задания, необходимо разработать систематический подход к тренировке чтения:

Ежедневная практика : уделяйте не менее 15 минут в день чтению текстов, аналогичных экзаменационным по стилю и сложности.

: уделяйте не менее 15 минут в день чтению текстов, аналогичных экзаменационным по стилю и сложности. Запись и анализ : используйте диктофон для записи своего чтения, затем сравнивайте с эталонным произношением носителей языка.

: используйте диктофон для записи своего чтения, затем сравнивайте с эталонным произношением носителей языка. Работа над интонацией : обозначайте в тексте места повышения и понижения интонации, логические паузы и ударные слова.

: обозначайте в тексте места повышения и понижения интонации, логические паузы и ударные слова. Тренировка произношения сложных слов: составляйте списки научных терминов и труднопроизносимых слов, регулярно практикуя их произношение.

Особое внимание следует уделить фонетическим особенностям английского языка: связывание слов, редукция гласных, правильная артикуляция звуков, отсутствующих в русском языке ([θ], [ð], [w]). Именно эти нюансы часто становятся камнем преткновения для русскоговорящих учеников. 🎤

Технический лайфхак: для эффективного контроля темпа чтения используйте метроном, постепенно увеличивая скорость чтения без потери качества произношения. Оптимальная скорость для экзамена — около 130-140 слов в минуту.

Шаг 2: Освоение стратегий описания фотографии с первой попытки

Второе задание устной части требует описать одну из трёх предложенных фотографий по определённому плану. У вас всего 90 секунд на подготовку и 2 минуты на ответ — время, которое пролетает молниеносно, если не иметь чёткого алгоритма действий.

Ключевой стратегией успеха в этом задании является использование шаблонной структуры с готовыми переходными фразами, которые вы можете адаптировать под любое изображение. Это позволяет сосредоточиться на содержании, а не на форме высказывания.

Элемент плана Шаблонные фразы Что избегать Вступление "I'd like to describe photo number... The photo shows/depicts..." Длинных вступлений, извинений за возможные ошибки Место и время "The scene is set in... It seems to be taking place in the morning/afternoon..." Необоснованных предположений, противоречащих содержанию фото Действия "The person/people in the photo is/are... He/She/They seem(s) to be..." Перечисления очевидных деталей без интерпретации Описание атмосферы "The atmosphere is... The mood of the photo can be described as..." Банальных характеристик (nice, good, beautiful) Почему сделано фото "I believe the photographer wanted to capture... This photo might have been taken to..." Шаблонных объяснений, подходящих к любому фото Личное отношение "Personally, this image makes me feel... It reminds me of..." Поверхностных эмоций без объяснения причины

Для эффективной подготовки к заданию № 2 рекомендуется:

Создать библиотеку лексики для описания различных типов изображений: природа, городские сцены, люди, праздники, спортивные мероприятия и т.д.

Практиковать описание случайных фотографий с ограничением времени, постепенно сокращая время подготовки до экзаменационного.

Развивать навык быстрого определения ключевых элементов фотографии (фокус, передний/задний план, главные действующие лица).

Освоить приёмы "расширения" описания через использование эпитетов, сравнений и метафор, которые позволят заполнить необходимые 2 минуты ответа.

Распространённой ошибкой является "перепрыгивание" между пунктами плана или их пропуск. Помните: экзаменаторы оценивают не только языковую грамотность, но и полноту раскрытия всех пунктов задания. Отработайте до автоматизма переходные фразы между элементами плана, чтобы ваше описание звучало естественно и связно. 📷

Шаг 3: Сравнение изображений: техники выявления сходств и различий

Третье задание устной части ЕГЭ — сравнение двух фотографий — считается одним из самых сложных, поскольку требует не только описательных навыков, но и аналитического мышления на иностранном языке. Здесь оценивается ваше умение структурировать высказывание, логически связывать его части и проводить параллели между изображениями.

Михаил Дорофеев, методист по подготовке к международным экзаменам Работая с группой из пяти выпускников, я заметил, что все они использовали одинаковую ошибочную стратегию: сначала полностью описывали первую фотографию, затем вторую, и только потом пытались их сравнить. Результат? Никто не укладывался в отведенное время, а сравнение получалось скомканным. Мы изменили подход: научились анализировать обе фотографии параллельно по определённым категориям. Например, говорим о месте действия на обеих фотографиях, затем о людях на обеих фотографиях и т.д. Это революционно изменило качество ответов. Даниил, который изначально набирал всего 3 балла из 7 возможных за это задание, на реальном экзамене получил максимальную оценку.

Эффективная стратегия сравнения изображений включает следующие элементы:

Планирование по категориям — определите 2-3 ключевые категории для сравнения (например: обстановка, участники, действия, цель деятельности). Параллельное сравнение — рассматривайте обе фотографии одновременно по каждой категории, а не последовательно. Баланс сходств и различий — обязательно укажите как минимум 2 сходства и 2 различия, даже если фотографии кажутся очень разными или очень похожими. Использование сравнительных конструкций — обогатите речь специальными лексическими средствами для сравнения.

Полезные лексические конструкции для сравнения изображений:

Для указания сходств: "Both photos show/depict...", "A common feature is...", "What unites these pictures is...", "Similarly,..."

Для указания различий: "In contrast to the first photo, the second one...", "While in photo 1 we can see..., photo 2 shows...", "The main difference lies in..."

Для выражения предпочтения: "Personally, I would prefer to...", "If I had to choose, I would...", "I find the situation in the first/second photo more appealing because..."

Обратите особое внимание на заключительную часть вашего высказывания — предпочтение одной из ситуаций. Здесь недостаточно просто сказать "I prefer photo 1". Необходимо аргументировать ваш выбор, связав его с вашим личным опытом или ценностями: "I would prefer to be in situation 1 because I find outdoor activities more energizing and beneficial for both physical and mental health". 🔄

Шаг 4: Мастерство монологического высказывания по заданной теме

Четвёртое задание — своеобразная кульминация устной части ЕГЭ. Здесь вам предстоит ответить на 5 вопросов по определённой теме, которая может варьироваться от технологий и экологии до образования и культуры. Это задание проверяет не только ваши языковые навыки, но и способность формулировать и аргументировать собственное мнение.

Ключевая сложность четвёртого задания заключается в его непредсказуемости: хотя общие тематические направления известны, конкретные вопросы могут оказаться неожиданными. Поэтому необходимо развивать гибкость мышления и расширять словарный запас по всем возможным темам.

Стратегия подготовки к заданию № 4:

Тематические словари : составьте списки ключевой лексики по каждому из тематических направлений ЕГЭ (образование, экология, технологии, здоровье, культура и др.).

: составьте списки ключевой лексики по каждому из тематических направлений ЕГЭ (образование, экология, технологии, здоровье, культура и др.). Банк мнений : подготовьте свою позицию по потенциально спорным вопросам в каждой теме, включая аргументы и примеры.

: подготовьте свою позицию по потенциально спорным вопросам в каждой теме, включая аргументы и примеры. Техника "трёх пунктов" : научитесь раскрывать любой вопрос через три связанных аспекта, что поможет структурировать ответ и избежать повторов.

: научитесь раскрывать любой вопрос через три связанных аспекта, что поможет структурировать ответ и избежать повторов. Практика связного ответа: тренируйтесь отвечать на вопросы без предварительной подготовки, записывая ответы на диктофон для последующего анализа.

Для каждого из пяти вопросов у вас есть в среднем всего 24 секунды, поэтому важно научиться быстро формулировать содержательные ответы. Избегайте как чрезмерно кратких, так и излишне подробных ответов — оптимальная длина каждого ответа составляет 2-3 развернутых предложения.

Особое внимание стоит уделить последнему вопросу — он часто требует сравнения, оценки или прогноза. Это ваш шанс продемонстрировать способность к критическому мышлению и аналитический подход. Используйте фразы-маркеры для сигнализации о сложных мыслительных операциях: "On the one hand... on the other hand...", "This leads me to believe that...", "Considering all factors, I would conclude that..."

Не забывайте о том, что в этом задании также оценивается связность речи. Используйте логические связки (however, furthermore, consequently) между ответами на отдельные вопросы, чтобы ваше высказывание воспринималось как единое целое, а не как набор разрозненных фрагментов. 💬

Шаг 5: Преодоление экзаменационного стресса и тайм-менеджмент

Даже идеальное владение английским языком может не принести желаемых результатов, если экзаменационный стресс парализует ваши способности. Устная часть ЕГЭ особенно требовательна к психологической устойчивости: вы должны говорить без запинок, четко формулировать мысли и укладываться в жесткие временные рамки, находясь в состоянии повышенного напряжения.

Техники управления стрессом и временем, которые следует освоить до экзамена:

Дыхательные упражнения : техника "4-7-8" (вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8) помогает снизить частоту сердечных сокращений и успокоиться перед ответом.

: техника "4-7-8" (вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8) помогает снизить частоту сердечных сокращений и успокоиться перед ответом. Визуализация успеха : регулярно представляйте, как вы уверенно отвечаете на все задания и получаете высокий балл.

: регулярно представляйте, как вы уверенно отвечаете на все задания и получаете высокий балл. Симуляция экзамена : создайте максимально приближенные к экзаменационным условия (компьютер, таймер, запись ответов) и проходите полный цикл заданий без перерывов.

: создайте максимально приближенные к экзаменационным условия (компьютер, таймер, запись ответов) и проходите полный цикл заданий без перерывов. Приоритизация времени: распределите время подготовки с учетом "весомости" заданий — больше внимания заданиям 3 и 4, которые приносят больше баллов.

Особое внимание уделите развитию "внутренних часов" — способности чувствовать время без постоянного взгляда на таймер. Во время тренировок отмечайте, сколько времени вы тратите на каждую часть ответа, и постепенно адаптируйте темп речи и объем содержания.

Тайм-менеджмент на экзамене — это искусство баланса между полнотой ответа и соблюдением временных ограничений. Вот несколько практических рекомендаций:

В задании 2 (описание фото): 30 секунд на вступление, по 20 секунд на каждый из пунктов плана, 30 секунд на заключение.

В задании 3 (сравнение фото): 20 секунд на вступление, 40 секунд на сходства, 40 секунд на различия, 20 секунд на личное предпочтение.

В задании 4 (ответы на вопросы): максимум 24 секунды на каждый вопрос — краткость и ёмкость ответов критически важны.

Если вы ошиблись или запнулись, не тратьте драгоценные секунды на извинения или самокритику. Вместо этого сделайте короткую паузу, используйте фразу-связку (well, actually, in fact) и продолжайте свой ответ. Помните, что оценивается общее впечатление от вашего ответа, а не отдельные оговорки. ⏱️