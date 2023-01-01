Глагол see в прошедшем времени: saw, was seeing, had seen – отличия

Неправильные глаголы английского языка часто становятся камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Глагол "see" входит в ТОП-20 самых употребляемых глаголов английского языка, а его формы прошедшего времени вызывают множество вопросов. Когда использовать "saw", а когда "had seen"? Как правильно строить предложения с "was seeing"? Эти вопросы особенно актуальны для тех, кто готовится к международным экзаменам или стремится к безупречной грамматике. Разберём каждую форму прошедшего времени глагола "see" и навсегда разрешим эти сомнения! 🔍

Формы глагола see в прошедшем времени английского языка

Глагол "see" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы в прошедшем времени образуются не по стандартному правилу с окончанием -ed, а имеют особые формы. Для грамотного использования необходимо знать три основные формы этого глагола:

Базовая форма (инфинитив): see [siː]

see [siː] Прошедшее время (Past Simple): saw [sɔː]

saw [sɔː] Причастие прошедшего времени (Past Participle): seen [siːn]

От этих основных форм образуются все прошедшие времена глагола "see" в английском языке:

Время Форма глагола "see" Пример Past Simple saw I saw a movie yesterday. Past Continuous was/were seeing I was seeing strange images. Past Perfect had seen I had seen that film before. Past Perfect Continuous had been seeing I had been seeing that doctor for years.

Важно отметить, что глагол "see" в английском языке имеет несколько значений, которые влияют на выбор времени:

Видеть (воспринимать глазами) – часто используется в Past Simple

(воспринимать глазами) – часто используется в Past Simple Встречаться с кем-то – может использоваться в Past Continuous

с кем-то – может использоваться в Past Continuous Понимать что-то – чаще в Past Simple

что-то – чаще в Past Simple Провожать кого-то – может использоваться в разных временах

Запомнив эти базовые формы и правила их использования, вы сможете корректно выражать свои мысли в прошедшем времени. 👀

Елена Павловна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Я часто замечаю, что даже студенты с хорошим словарным запасом делают ошибки в базовых неправильных глаголах. Однажды провела эксперимент в группе продвинутого уровня: попросила быстро написать три формы глагола "see". Из 12 человек только 3 написали все формы правильно! Остальные путали "seen" с "seed", "saw" с "sawed". После этого я разработала мнемоническую систему: "I SEE with my eyes now, I SAW with my eyes yesterday, and I have SEEN many things in my life". Это простое предложение помогает студентам запомнить все три формы в правильном контексте. С тех пор процент ошибок в моих группах снизился почти до нуля.

Особенности употребления saw в Past Simple

Past Simple (простое прошедшее время) – одно из наиболее часто используемых времён в английском языке. Для глагола "see" в этом времени используется форма "saw". Давайте разберемся, когда именно применяется эта форма и какие особенности следует учитывать.

Основные случаи использования "saw" в Past Simple:

Однократное действие в прошлом: I saw Mary at the party last night. (Я видел Мэри на вечеринке вчера вечером.)

Последовательность действий в прошлом: He came home, saw the mess, and started cleaning. (Он пришел домой, увидел беспорядок и начал убирать.)

Регулярные или повторяющиеся действия в прошлом: We saw that show every weekend last summer. (Мы смотрели это шоу каждые выходные прошлым летом.)

Состояние в определенный момент в прошлом: I saw the problem clearly. (Я ясно видел проблему.)

Важно помнить, что в отрицательных предложениях и вопросах в Past Simple используется вспомогательный глагол "did":

Отрицание: I did not (didn't) see anyone there. (Я никого там не видел.)

Вопрос: Did you see my keys? (Ты видел мои ключи?)

Отличие "saw" от других форм прошедшего времени заключается в его конкретности и завершенности. Если вы говорите "I saw", то подразумеваете, что действие произошло и завершилось в определенный момент в прошлом. 🕰️

Типичные маркеры времени, используемые с Past Simple:

yesterday (вчера)

last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/в прошлом году)

ago (назад)

in 2010 (в 2010 году)

when (когда)

Примеры использования "saw" в различных контекстах:

Контекст Пример с "saw" Перевод Визуальное восприятие I saw a shooting star last night. Вчера вечером я видел падающую звезду. Понимание I finally saw what you meant. Я наконец понял, что ты имел в виду. Встреча She saw her doctor on Monday. Она была у врача в понедельник. Просмотр We saw that movie twice. Мы смотрели этот фильм дважды.

Правила использования had seen в Past Perfect

Past Perfect (прошедшее совершенное время) используется для обозначения действия, которое произошло до определенного момента в прошлом. Для глагола "see" в этом времени используется конструкция "had seen", где "had" – вспомогательный глагол, а "seen" – причастие прошедшего времени.

Основные случаи использования "had seen":

Действие, которое произошло до другого действия в прошлом: I had seen the movie before I read the book. (Я посмотрел фильм до того, как прочитал книгу.)

Действие, завершившееся к определенному моменту в прошлом: By 2010, I had seen most of Europe. (К 2010 году я уже видел большую часть Европы.)

В придаточных предложениях после "if", "wish", выражающих нереальное условие: If I had seen the warning, I wouldn't have made that mistake. (Если бы я увидел предупреждение, я бы не сделал эту ошибку.)

Для построения отрицательных и вопросительных предложений с "had seen":

Отрицание: I had not (hadn't) seen such a beautiful sunset before. (Я не видел такого красивого заката раньше.)

Вопрос: Had you seen him before the meeting? (Ты видел его до встречи?)

Past Perfect часто используется в сложных предложениях с Past Simple для выражения хронологии событий. Действие, выраженное в Past Perfect, всегда происходит раньше действия в Past Simple:

When I arrived at the cinema, the movie had already started. (Когда я прибыл в кинотеатр, фильм уже начался.)

Типичные маркеры времени, используемые с Past Perfect:

before (до, перед)

after (после)

already (уже)

just (только что)

never (никогда)

by the time (к тому времени как)

until then (до того момента)

Антон Викторович, методист по английскому языку: На моих курсах подготовки к IELTS был студент, который постоянно путался с Past Perfect. Во время пробного экзамена он получил низкий балл за грамматику, хотя его словарный запас был впечатляющим. Мы сели и проанализировали его ошибки. Оказалось, он всегда использовал Past Simple вместо Past Perfect. Например, он писал: "When I arrived, she left" вместо "When I arrived, she had left", что полностью меняло смысл предложения. Я предложил ему визуализировать временную линию и всегда отмечать на ней два события в прошлом, определяя, какое из них произошло раньше. Для более раннего события следовало использовать "had seen/had done". Через месяц его результаты в письменной части улучшились с 6.0 до 7.5. А однажды он прислал мне сообщение: "I had never understood Past Perfect until you explained it with that timeline!" Это было лучшее подтверждение эффективности метода.

See в Past Continuous: was/were seeing

Past Continuous (прошедшее длительное время) используется для описания процесса, который происходил в определенный момент в прошлом или служил фоном для другого действия. Для глагола "see" в этом времени используется конструкция "was/were seeing", где "was/were" – вспомогательные глаголы (зависящие от лица и числа), а "seeing" – причастие настоящего времени.

Основные случаи использования "was/were seeing":

Процесс, происходивший в конкретный момент в прошлом: At 8 PM yesterday, I was seeing my therapist. (Вчера в 8 вечера я был у своего терапевта.)

Действие, которое служило фоном для другого действия: I was seeing clients when the earthquake happened. (Я принимал клиентов, когда произошло землетрясение.)

Временное состояние в прошлом: He was seeing double after the concussion. (После сотрясения мозга у него было двоение в глазах.)

Запланированное действие в прошлом: She was seeing her dentist the next day. (Она собиралась посетить своего стоматолога на следующий день.)

Важно отметить, что глагол "see" в значении "видеть" (как процесс визуального восприятия) не всегда естественно звучит в длительной форме, так как это глагол состояния. Однако в значениях "встречаться с кем-то", "консультироваться", "встречаться романтически" использование Past Continuous вполне уместно.

Для построения отрицательных и вопросительных предложений:

Отрицание: I was not (wasn't) seeing anyone at that time. (В то время я ни с кем не встречался.)

Вопрос: Were you seeing the doctor regularly? (Ты регулярно посещал врача?)

Типичные маркеры времени, используемые с Past Continuous:

at that moment (в тот момент)

when (когда)

while (в то время как)

during (во время)

all day/evening/morning (весь день/вечер/утро)

Сравнение использования глагола "see" в Past Simple и Past Continuous:

Past Simple (saw) Past Continuous (was/were seeing) I saw a bird fly by. I was seeing strange shapes in the fog. She saw her ex-boyfriend at the party. She was seeing her ex-boyfriend for six months last year. We saw the doctor yesterday. We were seeing specialists for various opinions. I saw what you meant. I was seeing the situation from a new perspective.

Глагол "see" в Past Continuous может также указывать на регулярные действия в прошлом с оттенком временности: I was seeing a psychiatrist for a few months after the accident. (Я посещал психиатра несколько месяцев после аварии.) 🔄

Практические случаи употребления see в прошедшем времени

Теоретические знания о формах глагола "see" важны, но реальное владение языком проявляется в практических ситуациях. Рассмотрим конкретные случаи употребления различных форм глагола "see" в прошедшем времени, которые помогут вам уверенно использовать их в своей речи.

1. Рассказы о прошлых событиях

Last weekend, I saw (Past Simple) an old friend at the mall. – используется для единичного завершенного действия

I was seeing (Past Continuous) a lot of my friends during the summer holidays. – для описания процесса, длившегося определенный период

I had seen (Past Perfect) that movie three times before I took my sister to watch it. – для действия, предшествующего другому действию

2. Описание визуальных впечатлений

When I opened my eyes, I saw (Past Simple) a beautiful sunrise. – момент восприятия

I was seeing (Past Continuous) strange colors after hitting my head. – длительное визуальное восприятие

I had never seen (Past Perfect) such amazing northern lights before that trip to Iceland. – опыт до определенного момента

3. Медицинские консультации

I saw (Past Simple) Dr. Johnson last Tuesday. – единичный визит

I was seeing (Past Continuous) a specialist for my back pain last year. – серия визитов в течение периода

I had already seen (Past Perfect) three doctors before I found the right treatment. – предшествующий опыт

4. Романтические отношения

I saw (Past Simple) her at the party and immediately fell in love. – момент встречи

We were seeing (Past Continuous) each other for six months before we made it official. – процесс отношений

I had never seen (Past Perfect) anyone so beautiful until I met her. – опыт до определенного события

5. Понимание ситуаций

I suddenly saw (Past Simple) the solution to the problem. – момент озарения

I was seeing (Past Continuous) the situation from their perspective for a while. – процесс осознания

I had seen (Past Perfect) this pattern in his behavior many times before it became a problem. – предшествующее понимание

Практические советы для правильного использования глагола "see" в прошедшем времени:

Определите тип действия: единичное, продолжительное, предшествующее Выберите соответствующую форму: saw, was/were seeing, had seen Обратите внимание на контекст и значение глагола see в конкретной ситуации Используйте подходящие маркеры времени для усиления временного значения Практикуйтесь в построении предложений с разными формами

Помните, что правильное использование глагола "see" в различных временах помогает точно передать хронологию событий и их характер. При подготовке к экзаменам по английскому языку уделите особое внимание практике использования этого глагола в различных временных формах и контекстах. 📝