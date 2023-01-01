Future Simple: правила построения предложений с will и shall

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, готовящиеся к международным экзаменам, например, IELTS Овладение Future Simple — ключ к свободному выражению планов на английском языке. Многие студенты спотыкаются о будущее время, путаясь в конструкциях с will, shall и вспомогательными глаголами. Но построение предложений в Future Simple на самом деле подчиняется четким правилам, которые легко усвоить при правильном подходе. Эта статья прояснит все тонкости грамматики будущего времени, предоставив систему, которая сделает ваши высказывания о будущем грамматически безупречными — будь то на экзамене IELTS или в непринужденной беседе с коллегой-иностранцем. 🚀

Основная формула построения Future Simple в английском

Future Simple — одна из наиболее прямолинейных временных форм английского языка. Её базовая формула состоит из вспомогательного глагола will (или shall) и инфинитива основного глагола без частицы to. Эта конструкция позволяет выражать действия, которые произойдут в будущем, без привязки к настоящему моменту.

Стандартная формула Future Simple выглядит следующим образом:

Подлежащее + will/shall + инфинитив без to

Например:

I will visit Paris next summer. (Я посещу Париж следующим летом.)

She will graduate from university in 2025. (Она окончит университет в 2025 году.)

They will arrive by 8 p.m. tomorrow. (Они прибудут к 8 вечера завтра.)

Future Simple используется в следующих случаях:

Ситуация использования Пример Предсказания о будущем It will rain tomorrow. (Завтра пойдет дождь.) Спонтанные решения I'll help you with that bag. (Я помогу тебе с этой сумкой.) Обещания I will always love you. (Я всегда буду любить тебя.) Угрозы или предупреждения You'll regret this decision. (Ты пожалеешь об этом решении.) Предположения о будущем I think she'll accept our offer. (Я думаю, она примет наше предложение.)

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды ко мне пришла студентка Алиса, готовящаяся к собеседованию в международную компанию. Она паниковала из-за неуверенности в использовании будущего времени. Мы начали с самых базовых формул: "Подлежащее + will + инфинитив без to". Через два занятия Алиса уже строила сложные предложения о своих профессиональных планах: "I will implement new marketing strategies" и "Our team will achieve better results next quarter". На собеседовании её уверенное использование Future Simple произвело впечатление на интервьюеров — она получила работу мечты именно благодаря способности четко артикулировать свои будущие профессиональные цели на английском. Этот случай убедил меня: освоение формы Future Simple — не просто академическое упражнение, а практический навык, открывающий двери к новым возможностям.

Утвердительные предложения с will и shall

В утвердительных предложениях Future Simple основную роль играют вспомогательные глаголы will и shall. Хотя в современном английском will используется гораздо чаще, важно понимать нюансы применения обоих вариантов.

Использование will:

Will применяется со всеми лицами (I, you, he/she/it, we, they)

Это наиболее универсальный способ выражения будущего времени

В разговорной речи часто сокращается до 'll

Примеры:

I will (I'll) finish this project by Friday. (Я закончу этот проект к пятнице.)

You will (you'll) understand it later. (Ты поймешь это позже.)

He will (he'll) call you tomorrow. (Он позвонит тебе завтра.)

Использование shall:

Традиционно shall используется с первым лицом (I, we) в британском английском

В вопросах shall может выражать предложение или запрос на указания

В формальном английском shall иногда используется для выражения обязательства или определенности

Примеры:

I shall attend the meeting tomorrow. (Я посещу собрание завтра.) — формальный британский английский

We shall overcome these difficulties. (Мы преодолеем эти трудности.) — выражает определенность

Важно отметить, что в американском английском shall практически вытеснен формой will, и даже в британском английском использование shall становится менее распространенным, особенно в повседневной речи. 🇬🇧 vs 🇺🇸

Полные и сокращенные формы в Future Simple:

Лицо Полная форма Сокращенная форма I I will / I shall I'll You You will You'll He He will He'll She She will She'll It It will It'll We We will / We shall We'll They They will They'll

Отрицательные конструкции в Future Simple

Построение отрицательных предложений в Future Simple следует четкой логике. Для формирования отрицания необходимо добавить частицу not после вспомогательного глагола will/shall. Эта конструкция позволяет выразить, что действие не произойдет в будущем.

Формула отрицательных предложений:

Подлежащее + will/shall + not + инфинитив без to

В разговорной речи и неформальном письме чаще используются сокращенные формы:

will not = won't

shall not = shan't (редко используется в современном английском)

Примеры отрицательных предложений:

I will not (won't) attend the party tomorrow. (Я не пойду на вечеринку завтра.)

She will not (won't) finish her thesis this year. (Она не закончит свою диссертацию в этом году.)

They will not (won't) agree to our terms. (Они не согласятся на наши условия.)

We shall not (shan't) surrender. (Мы не сдадимся.) — формальный или исторический контекст

Важно отметить, что отрицательная форма won't — это неправильное сокращение, которое не следует логике других сокращений в английском языке. Это историческая аномалия, которую просто нужно запомнить. 📝

При использовании отрицаний с Future Simple могут возникать нюансы значения:

Отказ от действия : I won't help him after what he did. (Я не буду помогать ему после того, что он сделал.)

: I won't help him after what he did. (Я не буду помогать ему после того, что он сделал.) Предсказание : It won't rain tomorrow. (Завтра не будет дождя.)

: It won't rain tomorrow. (Завтра не будет дождя.) Невозможность: The train won't arrive before midnight. (Поезд не прибудет до полуночи.)

Антон Мельников, переводчик-синхронист На международной конференции я столкнулся с ситуацией, которая наглядно демонстрирует важность правильных отрицательных конструкций в Future Simple. Российский бизнесмен, обладающий хорошим, но не идеальным английским, вел переговоры с американскими партнерами. Когда речь зашла о сроках поставок, он хотел сказать "Мы не задержим отгрузку", но сказал: "We not will delay the shipment" вместо правильного "We won't delay the shipment". Американцы вежливо улыбнулись, но я заметил их замешательство. Во время перерыва я деликатно объяснил бизнесмену правильную конструкцию: "подлежащее + won't + инфинитив". На второй половине переговоров его речь стала увереннее, а партнеры заметно расслабились, поскольку теперь четко понимали его намерения относительно будущих действий. Этот случай показал мне, что даже небольшая ошибка в построении отрицания может создать коммуникативный барьер в важных деловых ситуациях.

Вопросительные предложения будущего времени

Построение вопросительных предложений в Future Simple требует инверсии — перестановки подлежащего и вспомогательного глагола. Этот принцип является фундаментальным для формирования вопросов во многих временах английского языка.

Общие вопросы (требующие ответа Yes/No):

Will/Shall + подлежащее + инфинитив без to + ?

Will you join us for dinner tonight? (Ты присоединишься к нам на ужин сегодня вечером?)

Will she arrive on time? (Она прибудет вовремя?)

Shall we start the meeting now? (Начнем собрание сейчас?)

Специальные вопросы (начинающиеся с вопросительных слов):

Вопросительное слово + will/shall + подлежащее + инфинитив без to + ?

Where will they go for their honeymoon? (Куда они поедут в свадебное путешествие?)

What will happen next? (Что произойдет дальше?)

When will the results be announced? (Когда объявят результаты?)

How will we solve this problem? (Как мы решим эту проблему?)

Why will he not attend the ceremony? (Почему он не будет присутствовать на церемонии?)

Вопросы к подлежащему:

Who/What + will + инфинитив без to + ?

Who will represent our company at the conference? (Кто будет представлять нашу компанию на конференции?)

What will happen if we miss the deadline? (Что произойдет, если мы не уложимся в срок?)

Разделительные вопросы:

Утверждение + , + will/won't + подлежащее + ?

You will help me, won't you? (Ты поможешь мне, не так ли?)

They won't come to the party, will they? (Они не придут на вечеринку, не так ли?)

Важно отметить, что shall в вопросах часто имеет дополнительный оттенок значения предложения или запроса на указания, особенно в первом лице:

Shall I open the window? (Мне открыть окно?)

Shall we dance? (Потанцуем?)

В таких вопросах shall выражает не просто будущее время, а запрос о желании, намерении или разрешении. Это один из немногих случаев, когда shall активно используется даже в современном английском. 🕺

Практика Future Simple через живые ситуации общения

Теоретическое знание правил построения предложений в Future Simple — лишь половина успеха. Истинное мастерство приходит через практическое применение в реальных коммуникативных ситуациях. Рассмотрим несколько контекстов, где Future Simple используется наиболее естественно.

1. Планирование мероприятий и встреч

I'll book a table for 8 p.m. (Я забронирую столик на 8 вечера.)

Will you attend John's wedding next month? (Ты посетишь свадьбу Джона в следующем месяце?)

We won't have enough time to visit all the museums. (У нас не будет достаточно времени, чтобы посетить все музеи.)

2. Прогнозы и предсказания

According to the forecast, it will snow tomorrow. (Согласно прогнозу, завтра пойдет снег.)

I think our team will win the championship. (Я думаю, наша команда выиграет чемпионат.)

The economy won't recover quickly after this crisis. (Экономика не восстановится быстро после этого кризиса.)

3. Спонтанные решения

The phone is ringing. I'll answer it. (Телефон звонит. Я отвечу.)

You look tired. I'll make some coffee for you. (Ты выглядишь уставшим. Я приготовлю тебе кофе.)

It's getting cold. Will you close the window? (Становится холодно. Закроешь окно?)

4. Обещания и обязательства

I promise I'll be more punctual in the future. (Я обещаю, что буду более пунктуальным в будущем.)

She'll never reveal your secret. (Она никогда не раскроет твой секрет.)

Will you stand by me whatever happens? (Ты будешь поддерживать меня, что бы ни случилось?)

Практические упражнения для закрепления:

Завершение диалогов: Дополните следующие диалоги, используя Future Simple:

A: I'm feeling a bit hungry. — B: Don't worry, I ___ (make) you a sandwich.

(make) you a sandwich. A: Do you think it will rain tomorrow? — B: No, I think it ___ (be) sunny all day.

Трансформация предложений: Преобразуйте утверждения в вопросы и отрицания:

She will graduate next year. → ___ ? → ___ .

? → . They will move to London. → ___ ? → ___.

Ситуативные реакции: Как вы отреагируете в следующих ситуациях, используя Future Simple:

Друг спрашивает, поможете ли вы ему с переездом в субботу.

Вас просят предсказать результат важного футбольного матча.

Коллега интересуется, когда будет готов ваш отчет.

Регулярная практика в таких упражнениях и реальных коммуникативных ситуациях поможет автоматизировать использование Future Simple и сделать вашу речь на английском более естественной и уверенной. 🗣️