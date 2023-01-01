Создание таблиц на английском: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Специалисты, работающие с данными и таблицами в международных компаниях

Люди, желающие улучшить свои навыки работы с англоязычными интерфейсами программ

Профессионалы, нуждающиеся в быстром освоении терминологии и команд для создания таблиц на английском языке Когда дедлайн горит, а от вас ждут презентацию с безупречно оформленными таблицами на английском языке, паника может накрыть даже опытного специалиста. Незнакомые термины, иностранный интерфейс и страх допустить ошибку превращают простую задачу в настоящий квест. Не беспокойтесь — я провёл сотни часов, создавая документацию для международных компаний, и знаю, как превратить этот процесс в понятную последовательность действий. 📊 Эта инструкция поможет вам уверенно создавать профессиональные таблицы на английском языке, даже если ваш уровень языка далек от совершенства.

Основные термины и команды для создания таблиц по-английски

Прежде чем погрузиться в технические детали создания таблиц, необходимо освоить базовую терминологию. Это фундамент, без которого невозможно эффективно работать с англоязычным интерфейсом программ.

Анна Петрова, технический переводчик Однажды мне поручили срочно подготовить финансовый отчёт для американских инвесторов. Я отлично знала, как создавать таблицы в русском интерфейсе, но растерялась, когда открыла английскую версию Excel. Термины вроде "merge cells" вместо привычного "объединить ячейки" вызывали замешательство. Тогда я составила свой словарик основных команд, который теперь всегда под рукой. Это сэкономило мне часы работы и избавило от необходимости постоянно переключаться между языками интерфейса.

Вот основные термины, которые вам понадобятся при создании таблиц на английском языке:

Русский термин Английский эквивалент Где найти в меню (MS Office) Таблица Table Insert → Table Ячейка Cell – Строка Row Table Tools → Layout Столбец Column Table Tools → Layout Объединить ячейки Merge cells Table Tools → Layout → Merge Разделить ячейки Split cells Table Tools → Layout → Split Границы Borders Table Tools → Design → Borders Заголовок Header Table Tools → Design

Основные команды для работы с таблицами в англоязычном интерфейсе:

Insert table — вставить таблицу

— вставить таблицу Delete table — удалить таблицу

— удалить таблицу Insert row above/below — вставить строку выше/ниже

— вставить строку выше/ниже Insert column to the left/right — вставить столбец слева/справа

— вставить столбец слева/справа Delete row/column — удалить строку/столбец

— удалить строку/столбец Distribute rows/columns — выровнять высоту строк/ширину столбцов

— выровнять высоту строк/ширину столбцов Sort — сортировать данные

— сортировать данные Filter — фильтровать данные

При работе с текстовыми редакторами и электронными таблицами на английском языке, помните о логической структуре меню. Большинство команд для таблиц находятся в разделах Insert (Вставка), Table Tools (Инструменты таблицы) или Home (Главная) с подразделами Layout (Макет) и Design (Дизайн).

Создание и форматирование таблиц в Excel на английском

Excel — пожалуй, самый распространённый инструмент для работы с таблицами. Знание его англоязычного интерфейса открывает широкие профессиональные возможности. 📈

Пошаговая инструкция по созданию таблицы в Excel на английском:

Select data range (Выделите диапазон данных) — выделите ячейки, которые должны стать таблицей Go to Insert tab (Перейдите на вкладку "Вставка") — найдите верхнее меню Click on Table button (Нажмите кнопку "Таблица") — обычно она находится в группе "Tables" Check "My table has headers" (Отметьте "Моя таблица имеет заголовки") — если первая строка содержит заголовки Click OK (Нажмите OK) — чтобы создать таблицу

После создания таблицы вы можете приступить к её форматированию:

Table Style Options (Параметры стиля таблицы) — позволяет настроить отображение заголовков, строки итогов, чередующихся строк и столбцов

(Параметры стиля таблицы) — позволяет настроить отображение заголовков, строки итогов, чередующихся строк и столбцов Table Styles (Стили таблиц) — содержит готовые шаблоны оформления

(Стили таблиц) — содержит готовые шаблоны оформления Format (Формат) — находится на вкладке Home и позволяет настраивать шрифты, границы, заливку

Для изменения структуры таблицы используйте команды:

Resize Table (Изменить размер таблицы) — на вкладке Table Tools → Design

(Изменить размер таблицы) — на вкладке Table Tools → Design Add/Remove Rows or Columns (Добавить/удалить строки или столбцы) — в контекстном меню правой кнопки мыши

(Добавить/удалить строки или столбцы) — в контекстном меню правой кнопки мыши Convert to Range (Преобразовать в диапазон) — если хотите вернуться к обычным ячейкам

Сергей Иванов, бизнес-аналитик Работая над международным проектом, я столкнулся с необходимостью ежедневно обновлять сводные таблицы для команды из пяти стран. Проблема была в том, что многие коллеги не понимали, как интерпретировать русские обозначения в моих файлах. Переход на английский формат таблиц изначально казался сложным, но стал решающим фактором успеха. Особенно полезной оказалась функция Table Name (Имя таблицы) — я давал информативные английские названия каждой таблице, что позволяло коллегам легко ориентироваться в документе и использовать эти названия в формулах. Например, таблица "SalesQ1" была понятна всем без дополнительных пояснений, в отличие от кириллических обозначений.

Пошаговая инструкция по работе с таблицами в MS Word

Создание профессиональных таблиц в Word на английском языке имеет свои особенности. Следуя этим шагам, вы сможете быстро и эффективно оформить документ с таблицами любой сложности. 📝

Создание базовой таблицы в MS Word (английский интерфейс):

Click Insert tab (Кликните вкладку "Вставка") в верхнем меню Click Table (Нажмите "Таблица") — появится выпадающее меню Choose table size (Выберите размер таблицы) — наведя курсор на сетку, или Select Insert Table (Выберите "Вставить таблицу") — для точного указания количества строк и столбцов Enter number of columns and rows (Введите количество столбцов и строк) Click OK (Нажмите OK)

После создания таблицы появляются два дополнительных контекстных меню:

Table Design (Дизайн таблицы) — для настройки внешнего вида

(Дизайн таблицы) — для настройки внешнего вида Table Layout (Макет таблицы) — для структурных изменений

Основные операции форматирования в Word:

Select the table (Выделите таблицу) — щелкните по значку ☐, который появляется при наведении на таблицу Go to Table Design (Перейдите в "Дизайн таблицы") Choose a style (Выберите стиль) из галереи готовых стилей Adjust borders and shading (Настройте границы и заливку) с помощью соответствующих инструментов Set header row (Настройте строку заголовка) — активируйте опцию "Header Row" для выделения первой строки

Для структурных изменений таблицы используйте вкладку Layout:

Insert Above/Below (Вставить выше/ниже) — добавление новых строк

(Вставить выше/ниже) — добавление новых строк Insert Left/Right (Вставить слева/справа) — добавление новых столбцов

(Вставить слева/справа) — добавление новых столбцов Delete (Удалить) → Delete Cells/Rows/Columns/Table — удаление элементов

(Удалить) → — удаление элементов Merge Cells (Объединить ячейки) — для создания ячеек, охватывающих несколько строк/столбцов

(Объединить ячейки) — для создания ячеек, охватывающих несколько строк/столбцов Split Cells (Разделить ячейки) — для разделения объединённых ячеек

(Разделить ячейки) — для разделения объединённых ячеек Cell Size (Размер ячейки) — точная настройка высоты и ширины

Дополнительные полезные функции для работы с таблицами в Word:

Text Direction (Направление текста) — изменение ориентации текста внутри ячейки

(Направление текста) — изменение ориентации текста внутри ячейки Cell Margins (Поля ячейки) — настройка отступов текста от границ ячейки

(Поля ячейки) — настройка отступов текста от границ ячейки AutoFit (Автоподбор) — автоматическое изменение размера таблицы по содержимому или ширине страницы

(Автоподбор) — автоматическое изменение размера таблицы по содержимому или ширине страницы Repeat Header Rows (Повторять строки заголовка) — дублирование заголовка на каждой странице при разрыве таблицы

Оформление заголовков и данных таблиц на английском языке

Правильное оформление заголовков и содержимого таблиц на английском языке — это не только вопрос эстетики, но и профессиональный стандарт, который моментально выдает уровень вашей квалификации. 🎯

Правила оформления заголовков таблиц на английском языке:

Use Title Case — каждое значимое слово в заголовке начинается с прописной буквы: "Annual Sales Report", а не "Annual sales report" Keep it concise — заголовки должны быть информативными, но краткими Be consistent — придерживайтесь единого стиля для всех заголовков в документе Avoid abbreviations — используйте сокращения только если они общепринятые и понятные для вашей аудитории Use nouns or noun phrases — заголовки обычно представляют собой существительные или именные словосочетания

Некорректно Корректно Объяснение the total income for 2023 Total Income (2023) Title Case, более компактно Nums. of empl. Number of Employees Без сокращений When we got the money Payment Date Существительное вместо предложения Q1 results of sales department Q1 Sales Results Более компактно Information about clients Client Information Инверсия для компактности

Рекомендации по оформлению данных в таблицах:

Number formatting — используйте точку для десятичных дробей (15.75, а не 15,75)

— используйте точку для десятичных дробей (15.75, а не 15,75) Date formatting — предпочтительные форматы: MM/DD/YYYY (US) или DD/MM/YYYY (UK)

— предпочтительные форматы: MM/DD/YYYY (US) или DD/MM/YYYY (UK) Currency — указывайте символ валюты перед числом ($100, €50)

— указывайте символ валюты перед числом ($100, €50) Units of measurement — указывайте единицы измерения в заголовках, а не в каждой ячейке

— указывайте единицы измерения в заголовках, а не в каждой ячейке Alignment — числа выравнивайте по правому краю, текст — по левому, заголовки — по центру

— числа выравнивайте по правому краю, текст — по левому, заголовки — по центру Consistency — используйте одинаковое количество десятичных знаков во всей таблице

При создании двуязычных таблиц придерживайтесь следующих правил:

Размещайте английский текст перед русским или сверху

Используйте разные стили (например, курсив для одного из языков)

При ограниченном пространстве разделяйте языки с помощью слэша: "Revenue / Выручка"

Сохраняйте параллельную структуру для обоих языков

Для профессионального оформления названий таблиц в научных и деловых документах:

Используйте нумерацию: "Table 1: Quarterly Revenue Comparison"

Размещайте название над таблицей

При необходимости добавляйте примечания под таблицей, начиная с "Note:" или "Source:"

Для объемных данных используйте сноски с обозначениями , *, ***

Продвинутые функции и формулы для таблиц в англоязычном ПО

Овладение продвинутыми функциями таблиц на английском языке выводит вашу работу на новый профессиональный уровень. Эти навыки особенно ценны при работе с международными проектами и отчетами. ⚙️

Ключевые формулы и функции Excel на английском языке:

SUMIFS (СУММЕСЛИМН) — =SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

(СУММЕСЛИМН) — VLOOKUP (ВПР) — =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

(ВПР) — INDEX/MATCH (ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ) — =INDEX(array, MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type]))

(ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ) — COUNTIF (СЧЁТЕСЛИ) — =COUNTIF(range, criteria)

(СЧЁТЕСЛИ) — IF (ЕСЛИ) — =IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)

(ЕСЛИ) — CONCATENATE или оператор "&" (СЦЕПИТЬ) — =CONCATENATE(text1, [text2], ...) или =text1&text2

Продвинутые инструменты для анализа данных:

PivotTable (Сводная таблица) — мощный инструмент для анализа больших массивов данных Создание: Insert → PivotTable

Настройка: перетащите поля в области Row Labels, Column Labels, Values и Filters Data Validation (Проверка данных) — контроль ввода данных Путь: Data → Data Tools → Data Validation

Типы проверки: List, Whole Number, Decimal, Date, Time, Text length, Custom Conditional Formatting (Условное форматирование) — визуальное выделение данных Путь: Home → Styles → Conditional Formatting

Популярные типы: Highlight Cells Rules, Top/Bottom Rules, Data Bars, Color Scales, Icon Sets Table Filter and Sort (Фильтр и сортировка таблиц) — быстрая организация данных Автоматически доступны после преобразования диапазона в таблицу

Сортировка: нажмите на стрелку в заголовке → Sort A to Z/Sort Z to A

Специализированные функции для работы с англоязычными данными:

PROPER (ПРОПНАЧ) — преобразует текст так, что первая буква каждого слова становится прописной: =PROPER("john smith") → "John Smith"

(ПРОПНАЧ) — преобразует текст так, что первая буква каждого слова становится прописной: TEXT (ТЕКСТ) — форматирует числа как текст с указанным форматом: =TEXT(A2,"dd-mmm-yyyy") → "15-Jan-2023"

(ТЕКСТ) — форматирует числа как текст с указанным форматом: DATEDIF — рассчитывает разницу между датами в выбранных единицах: =DATEDIF(A1,B1,"y") → количество полных лет

— рассчитывает разницу между датами в выбранных единицах: LEFT/MID/RIGHT (ЛЕВСИМВ/ПСТР/ПРАВСИМВ) — извлечение подстроки: =LEFT(A1,5) → первые 5 символов

Автоматизация работы с таблицами:

Table Templates (Шаблоны таблиц) — создание собственных шаблонов для повторного использования Создайте и отформатируйте таблицу

File → Save As → Excel Template (.xltx) Structured References (Структурированные ссылки) — использование имен столбцов таблицы в формулах Вместо =SUM(B2:B10) используйте =SUM(Table1[Sales])

используйте Автоматически обновляются при изменении размеров таблицы Smart Tables in Word (Умные таблицы в Word) — таблицы с расширенными возможностями Select table → Table Design → Check "Header Row" and "Total Row"

Позволяет использовать функции SUM, AVERAGE, COUNT и др. в строке итогов