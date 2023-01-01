5 правил построения отрицательных предложений в английском языке

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на начальном или среднем уровне

Преподаватели английского языка, ищущие материалы для уроков

Все, кто хочет улучшить навыки общения на английском языке и избежать распространённых ошибок Отрицательные предложения в английском языке — один из базовых навыков, без которого невозможно полноценное общение. Представьте: вы приехали в Лондон и не можете сказать продавцу "Я не хочу этот сувенир" или объяснить таксисту "Это не тот адрес". 😱 Несмотря на кажущуюся простоту, отрицания в английском имеют свои подводные камни. Многие изучающие путают порядок слов, забывают вспомогательные глаголы или используют двойное отрицание. Эта статья раскроет 5 четких правил, которые помогут вам безошибочно формулировать отрицательные конструкции и уверенно использовать их в речи.

Отрицание в английском языке: базовые принципы

Отрицание в английском языке существенно отличается от русского. В русском мы просто добавляем частицу "не" перед глаголом: "Я не хожу в школу". В английском такой способ не работает — система построения отрицаний более структурирована и требует использования специальных вспомогательных глаголов.

Основные принципы построения отрицательных предложений в английском:

Отрицательная частица not (n't) почти всегда следует за вспомогательным глаголом

В отличие от русского языка, в английском не используется двойное отрицание

Разные типы глаголов (be, модальные, обычные) требуют разных подходов к формированию отрицаний

Отрицание может относиться к предложению целиком или к отдельному слову

Важно помнить, что эти принципы действуют во всех временах английского языка, однако вспомогательные глаголы будут меняться в зависимости от времени.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Когда я только начинала учить английский, меня постоянно сбивало с толку отрицание. Я переводила мысленно с русского и говорила: "I not want this" вместо правильного "I don't want this". Однажды в Англии я пыталась объяснить продавцу, что не хочу примерять платье. Моя фраза "I not try this dress" вызвала недоумение, а потом смех. Тогда я решила раз и навсегда разобраться с правилами отрицаний в английском. Теперь я учу своих студентов думать сразу на английском, а не переводить с русского — это ключ к правильным конструкциям!

Правило 1: Отрицательные конструкции с глаголом to be

Глагол to be (am, is, are, was, were) — особенный случай в английской грамматике. В отрицательных предложениях с этим глаголом не требуются дополнительные вспомогательные глаголы. Частица not добавляется сразу после формы глагола to be. 🔑

Формула отрицаний с to be: Подлежащее + форма to be + not + остальная часть предложения

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Present Simple I am a doctor. I am not (I'm not) a doctor. Present Simple She is happy. She is not (isn't) happy. Present Simple They are ready. They are not (aren't) ready. Past Simple He was late. He was not (wasn't) late. Past Simple We were tired. We were not (weren't) tired.

В разговорной речи чаще используются сокращенные формы: isn't, aren't, wasn't, weren't. Однако в формальной письменной речи предпочтительнее полные формы: is not, are not, was not, were not.

Обратите внимание на особенности отрицания с глаголом to be:

В вопросительно-отрицательных конструкциях глагол to be ставится перед подлежащим: "Isn't she beautiful?" (Разве она не красива?)

В кратких ответах используется соответствующая форма to be с отрицанием: "Are you a teacher?" — "No, I am not."

В будущем времени используется конструкция will not be (won't be): "They will not be at home tomorrow."

Запомните: с глаголом to be никогда не используются don't/doesn't/didn't! Это распространенная ошибка начинающих изучать язык.

Правило 2: Использование don't, doesn't, didn't

Для большинства обычных глаголов (не to be и не модальных) в отрицательных предложениях используются вспомогательные глаголы do/does/did с частицей not. Эти конструкции применяются в Present Simple и Past Simple временах. 🔄

Формула построения отрицания:

Present Simple: Подлежащее + don't/doesn't + основной глагол + остальная часть предложения

Past Simple: Подлежащее + didn't + основной глагол + остальная часть предложения

Ключевые моменты использования don't/doesn't/didn't:

Don't используется с I, you, we, they в Present Simple

Doesn't используется с he, she, it в Present Simple

Didn't используется со всеми лицами в Past Simple

После don't/doesn't/didn't глагол всегда используется в базовой форме (без окончания -s в 3-м лице единственного числа)

Форма Утвердительное предложение Отрицательное предложение don't I work here. I don't work here. don't We like coffee. We don't like coffee. doesn't She reads books. She doesn't read books. doesn't It works well. It doesn't work well. didn't They played tennis yesterday. They didn't play tennis yesterday.

Обратите внимание на изменение формы глагола в 3-м лице единственного числа. В утвердительном предложении добавляется окончание -s/-es: "She reads books". В отрицательном предложении это окончание исчезает, потому что информацию о лице и числе уже несет вспомогательный глагол doesn't: "She doesn't read books".

Андрей Смирнов, репетитор по английскому языку Мой ученик Максим никак не мог запомнить, когда использовать don't, а когда doesn't. Мы придумали простой трюк: в слове doesn't есть буква S, и она же есть в местоимениях he, she, it (если произносить it как [its]). После этого Максим больше не путался. А для запоминания, что после don't/doesn't/didn't глагол используется без окончаний, я рассказал ему, что в английском, как в футбольной команде, только один игрок может "носить" окончание -s. Если оно уже "надето" на вспомогательный глагол (doesn't), то основной глагол остаётся "без формы". Такие ассоциации творят чудеса — за месяц Максим полностью освоил эту тему!

Правило 3: Отрицания в разных временах английского

Каждое время в английском языке имеет свои особенности при построении отрицаний. Ключевой принцип остаётся неизменным: отрицание формируется путём добавления частицы not после вспомогательного глагола. ⏰

Рассмотрим формирование отрицаний в основных временах:

Present Continuous Вспомогательный глагол: am/is/are Отрицательная форма: am not/is not/are not (I'm not/isn't/aren't) + -ing форма глагола Пример: She is reading a book. → She isn't reading a book.

Present Perfect Вспомогательный глагол: have/has Отрицательная форма: have not/has not (haven't/hasn't) + причастие прошедшего времени (3-я форма глагола) Пример: I have seen this film. → I haven't seen this film.

Past Continuous Вспомогательный глагол: was/were Отрицательная форма: was not/were not (wasn't/weren't) + -ing форма глагола Пример: They were sleeping. → They weren't sleeping.

Future Simple Вспомогательный глагол: will Отрицательная форма: will not (won't) + базовая форма глагола Пример: We will go to the park. → We won't go to the park.

Запомните важное правило: во всех временах после отрицательной конструкции вспомогательного глагола с not используется только определенная форма основного глагола, характерная для данного времени (инфинитив, причастие или герундий).

Особенности отрицаний в некоторых сложных временах:

Present Perfect Continuous: haven't/hasn't + been + -ing форма глагола (She hasn't been working here long.)

Past Perfect: hadn't + причастие прошедшего времени (They hadn't finished the project before the deadline.)

Future Continuous: won't + be + -ing форма глагола (I won't be sleeping at midnight.)

Future Perfect: won't + have + причастие прошедшего времени (We won't have arrived by 6 o'clock.)

Чтобы не запутаться в формах отрицаний, сначала определите время предложения, затем вспомните соответствующий вспомогательный глагол и добавьте к нему not.

Правило 4: Особенности отрицаний с модальными глаголами

Модальные глаголы (can, may, must, should, would, might и др.) образуют отрицания проще, чем обычные глаголы. К ним напрямую присоединяется частица not без использования вспомогательных глаголов do/does/did. 🧩

Формула отрицаний с модальными глаголами: Подлежащее + модальный глагол + not + основной глагол + остальная часть предложения

Примеры отрицательных конструкций с модальными глаголами:

Can → cannot (can't): She can't swim. (Она не умеет плавать.)

May → may not: You may not enter this area. (Вам нельзя входить в эту зону.)

Must → must not (mustn't): You mustn't tell anyone about this. (Ты не должен никому об этом рассказывать.)

Should → should not (shouldn't): He shouldn't eat so much sugar. (Ему не следует есть столько сахара.)

Would → would not (wouldn't): They wouldn't help us even if we asked. (Они бы не помогли нам, даже если бы мы попросили.)

Might → might not: It might not rain tomorrow. (Возможно, завтра не будет дождя.)

Важно понимать, что разные модальные глаголы в отрицательной форме могут передавать различные оттенки значений:

Cannot/Can't — отсутствие способности или возможности: I can't speak Spanish. (Я не могу говорить по-испански.)

— отсутствие способности или возможности: I can't speak Spanish. (Я не могу говорить по-испански.) Must not/Mustn't — строгий запрет: You mustn't touch that button. (Ты не должен трогать эту кнопку.)

— строгий запрет: You mustn't touch that button. (Ты не должен трогать эту кнопку.) Need not/Needn't — отсутствие необходимости: You needn't worry about that. (Тебе не нужно об этом беспокоиться.)

— отсутствие необходимости: You needn't worry about that. (Тебе не нужно об этом беспокоиться.) Should not/Shouldn't — рекомендация не делать что-то: You shouldn't smoke. (Тебе не следует курить.)

Особого внимания заслуживают модальные глаголы, меняющие форму при образовании отрицаний:

Will → will not (won't)

Shall → shall not (shan't) — используется редко

Can (в прошедшем времени) → could not (couldn't)

Запомните, что после модального глагола в отрицательной форме основной глагол всегда используется без to в базовой форме: "He shouldn't go there" (не "to go").

Модальные глаголы также имеют особенности при образовании вопросительно-отрицательных форм — модальный глагол ставится перед подлежащим: "Couldn't you help me?" (Разве ты не мог бы мне помочь?)

Правило 5: Избегаем двойного отрицания

В русском языке двойное отрицание — норма: "Я никогда ничего не видел". В английском языке такая конструкция недопустима! Использование двух отрицаний в одном предложении меняет смысл на утвердительный. 🚫

Основное правило: если в предложении уже есть отрицание (don't, doesn't, didn't, isn't и т.д.), то все неопределенные местоимения и наречия должны быть положительными.

Неправильно (с двойным отрицанием) Правильно I don't know nothing. I don't know anything. She doesn't have no money. She doesn't have any money. They didn't go nowhere. They didn't go anywhere. He isn't never late. He isn't ever late. / He is never late. We haven't seen nobody. We haven't seen anybody.

Запомните соответствия между отрицательными и положительными формами неопределенных местоимений и наречий:

no one/nobody → anyone/anybody

nothing → anything

nowhere → anywhere

never → ever

no → any

При этом в английском языке существует альтернативный способ выражения отрицания: вместо использования not с глаголом можно использовать отрицательное местоимение или наречие:

I don't have any books = I have no books.

She doesn't know anybody here = She knows nobody here.

We didn't go anywhere = We went nowhere here.

Но нельзя использовать оба способа одновременно!

Исключением из правила о двойном отрицании являются конструкции с not...until: "I didn't realize until yesterday" (Я не понимал до вчерашнего дня). Здесь два отрицания не отменяют друг друга, а создают особый смысловой оттенок.