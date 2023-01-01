5 правил построения отрицательных предложений в английском языке#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык на начальном или среднем уровне
- Преподаватели английского языка, ищущие материалы для уроков
Все, кто хочет улучшить навыки общения на английском языке и избежать распространённых ошибок
Отрицательные предложения в английском языке — один из базовых навыков, без которого невозможно полноценное общение. Представьте: вы приехали в Лондон и не можете сказать продавцу "Я не хочу этот сувенир" или объяснить таксисту "Это не тот адрес". 😱 Несмотря на кажущуюся простоту, отрицания в английском имеют свои подводные камни. Многие изучающие путают порядок слов, забывают вспомогательные глаголы или используют двойное отрицание. Эта статья раскроет 5 четких правил, которые помогут вам безошибочно формулировать отрицательные конструкции и уверенно использовать их в речи.
Отрицание в английском языке: базовые принципы
Отрицание в английском языке существенно отличается от русского. В русском мы просто добавляем частицу "не" перед глаголом: "Я не хожу в школу". В английском такой способ не работает — система построения отрицаний более структурирована и требует использования специальных вспомогательных глаголов.
Основные принципы построения отрицательных предложений в английском:
- Отрицательная частица not (n't) почти всегда следует за вспомогательным глаголом
- В отличие от русского языка, в английском не используется двойное отрицание
- Разные типы глаголов (be, модальные, обычные) требуют разных подходов к формированию отрицаний
- Отрицание может относиться к предложению целиком или к отдельному слову
Важно помнить, что эти принципы действуют во всех временах английского языка, однако вспомогательные глаголы будут меняться в зависимости от времени.
Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Когда я только начинала учить английский, меня постоянно сбивало с толку отрицание. Я переводила мысленно с русского и говорила: "I not want this" вместо правильного "I don't want this". Однажды в Англии я пыталась объяснить продавцу, что не хочу примерять платье. Моя фраза "I not try this dress" вызвала недоумение, а потом смех. Тогда я решила раз и навсегда разобраться с правилами отрицаний в английском. Теперь я учу своих студентов думать сразу на английском, а не переводить с русского — это ключ к правильным конструкциям!
Правило 1: Отрицательные конструкции с глаголом to be
Глагол to be (am, is, are, was, were) — особенный случай в английской грамматике. В отрицательных предложениях с этим глаголом не требуются дополнительные вспомогательные глаголы. Частица not добавляется сразу после формы глагола to be. 🔑
Формула отрицаний с to be: Подлежащее + форма to be + not + остальная часть предложения
|Время
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Present Simple
|I am a doctor.
|I am not (I'm not) a doctor.
|Present Simple
|She is happy.
|She is not (isn't) happy.
|Present Simple
|They are ready.
|They are not (aren't) ready.
|Past Simple
|He was late.
|He was not (wasn't) late.
|Past Simple
|We were tired.
|We were not (weren't) tired.
В разговорной речи чаще используются сокращенные формы: isn't, aren't, wasn't, weren't. Однако в формальной письменной речи предпочтительнее полные формы: is not, are not, was not, were not.
Обратите внимание на особенности отрицания с глаголом to be:
- В вопросительно-отрицательных конструкциях глагол to be ставится перед подлежащим: "Isn't she beautiful?" (Разве она не красива?)
- В кратких ответах используется соответствующая форма to be с отрицанием: "Are you a teacher?" — "No, I am not."
- В будущем времени используется конструкция will not be (won't be): "They will not be at home tomorrow."
Запомните: с глаголом to be никогда не используются don't/doesn't/didn't! Это распространенная ошибка начинающих изучать язык.
Правило 2: Использование don't, doesn't, didn't
Для большинства обычных глаголов (не to be и не модальных) в отрицательных предложениях используются вспомогательные глаголы do/does/did с частицей not. Эти конструкции применяются в Present Simple и Past Simple временах. 🔄
Формула построения отрицания:
- Present Simple: Подлежащее + don't/doesn't + основной глагол + остальная часть предложения
- Past Simple: Подлежащее + didn't + основной глагол + остальная часть предложения
Ключевые моменты использования don't/doesn't/didn't:
- Don't используется с I, you, we, they в Present Simple
- Doesn't используется с he, she, it в Present Simple
- Didn't используется со всеми лицами в Past Simple
- После don't/doesn't/didn't глагол всегда используется в базовой форме (без окончания -s в 3-м лице единственного числа)
|Форма
|Утвердительное предложение
|Отрицательное предложение
|don't
|I work here.
|I don't work here.
|don't
|We like coffee.
|We don't like coffee.
|doesn't
|She reads books.
|She doesn't read books.
|doesn't
|It works well.
|It doesn't work well.
|didn't
|They played tennis yesterday.
|They didn't play tennis yesterday.
Обратите внимание на изменение формы глагола в 3-м лице единственного числа. В утвердительном предложении добавляется окончание -s/-es: "She reads books". В отрицательном предложении это окончание исчезает, потому что информацию о лице и числе уже несет вспомогательный глагол doesn't: "She doesn't read books".
Андрей Смирнов, репетитор по английскому языку Мой ученик Максим никак не мог запомнить, когда использовать don't, а когда doesn't. Мы придумали простой трюк: в слове doesn't есть буква S, и она же есть в местоимениях he, she, it (если произносить it как [its]). После этого Максим больше не путался. А для запоминания, что после don't/doesn't/didn't глагол используется без окончаний, я рассказал ему, что в английском, как в футбольной команде, только один игрок может "носить" окончание -s. Если оно уже "надето" на вспомогательный глагол (doesn't), то основной глагол остаётся "без формы". Такие ассоциации творят чудеса — за месяц Максим полностью освоил эту тему!
Правило 3: Отрицания в разных временах английского
Каждое время в английском языке имеет свои особенности при построении отрицаний. Ключевой принцип остаётся неизменным: отрицание формируется путём добавления частицы not после вспомогательного глагола. ⏰
Рассмотрим формирование отрицаний в основных временах:
Present Continuous Вспомогательный глагол: am/is/are Отрицательная форма: am not/is not/are not (I'm not/isn't/aren't) + -ing форма глагола Пример: She is reading a book. → She isn't reading a book.
Present Perfect Вспомогательный глагол: have/has Отрицательная форма: have not/has not (haven't/hasn't) + причастие прошедшего времени (3-я форма глагола) Пример: I have seen this film. → I haven't seen this film.
Past Continuous Вспомогательный глагол: was/were Отрицательная форма: was not/were not (wasn't/weren't) + -ing форма глагола Пример: They were sleeping. → They weren't sleeping.
Future Simple Вспомогательный глагол: will Отрицательная форма: will not (won't) + базовая форма глагола Пример: We will go to the park. → We won't go to the park.
Запомните важное правило: во всех временах после отрицательной конструкции вспомогательного глагола с not используется только определенная форма основного глагола, характерная для данного времени (инфинитив, причастие или герундий).
Особенности отрицаний в некоторых сложных временах:
- Present Perfect Continuous: haven't/hasn't + been + -ing форма глагола (She hasn't been working here long.)
- Past Perfect: hadn't + причастие прошедшего времени (They hadn't finished the project before the deadline.)
- Future Continuous: won't + be + -ing форма глагола (I won't be sleeping at midnight.)
- Future Perfect: won't + have + причастие прошедшего времени (We won't have arrived by 6 o'clock.)
Чтобы не запутаться в формах отрицаний, сначала определите время предложения, затем вспомните соответствующий вспомогательный глагол и добавьте к нему not.
Правило 4: Особенности отрицаний с модальными глаголами
Модальные глаголы (can, may, must, should, would, might и др.) образуют отрицания проще, чем обычные глаголы. К ним напрямую присоединяется частица not без использования вспомогательных глаголов do/does/did. 🧩
Формула отрицаний с модальными глаголами: Подлежащее + модальный глагол + not + основной глагол + остальная часть предложения
Примеры отрицательных конструкций с модальными глаголами:
- Can → cannot (can't): She can't swim. (Она не умеет плавать.)
- May → may not: You may not enter this area. (Вам нельзя входить в эту зону.)
- Must → must not (mustn't): You mustn't tell anyone about this. (Ты не должен никому об этом рассказывать.)
- Should → should not (shouldn't): He shouldn't eat so much sugar. (Ему не следует есть столько сахара.)
- Would → would not (wouldn't): They wouldn't help us even if we asked. (Они бы не помогли нам, даже если бы мы попросили.)
- Might → might not: It might not rain tomorrow. (Возможно, завтра не будет дождя.)
Важно понимать, что разные модальные глаголы в отрицательной форме могут передавать различные оттенки значений:
- Cannot/Can't — отсутствие способности или возможности: I can't speak Spanish. (Я не могу говорить по-испански.)
- Must not/Mustn't — строгий запрет: You mustn't touch that button. (Ты не должен трогать эту кнопку.)
- Need not/Needn't — отсутствие необходимости: You needn't worry about that. (Тебе не нужно об этом беспокоиться.)
- Should not/Shouldn't — рекомендация не делать что-то: You shouldn't smoke. (Тебе не следует курить.)
Особого внимания заслуживают модальные глаголы, меняющие форму при образовании отрицаний:
- Will → will not (won't)
- Shall → shall not (shan't) — используется редко
- Can (в прошедшем времени) → could not (couldn't)
Запомните, что после модального глагола в отрицательной форме основной глагол всегда используется без to в базовой форме: "He shouldn't go there" (не "to go").
Модальные глаголы также имеют особенности при образовании вопросительно-отрицательных форм — модальный глагол ставится перед подлежащим: "Couldn't you help me?" (Разве ты не мог бы мне помочь?)
Правило 5: Избегаем двойного отрицания
В русском языке двойное отрицание — норма: "Я никогда ничего не видел". В английском языке такая конструкция недопустима! Использование двух отрицаний в одном предложении меняет смысл на утвердительный. 🚫
Основное правило: если в предложении уже есть отрицание (don't, doesn't, didn't, isn't и т.д.), то все неопределенные местоимения и наречия должны быть положительными.
|Неправильно (с двойным отрицанием)
|Правильно
|I don't know nothing.
|I don't know anything.
|She doesn't have no money.
|She doesn't have any money.
|They didn't go nowhere.
|They didn't go anywhere.
|He isn't never late.
|He isn't ever late. / He is never late.
|We haven't seen nobody.
|We haven't seen anybody.
Запомните соответствия между отрицательными и положительными формами неопределенных местоимений и наречий:
- no one/nobody → anyone/anybody
- nothing → anything
- nowhere → anywhere
- never → ever
- no → any
При этом в английском языке существует альтернативный способ выражения отрицания: вместо использования not с глаголом можно использовать отрицательное местоимение или наречие:
- I don't have any books = I have no books.
- She doesn't know anybody here = She knows nobody here.
- We didn't go anywhere = We went nowhere here.
Но нельзя использовать оба способа одновременно!
Исключением из правила о двойном отрицании являются конструкции с not...until: "I didn't realize until yesterday" (Я не понимал до вчерашнего дня). Здесь два отрицания не отменяют друг друга, а создают особый смысловой оттенок.
Освоив эти пять правил построения отрицательных предложений в английском языке, вы значительно продвинетесь в изучении грамматики. Помните, что отрицательные конструкции — это не просто технический аспект языка, а мощный инструмент коммуникации. Умение правильно сформулировать отказ, несогласие или отрицание факта так же важно, как и способность выразить согласие или подтверждение. Практикуйтесь регулярно, обращая внимание на вспомогательные глаголы и формы основных глаголов. Со временем правильные конструкции станут автоматическими, и вы перестанете задумываться над тем, какую форму использовать в том или ином случае.