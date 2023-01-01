Как называется воробей по-английски: 5 основных видов птицы

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык

Орнитологи и любители птиц

Преподаватели английского языка и методисты Представьте: вы гуляете в парке с англоговорящим другом, указываете на маленькую серо-коричневую птичку и... не можете вспомнить, как она называется по-английски. Неловкая пауза. Такие моменты знакомы каждому изучающему язык. Словарный запас, связанный с природой, особенно с птицами, открывает новые горизонты в языковой практике и расширяет возможности для содержательных разговоров. Воробьи — одни из самых распространенных птиц в мире, встречающиеся практически повсеместно, и знание их правильных названий на английском поможет вам чувствовать себя увереннее при общении на темы, связанные с природой и окружающим миром. 🐦

Воробей на английском: "sparrow" и его виды

В английском языке воробей переводится как "sparrow" [ˈspær.oʊ]. Это небольшая птица семейства воробьиных (Passeridae), которая обитает на всех континентах, кроме Антарктиды. Название имеет древнегерманские корни и связано со словами, обозначающими "порхание" или "трепетание".

В английском существует несколько видов воробьев, каждый со своим уникальным названием:

House Sparrow (Домовый воробей) — наиболее распространенный вид, часто встречающийся в городах

(Полевой воробей) — обитает преимущественно в сельской местности Tree Sparrow (Полевой воробей) — обитает преимущественно в сельской местности

(Певчий воробей) — известен своими мелодичными трелями Song Sparrow (Певчий воробей) — известен своими мелодичными трелями

(Белогорлый воробей) — отличается характерным белым пятном на горле White-throated Sparrow (Белогорлый воробей) — отличается характерным белым пятном на горле

(Лисий воробей) — имеет рыжеватый оттенок оперения Fox Sparrow (Лисий воробей) — имеет рыжеватый оттенок оперения

Интересно, что выражение "a little sparrow" (маленький воробушек) часто используется как ласковое обращение к детям или хрупким женщинам. А фраза "sparrow's tears" (воробьиные слёзы) означает что-то очень незначительное или малое количество. 🪶

Русское название Английское название Латинское название Основная среда обитания Домовый воробей House Sparrow Passer domesticus Городская среда, рядом с человеческим жильем Полевой воробей Tree Sparrow Passer montanus Сельская местность, поля, опушки леса Певчий воробей Song Sparrow Melospiza melodia Заросли кустарников, влажные луга Саванный воробей Savannah Sparrow Passerculus sandwichensis Открытые луга, поля, болотистые местности

Анна Петрова, преподаватель английского языка

Несколько лет назад я проводила занятие на тему "Животный мир" с группой подростков. Один из учеников, Миша, увлекался орнитологией и постоянно делился интересными фактами о птицах. Когда мы дошли до воробьев, он гордо заявил, что знает, как это будет по-английски: "sparrow". Но затем Миша рассказал историю о том, как во время поездки в Лондон он пытался рассказать своему английскому другу о птицах в парке. Он использовал слово "sparrow", но его собеседник выглядел озадаченным, когда Миша указал на птицу, которая на самом деле оказалась зябликом (finch).

Этот случай стал для меня отличным примером того, как важно не просто знать перевод слова, но и уметь правильно идентифицировать птиц. С тех пор на своих уроках я всегда использую визуальные материалы и звуковые записи, чтобы мои ученики могли не только назвать птицу по-английски, но и безошибочно узнать ее в природе.

Как правильно описать воробья на английском

При описании воробья на английском языке важно учитывать его внешний вид, поведение и среду обитания. Вот структурированный подход к описанию этой птицы:

Физические характеристики (Physical characteristics): "A small bird with a stout body" (Маленькая птица с плотным телосложением)

"Brown and gray plumage with black markings" (Коричнево-серое оперение с черными отметинами)

"Short, strong beak adapted for eating seeds" (Короткий, крепкий клюв, приспособленный для поедания семян)

"Round head and a short tail" (Круглая голова и короткий хвост) Поведение (Behavior): "They often hop rather than walk" (Они часто передвигаются прыжками, а не шагами)

"Sparrows are social birds that live in flocks" (Воробьи — социальные птицы, живущие стаями)

"They make a chirping sound" (Они издают чирикающие звуки)

"Sparrows are known for their dust bathing" (Воробьи известны своими песчаными ваннами) Среда обитания (Habitat): "They are highly adaptable to urban environments" (Они хорошо приспосабливаются к городской среде)

"House sparrows typically nest in buildings" (Домовые воробьи обычно гнездятся в зданиях)

"They can be found in almost every corner of the world" (Их можно встретить почти в любом уголке мира)

Полезные прилагательные для описания воробья:

Nimble (ловкий, проворный): "The nimble sparrow quickly darted away." (Проворный воробей быстро упорхнул.)

(общительный, стайный): "Sparrows are gregarious birds that enjoy company." (Воробьи — стайные птицы, которые любят общество.) Gregarious (общительный, стайный): "Sparrows are gregarious birds that enjoy company." (Воробьи — стайные птицы, которые любят общество.)

(выносливый, стойкий): "These hardy birds survive even in harsh urban conditions." (Эти выносливые птицы выживают даже в суровых городских условиях.) Hardy (выносливый, стойкий): "These hardy birds survive even in harsh urban conditions." (Эти выносливые птицы выживают даже в суровых городских условиях.)

(вездесущий): "Sparrows are ubiquitous in most cities worldwide." (Воробьи вездесущи в большинстве городов по всему миру.) Ubiquitous (вездесущий): "Sparrows are ubiquitous in most cities worldwide." (Воробьи вездесущи в большинстве городов по всему миру.)

Примеры полных предложений для описания воробья:

"Тhe house sparrow is a small, brown bird with a distinctive black patch on the male's throat. It has adapted remarkably well to human-modified habitats and can be found nesting in the eaves of buildings or in dense shrubbery. These birds are omnivorous, feeding on seeds, insects, and food scraps. Their cheerful chirping is a familiar sound in parks, gardens, and urban areas around the world." 🐦

Названия распространенных птиц в английском языке

Знание названий распространенных птиц значительно обогащает словарный запас и позволяет вести более интересные разговоры о природе и окружающем мире. Вот список наиболее часто встречающихся птиц и их названия на английском языке:

Русское название Английское название Произношение Отличительные черты Голубь Pigeon / Dove [ˈpɪdʒ.ən] / [dʌv] Серое оперение, коренастое телосложение, воркующие звуки Ворона Crow [kroʊ] Черное оперение, крупный размер, характерное карканье Синица Tit / Titmouse [tɪt] / [ˈtɪt.maʊs] Яркое оперение, часто с голубыми/желтыми элементами Скворец Starling [ˈstɑːr.lɪŋ] Темное оперение с металлическим блеском, шумные стаи Дятел Woodpecker [ˈwʊd.pek.ər] Характерное постукивание по деревьям, яркий хохолок Ласточка Swallow [ˈswɑː.loʊ] Быстрый полет, раздвоенный хвост, строит гнезда из глины Соловей Nightingale [ˈnaɪt.ɪŋ.ɡeɪl] Невзрачный внешний вид, потрясающее пение

Городские птицы (Urban birds):

Robin [ˈrɒbɪn] — Малиновка

[ˈblæk.bɜːrd] — Черный дрозд Blackbird [ˈblæk.bɜːrd] — Черный дрозд

[ˈmæɡ.paɪ] — Сорока Magpie [ˈmæɡ.paɪ] — Сорока

[dʒeɪ] — Сойка Jay [dʒeɪ] — Сойка

[swɪft] — Стриж Swift [swɪft] — Стриж

Хищные птицы (Birds of prey):

Eagle [ˈiː.ɡl] — Орел

[hɔːk] — Ястреб Hawk [hɔːk] — Ястреб

[aʊl] — Сова Owl [aʊl] — Сова

[ˈfæl.kən] — Сокол Falcon [ˈfæl.kən] — Сокол

[ˈfæl.kən] — Сокол Kite [kaɪt] — Коршун

Водные птицы (Water birds):

Duck [dʌk] — Утка

[dʌk] — Утка Swan [swɒn] — Лебедь

[swɒn] — Лебедь Goose (мн. ч. Geese) [ɡuːs] ([ɡiːs]) — Гусь (Гуси)

[ɡuːs] ([ɡiːs]) — Гусь (Гуси) Heron [ˈher.ən] — Цапля

[ˈher.ən] — Цапля Seagull [ˈsiː.ɡʌl] — Чайка

Михаил Соколов, орнитолог-любитель

Мое увлечение птицами началось в детстве, но серьезно заниматься бёрдвотчингом я стал уже во взрослом возрасте. Когда я начал путешествовать по миру, возникла необходимость знать названия птиц на английском – особенно для общения с международным сообществом наблюдателей за птицами. Помню случай во время поездки в Шотландию. Мы с группой энтузиастов выехали на утренний бёрдвотчинг в Хайлендс. Увидев небольшую птицу с коричневатым оперением, я радостно воскликнул: "Look, a sparrow!" (Смотрите, воробей!). Мой британский коллега деликатно поправил меня: "Actually, that's a dunnock, or hedge sparrow, but it's not a true sparrow" (Вообще-то, это завирушка, или живущий в зарослях воробей, но это не настоящий воробей). Это был важный урок: я понял, что в английском языке некоторые птицы могут называться "воробьями" (sparrows), хотя на самом деле принадлежат к совершенно другим семействам. Например, Reed Bunting в некоторых регионах называют "Reed Sparrow", хотя это камышовая овсянка, а не воробей. С тех пор я стараюсь не только запоминать общепринятые названия, но и разбираться в точной таксономии птиц.

Особенности произношения названий птиц по-английски

Правильное произношение названий птиц может представлять определенные трудности для русскоговорящих. Вот некоторые особенности, которые следует учитывать:

Буква "r" в названиях птиц: В британском английском "r" произносится мягче, чем в русском языке, и часто почти не слышна в конце слова. В американском английском "r" более отчетливая. Сравните: Sparrow: британский [ˈspær.əʊ] vs. американский [ˈspær.oʊ]

Starling: британский [ˈstɑː.lɪŋ] vs. американский [ˈstɑːr.lɪŋ] Звук [w]: Отсутствует в русском языке, но часто встречается в названиях птиц: Woodpecker [ˈwʊd.pek.ər] — Дятел

Swallow [ˈswɑː.loʊ] — Ласточка Звук [θ]: "Th" в английском языке: Thrush [θrʌʃ] — Дрозд

Northern Wheatear [ˈnɔːðən ˈwiːt.ɪər] — Северная каменка Дифтонги: Сочетания гласных, которые произносятся как один слог: Kite [kaɪt] — Коршун

Nightingale [ˈnaɪt.ɪŋ.ɡeɪl] — Соловей Ударения в многосложных словах: ˈHummingbird — Колибри (ударение на первый слог)

Canˈary — Канарейка (ударение на второй слог)

Сложные случаи произношения:

Wryneck [ˈraɪ.nek] — Вертишейка (немое "w" в начале)

[ˈfez.ənt] — Фазан ("ph" произносится как [f]) Pheasant [ˈfez.ənt] — Фазан ("ph" произносится как [f])

[ˈtɑː.mɪ.ɡən] — Тундряная куропатка (немое "p" в начале) Ptarmigan [ˈtɑː.mɪ.ɡən] — Тундряная куропатка (немое "p" в начале)

[ˈtɑː.mɪ.ɡən] — Тундряная куропатка (немое "p" в начале) Lapwing [ˈlæp.wɪŋ] — Чибис (четкое произнесение [w])

[ˈlæp.wɪŋ] — Чибис (четкое произнесение [w]) Eurasian Curlew [jʊəˈreɪʒən ˈkɜː.luː] — Большой кроншнеп (сложные дифтонги)

Практические советы для улучшения произношения 🗣️:

Слушайте аудиозаписи голосов птиц с комментариями на английском языке — это поможет одновременно изучать звуки птиц и правильное произношение их названий. Используйте специализированные приложения для бёрдвотчинга, такие как Merlin Bird ID или eBird, которые часто включают аудиопроизношение названий птиц. Практикуйте произношение сложных названий птиц, записывая себя и сравнивая с эталонным произношением. Обращайте внимание на региональные различия в названиях птиц (британский vs. американский английский).

Полезные фразы для обсуждения птиц на английском

Для обсуждения темы птиц в разговоре на английском языке полезно знать специальные выражения и фразы. Они помогут вам звучать естественнее и точнее выражать свои мысли. 🦜

Базовые фразы для наблюдения за птицами:

"I spotted a sparrow in the garden" — Я заметил воробья в саду

"Look at that bird perched on the branch" — Посмотри на ту птицу, сидящую на ветке

"The sparrows are building a nest" — Воробьи строят гнездо

"Listen to that beautiful birdsong" — Послушай это прекрасное птичье пение

"I've been birdwatching since morning" — Я наблюдаю за птицами с самого утра

Описание поведения птиц:

"The bird is preening its feathers" — Птица чистит свои перья

"Sparrows are foraging for food" — Воробьи ищут пищу

"That bird is hovering in the air" — Та птица парит в воздухе

"The flock is migrating south for winter" — Стая мигрирует на юг на зиму

"The chicks are fledging" — Птенцы оперяются

Специальные термины для обсуждения птиц:

Plumage [ˈpluːmɪdʒ] — оперение: "The male sparrow has more colorful plumage than the female."

[ˈwɪŋ.spæn] — размах крыльев: "Eagles have an impressive wingspan." Wingspan [ˈwɪŋ.spæn] — размах крыльев: "Eagles have an impressive wingspan."

[klʌtʃ] — кладка яиц: "A typical sparrow clutch contains 4-6 eggs." Clutch [klʌtʃ] — кладка яиц: "A typical sparrow clutch contains 4-6 eggs."

[bruːd] — выводок: "The mother bird is caring for her brood." Brood [bruːd] — выводок: "The mother bird is caring for her brood."

[ruːst] — насест, место ночлега: "Sparrows return to their roost at sunset." Roost [ruːst] — насест, место ночлега: "Sparrows return to their roost at sunset."

Фразы для обсуждения наблюдений за птицами с друзьями:

"Have you seen any interesting birds lately?" — Ты видел какие-нибудь интересные птицы в последнее время?

"I'm keeping a bird journal" — Я веду дневник наблюдений за птицами

"What's your favorite bird species?" — Какой твой любимый вид птиц?

"Do you recognize that bird call?" — Ты узнаешь этот птичий крик?

"I've added a new bird to my life list" — Я добавил новую птицу в свой жизненный список

Идиомы и выражения, связанные с птицами:

"A bird in the hand is worth two in the bush" — Лучше синица в руках, чем журавль в небе

— Рыбак рыбака видит издалека (букв. "Птицы с одинаковыми перьями собираются вместе") "Birds of a feather flock together" — Рыбак рыбака видит издалека (букв. "Птицы с одинаковыми перьями собираются вместе")

— Убить двух зайцев одним выстрелом "To kill two birds with one stone" — Убить двух зайцев одним выстрелом

— Свободный как птица "As free as a bird" — Свободный как птица

— Кто рано встает, тому Бог подает (букв. "Ранняя птица ловит червя") "The early bird catches the worm" — Кто рано встает, тому Бог подает (букв. "Ранняя птица ловит червя")

Для улучшения произношения и пополнения словарного запаса рекомендуется смотреть документальные фильмы о природе с английскими субтитрами. Особенно полезны серии BBC "Planet Earth" и "The Life of Birds", где профессиональные рассказчики используют богатый словарный запас при описании птиц и их поведения.