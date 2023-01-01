5 способов перевода слова конец на английский: различия и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и языковых курсов

Переводчики и люди, работающие с текстами на английском языке Каждый изучающий английский рано или поздно сталкивается с многозначностью перевода простых русских слов. "Конец" — одно из таких коварных слов, которое может кардинально менять смысл в зависимости от контекста. Неправильный выбор эквивалента способен исказить сообщение или даже создать неловкую ситуацию. Следующие 5 вариантов перевода слова "конец" и примеры их применения превратят вас из неуверенного новичка в уверенного пользователя английского языка, способного точно передавать нюансы мысли в любой ситуации. 🔤

Основные варианты перевода слова "конец" на английский

В английском языке существует несколько способов перевести русское слово "конец". Каждый вариант имеет свои оттенки значения и сферы применения. Рассмотрим пять основных эквивалентов, которые охватывают большинство контекстов.

End — наиболее универсальный и часто используемый вариант. Он применяется для обозначения физического конца предмета, завершения процесса или периода времени:

The end of the road — конец дороги

The end of the year — конец года

The end of the story — конец истории

Finish — акцентирует внимание на завершении действия или процесса:

The finish of the race — финиш гонки

I'll call you when I finish work — Я позвоню, когда закончу работу

Conclusion — более формальный вариант, часто используемый в академических и деловых контекстах:

The conclusion of the meeting — завершение встречи

In conclusion, I would like to say... — В заключение я хотел бы сказать...

Ending — обычно относится к завершению рассказа, фильма, книги:

The movie has a happy ending — У фильма счастливый конец

I didn't like the ending of that book — Мне не понравился конец той книги

The end — устойчивое выражение, означающее полное завершение, часто используется в фильмах или книгах:

"The End" appeared on the screen — На экране появилось "Конец"

That's the end of our presentation — На этом наша презентация завершена

Елена Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Однажды ко мне обратилась студентка с просьбой проверить ее перевод небольшого рассказа. Перевод был хорошим, но в одном месте я заметила интересную ошибку. Фраза "В конце дня мы подвели итоги работы" была переведена как "In the finish of the day we summarized our work". Я объяснила, что с временными периодами корректнее использовать "end", а не "finish". Мы исправили на "At the end of the day we summarized our work". Это часто встречающаяся ошибка, которая показывает, насколько важно понимать контекстуальные различия между, казалось бы, синонимичными словами. После этого случая студентка составила для себя таблицу употребления разных вариантов слова "конец", и больше таких ошибок не допускала.

Слово Основной контекст Пример использования End Физический конец, завершение периода The end of the book Finish Завершение действия, процесса The finish line Conclusion Формальное завершение, итог The conclusion of the agreement Ending Финал повествования A surprise ending The End Полное завершение "The End" of a movie

"End" и "finish": ключевые отличия в употреблении

Хотя "end" и "finish" часто переводятся как "конец", между ними существуют тонкие, но важные различия, которые могут повлиять на восприятие вашей речи носителями языка. 📝

End обычно указывает на:

Положение в пространстве: "the end of the street" (конец улицы)

Точку во времени: "the end of May" (конец мая)

Прекращение существования: "the end of an era" (конец эпохи)

Завершение чего-то независимо от нашего участия: "The movie ends at 10 p.m." (Фильм заканчивается в 10 вечера)

Finish акцентирует внимание на:

Завершении действия или задачи: "I need to finish my homework" (Мне нужно закончить домашнее задание)

Достижении конечной точки процесса: "She finished her studies last year" (Она закончила учебу в прошлом году)

Активном участии в завершении: "Let me finish what I started" (Позволь мне закончить то, что я начал)

Полном исчерпании: "We finished all the food" (Мы съели всю еду)

Когда "end" используется как глагол, он может означать как активное завершение процесса, так и естественное прекращение: "The meeting ended early" (Собрание закончилось рано). "Finish" же всегда подразумевает целенаправленное завершение процесса: "I finished reading the book" (Я закончил читать книгу).

В разговорной речи эти слова могут использоваться как взаимозаменяемые, но в формальных контекстах различие становится более значимым.

Контекст End Finish Временной период The end of summer (конец лета) ❌ The finish of summer Физическое расположение The end of the road (конец дороги) ❌ The finish of the road Спортивное событие ❌ The end line The finish line (финишная черта) Выполнение задачи When will this end? (Когда это закончится?) When will you finish? (Когда ты закончишь?) Продукт или результат The end product (конечный продукт) The finished product (готовый продукт)

Conclusion", "ending" и "the end" в разных контекстах

Три других английских эквивалента слова "конец" — "conclusion", "ending" и "the end" — имеют свои особенности употребления и стилистические нюансы. 🔄

Conclusion используется преимущественно в формальных и академических контекстах:

Логический вывод или заключение: "The conclusion of my research" (Заключение моего исследования)

Официальное завершение: "The conclusion of negotiations" (Завершение переговоров)

Раздел документа: "In the conclusion section" (В разделе заключения)

Глагол "conclude" также означает "приходить к заключению" или "завершать":

"We concluded that the experiment was successful" (Мы пришли к выводу, что эксперимент был успешным)

"The event was concluded with a speech" (Мероприятие завершилось речью)

Ending обычно относится к финальной части истории, фильма или другого повествования:

"The book has a dramatic ending" (У книги драматичный конец)

"I didn't expect that ending" (Я не ожидал такого конца)

"Ending" также может использоваться для обозначения процесса завершения:

"The ending of our friendship was painful" (Завершение нашей дружбы было болезненным)

"The slow ending of the old traditions" (Медленное угасание старых традиций)

The End — это устойчивое выражение, которое часто используется как маркер полного завершения:

В конце фильмов: "The End" appeared on screen" (На экране появилось "Конец")

Для обозначения абсолютного финала: "It's the end of an era" (Это конец эпохи)

В драматичных ситуациях: "This is the end, I can't take it anymore" (Это конец, я больше не могу)

Михаил Сорокин, литературный переводчик Работая над переводом американского романа, я столкнулся с интересной дилеммой. Автор использовал три разных слова для "конца" в одном абзаце: "As we approached the conclusion of our journey, I saw the end of the road ahead, knowing that this would be the ending of our adventure." Первоначально я перевел все три слова как "конец", но затем понял, что теряется богатство оригинала. После размышлений я выбрал такой вариант: "Приближаясь к завершению нашего путешествия, я увидел конец дороги впереди, понимая, что это будет финал нашего приключения." Этот случай стал для меня важным напоминанием о том, как разнообразие синонимов в английском языке требует от переводчика особого внимания к нюансам. Теперь, когда я встречаю слово "конец" в русском тексте, я всегда задаю себе вопрос: какой именно "конец" имел в виду автор?

Устойчивые выражения со словом "конец" в английском

Английский язык богат идиоматическими выражениями, включающими слово "конец" в различных его проявлениях. Знание этих выражений значительно обогатит вашу речь и поможет звучать более естественно. 🎯

Выражения с "end":

At the end of the day — в конечном счете, в итоге Example: "At the end of the day, what matters is how hard you tried." (В конечном счете, важно то, как сильно ты старался.)

The light at the end of the tunnel — свет в конце туннеля Example: "After months of hardship, we finally see the light at the end of the tunnel." (После месяцев трудностей мы наконец видим свет в конце туннеля.)

To make ends meet — сводить концы с концами Example: "She works two jobs to make ends meet." (Она работает на двух работах, чтобы сводить концы с концами.)

End up — в конечном итоге оказаться где-то или в каком-то положении Example: "If you continue on this path, you'll end up in trouble." (Если ты продолжишь идти этим путем, то в итоге окажешься в беде.)

To no end — бесконечно, чрезвычайно Example: "Her constant complaints annoyed me to no end." (Её постоянные жалобы чрезвычайно меня раздражали.)

Выражения с "finish":

Finish off — завершить, доделать Example: "Let me finish off this report before we go." (Позволь мне закончить этот отчет, прежде чем мы уйдем.)

Finished product — готовый продукт Example: "The finished product exceeded our expectations." (Готовый продукт превзошел наши ожидания.)

Photo finish — финиш, настолько близкий, что требуется фотография для определения победителя Example: "The race ended in a photo finish." (Гонка завершилась фотофинишем.)

Выражения с "conclusion":

Jump to conclusions — делать поспешные выводы Example: "Don't jump to conclusions until you hear the whole story." (Не делай поспешных выводов, пока не услышишь всю историю.)

Bring something to a conclusion — завершить что-либо Example: "It's time to bring this meeting to a conclusion." (Пора завершить это собрание.)

Foregone conclusion — предрешенный результат Example: "His victory was a foregone conclusion." (Его победа была предрешенным результатом.)

Другие интересные выражения:

Dead end — тупик (как буквальный, так и метафорический) Example: "This investigation has reached a dead end." (Это расследование зашло в тупик.)

Loose ends — нерешенные детали, незаконченные дела Example: "I need to tie up some loose ends before I leave." (Мне нужно уладить некоторые незавершенные дела перед отъездом.)

The end justifies the means — цель оправдывает средства Example: "Some argue that the end justifies the means, but I disagree." (Некоторые утверждают, что цель оправдывает средства, но я не согласен.)

Put an end to something — положить конец чему-то Example: "We need to put an end to this conflict." (Нам нужно положить конец этому конфликту.)

Фразы с "концом" для повседневного общения и письма

Для свободного владения английским языком необходимо знать, как использовать слово "конец" в повседневных ситуациях. Ниже представлены практические фразы, которые помогут вам звучать естественно в разных контекстах общения. ✍️

В разговорной речи:

"We're nearing the end of our vacation." (Мы приближаемся к концу нашего отпуска.)

"The weekend can't come soon enough, I'm at the end of my rope." (Скорей бы выходные, я на пределе сил.)

"I didn't finish my dinner, I was too full." (Я не доел свой ужин, я был слишком сыт.)

"Can you wait until I finish this chapter?" (Можешь подождать, пока я закончу эту главу?)

"In the end, we decided not to go." (В итоге мы решили не идти.)

В деловой коммуникации:

"We expect to conclude negotiations by the end of the month." (Мы рассчитываем завершить переговоры к концу месяца.)

"The project is scheduled to end on Friday." (Проект должен завершиться в пятницу.)

"Please finish the report by tomorrow." (Пожалуйста, закончите отчет к завтрашнему дню.)

"We've reached the conclusion that further investment is necessary." (Мы пришли к заключению, что необходимы дополнительные инвестиции.)

"The contract comes to an end in December." (Действие контракта заканчивается в декабре.)

В письменной речи:

"To conclude my essay, I would like to emphasize..." (Завершая свое эссе, я хотел бы подчеркнуть...)

"The story ends with a surprising twist." (История заканчиваетсяunexpectedным поворотом.)

"We are writing to inform you of the end of our partnership." (Мы пишем, чтобы сообщить вам о завершении нашего партнерства.)

"Please sign at the end of the document." (Пожалуйста, поставьте подпись в конце документа.)

"I hope this information helps you, and I look forward to hearing from you by the end of the week." (Надеюсь, эта информация вам поможет, и жду вашего ответа до конца недели.)

Полезные разговорные фразы с "end" и "finish":

"This is the end of the line for me." (Для меня это конец пути.) — Когда вы достигли предела или больше не можете продолжать.

"There's no end in sight." (Конца не видно.) — Когда ситуация кажется бесконечной.

"I'm finished with you!" (Я с тобой покончил!) — Выражение решительного завершения отношений.

"Are you finished yet?" (Ты уже закончил?) — Распространенный вопрос, особенно когда кто-то занимает общий ресурс.

"Let's finish what we started." (Давай закончим то, что начали.) — Призыв к завершению начатого дела.

Выражения для завершения письма или электронного сообщения:

"In closing, I would like to thank you for your attention." (В завершение я хотел бы поблагодарить вас за внимание.)

"I look forward to concluding our business successfully." (С нетерпением жду успешного завершения нашего дела.)

"We hope to bring this matter to a satisfactory conclusion soon." (Мы надеемся скоро привести это дело к удовлетворительному завершению.)

"By the end of next week, we will have finished the project." (К концу следующей недели мы завершим проект.)

"Please let us know when you finish reviewing our proposal." (Пожалуйста, дайте нам знать, когда вы закончите рассматривать наше предложение.)