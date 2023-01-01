8 способов сказать далеко на английском: точное выражение расстояния

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Путешественники, планирующие поездки в англоязычные страны Слово «далеко» кажется простым, но на английском языке оно может принимать множество оттенков значения в зависимости от контекста! Представьте: вы пытаетесь объяснить таксисту, насколько далеко находится ваш отель, или рассказываете другу, что поездка запланирована на далёкое будущее. В каждом случае нужен свой вариант перевода. Я собрал 8 способов сказать «далеко» на английском, которые помогут вам точно выражать мысли о расстоянии, месте или времени, избегая однообразия и неточностей в речи. 🌍✈️

Базовые способы сказать «далеко» на английском языке

Когда мы говорим о расстоянии на английском языке, первое слово, которое приходит на ум – это "far". Однако английский язык предлагает гораздо больше вариантов для выражения понятия «далеко», и каждый из них имеет свои нюансы употребления. Давайте рассмотрим основные способы.

В повседневной речи англоговорящие чаще всего используют следующие выражения:

Far – базовое слово для обозначения дальнего расстояния. Например: "The station is not far from here" (Станция находится недалеко отсюда).

– базовое слово для обозначения дальнего расстояния. Например: "The station is not far from here" (Станция находится недалеко отсюда). A long way – используется, чтобы подчеркнуть значительное расстояние. Пример: "It's a long way to the nearest hospital" (До ближайшей больницы далеко).

– используется, чтобы подчеркнуть значительное расстояние. Пример: "It's a long way to the nearest hospital" (До ближайшей больницы далеко). Far away – более эмфатический вариант, часто используемый в описаниях. "He lives far away in another country" (Он живёт далеко в другой стране).

– более эмфатический вариант, часто используемый в описаниях. "He lives far away in another country" (Он живёт далеко в другой стране). Distant – обычно описывает что-то удаленное, часто с оттенком формальности. "The distant mountains looked beautiful at sunset" (Далёкие горы выглядели прекрасно на закате).

Важно помнить, что выбор слова зависит не только от контекста, но и от того, хотите ли вы просто констатировать факт или придать высказыванию эмоциональную окраску. 🔍

Мария Петрова, преподаватель английского языка Однажды на уроке со студентом-начинающим мы разбирали диалог из учебника, где герои обсуждали местоположение ресторана. Студент был озадачен, почему в одном предложении использовалось "far", а в другом "a long way". Я объяснила, что "far" — это нейтральное описание расстояния, а "a long way" подчёркивает утомительность пути. Чтобы закрепить разницу, мы придумали ситуацию: студент спрашивает у прохожего дорогу до музея. Если прохожий говорит "It's far", это просто информация. Если же он отвечает "It's a long way", это может означать, что лучше взять такси. После этого простого примера студент не только запомнил разницу, но и начал замечать эти нюансы в реальных разговорах с носителями языка.

Выражение Уровень формальности Типичный контекст Far Нейтральный Повседневная речь, вопросы о расстоянии A long way Разговорный Акцент на длительности пути Far away Нейтральный Описания, рассказы Distant Формальный Литературные тексты, официальная речь

Как правильно использовать "far" в разных контекстах

Слово "far" является наиболее универсальным способом выразить понятие «далеко» в английском языке. Однако его правильное употребление зависит от грамматического контекста и цели высказывания. 📝

В вопросительных предложениях "far" используется следующим образом:

How far is it to...? – Как далеко до...? (Например: "How far is it to the airport?" – Как далеко до аэропорта?)

– Как далеко до...? (Например: "How far is it to the airport?" – Как далеко до аэропорта?) Is it far from here? – Это далеко отсюда?

– Это далеко отсюда? How far away is...? – Насколько далеко находится...?

В утвердительных предложениях "far" может использоваться так:

It's not far from here – Это недалеко отсюда

– Это недалеко отсюда It's too far to walk – Это слишком далеко, чтобы идти пешком

– Это слишком далеко, чтобы идти пешком We live far from the city center – Мы живем далеко от центра города

При сравнении расстояний используются сравнительная и превосходная степени:

Farther/Further (сравнительная степень) – дальше. "His house is farther than mine from the station" (Его дом находится дальше от станции, чем мой)

(сравнительная степень) – дальше. "His house is farther than mine from the station" (Его дом находится дальше от станции, чем мой) Farthest/Furthest (превосходная степень) – самый дальний. "This is the farthest point of our journey" (Это самая дальняя точка нашего путешествия)

Интересно отметить, что в американском английском чаще используется "farther" для физического расстояния, а "further" – для переносного значения. В британском английском эта разница менее выражена, и "further" часто используется в обоих случаях.

Конструкция с "far" Пример Перевод far + from + место The hotel is far from the beach. Отель находится далеко от пляжа. as far as We walked as far as the river. Мы дошли до реки (не дальше). so far So far, everything is going well. До сих пор всё идёт хорошо. by far She is by far the best student. Она, безусловно, лучшая ученица.

Выражение больших расстояний: far away, distant, a long way

Когда речь идёт о значительных расстояниях, английский язык предлагает несколько ярких выражений, которые помогут точно передать масштаб удалённости. Эти варианты не только обогатят вашу речь, но и позволят более точно выразить оттенки значения. 🗺️

Far away – одно из самых распространённых выражений для описания чего-то, что находится на значительном расстоянии. Оно может использоваться как в буквальном, так и в переносном смысле:

"The ship disappeared far away on the horizon" (Корабль исчез далеко на горизонте)

"Those dreams seem so far away now" (Эти мечты кажутся теперь такими далёкими)

Distant имеет более формальный оттенок и часто используется в литературных описаниях или когда нужно подчеркнуть не только физическое, но и эмоциональное расстояние:

"We could see the distant outline of the mountains" (Мы могли видеть далёкие очертания гор)

"He has a distant relationship with his father" (У него отстранённые отношения с отцом)

A long way или a long way off делает акцент на длительности пути или процесса:

"It's a long way from London to Edinburgh" (От Лондона до Эдинбурга долгий путь)

"Complete recovery is still a long way off" (До полного выздоровления ещё далеко)

Для описания очень больших расстояний можно использовать выразительные фразы:

Miles away – за много миль, очень далеко. "The nearest town is miles away from here" (Ближайший город находится за много миль отсюда)

– за много миль, очень далеко. "The nearest town is miles away from here" (Ближайший город находится за много миль отсюда) In the middle of nowhere – в глуши, вдали от цивилизации. "Their cottage is in the middle of nowhere" (Их коттедж находится в глуши)

– в глуши, вдали от цивилизации. "Their cottage is in the middle of nowhere" (Их коттедж находится в глуши) Remote – удалённый, отдалённый. "They live in a remote village in the mountains" (Они живут в отдалённой деревне в горах)

Выбор правильного выражения может зависеть от эмоционального оттенка, который вы хотите придать своему высказыванию. Например, "far away" может вызывать чувство тоски или недосягаемости, в то время как "a long way" часто подразумевает трудность преодоления расстояния.

«Далеко» во временном контексте: английские аналоги

В английском языке понятие «далеко» применяется не только к пространству, но и ко времени. Временная удалённость выражается с помощью особых конструкций, которые помогают точно передать, насколько отдалено событие в прошлом или будущем. ⏰

Для описания далёкого будущего используются следующие выражения:

Far in the future – далеко в будущем. "Space tourism will be common far in the future" (Космический туризм станет обычным делом далеко в будущем)

– далеко в будущем. "Space tourism will be common far in the future" (Космический туризм станет обычным делом далеко в будущем) In the distant future – в отдалённом будущем. "In the distant future, humans might live on other planets" (В отдалённом будущем люди, возможно, будут жить на других планетах)

– в отдалённом будущем. "In the distant future, humans might live on other planets" (В отдалённом будущем люди, возможно, будут жить на других планетах) A long way off – это ещё нескоро произойдёт. "Retirement is still a long way off for me" (Мой выход на пенсию ещё нескоро)

Когда речь идёт о далёком прошлом:

Long ago – давно. "Long ago, before the internet existed..." (Давно, до появления интернета...)

– давно. "Long ago, before the internet existed..." (Давно, до появления интернета...) Far back in time – далеко в прошлом. "These traditions date far back in time" (Эти традиции уходят корнями далеко в прошлое)

– далеко в прошлом. "These traditions date far back in time" (Эти традиции уходят корнями далеко в прошлое) In the distant past – в далёком прошлом. "In the distant past, this area was covered by sea" (В далёком прошлом эта территория была покрыта морем)

Игорь Соколов, переводчик На международной конференции в Лондоне я переводил выступление российского историка. Когда он упомянул о "далёких исторических событиях", я автоматически перевёл это как "far historical events". Среди слушателей был профессор из Оксфорда, который после выступления подошёл ко мне и деликатно заметил, что в академическом контексте лучше использовать "distant historical events". Он объяснил, что "far" больше относится к физическому расстоянию, тогда как "distant" имеет временной оттенок, особенно в исторических дискурсах. Я был благодарен за этот совет, который сразу же применил в дальнейшем переводе. С тех пор я всегда обращаю внимание студентов на эту тонкость при описании исторической хронологии на английском языке — используйте "distant" для временного контекста и "far" для пространственного.

Особенно интересны идиоматические выражения, связывающие время и расстояние:

Far-reaching consequences – далеко идущие последствия. "This decision will have far-reaching consequences" (Это решение будет иметь далеко идущие последствия)

– далеко идущие последствия. "This decision will have far-reaching consequences" (Это решение будет иметь далеко идущие последствия) So far – до сих пор, до настоящего момента. "So far, no one has complained" (До сих пор никто не жаловался)

– до сих пор, до настоящего момента. "So far, no one has complained" (До сих пор никто не жаловался) Far from over – далеко не закончено. "The battle is far from over" (Битва далеко не окончена)

При использовании этих выражений важно учитывать не только буквальное значение, но и контекст, который может придавать им дополнительные оттенки. Например, "a long way off" может иметь как положительную, так и отрицательную коннотацию в зависимости от того, ждете ли вы это событие с нетерпением или, наоборот, надеетесь, что оно наступит как можно позже.

Ситуативные фразы для описания расстояния в путешествиях

Путешествуя по англоязычным странам, вам наверняка придётся спрашивать дорогу или объяснять, куда вам нужно добраться. В таких ситуациях знание разнообразных фраз для описания расстояния становится особенно полезным. 🧳

Когда вы спрашиваете о расстоянии до определенного места, можно использовать такие фразы:

Excuse me, how far is it to the nearest subway station? – Извините, как далеко до ближайшей станции метро?

– Извините, как далеко до ближайшей станции метро? Is the museum within walking distance? – Музей находится в пешей доступности?

– Музей находится в пешей доступности? Could you tell me how long it takes to get to the airport from here? – Не могли бы вы сказать, сколько времени займет добраться до аэропорта отсюда?

Отвечая на вопросы о расстоянии, местные жители часто используют измерения времени вместо дистанции, особенно в Северной Америке:

It's about a 15-minute walk from here – Это примерно в 15 минутах ходьбы отсюда

– Это примерно в 15 минутах ходьбы отсюда The train station is a 10-minute drive away – Железнодорожная станция находится в 10 минутах езды

– Железнодорожная станция находится в 10 минутах езды It's not far, just around the corner – Это недалеко, просто за углом

В разных культурах понимание "далеко" может отличаться. Например, в больших городах расстояние в 30 минут ходьбы может считаться "недалеко", в то время как в небольших городах и то же самое расстояние может восприниматься как "довольно далеко". Поэтому полезно знать более конкретные выражения:

It's quite a trek – До туда далеко идти (подразумевается утомительный путь)

– До туда далеко идти (подразумевается утомительный путь) It's on the outskirts of the city – Это на окраине города

– Это на окраине города It's off the beaten track – Это место находится в стороне от популярных маршрутов

– Это место находится в стороне от популярных маршрутов It's a stone's throw away – Это совсем близко (буквально: "на расстоянии брошенного камня")

Для описания очень больших расстояний в путешествиях подойдут выражения:

It's on the other side of the country – Это на другом конце страны

– Это на другом конце страны It's a world away from here – Это совершенно в другом мире (очень далеко)

– Это совершенно в другом мире (очень далеко) You'll need to take a connecting flight – Вам потребуется сделать пересадку (имплицитно указывает на большое расстояние)

Помните, что в путешествиях важно не только знать правильные выражения, но и понимать контекстуальные особенности их использования. Например, фраза "It's not too far" (Это не слишком далеко) может означать разное расстояние в зависимости от того, говорите ли вы с пешеходом или с водителем, находитесь ли вы в центре города или в сельской местности.