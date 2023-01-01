Полное руководство по заказу еды на английском в ресторане

Для кого эта статья:

Путешественники, планирующие поездки в англоязычные страны

Студенты, изучающие английский язык и желающие улучшить навыки общения в ресторане

Люди, которые хотят уверенно заказывать еду и общаться с официантами на английском языке Представьте: вы сидите в уютном ресторане Лондона или шумном нью-йоркском кафе, открываете меню — и внезапно все ваши знания английского испаряются. Знакомо? 🍽️ Миллионы путешественников и студентов испытывают языковой ступор именно в момент заказа еды. Разница между уверенным "I'd like the salmon, medium-rare, please" и неловким "Fish... this... please" колоссальна. В этой статье я собрала все необходимые фразы и диалоги, которые превратят вас из растерянного туриста в уверенного посетителя любого англоязычного заведения — от фешенебельного ресторана до уличного фуд-трака.

Базовые фразы для заказа ужина на английском языке

Успешное общение в ресторане начинается с овладения основными выражениями. Независимо от того, насколько сложное меню или изысканное заведение, эти фразы станут вашим надежным фундаментом для комфортного ужина в любой англоязычной стране.

Для начала разберем самые важные и универсальные выражения:

"I'd like to order..." — Я хотел(а) бы заказать...

— Я хотел(а) бы заказать... "Could I have..." — Можно мне...

— Можно мне... "I'll take the..." — Я возьму...

— Я возьму... "May I please get..." — Можно мне, пожалуйста...

— Можно мне, пожалуйста... "For my starter/main course/dessert, I'll have..." — На закуску/основное блюдо/десерт я возьму...

Отдельно стоит запомнить фразы для заказа напитков:

"Could I see the drink menu, please?" — Можно посмотреть меню напитков, пожалуйста?

— Можно посмотреть меню напитков, пожалуйста? "I'd like a glass of..." — Я бы хотел(а) бокал...

— Я бы хотел(а) бокал... "Can we get a bottle of..." — Можно нам бутылку...

— Можно нам бутылку... "Still water/sparkling water, please" — Негазированную/газированную воду, пожалуйста.

Базовая фраза Формальный вариант Неформальный вариант Я бы хотел(а) заказать I would like to order I'll go with Можно мне May I please have Can I get На первое/второе For my starter/main course To start/For my main Счет, пожалуйста May I have the bill, please? Check, please!

Важно также знать, как сказать официанту, что вы еще не готовы заказать: "I'm not ready to order yet" или "I need a few more minutes, please". Это избавит вас от неловкой паузы, когда официант стоит над душой, а вы все еще разглядываете меню. 😅

Максим Петров, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Помню свой первый ужин в Эдинбурге — я был убежден, что мой английский достаточно хорош. Я уверенно зашел в традиционный шотландский паб и... растерялся. В меню был haggis (фирменное шотландское блюдо из потрохов), которое я хотел попробовать, но не знал, как его правильно заказать и с чем его едят. После нескольких неуклюжих попыток, я просто показал пальцем в меню. Официант, видя мое замешательство, спас ситуацию, предложив: "Would you like to try our traditional haggis with neeps and tatties?" Именно тогда я понял, что умение правильно заказывать еду — это не просто языковой навык, это возможность глубже погрузиться в местную культуру. На следующий день я составил список базовых ресторанных фраз, который ношу с собой уже много лет и регулярно обновляю. Теперь я обучаю этим выражениям всех своих студентов.

Пошаговый диалог с официантом от входа до оплаты

Взаимодействие с персоналом ресторана имеет свой "сценарий", и знание его последовательности существенно облегчит вам жизнь. Давайте пройдем все этапы ресторанного визита, от момента, когда вы переступаете порог, до оплаты счета. 🚶‍♂️→🍽️→💳

Шаг 1: Прибытие и размещение

Хостес: "Hello, welcome to [название ресторана]. Do you have a reservation?" (Здравствуйте, добро пожаловать в [название ресторана]. У вас есть бронь?)

С бронью: "Yes, I have a reservation under the name [ваша фамилия] for [количество] people at [время]."

Без брони: "No, I don't have a reservation. Do you have a table for [количество] people?"

Хостес: "Please follow me to your table." (Пожалуйста, следуйте за мной к вашему столику.)

Шаг 2: Изучение меню и напитки

Официант: "Hello, my name is [имя]. I'll be your server tonight. Would you like to start with some drinks?" (Здравствуйте, меня зовут [имя]. Я буду вашим официантом сегодня. Хотели бы начать с напитков?)

Вы: "Yes, I'd like [название напитка], please." или "Could we see the wine list, please?"

Официант: "Would you like to hear about our specials today?" (Хотите услышать о наших сегодняшних специальных предложениях?)

Вы: "Yes, please." или "Not yet, we need more time with the menu."

Шаг 3: Размещение заказа

Официант: "Are you ready to order?" (Вы готовы сделать заказ?)

Вы: "Yes, I'd like to start with [закуска]. For the main course, I'll have [основное блюдо]."

Шаг 4: Во время еды

Официант: "How is everything?" (Как всё?)

Вы: "Everything is delicious, thank you." или "Actually, my steak is a bit undercooked. Could you please have it cooked a bit more?"

Шаг 5: Десерт и кофе

Официант: "Would you like to see our dessert menu?" (Хотите посмотреть наше десертное меню?)

Вы: "Yes, please." или "No, thank you. Just the bill, please."

Шаг 6: Оплата

Вы: "Could we have the check, please?" (Можно нам счёт, пожалуйста?)

Официант приносит счет.

Вы: "I'd like to pay by credit card." (Я бы хотел(а) оплатить кредитной картой.) или "Can I pay in cash?" (Могу я оплатить наличными?)

Если хотите оставить чаевые (обязательно в США, опционально в других странах): "Please keep the change." (Сдачу оставьте себе.) или добавьте чаевые при оплате картой.

Помните, что вежливость высоко ценится в любой культуре. Фразы "please" и "thank you" существенно улучшат впечатление о вас и могут даже привести к лучшему обслуживанию. 👍

Как описать свои предпочтения и задать вопросы о меню

Умение четко объяснить свои кулинарные предпочтения и грамотно задать вопросы о блюдах — это навык, который превращает обычный ужин в гастрономическое удовольствие без недоразумений. 🍲

Для начала разберем, как уточнять информацию о блюдах:

"What does this dish contain?" — Что входит в состав этого блюда?

— Что входит в состав этого блюда? "Is this spicy?" — Это острое?

— Это острое? "How is this prepared?" — Как это готовится?

— Как это готовится? "What would you recommend?" — Что бы вы порекомендовали?

— Что бы вы порекомендовали? "What's your signature dish?" — Какое у вас фирменное блюдо?

— Какое у вас фирменное блюдо? "Is this dish suitable for vegetarians/vegans?" — Это блюдо подходит для вегетарианцев/веганов?

Теперь рассмотрим, как объяснить степень прожарки мяса, что особенно важно в американских и британских ресторанах:

"I'd like my steak rare/medium-rare/medium/medium-well/well done."

Rare — слабая прожарка (красное мясо внутри)

— слабая прожарка (красное мясо внутри) Medium-rare — слабо-средняя прожарка (розовое мясо внутри, наиболее распространенный выбор)

— слабо-средняя прожарка (розовое мясо внутри, наиболее распространенный выбор) Medium — средняя прожарка (светло-розовое мясо внутри)

— средняя прожарка (светло-розовое мясо внутри) Medium-well — почти полная прожарка (слегка розовое в центре)

— почти полная прожарка (слегка розовое в центре) Well done — полная прожарка (коричневое мясо по всему срезу)

Анна Соколова, переводчик-синхронист На деловом ужине в Бостоне с американскими коллегами произошла ситуация, которую я до сих пор вспоминаю с улыбкой. Мой коллега из России, свободно говорящий на английском, но не знакомый с тонкостями ресторанного этикета, заказал стейк "well done" просто потому, что хотел сказать, что хочет, чтобы его приготовили "хорошо". Когда ему принесли полностью прожаренное мясо, он был явно разочарован — он предпочитал среднюю прожарку. Официант заметил его замешательство и спросил, всё ли в порядке. Мой коллега честно признался в своей ошибке, и официант с улыбкой объяснил систему степеней прожарки. Стейк заменили без дополнительной платы, а мой коллега получил ценный урок. С тех пор в моих переводческих глоссариях обязательно есть раздел с ресторанной лексикой, включая степени прожарки мяса, который я отправляю клиентам перед поездками.

Важно знать выражения для описания вкусовых предпочтений:

Вкусовое предпочтение Как сказать по-английски Примеры использования Остро/неостро Spicy/Not spicy I prefer my curry not too spicy. Сладко/несладко Sweet/Not sweet Could I have my coffee with a bit of sugar? I like it slightly sweet. С солью/без соли Salty/Without salt I'd like my dish with less salt, please. Горячее/теплое/холодное Hot/Warm/Cold Is this dish served hot or cold? Хрустящее/мягкое Crispy/Soft I love crispy bacon with my eggs.

Для тех, у кого есть диетические ограничения, полезно знать следующие фразы:

"I'm allergic to [продукт]. Does this dish contain any?" — У меня аллергия на [продукт]. Содержит ли его это блюдо?

— У меня аллергия на [продукт]. Содержит ли его это блюдо? "I'm a vegetarian/vegan. Which dishes would you recommend?" — Я вегетарианец/веган. Какие блюда вы бы порекомендовали?

— Я вегетарианец/веган. Какие блюда вы бы порекомендовали? "I'm gluten-free. Do you have any gluten-free options?" — У меня безглютеновая диета. Есть ли у вас безглютеновые варианты?

— У меня безглютеновая диета. Есть ли у вас безглютеновые варианты? "I can't eat dairy products. Can you make this dish without cheese/cream?" — Я не могу есть молочные продукты. Можно приготовить это блюдо без сыра/сливок?

Не стесняйтесь задавать вопросы о блюдах, которые вам незнакомы. Фраза "I'm not familiar with this dish. Could you explain what it is?" (Я не знаком с этим блюдом. Не могли бы вы объяснить, что это такое?) поможет вам открыть для себя новые кулинарные горизонты. 🌍🍴

Полезные выражения для особых запросов и ситуаций

Иногда стандартный сценарий посещения ресторана идет не по плану — меню может оказаться непонятным, блюдо приготовленным не так, как вы ожидали, или у вас могут возникнуть особые пожелания. Давайте рассмотрим, как справляться с такими ситуациями на английском языке. 🔍

Внесение изменений в блюда

"Could I substitute [ингредиент] for [другой ингредиент]?" — Можно ли заменить [ингредиент] на [другой ингредиент]?

— Можно ли заменить [ингредиент] на [другой ингредиент]? "I'd like my dish without [ингредиент], please." — Я бы хотел(а) блюдо без [ингредиента], пожалуйста.

— Я бы хотел(а) блюдо без [ингредиента], пожалуйста. "Can I get extra [ингредиент] on the side?" — Можно получить дополнительно [ингредиент] отдельно?

— Можно получить дополнительно [ингредиент] отдельно? "Is it possible to make this less spicy/salty?" — Возможно ли сделать это блюдо менее острым/соленым?

Решение проблем с заказом

"Excuse me, but this is not what I ordered." — Извините, но это не то, что я заказал(а).

— Извините, но это не то, что я заказал(а). "I'm afraid my food is cold/undercooked/overcooked." — Боюсь, моя еда холодная/недоготовленная/переготовленная.

— Боюсь, моя еда холодная/недоготовленная/переготовленная. "There seems to be a mistake with our order." — Кажется, с нашим заказом произошла ошибка.

— Кажется, с нашим заказом произошла ошибка. "I ordered this [как] but it came [каким образом]." — Я заказал(а) это [каким образом], но оно пришло [каким образом].

Дополнительные запросы

"Could I have some more water/bread, please?" — Можно мне еще воды/хлеба, пожалуйста?

— Можно мне еще воды/хлеба, пожалуйста? "Do you have any condiments like ketchup/mustard/hot sauce?" — У вас есть какие-нибудь приправы, например, кетчуп/горчица/острый соус?

— У вас есть какие-нибудь приправы, например, кетчуп/горчица/острый соус? "Could we get another set of cutlery/napkins, please?" — Можно нам еще один набор столовых приборов/салфеток, пожалуйста?

— Можно нам еще один набор столовых приборов/салфеток, пожалуйста? "Is it possible to get a takeaway box for the leftovers?" — Возможно ли получить контейнер для остатков еды с собой?

Специальные мероприятия и просьбы

"We're celebrating a birthday. Do you do anything special for birthdays?" — Мы празднуем день рождения. Делаете ли вы что-нибудь особенное для дней рождения?

— Мы празднуем день рождения. Делаете ли вы что-нибудь особенное для дней рождения? "Could you recommend a good wine to pair with this dish?" — Не могли бы вы порекомендовать хорошее вино, которое сочетается с этим блюдом?

— Не могли бы вы порекомендовать хорошее вино, которое сочетается с этим блюдом? "We're in a bit of a hurry. Is it possible to expedite our order?" — Мы немного торопимся. Возможно ли ускорить наш заказ?

А вот список фраз для разных ситуаций с оплатой, которые могут пригодиться:

"Could we have separate checks, please?" — Можно нам отдельные счета, пожалуйста?

— Можно нам отдельные счета, пожалуйста? "I'd like to pay for everyone." — Я хотел(а) бы заплатить за всех.

— Я хотел(а) бы заплатить за всех. "Does the price include service charge?" — Включает ли цена плату за обслуживание?

— Включает ли цена плату за обслуживание? "Is the tip included in the bill?" — Включены ли чаевые в счет?

— Включены ли чаевые в счет? "Do you accept credit cards/contactless payment?" — Вы принимаете кредитные карты/бесконтактные платежи?

Важно помнить, что тон вашего голоса и вежливость играют ключевую роль в коммуникации с персоналом ресторана. Даже если вам нужно пожаловаться на что-то, делайте это спокойно и уважительно. Начинайте фразы с "Excuse me" или "I'm sorry, but..." — это смягчит ваше сообщение. 😊

Культурные особенности заказа еды в англоязычных странах

Понимание культурных нюансов может значительно повысить ваш комфорт при посещении ресторанов в разных англоязычных странах. То, что считается нормой в одной стране, может вызвать недоумение в другой. Давайте рассмотрим ключевые различия и особенности. 🌎

США

Чаевые: В США чаевые практически обязательны и обычно составляют 15-20% от суммы счета. Не оставить чаевые считается очень невежливым, так как зарплата официантов часто зависит от них.

В США чаевые практически обязательны и обычно составляют 15-20% от суммы счета. Не оставить чаевые считается очень невежливым, так как зарплата официантов часто зависит от них. Порции: Американские порции известны своими большими размерами. Не стесняйтесь заказывать одно блюдо на двоих (скажите: "We'd like to share this dish." ) или брать остатки с собой (попросите о "to-go box" или "doggy bag" ).

Американские порции известны своими большими размерами. Не стесняйтесь заказывать одно блюдо на двоих (скажите: ) или брать остатки с собой (попросите о или ). Вода: Питьевая вода подается бесплатно сразу после того, как вы садитесь за стол, и постоянно доливается. Если вы хотите именно бутилированную воду, уточните: "Could I have bottled water instead?"

Питьевая вода подается бесплатно сразу после того, как вы садитесь за стол, и постоянно доливается. Если вы хотите именно бутилированную воду, уточните: Customization: В США очень распространена практика изменения блюд под свои предпочтения. Фраза "Can I customize this dish?" воспринимается абсолютно нормально.

Великобритания

Чаевые: Чаевые менее обязательны, чем в США, обычно составляют 10-15% и часто уже включены в счет как "service charge". Проверьте счет на наличие фразы "service included".

Чаевые менее обязательны, чем в США, обычно составляют 10-15% и часто уже включены в счет как "service charge". Проверьте счет на наличие фразы "service included". Пабы: В традиционных британских пабах еду и напитки обычно заказывают у стойки бара, а не у столика. Вы можете сказать: "I'd like to order some food and drinks" у барной стойки.

В традиционных британских пабах еду и напитки обычно заказывают у стойки бара, а не у столика. Вы можете сказать: у барной стойки. Чай: Заказывая чай в Великобритании, ожидайте, что он будет подан с молоком, если не указано иное. Если вы предпочитаете чай без молока, уточните: "I'd like my tea without milk, please."

Австралия

Чаевые: Не являются обязательными, так как персонал получает достойную зарплату. Но если сервис был исключительным, оставить 10% будет приятным жестом.

Не являются обязательными, так как персонал получает достойную зарплату. Но если сервис был исключительным, оставить 10% будет приятным жестом. BYO: Многие австралийские рестораны практикуют политику "Bring Your Own" (принеси свое), позволяющую приносить свой алкоголь. Спросите: "Is this a BYO restaurant?"

Многие австралийские рестораны практикуют политику "Bring Your Own" (принеси свое), позволяющую приносить свой алкоголь. Спросите: Сленг: Австралийцы часто используют сокращения в названиях блюд. Например, "barbie" (барбекю), "brekkie" (завтрак).

Канада

Чаевые: Близки к американским стандартам — 15-20% от суммы счета.

Близки к американским стандартам — 15-20% от суммы счета. Двуязычие: В Квебеке и некоторых других регионах меню часто представлено на английском и французском языках. Не удивляйтесь, если официант поприветствует вас "Bonjour, hello!"

В Квебеке и некоторых других регионах меню часто представлено на английском и французском языках. Не удивляйтесь, если официант поприветствует вас Провинциальные особенности: Блюда и их названия могут различаться в зависимости от провинции. Например, в Квебеке популярна "poutine" (картофель фри с сырными шариками и подливой).

Ирландия

Чаевые: Обычно 10-15%, не всегда обязательны.

Обычно 10-15%, не всегда обязательны. Пабы: Как и в Великобритании, в пабах обычно заказывают у барной стойки.

Как и в Великобритании, в пабах обычно заказывают у барной стойки. Традиционные блюда: Если вы решите попробовать традиционные ирландские блюда, такие как "Irish stew" или "colcannon", не стесняйтесь спрашивать о составе: "What's in the traditional Irish stew?"

Общие советы для всех англоязычных стран:

Всегда используйте "please" и "thank you" — эти волшебные слова работают везде.

Если вам нужно привлечь внимание официанта, поднимите руку и сделайте зрительный контакт. Кричать "Waiter!" считается невежливым.

В высококлассных ресторанах следуйте более формальному этикету — пользуйтесь полными предложениями вместо отрывистых фраз.

Если вы не уверены в правилах этикета, наблюдайте за местными посетителями и следуйте их примеру.