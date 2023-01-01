Как описать боль на английском: полный словарь от стресса до травм

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, планирующие поездки в англоязычные страны и нуждающиеся в медицинской помощи.

Изучающие английский язык, особенно в контексте медицины и здравоохранения.

Медицинские работники, работающие с иностранными пациентами или в международной среде. Умение описать боль на английском языке — это не просто лингвистический навык, а порой настоящий спасательный круг в чужой стране. Представьте: вы в отпуске в Лондоне, и внезапно вас скручивает острая боль. В этот момент все выученные фразы о погоде и достопримечательностях становятся бесполезными. Вам нужно точно объяснить, что и как болит — и сделать это на языке, который понимают местные врачи. Эта статья станет вашим надежным помощником в таких ситуациях, предлагая готовые фразы для описания физического и эмоционального дискомфорта в любом англоязычном окружении. 🌍

Базовые выражения боли на английском языке

Начнем с основ. Английский язык, как и русский, имеет целый арсенал выражений для описания болезненных ощущений. Базовое слово "pain" (боль) — ваш первый помощник, но словарный запас должен быть намного шире для точного описания ваших ощущений.

Вот список базовых выражений, которые помогут вам начать разговор о боли:

I'm in pain — Я испытываю боль

— Я испытываю боль It hurts — Это болит

— Это болит I feel discomfort — Я чувствую дискомфорт

— Я чувствую дискомфорт I have a pain in my... — У меня боль в...

— У меня боль в... I'm suffering from... — Я страдаю от...

— Я страдаю от... I've got an ache in my... — У меня болит...

Обратите внимание на разницу между словами "pain" и "ache". "Pain" обычно описывает более острую, интенсивную боль, в то время как "ache" относится к более тупой, ноющей боли, которая может быть продолжительной.

Выражение с "Pain" Выражение с "Ache" Когда использовать Chest pain Chest ache "Pain" — для острой боли (возможно, сердечный приступ), "Ache" — для тупой, продолжительной боли Stomach pain Stomach ache "Pain" — для острых спазмов, "Ache" — для общего дискомфорта в желудке Back pain Backache "Pain" — для резкой боли, "Ache" — для хронической боли в спине

Анна Петрова, преподаватель английского для медицинских работников Один из моих студентов, хирург, отправился на конференцию в Бостон. В первый же день у него начался приступ мигрени. "Я думал, что знаю английский хорошо, — рассказывал он мне позже, — но когда попытался объяснить фармацевту свои симптомы, понял, что не могу подобрать нужные слова. Я говорил 'I have a pain in my head', но не мог объяснить, что это пульсирующая боль с одной стороны, сопровождающаяся тошнотой". После этого случая он стал уделять особое внимание медицинской терминологии и выражениям для описания боли. Теперь в его арсенале есть фразы вроде "I have a throbbing headache on the right side of my head" и "I'm experiencing nausea due to my migraine".

Описание интенсивности и характера боли

Точное описание интенсивности и характера боли критически важно для правильной диагностики. Здесь недостаточно просто сказать "It hurts" — нужно уметь градуировать ощущения и передавать их нюансы. 🔍

Для описания интенсивности боли используйте следующие выражения:

Mild pain — Слабая боль

— Слабая боль Moderate pain — Умеренная боль

— Умеренная боль Severe pain — Сильная боль

— Сильная боль Excruciating pain — Невыносимая боль

— Невыносимая боль Unbearable pain — Нестерпимая боль

Характер боли можно описать с помощью прилагательных:

Sharp pain — Острая, резкая боль

— Острая, резкая боль Dull pain — Тупая боль

— Тупая боль Throbbing pain — Пульсирующая боль

— Пульсирующая боль Stabbing pain — Колющая боль, как от ножа

— Колющая боль, как от ножа Burning pain — Жгучая боль

— Жгучая боль Cramping pain — Спазматическая боль

— Спазматическая боль Shooting pain — Стреляющая боль

— Стреляющая боль Crushing pain — Давящая боль

— Давящая боль Radiating pain — Распространяющаяся боль

— Распространяющаяся боль Constant pain — Постоянная боль

— Постоянная боль Intermittent pain — Периодическая боль

Примеры полных фраз для описания боли:

I have a sharp, shooting pain in my lower back. — У меня острая стреляющая боль в пояснице.

— У меня острая стреляющая боль в пояснице. I'm experiencing a dull, constant ache in my stomach. — Я испытываю тупую постоянную боль в животе.

— Я испытываю тупую постоянную боль в животе. The pain is throbbing and gets worse when I move. — Боль пульсирующая и усиливается, когда я двигаюсь.

— Боль пульсирующая и усиливается, когда я двигаюсь. It's a burning sensation that comes and goes. — Это жгучее ощущение, которое приходит и уходит.

В медицинской практике часто используется шкала боли от 0 до 10, где 0 означает отсутствие боли, а 10 — самую сильную боль, которую вы когда-либо испытывали:

On a scale from 0 to 10, my pain is about a 7. — По шкале от 0 до 10 моя боль примерно на 7.

Анатомический словарь: где и что болит

Умение точно указать локализацию боли — важнейший навык при общении с медицинскими работниками. Для этого необходимо знать анатомическую лексику на английском языке. 🦴

Основные части тела и связанные с ними выражения боли:

Часть тела На английском Пример фразы Голова Head I have a headache. — У меня болит голова. Горло Throat I have a sore throat. — У меня болит горло. Грудь Chest I'm experiencing chest pain. — Я испытываю боль в груди. Живот Abdomen/Stomach I have abdominal pain. — У меня боль в животе. Спина Back My back hurts. — У меня болит спина. Поясница Lower back I have lower back pain. — У меня боль в пояснице. Суставы Joints My joints are aching. — У меня болят суставы. Колено Knee My knee is swollen and painful. — Моё колено опухло и болит.

Для более точной локализации используйте такие слова как:

Upper — верхний

— верхний Lower — нижний

— нижний Left — левый

— левый Right — правый

— правый Front — передний

— передний Back — задний

— задний Inner — внутренний

— внутренний Outer — внешний

Примеры:

I have a pain in my upper right abdomen. — У меня боль в верхней правой части живота.

— У меня боль в верхней правой части живота. The pain is in my lower left back. — Боль в нижней левой части спины.

— Боль в нижней левой части спины. I feel discomfort on the inner side of my left knee. — Я чувствую дискомфорт на внутренней стороне левого колена.

Для описания более специфических областей тела:

Temples — виски: I have a throbbing pain in my temples. — У меня пульсирующая боль в висках.

— виски: I have a throbbing pain in my temples. — У меня пульсирующая боль в висках. Sinuses — пазухи носа: My sinuses are painful and congested. — Мои носовые пазухи болят и заложены.

— пазухи носа: My sinuses are painful and congested. — Мои носовые пазухи болят и заложены. Ribcage — рёберный каркас: I have sharp pain in my ribcage when I breathe deeply. — У меня острая боль в рёберной клетке, когда я глубоко дышу.

— рёберный каркас: I have sharp pain in my ribcage when I breathe deeply. — У меня острая боль в рёберной клетке, когда я глубоко дышу. Shoulder blade — лопатка: I feel a dull ache under my right shoulder blade. — Я чувствую тупую боль под правой лопаткой.

Фразы для общения с врачом на приеме

Визит к врачу в иностранной клинике может быть стрессовым опытом. Подготовьтесь заранее, выучив ключевые фразы для эффективной коммуникации. 👨‍⚕️

Михаил Ковалев, переводчик медицинской литературы Работая с медицинскими текстами, я заметил, насколько важен точный перевод выражений, связанных с болью. Однажды мне довелось сопровождать пожилую родственницу в клинике Германии, где врачи говорили по-английски. Её жалобы на "колющую боль в сердце" я перевел как "stabbing pain in the heart", и врач сразу насторожился. Он провёл срочное обследование, которое выявило серьезную проблему с сердечным клапаном. После операции кардиохирург сказал, что именно точное описание характера боли помогло ему быстро поставить правильный диагноз. С тех пор я всегда советую людям, выезжающим за границу, выучить не только общие фразы, но и специфические выражения для описания симптомов. Это может спасти жизнь!

Начало разговора с врачом:

I've been experiencing pain in my... for... days/weeks. — Я испытываю боль в... в течение... дней/недель.

— Я испытываю боль в... в течение... дней/недель. The pain started suddenly/gradually. — Боль началась внезапно/постепенно.

— Боль началась внезапно/постепенно. The pain is getting worse/better. — Боль усиливается/уменьшается.

Ответы на типичные вопросы врача:

When did the pain start? — Когда началась боль? The pain started yesterday evening after dinner. — Боль началась вчера вечером после ужина.

— Когда началась боль? The pain started yesterday evening after dinner. — Боль началась вчера вечером после ужина. Is the pain constant or does it come and go? — Боль постоянная или приходит и уходит? It's constant, but gets worse when I bend over. — Она постоянная, но усиливается, когда я наклоняюсь.

— Боль постоянная или приходит и уходит? It's constant, but gets worse when I bend over. — Она постоянная, но усиливается, когда я наклоняюсь. Does anything make the pain better or worse? — Что-нибудь улучшает или ухудшает боль? The pain gets worse when I eat spicy food and better when I take antacids. — Боль усиливается, когда я ем острую пищу, и уменьшается, когда принимаю антациды.

— Что-нибудь улучшает или ухудшает боль? The pain gets worse when I eat spicy food and better when I take antacids. — Боль усиливается, когда я ем острую пищу, и уменьшается, когда принимаю антациды. Have you taken any medication for the pain? — Вы принимали какие-либо лекарства от боли? I took some ibuprofen, but it didn't help much. — Я принимал ибупрофен, но он мало помог.

Описание сопутствующих симптомов:

Apart from the pain, I'm also experiencing nausea/dizziness/fever/fatigue. — Помимо боли, я также испытываю тошноту/головокружение/жар/усталость.

— Помимо боли, я также испытываю тошноту/головокружение/жар/усталость. I've noticed that the area is swollen/red/warm to touch. — Я заметил, что область опухшая/красная/тёплая на ощупь.

— Я заметил, что область опухшая/красная/тёплая на ощупь. I've also had trouble sleeping/eating/breathing because of the pain. — У меня также были проблемы со сном/едой/дыханием из-за боли.

Уточняющие вопросы к врачу:

What could be causing this pain? — Что может вызывать эту боль?

— Что может вызывать эту боль? Is there any treatment available for this pain? — Есть ли какое-либо лечение от этой боли?

— Есть ли какое-либо лечение от этой боли? How long will it take to recover? — Сколько времени займёт восстановление?

— Сколько времени займёт восстановление? Should I avoid any activities? — Следует ли мне избегать каких-либо действий?

Помните, что в медицинском учреждении вы всегда можете попросить о переводчике:

Could I please have an interpreter? I don't speak English fluently. — Могу ли я получить переводчика? Я не говорю свободно по-английски.

Эмоциональная боль: как выразить свои чувства

Эмоциональная боль не менее реальна, чем физическая, и умение её описать может быть критически важным при общении с психотерапевтами или в близких отношениях. ❤️‍🩹

Базовые выражения для описания эмоциональной боли:

I feel sad/depressed. — Я чувствую грусть/депрессию.

— Я чувствую грусть/депрессию. I'm heartbroken. — У меня разбито сердце.

— У меня разбито сердце. I'm grieving. — Я скорблю.

— Я скорблю. I'm feeling anxious/stressed. — Я чувствую тревогу/стресс.

— Я чувствую тревогу/стресс. I'm emotionally exhausted. — Я эмоционально истощен.

— Я эмоционально истощен. I feel overwhelmed. — Я чувствую себя перегруженным.

Более глубокие описания эмоциональной боли:

I'm struggling to cope with my feelings. — Мне трудно справиться со своими чувствами.

— Мне трудно справиться со своими чувствами. I feel like there's a weight on my chest. — Я чувствую, будто на моей груди лежит груз.

— Я чувствую, будто на моей груди лежит груз. I've been having intrusive thoughts. — У меня были навязчивые мысли.

— У меня были навязчивые мысли. I feel a sense of emptiness/numbness. — Я чувствую пустоту/онемение.

— Я чувствую пустоту/онемение. I'm having trouble sleeping because my mind won't quiet down. — У меня проблемы со сном, потому что мой разум не успокаивается.

Фразы для общения с психотерапевтом:

I've been feeling this way for... weeks/months. — Я чувствую себя так... недель/месяцев.

— Я чувствую себя так... недель/месяцев. These feelings started after... [life event]. — Эти чувства начались после... [жизненное событие].

— Эти чувства начались после... [жизненное событие]. I've noticed that my mood gets worse when... — Я заметил, что моё настроение ухудшается, когда...

— Я заметил, что моё настроение ухудшается, когда... I'm concerned about how these feelings are affecting my daily life. — Я обеспокоен тем, как эти чувства влияют на мою повседневную жизнь.

Выражение эмоциональной боли в повседневных ситуациях:

I need some time to process my emotions. — Мне нужно время, чтобы обработать свои эмоции.

— Мне нужно время, чтобы обработать свои эмоции. I'm not in a good place right now. — Я сейчас не в лучшем состоянии.

— Я сейчас не в лучшем состоянии. I'm going through a rough patch. — Я переживаю трудный период.

— Я переживаю трудный период. I could use a shoulder to cry on. — Мне нужно плечо, чтобы выплакаться.

— Мне нужно плечо, чтобы выплакаться. I'm having a hard time. — Мне сейчас тяжело.

Запомните, что и при выражении эмоциональной боли можно использовать градации интенсивности:

I'm slightly upset. — Я немного расстроен.

— Я немного расстроен. I'm quite worried about this. — Я довольно обеспокоен этим.

— Я довольно обеспокоен этим. I'm extremely anxious right now. — Я сейчас крайне тревожен.

— Я сейчас крайне тревожен. I'm completely devastated. — Я полностью опустошен.