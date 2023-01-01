5 правил составления грамматически верных предложений по-английски

Для кого эта статья:

Русскоговорящие студенты, изучающие английский язык

Начинающие и среднеуровневые изучающие английский для профессионального роста

Преподаватели английского языка и репетиторы, ищущие методы для объяснения грамматики Освоить английскую грамматику можно легче, чем кажется! Правильное построение предложений — это не только вопрос грамотности, но и ключ к эффективной коммуникации. Многие изучающие английский язык сталкиваются с трудностями: где поставить глагол, когда использовать артикль, как правильно задать вопрос? Я подготовил для вас 5 фундаментальных правил, которые помогут составлять грамматически верные и естественные предложения на английском языке. Следуя этим принципам, вы сможете выражать свои мысли чётко и уверенно, будь то письменная работа или живое общение. 📝✨

Базовый порядок слов в английском: субъект-глагол-объект

В отличие от русского языка, где порядок слов довольно свободный, английский требует строгой последовательности: субъект (подлежащее) – глагол (сказуемое) – объект (дополнение), или SVO (Subject-Verb-Object). Это фундаментальное правило, на котором строится большинство английских предложений.

Максим Петров, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Моя ученица Ольга, успешный IT-специалист, приступила к изучению английского для профессионального роста. Несмотря на блестящие технические знания, ей было сложно формулировать даже простые предложения. "Я строю предложения, как в русском языке," — признавалась она. Мы начали с тренировки базового шаблона SVO. Каждый день Ольга составляла по 10 простых предложений, следуя этой структуре. Через месяц она уже могла уверенно общаться с иностранными коллегами по рабочим вопросам. "Раньше я думала на русском и переводила. Теперь я просто следую шаблону SVO и мысли сами выстраиваются в правильном порядке," — поделилась Ольга на нашем последнем занятии.

Рассмотрим несколько примеров базовой структуры SVO:

Subject (Подлежащее) Verb (Сказуемое) Object (Дополнение) She reads books. The company launched a new product. Students are studying grammar rules.

Важно помнить, что в английском языке подлежащее обязательно должно присутствовать в предложении (за редким исключением, например, в повелительном наклонении). Нельзя просто сказать "Am going to school" — необходимо указать "I am going to school".

Это правило особенно важно для русскоговорящих студентов, поскольку в русском языке мы часто опускаем подлежащее, и оно подразумевается из контекста или окончания глагола.

✅ The dog barks loudly. (Собака громко лает.)

✅ My brother plays the piano. (Мой брат играет на пианино.)

❌ Plays the piano. (Неправильно, отсутствует подлежащее.)

При добавлении обстоятельств времени и места порядок обычно такой: время — в начале или в конце предложения, место — чаще в конце после объекта:

Yesterday she went to the cinema.<br> She usually drinks coffee in the morning.<br> We will meet at the restaurant tomorrow.

Правильное использование времен в английских предложениях

Выбор правильного времени в английском предложении — это не просто соблюдение грамматического правила, а точная передача смысла происходящего. Английский язык включает 12 основных времен, разделенных на три группы: Present (настоящее), Past (прошедшее) и Future (будущее), каждая из которых имеет Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous формы.

Ключевой принцип: время глагола зависит не столько от того, когда происходит действие (как в русском языке), сколько от характера действия и его связи с другими событиями. 🕒

Группа времен Когда использовать Пример Маркеры времени Present Simple Постоянные или регулярные действия I work every day. always, often, usually, never Present Continuous Действия, происходящие в момент речи I am working now. now, at the moment, currently Past Simple Завершенные действия в прошлом I worked yesterday. yesterday, last week, in 2020 Future Simple Планы или предсказания на будущее I will work tomorrow. tomorrow, next week, in a month

Распространенные ошибки при использовании времен:

Смешивание Present Perfect и Past Simple. Помните: Present Perfect связывает прошлое с настоящим (I have lost my keys = они до сих пор потеряны), а Past Simple описывает действия, полностью завершенные в прошлом (I lost my keys yesterday).

Использование Present Simple вместо Present Continuous для действий, происходящих в настоящий момент. Сравните: "I usually drink coffee in the morning" (регулярное действие) и "I am drinking coffee now" (текущее действие).

Неправильное образование вопросов и отрицаний в разных временах. Например, для Present Simple требуется вспомогательный глагол do/does (Do you work here?), а для Present Continuous — форма глагола to be (Are you working now?).

Практический совет: для начинающих полезно связывать времена с определенными временными маркерами. Например, если в предложении есть слова "yesterday", "last week" или конкретная дата в прошлом, скорее всего, нужно использовать Past Simple.

Елена Соколова, переводчик и репетитор английского языка Мой ученик Алексей работал в международной компании и испытывал трудности с правильным использованием английских времен. Его электронные письма иностранным коллегам часто вызывали недопонимание. Особенно показательным был случай, когда он написал "We finish the project last month" вместо "We finished the project last month". Из-за этой ошибки партнеры решили, что проект еще в процессе завершения, хотя он уже был закончен. Мы разработали систему визуальных подсказок: Алексей создал таблицу времен, которую держал на рабочем столе, и цветовую схему маркеров времени. Например, все слова, требующие Past Simple, он выделял красным. Через три месяца таких тренировок Алексей сообщил, что его деловая коммуникация стала намного эффективнее, а иностранные коллеги отметили прогресс в его письменной речи.

Место прилагательных и наречий в структуре предложения

Одно из главных отличий английского языка от русского — стабильное положение прилагательных и наречий в предложении. Неправильное размещение этих частей речи может полностью исказить смысл высказывания или сделать его неестественным для восприятия носителями языка.

Правила размещения прилагательных:

Прилагательные в английском языке обычно ставятся перед существительным, которое они определяют: "a beautiful house" (красивый дом), "an interesting book" (интересная книга). Если несколько прилагательных определяют одно существительное, они располагаются в определенном порядке: мнение → размер → возраст → форма → цвет → происхождение → материал → назначение. Например: "a nice small old round blue French wooden dining table" (милый маленький старый круглый синий французский деревянный обеденный стол). После некоторых глаголов (be, seem, look, feel, sound, taste, smell) прилагательные используются в качестве предикативов и стоят после глагола: "The house is beautiful" (Дом красивый).

Правила размещения наречий:

Позиция наречий более гибкая, но всё же подчиняется определенным правилам в зависимости от типа наречия:

Наречия образа действия (quickly, carefully, well) обычно ставятся после глагола или после объекта: "She speaks English fluently" или "She speaks fluently".

(quickly, carefully, well) обычно ставятся после глагола или после объекта: "She speaks English fluently" или "She speaks fluently". Наречия частотности (always, often, usually, sometimes, never) обычно стоят перед основным глаголом, но после вспомогательных глаголов или глагола to be: "I often go to the gym" но "I have never been to Paris".

(always, often, usually, sometimes, never) обычно стоят перед основным глаголом, но после вспомогательных глаголов или глагола to be: "I often go to the gym" но "I have never been to Paris". Наречия времени (yesterday, tomorrow, now, soon) обычно ставятся в начале или в конце предложения: "Tomorrow we will go shopping" или "We will go shopping tomorrow".

(yesterday, tomorrow, now, soon) обычно ставятся в начале или в конце предложения: "Tomorrow we will go shopping" или "We will go shopping tomorrow". Наречия места (here, there, everywhere) обычно стоят после глагола или объекта: "They live here" или "I left my keys there".

Типичные ошибки, которые допускают русскоговорящие студенты:

❌ "I very like chocolate" → ✅ "I like chocolate very much" (наречие 'very' не может стоять перед глаголом 'like')

❌ "House beautiful" → ✅ "Beautiful house" (прилагательное должно стоять перед существительным)

❌ "I drink always coffee in the morning" → ✅ "I always drink coffee in the morning" (наречие частотности должно стоять перед основным глаголом)

Практическое упражнение: Попробуйте расставить следующие прилагательные в правильном порядке перед существительным "car": small, Italian, red, old, sports Правильный ответ: "a small old red Italian sports car" (маленький старый красный итальянский спортивный автомобиль)

Построение отрицательных и вопросительных предложений

Отрицательные и вопросительные предложения часто вызывают затруднения у изучающих английский язык, поскольку они строятся по иным принципам, чем в русском языке. Вместо изменения интонации или добавления частицы "не", английский язык использует вспомогательные глаголы и особый порядок слов. 🤔

Построение отрицательных предложений

Для образования отрицательных предложений используется частица "not", которая ставится после вспомогательного или модального глагола:

Время/Форма Утвердительное Отрицательное Present Simple I work here. I do not (don't) work here. Past Simple She went to school. She did not (didn't) go to school. Present Continuous They are studying. They are not (aren't) studying. С модальным глаголом You can swim. You cannot (can't) swim.

Важно отметить, что в английском языке, в отличие от русского, обычно допустимо только одно отрицание в предложении. Сравните:

❌ "I don't know nothing" (двойное отрицание, неправильно)

✅ "I don't know anything" или "I know nothing" (одинарное отрицание, правильно)

Построение вопросительных предложений

В английском языке различают несколько типов вопросов:

Общие вопросы (Yes/No questions) — вопросы, требующие ответа "да" или "нет". Образуются путем перестановки вспомогательного или модального глагола перед подлежащим: You are a teacher. → Are you a teacher?

you a teacher? She can swim. → Can she swim?

she swim? They went home. → Did they go home? Специальные вопросы (Wh-questions) — начинаются с вопросительного слова (what, where, when, why, who, how и т.д.), за которым следует порядок слов общего вопроса: Where do you live?

do you live? Why is she crying?

is she crying? How did they solve this problem? Альтернативные вопросы — предлагают выбор между двумя или более вариантами, соединенными союзом "or" (или): Would you like tea or coffee?

coffee? Is she coming by bus or by train? Разделительные вопросы (Tag questions) — состоят из утвердительного или отрицательного предложения и краткого вопроса противоположной полярности в конце: You are a student, aren't you?

He doesn't like coffee, does he?

Типичные ошибки при построении вопросов:

❌ "Where you live?" → ✅ "Where do you live?" (пропуск вспомогательного глагола)

you live?" (пропуск вспомогательного глагола) ❌ "Why you are crying?" → ✅ "Why are you crying?" (неправильный порядок слов)

you crying?" (неправильный порядок слов) ❌ "Do you know where is the bank?" → ✅ "Do you know where the bank is?" (неправильный порядок слов в косвенном вопросе)

Помните, что в косвенных вопросах (вопросах внутри утвердительных предложений) используется прямой порядок слов, а не вопросительный:

Прямой вопрос: "Where is the restaurant?"

the restaurant?" Косвенный вопрос: "Could you tell me where the restaurant is?"

Сложные предложения: соединение идей в английском языке

Умение строить сложные предложения — показатель высокого уровня владения английским языком. Это позволяет выражать сложные мысли, устанавливать логические связи между идеями и делать речь более естественной и плавной. 🧠

В английском языке существует два основных типа сложных предложений:

Сложносочиненные предложения (Compound sentences) — состоят из двух и более независимых предложений, соединенных сочинительными союзами (and, but, or, so, yet, for, nor) или точкой с запятой (;). Сложноподчиненные предложения (Complex sentences) — состоят из главного предложения и одного или нескольких зависимых (придаточных) предложений, соединенных подчинительными союзами (because, although, when, if, that, who, which и др.).

Ключевые соединительные элементы для построения сложных предложений:

Сочинительные союзы (для равноправных частей):

(для равноправных частей): and (и) — добавление информации: "I studied hard, and I passed the exam."

I passed the exam." but (но) — противопоставление: "She was tired, but she continued working."

she continued working." or (или) — альтернатива: "We can go to the cinema, or we can stay at home."

we can stay at home." so (поэтому) — следствие: "It was raining, so we stayed inside."

we stayed inside." yet (однако) — неожиданный контраст: "He was exhausted, yet he finished the race."

Подчинительные союзы (для зависимых частей):

(для зависимых частей): because/since/as (потому что) — причина: "I took an umbrella because it was raining."

it was raining." although/though/even though (хотя) — уступка: " Although it was expensive, I bought the car."

it was expensive, I bought the car." if/unless (если/если не) — условие: " If it rains, we'll stay at home."

it rains, we'll stay at home." when/while/as (когда/в то время как) — время: " When I arrived, they were having dinner."

I arrived, they were having dinner." who/which/that (который) — определение: "The woman who called is my teacher."

Относительные местоимения (для определительных придаточных):

(для определительных придаточных): who (для людей): "The man who lives next door is a doctor."

lives next door is a doctor." which (для предметов и животных): "The book which I bought yesterday is interesting."

I bought yesterday is interesting." that (для людей и предметов): "The car that I rented broke down."

I rented broke down." whose (чей): "The boy whose mother is a lawyer won the competition."

mother is a lawyer won the competition." where (где): "This is the place where we first met."

Советы по построению сложных предложений:

Используйте запятые правильно. В сложносочиненных предложениях запятая обычно ставится перед союзом, соединяющим два независимых предложения: "I wanted to go out, but it was raining." Следите за согласованием времен, особенно в сложноподчиненных предложениях. Например: "He said (present) that he was tired (past)" — если главное предложение в прошедшем времени, придаточное обычно также должно быть в прошедшем. Избегайте чрезмерно длинных предложений. Хотя сложные предложения полезны для выражения связей между идеями, слишком длинные конструкции могут запутать слушателя или читателя. Практикуйте трансформацию. Попробуйте объединять простые предложения в сложные разными способами, чтобы увидеть, как меняется смысл и акценты.

Практическое упражнение: Объедините следующие пары предложений в одно сложное, используя указанный союз:

It was raining. We stayed at home. (so) She studied hard. She failed the exam. (although) I'll call you. I get home. (when) He is rich. He lives in a small apartment. (but) You should take an umbrella. It might rain. (in case)

Ответы: 1. It was raining, so we stayed at home. 2. Although she studied hard, she failed the exam. 3. I'll call you when I get home. 4. He is rich, but he lives in a small apartment. 5. You should take an umbrella in case it rains.