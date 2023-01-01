Построение английских предложений: от SVO структур к сложным конструкциям

Для кого эта статья:

Новички в изучении английского языка

Преподаватели английского языка

Студенты, стремящиеся улучшить навыки письма и разговорной речи Построение грамматически правильных предложений на английском языке — то препятствие, которое отделяет новичков от уверенно говорящих. Многие годами изучают слова и правила, но всё равно запинаются, когда дело доходит до создания связной речи. Причина проста: английская грамматика следует чётким структурам, которые нужно не просто знать, а довести до автоматизма. Освоив базовые принципы построения предложений и постепенно переходя к сложным конструкциям, вы откроете для себя логику языка, где каждое слово занимает строго определённое место. 📝 Предлагаю отправиться в путешествие от простейшей SVO структуры до изысканных сложноподчинённых предложений, которые произведут впечатление даже на носителей языка.

Основы построения английского предложения: SVO структура

Фундамент английского предложения строится на порядке SVO (Subject-Verb-Object) — подлежащее, сказуемое, дополнение. Эта последовательность неизменна в утвердительных предложениях и служит основой всех грамматических конструкций.

Рассмотрим простой пример:

She (S) reads (V) books (O) — Она читает книги.

— Она читает книги. They (S) play (V) football (O) — Они играют в футбол.

В отличие от русского языка, где порядок слов относительно свободный, в английском перестановка элементов приводит к нарушению смысла или грамматической ошибке. Сравните:

Правильно (SVO) Неправильно (другой порядок) Комментарий I love music. Music love I. Звучит как речь Йоды из "Звёздных войн", но не как правильный английский. She bought a car. A car she bought. Может использоваться в поэзии, но не в обычной речи. We study English. English we study. Нарушает базовую структуру предложения.

Важно понимать, что даже в простейших предложениях все три компонента не всегда присутствуют явно. Например:

Birds (S) fly (V) — Птицы летают. (Отсутствует объект)

— Птицы летают. (Отсутствует объект) It (S) rains (V) — Идёт дождь. (It — формальное подлежащее, объект отсутствует)

SVO структура — это лишь начало путешествия. К базовой конструкции можно добавлять определения, обстоятельства и другие элементы, создавая более сложные и информативные предложения:

The young girl (S) carefully reads (V) interesting books (O) in the library (обстоятельство места) every evening (обстоятельство времени).

Михаил Андреев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Помню свою студентку Аню, которая никак не могла понять, почему нельзя строить английские предложения по принципу русских. На первых занятиях она постоянно говорила фразы типа "Yesterday went I to the cinema" или "Book interesting read I". Я придумал для неё упражнение: дал набор карточек со словами разных цветов — зелёные для подлежащего, красные для глагола, синие для дополнения. Сначала мы складывали из них простые предложения, соблюдая цветовой код SVO. Через две недели такой практики Аня начала автоматически чувствовать правильный порядок слов, а через месяц уже смеялась над своими прежними ошибками. Иногда визуализация грамматических структур работает лучше любых объяснений!

Порядок слов в английском предложении: ключевые правила

Английский синтаксис строго регламентирует не только базовую SVO структуру, но и позицию других элементов предложения. Знание этих правил позволяет строить грамматически безупречные фразы любой сложности.

Определения и их положение:

Прилагательные ставятся перед существительными: a beautiful house (красивый дом)

существительными: a beautiful house (красивый дом) Наречия обычно ставятся перед глаголами: She quickly ran (Она быстро бежала)

глаголами: She quickly ran (Она быстро бежала) Наречия частотности (always, often, sometimes) размещаются перед основным глаголом, но после вспомогательных: I often play tennis но I have never played tennis

Обстоятельства и их порядок следования:

Если в предложении присутствует несколько обстоятельств, они обычно следуют в определённом порядке: Образ действия → Место → Время

Например: She dances gracefully (образ действия) at the theater (место) every Saturday (время).

Сложные прилагательные: При использовании нескольких прилагательных для описания существительного, они следуют специфическому порядку:

Порядок Категория Пример 1 Мнение beautiful, nice, awful 2 Размер big, small, tiny 3 Форма/Возраст round, old, young 4 Цвет red, blue, yellow 5 Происхождение French, Japanese 6 Материал wooden, plastic, cotton 7 Назначение cooking (pot), racing (car)

Пример: a beautiful large round blue Chinese porcelain vase

Порядок слов в вопросительных предложениях: Общие вопросы: Вспомогательный глагол + Подлежащее + Основной глагол + Дополнение

Например: Do you like chocolate?

Специальные вопросы: Вопросительное слово + Вспомогательный глагол + Подлежащее + Основной глагол + Дополнение

Например: Where do you live?

Отрицательные предложения в английском формируются добавлением отрицательной частицы "not" после вспомогательного или модального глагола:

I do not (don't) like apples. She is not (isn't) at home.

Типы предложений в английском: от простых к сложным

Освоив базовую структуру, можно двигаться к более сложным конструкциям. Английский язык использует четыре основных типа предложений, каждый со своими структурными особенностями.

Простые предложения (Simple sentences) — содержат одно независимое предложение с подлежащим и сказуемым. Пример: The dog barks loudly. (Собака громко лает.) Сложносочинённые предложения (Compound sentences) — состоят из двух или более независимых предложений, соединённых сочинительными союзами (and, but, or, so). Пример: I wanted to go for a walk, but it started raining. (Я хотел пойти на прогулку, но начался дождь.) Сложноподчинённые предложения (Complex sentences) — содержат одно независимое предложение и одно или несколько зависимых (придаточных), соединённых подчинительными союзами (because, when, if, that). Пример: When I arrived at the station, the train had already left. (Когда я прибыл на станцию, поезд уже ушёл.) Сложносочинённые-сложноподчинённые предложения (Compound-complex sentences) — комбинация предыдущих типов, содержащая как минимум два независимых предложения и одно зависимое. Пример: I missed the bus, so I took a taxi, although it was expensive. (Я пропустил автобус, поэтому взял такси, хотя это было дорого.)

Условные предложения (Conditionals) представляют особую категорию сложных предложений, выражающих гипотетические ситуации. Они делятся на нулевой, первый, второй и третий тип в зависимости от степени вероятности описываемого условия.

Герундиальные и инфинитивные конструкции позволяют сжимать информацию, делая предложения более ёмкими:

Герундий: I enjoy swimming in the ocean. (Я наслаждаюсь плаванием в океане.)

Инфинитив: She wants to become a doctor. (Она хочет стать врачом.)

Причастные обороты также добавляют элегантности и сложности английским предложениям: Walking along the beach, I found an unusual shell. (Прогуливаясь вдоль пляжа, я нашёл необычную ракушку.)

При построении сложных предложений важно правильно использовать знаки препинания, особенно запятые. Они необходимы для отделения придаточных предложений, вводных слов и перечислений. В английском языке правила пунктуации имеют свои особенности, отличающиеся от русских.

Елена Кравцова, методист языковых курсов: На групповом занятии по продвинутой грамматике я столкнулась с интересной ситуацией. Группа состояла из шести студентов с высоким уровнем словарного запаса, но их письменная речь выглядела примитивно из-за использования преимущественно простых предложений. Мы начали эксперимент: каждый студент записал свой типичный день, используя только простые конструкции. Затем мы трансформировали эти тексты, объединяя предложения в сложносочинённые и сложноподчинённые с помощью союзов, причастных оборотов и других связующих элементов. Результат поразил всех: объём текста уменьшился почти на треть, при этом он стал звучать намного естественнее и профессиональнее. Студентка Марина, работавшая переводчиком, призналась, что наконец поняла, почему её тексты всегда казались "русскими на английском" — она избегала сложных конструкций, характерных именно для английской речи. Через месяц практики с трансформациями предложений письменная речь всей группы вышла на новый уровень, что подтвердили и результаты промежуточного тестирования.

Частые ошибки в построении английских предложений

Даже опытные изучающие английский допускают определённые ошибки при построении предложений. Знание этих типичных ловушек поможет избежать их в собственной речи. 🚫

Неправильный порядок слов — наиболее распространённая ошибка русскоговорящих студентов: ❌ I yesterday went to the cinema.

✅ I went to the cinema yesterday. Пропуск подлежащего — в английском, в отличие от русского, подлежащее обязательно: ❌ Is raining outside. (Как будто "Идёт дождь на улице.")

✅ It is raining outside. Двойное отрицание — в английском обычно используется только одно отрицание в предложении: ❌ I don't know nothing.

✅ I don't know anything. или I know nothing. Неправильное место наречий — особенно наречий частотности: ❌ I drink always coffee in the morning.

✅ I always drink coffee in the morning. Неверное использование предлогов — они часто не совпадают с русскими: ❌ I'm afraid from dogs. (Перевод "боюсь собак" с сохранением предлога из русского)

✅ I'm afraid of dogs. Ошибки в согласовании времён — особенно в сложных предложениях: ❌ He said that he will come tomorrow.

✅ He said that he would come the next day.

Ошибки при построении вопросов часто связаны с неправильным выбором вспомогательного глагола или его отсутствием:

❌ Why you are going there?

✅ Why are you going there?

Ошибки с артиклями — одна из самых сложных областей для русскоговорящих, поскольку в русском языке они отсутствуют:

❌ I bought car yesterday.

✅ I bought a car yesterday.

При построении сложных предложений часто возникают проблемы с определением главного и придаточного предложений:

Ошибка Объяснение Корректный вариант When I will finish my work, I will call you. В придаточных времени после when, before, after, until не используется will, даже если речь идёт о будущем. When I finish my work, I will call you. If I would have money, I would buy a car. В условных предложениях второго типа после if используется простое прошедшее время. If I had money, I would buy a car. I think that she don't understand me. Неправильное согласование с 3-м лицом единственного числа. I think that she doesn't understand me.

Избегая этих типичных ошибок и регулярно практикуясь в построении предложений разной сложности, вы сможете значительно улучшить свою грамматическую точность в английском языке. 🎯

Практика составления английских предложений разных уровней

Теоретические знания о построении предложений обретают ценность только через практику. Предлагаю серию упражнений по составлению предложений с постепенным повышением сложности, которые помогут закрепить изученный материал. 📝

Упражнение 1: Составление простых предложений Объедините подлежащее, сказуемое и дополнение из предложенных колонок, чтобы сформировать грамматически правильные простые предложения.

Подлежащее (S) Сказуемое (V) Дополнение (O) The student writes a letter My sister plays delicious food The chef reads the piano Our neighbor cooks English books The child draws colorful pictures

Примеры возможных комбинаций:

The student writes a letter.

My sister plays the piano.

The chef cooks delicious food.

Упражнение 2: Расширение простых предложений Возьмите простое предложение и расширьте его, добавляя определения к существительным и наречия к глаголам.

Базовое предложение: The man bought a car. Расширенное: The tall, elegant man quickly bought an expensive black sports car last weekend.

Попробуйте расширить:

The girl reads books. The dog barks. People use phones.

Упражнение 3: Объединение предложений Соедините простые предложения в сложносочинённые с помощью союзов: and, but, or, so.

Простые предложения:

I wanted to go to the concert.

I didn't have enough money.

Объединенное: I wanted to go to the concert, but I didn't have enough money.

Упражнение 4: Создание сложноподчинённых предложений Используйте подчинительные союзы (because, when, if, although, since), чтобы соединить два предложения:

Основное предложение: I will call you. Придаточное: I arrive home. Сложноподчинённое: I will call you when I arrive home.

Упражнение 5: Преобразование активного залога в пассивный Трансформируйте предложения из активного залога в пассивный:

Активный: The teacher explains the rule to the students. Пассивный: The rule is explained to the students (by the teacher).

Упражнение 6: Использование причастных оборотов Замените придаточные предложения причастными оборотами для более элегантного звучания:

До: The woman who was waiting at the bus stop looked familiar. После: The woman waiting at the bus stop looked familiar.

Упражнение 7: Комплексная практика Напишите краткий абзац (5-7 предложений) на любую тему, используя все изученные типы предложений: простые, сложносочинённые, сложноподчинённые, с причастными оборотами и различными типами определений.

Регулярно выполняя эти упражнения, вы научитесь свободно строить английские предложения любой сложности. Начинайте с базовых структур и постепенно усложняйте задания. Полезно также анализировать предложения в аутентичных английских текстах — книгах, статьях и даже субтитрах к фильмам. 🎬

Помните, что изучение грамматики — это процесс, требующий терпения и постоянной практики. Отслеживайте свой прогресс, возвращаясь к старым упражнениям и замечая, насколько легче они стали даваться с течением времени.