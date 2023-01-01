Правила переноса слов в английском: тонкости и секреты слогоделения

Для кого эта статья:

исследователи и академики, работающие с английским языком

профессиональные редакторы и переводчики

студенты и бизнесмены, желающие улучшить навыки написания на английском Правильное разделение слов в английском языке — та незаметная деталь, которая мгновенно выдаёт профессионализм автора текста. Один неверный перенос слова, и ваша репутация может пострадать, особенно в академической среде или бизнес-коммуникации. Многие считают, что можно просто положиться на автоматические инструменты текстовых редакторов, но опытные редакторы и переводчики знают — алгоритмы часто ошибаются. Давайте разберёмся со всеми тонкостями и правилами слогоделения в английском языке, чтобы вы могли уверенно оформлять тексты и избегать неловких ошибок при переносе слов. 📝

Основные правила переноса слов в английском языке

Английская типографика имеет свои уникальные правила переноса слов, которые существенно отличаются от русских. Первое, что нужно понять — в английской типографике переносы используются значительно реже, чем в русской. Английские издания стараются минимизировать количество переносов, а некоторые стили оформления и вовсе их запрещают.

Тем не менее, когда перенос необходим, следует руководствоваться чёткими правилами:

Слова переносятся только по слогам, а не произвольно: teach-er (правильно), teac-her (неправильно)

(правильно), (неправильно) Односложные слова никогда не переносятся: write, through, thought

Нельзя оставлять в конце строки или переносить на новую строку одну букву: a-bout (неправильно)

(неправильно) Двухбуквенные слоги не отрываются от предшествующей части слова: cit-y (правильно), ci-ty (неправильно)

(правильно), (неправильно) Слова с апострофом переносятся только до или после апострофа: sister's-book (правильно), sis-ter's (неправильно)

Правило Правильный перенос Неправильный перенос Деление на слоги moun-tain mo-untain Не оставлять одну букву envi-ronment e-nvironment Не разделять диграфы (ph, sh, th) ele-phant elep-hant Сохранять корни в сложных словах class-room clas-sroom

Важно помнить, что в случаях, когда правильное деление слова неочевидно, лучше вообще избегать переноса. Современные текстовые редакторы часто неверно делят слова на слоги, поэтому полагаться исключительно на автоматический перенос не стоит.

Анна Михайлова, редактор академических текстов Несколько лет назад я работала над подготовкой международной научной публикации с очень жёсткими требованиями к оформлению. Один из рецензентов вернул статью с комментарием о "непрофессиональных переносах слов", что задержало публикацию на месяц. С тех пор я создала для себя полный справочник по правилам переноса в английском. Оказалось, что мы переносили слова по правилам русского языка! Например, в слове "analysis" я сделала перенос "analy-sis", тогда как правильный вариант — "anal-y-sis". Это маленькая деталь, но она моментально выдаёт, что текст готовил не носитель языка.

Слогоделение как основа разделения слов в конце строки

В английском языке фундаментом для правильного переноса слов служит слогоделение. Слог — это минимальная произносительная единица, обычно содержащая гласный звук. Однако английское слогоделение имеет свои особенности, которые необходимо учитывать.

Основные принципы деления на слоги для переноса:

Границы слогов обычно проходят между согласной и гласной: pa-per, stu-dent, lo-ca-tion

Если между двумя гласными стоят две согласные, граница проходит между ними: let-ter, hap-py, buf-fer

Сочетания согласных, образующих один звук (диграфы), не разделяются: tea-cher (а не teac-her ), wa-shing (а не was-hing )

(а не ), (а не ) Суффиксы и префиксы часто образуют отдельные слоги: re-write, work-ing, help-less

Следует учитывать, что фонетическое деление на слоги иногда отличается от правил переноса, особенно в словах с немыми буквами или нестандартным произношением. 🔍

Для практического применения можно использовать следующие рекомендации:

Произнесите слово вслух и прислушайтесь к естественным паузам между слогами Проверьте слогоделение в специализированных словарях — они часто указывают допустимые варианты переноса Учитывайте морфемный состав слова — префиксы и суффиксы обычно не разрываются В случае сомнений выберите наиболее очевидный вариант деления или вовсе избегайте переноса этого слова

Особенности переноса в сложных и составных словах

Сложные и составные слова представляют особый случай в правилах переноса английского языка. Здесь важно понимать морфологическую структуру слова и соблюдать дополнительные правила.

Сергей Викторов, преподаватель английского языка На одном из занятий по деловому английскому я обратил внимание, как мой ученик, успешный бизнесмен, неправильно разделил в презентации слово "background" как "backg-round". Когда я указал на ошибку, он искренне удивился — ведь его презентации проверял носитель языка, но на такую "мелочь" не обратил внимания. Мы потратили целое занятие на разбор правил переноса сложных слов. Теперь он делит это слово правильно — "back-ground", сохраняя значимые части слова нетронутыми. Этот случай показал, насколько важно знать не только язык, но и правила его оформления на письме.

Ключевые принципы для переноса сложных и составных слов:

Составные слова лучше всего разделять по месту соединения компонентов: class-room, post-card, self-esteem

Слова с дефисом переносятся только по дефису: self- и confidence (из self-confidence )

и (из ) В словах с приставками желательно делать перенос на границе приставки и корня: dis-appear, re-enter, un-acceptable

При переносе сложносоставных слов учитывайте их этимологию: photo-graph (а не photog-raph)

При работе со сложными словами бывает полезно обращаться к этимологическим словарям, которые показывают происхождение и структуру слова. Это помогает определить наиболее естественные места для переноса. 📚

Тип сложного слова Пример Правильный перенос Комментарий Составное слово keyboard key-board Разделение по компонентам Слово с префиксом misunderstand mis-understand Граница по префиксу Слово с суффиксом beautiful beauti-ful Суффикс отделяется Заимствованное сложное слово photography photo-graphy Учёт этимологии

Британские и американские различия в переносе слов

Как и во многих других аспектах английского языка, британские и американские нормы переноса слов имеют заметные различия. Эти нюансы особенно важны для профессиональных переводчиков и издателей, работающих с разными вариантами английского языка.

Основные различия между британским и американским подходами к переносу слов:

Британский английский более консервативен и следует традиционному слогоделению, основанному на этимологии слов

Американский английский более гибок и часто ориентируется на произношение

В британском варианте чаще сохраняются двойные согласные вместе: let-ter (брит.) vs let-ter или lett-er (амер.)

(брит.) vs или (амер.) При переносе слов с суффиксом -ing в британском варианте предпочтительнее сохранять корень: writ-ing (брит.) vs wri-ting (часто в амер.)

Эти различия особенно заметны в словах, заимствованных из латыни и древнегреческого. Британский подход стремится сохранить оригинальное деление таких слов, тогда как американский больше ориентирован на фонетическое деление. 🇬🇧 🇺🇸

Если вы готовите текст для международной аудитории, рекомендуется придерживаться более универсальных правил переноса или вовсе минимизировать использование переносов.

Практические рекомендации для оформления текста на английском

Для создания профессионально оформленных текстов на английском языке недостаточно просто знать теоретические правила — нужен практический подход. Вот несколько действенных стратегий, которые помогут вам грамотно работать с переносами слов:

Минимизируйте количество переносов. В современной типографике, особенно англоязычной, преобладает тенденция к уменьшению количества переносов. Многие стилистические руководства рекомендуют не более 2-3 переносов на страницу текста. Избегайте переносов в заголовках и подзаголовках. Это негативно влияет на читабельность и воспринимается как непрофессиональное оформление. Настройте параметры переноса в текстовых редакторах. В MS Word, Adobe InDesign и других программах можно задать минимальную длину слова для переноса (обычно 5-7 символов), ограничить количество последовательных строк с переносами и т.д. Используйте специализированные словари и инструменты. Онлайн-сервисы и словари со слогоделением помогут в сложных случаях. Обращайте внимание на стандарты и требования. Разные издательства, журналы и учебные заведения могут иметь собственные требования к оформлению переносов.

Для академических и профессиональных текстов рекомендуется следовать стандартам, принятым в соответствующей области. Например, многие научные журналы придерживаются стиля APA (American Psychological Association) или MLA (Modern Language Association), которые имеют собственные требования к оформлению текста, включая правила переноса слов.

При работе в многоязычной среде следует учитывать, что разные языки имеют разные правила переноса. Например, в немецком языке допускается оставлять одиночные гласные при переносе, а в испанском нельзя разделять диграфы "ll" и "rr", которые считаются отдельными буквами. 🌍

И наконец, самый практичный совет: в случае сомнений лучше перестроить предложение или абзац, чтобы избежать проблемного переноса. Это особенно актуально для коротких текстов, где качество оформления так же важно, как и содержание.