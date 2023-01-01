Как правильно говорить о времени на английском: форматы и фразы

Переводчики и преподаватели английского языка, заинтересованные в культурных аспектах и особенностях времени в англоговорящих странах. Умение точно определять и сообщать время на английском языке — это не просто вопрос грамматики, но и ключевой навык для успешной коммуникации. Представьте ситуацию: вы опаздываете на важную бизнес-встречу в Лондоне и пытаетесь объяснить таксисту, к какому времени вам нужно прибыть на место. Или вы планируете телефонную конференцию с коллегами из разных часовых поясов. В обоих случаях неправильное выражение времени может привести к серьезным недоразумениям. Давайте разберёмся, как англоговорящий мир "измеряет" время и как правильно использовать все временные форматы для безупречного общения. 🕒

Основные форматы времени в английском: 12 и 24 часа

В англоязычных странах существует два основных формата указания времени: 12-часовой и 24-часовой. Первый более распространён в повседневной речи и неформальном общении, второй чаще используется в официальных документах, расписаниях транспорта и военной сфере.

В 12-часовом формате день разделяется на два 12-часовых периода: до полудня (AM – ante meridiem) и после полудня (PM – post meridiem). Например, 8:30 утра записывается как 8:30 AM, а 8:30 вечера – как 8:30 PM.

В 24-часовом формате часы нумеруются от 0 до 23, где 0:00 соответствует полуночи, а 12:00 – полудню. Таким образом, 8:30 утра записывается как 08:30, а 8:30 вечера – как 20:30.

Время суток 12-часовой формат 24-часовой формат Произношение (12-часовой) Полночь 12:00 AM 00:00 twelve (o'clock) midnight Утро 7:15 AM 07:15 seven fifteen (in the morning) Полдень 12:00 PM 12:00 twelve (o'clock) noon День 2:45 PM 14:45 two forty-five (in the afternoon) Вечер 8:30 PM 20:30 eight thirty (in the evening) Ночь 11:50 PM 23:50 eleven fifty (at night)

Важно отметить региональные различия в форматировании времени:

В США чаще используют 12-часовой формат с двоеточием между часами и минутами (например, 3:45 PM).

В Великобритании также распространён 12-часовой формат, но в официальных документах предпочитают 24-часовой.

В континентальной Европе преобладает 24-часовой формат, часто с точкой вместо двоеточия (например, 15.45).

Алексей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинал работать с американскими клиентами, произошёл забавный случай. Я назначил деловую встречу на "7:00" без уточнения AM или PM. Будучи ранней пташкой, я имел в виду 7 утра, в то время как мои американские партнёры подумали, что встреча вечером. В результате я прождал их утром в кафе, а они меня — вечером. С тех пор я всегда акцентирую внимание студентов на необходимости чётко указывать AM/PM при использовании 12-часового формата или переходить на 24-часовой формат для избежания подобных недоразумений. Эта история стала моей любимой иллюстрацией важности правильного обозначения времени.

Использование AM и PM: правила и нюансы произношения

Аббревиатуры AM (ante meridiem – "до полудня") и PM (post meridiem – "после полудня") являются неотъемлемой частью 12-часового формата времени. Несмотря на кажущуюся простоту, их использование имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать.

При произношении времени в формате AM/PM существуют следующие варианты:

Явное указание AM/PM: "It's three PM" (Сейчас три часа дня)

"It's three in the afternoon" (Сейчас три часа дня) Контекстуальное понимание: просто "It's three o'clock" (когда из контекста понятно, о каком времени суток идёт речь)

"It's three in the afternoon" (Сейчас три часа дня) Контекстуальное понимание: просто "It's three o'clock" (когда из контекста понятно, о каком времени суток идёт речь)

Особого внимания заслуживает произношение аббревиатур AM и PM. В разговорной речи они обычно произносятся как отдельные буквы:

AM – [eɪ em] – "эй эм"

PM – [piː em] – "пи эм"

При этом в формальной речи иногда можно услышать полное произношение латинских терминов:

AM – ante meridiem [ˌænti məˈrɪdiəm]

PM – post meridiem [pəʊst məˈrɪdiəm]

Распространённые ошибки при использовании AM и PM:

Неправильное обозначение полуночи и полудня: полночь — это 12:00 AM (начало нового дня), а полдень — 12:00 PM.

полночь — это 12:00 AM (начало нового дня), а полдень — 12:00 PM. Двойное указание времени суток: фразы вроде "8:00 AM in the morning" избыточны, так как AM уже указывает на утреннее время.

фразы вроде "8:00 AM in the morning" избыточны, так как AM уже указывает на утреннее время. Пропуск AM/PM в неоднозначных ситуациях: особенно критично при назначении встреч и планировании.

Для бизнес-коммуникации рекомендуется всегда чётко указывать AM или PM, либо использовать 24-часовой формат, особенно в письменной коммуникации и при работе в международных командах. 🌍

Выражение четверти и половины часа в разговорной речи

В повседневном общении англоговорящие редко используют точное цифровое обозначение времени, предпочитая более гибкие выражения, особенно когда речь идёт о четвертях и половинах часа. Эти выражения делают речь более естественной и менее формальной.

Основные выражения для обозначения частей часа:

Quarter past/after (четверть после) – для обозначения 15 минут после часа

(половина после) – для обозначения 30 минут после часа Quarter to (четверть до) – для обозначения 45 минут после часа или 15 минут до следующего часа

(половина после) – для обозначения 30 минут после часа Quarter to (четверть до) – для обозначения 45 минут после часа или 15 минут до следующего часа

Примеры использования:

3:15 – "quarter past three" или "quarter after three"

7:30 – "half past seven"

9:45 – "quarter to ten"

Интересно, что в британском и американском английском существуют некоторые различия в предпочтениях. Британцы чаще используют выражение "quarter past", в то время как американцы могут сказать "quarter after". Также в британском английском более распространены конструкции с предлогом "to" для обозначения времени перед следующим часом.

Для обозначения других минут часа используются следующие конструкции:

Минуты после часа (1-29): [количество минут] past/after [час] – "ten past six" (6:10)

[количество минут до следующего часа] to [следующий час] – "twenty to eight" (7:40)

Для некоторых "круглых" минут существуют устойчивые выражения:

5 минут – "five past" или "five to"

10 минут – "ten past" или "ten to"

20 минут – "twenty past" или "twenty to"

25 минут – "twenty-five past" или "twenty-five to"

Екатерина Смирнова, переводчик-синхронист международных конференций Работая на международных переговорах, я столкнулась с интересной ситуацией. Представитель британской компании предложил коллегам встретиться "at half eight" на следующий день. Российские участники были в замешательстве, не понимая, о каком времени идёт речь – 7:30 или 8:30. Пришлось объяснять, что в британском английском "half eight" означает "half past eight", то есть 8:30. Этот случай стал отличным примером культурных различий в восприятии времени. С тех пор я всегда обращаю внимание клиентов на эту особенность британского английского. В немецком языке, например, логика противоположная: "halb acht" (дословно "половина восьмого") означает 7:30, что может вызвать дополнительную путаницу при международном общении.

Фразы и конструкции для обозначения точного времени

Когда требуется предельная точность в указании времени, особенно в официальных ситуациях или при составлении расписаний, используются специальные конструкции и фразы. Владение ими особенно важно для деловой коммуникации, планирования встреч и организации международных мероприятий.

Основные вопросы о времени и ответы на них:

Вопрос о времени Стандартный ответ Контекст использования What time is it? It's [time]. Общий вопрос о текущем времени Do you have the time? Yes, it's [time]. Вежливый вопрос к незнакомому человеку What time does [event] start? It starts at [time]. Вопрос о начале мероприятия How long does it take? It takes [duration]. Вопрос о продолжительности What time shall we meet? Let's meet at [time]. Договоренность о встрече

При использовании точного цифрового времени важно соблюдать следующие правила:

Минуты всегда произносятся полным числом: 9:05 – "nine oh five" или "nine five"

Нуль в минутах часто произносится как "oh" – "seven oh one"

Предлог "at" используется перед указанием конкретного времени: "The meeting starts at 10:30 AM"

Полные часы можно обозначать с добавлением "o'clock": 6:00 – "six o'clock"

Для обозначения временных промежутков и длительности используются специфические конструкции:

From... to/till/until: "The shop is open from 9 AM to 9 PM" (Магазин открыт с 9 утра до 9 вечера)

"The delivery will arrive between 2 and 4 PM" (Доставка прибудет между 2 и 4 часами дня) For: "The meeting lasted for two hours" (Встреча длилась два часа)

"The meeting lasted for two hours" (Встреча длилась два часа)

В электронной переписке и деловой коммуникации рекомендуется использовать наиболее однозначные форматы времени, особенно при работе с международной аудиторией:

Явно указывайте AM/PM при использовании 12-часового формата

Используйте 24-часовой формат для исключения неоднозначности

При необходимости указывайте часовой пояс: "The webinar starts at 15:00 UTC" или "3:00 PM Eastern Time"

В международной коммуникации предпочтительнее использовать цифровой формат времени, а не словесные выражения

Для работы с расписаниями и планированием мероприятий полезны следующие выражения:

On time: "The train arrived on time" (Поезд прибыл вовремя)

"We arrived in time for the concert" (Мы прибыли до начала концерта) Ahead of schedule: "The project was completed ahead of schedule" (Проект был завершен раньше срока)

"The project was completed ahead of schedule" (Проект был завершен раньше срока) Behind schedule: "The construction is running behind schedule" (Строительство отстает от графика)

"The construction is running behind schedule" (Строительство отстает от графика) Sharp: "The meeting starts at 9 AM sharp" (Встреча начинается ровно в 9 утра)

"The construction is running behind schedule" (Строительство отстает от графика) Sharp: "The meeting starts at 9 AM sharp" (Встреча начинается ровно в 9 утра)

Владение этими конструкциями и фразами значительно облегчит коммуникацию и поможет избежать недопонимания при обсуждении планов и расписаний. ⏱️

Культурные особенности восприятия времени у англоговорящих

Понимание культурных аспектов отношения ко времени не менее важно, чем знание грамматических конструкций. Различное восприятие времени может существенно влиять на деловую и повседневную коммуникацию с носителями английского языка из разных стран.

В англоязычных культурах наблюдаются следующие особенности отношения ко времени:

Пунктуальность: в США и Великобритании опоздание на деловые встречи считается проявлением неуважения, в то время как в некоторых других культурах допускается более гибкий подход к времени

в США и Великобритании опоздание на деловые встречи считается проявлением неуважения, в то время как в некоторых других культурах допускается более гибкий подход к времени "Time is money": англоамериканская культура ориентирована на эффективность использования времени и высокую продуктивность

англоамериканская культура ориентирована на эффективность использования времени и высокую продуктивность Планирование: англоговорящие бизнесмены и профессионалы часто планируют встречи и мероприятия за недели и месяцы вперёд

англоговорящие бизнесмены и профессионалы часто планируют встречи и мероприятия за недели и месяцы вперёд Временные буферы: в деловых календарях принято оставлять промежутки между встречами для непредвиденных обстоятельств

Интересные культурные различия в восприятии времени:

В британской культуре фраза "I'll do it in a minute" часто не означает буквально одну минуту, а подразумевает "скоро", что может сбивать с толку представителей более пунктуальных культур

Американцы склонны начинать деловые встречи точно в назначенное время, в то время как британцы могут потратить несколько минут на неформальный разговор перед началом официальной части

В Австралии и Новой Зеландии может наблюдаться более расслабленное отношение к пунктуальности по сравнению с Северной Америкой и Великобританией

Словарь временных выражений, отражающих культурные особенности:

ASAP (As Soon As Possible) – "как можно скорее", выражение, часто используемое в деловой коммуникации

– "как можно скорее", выражение, часто используемое в деловой коммуникации Deadline – крайний срок, имеющий особую важность в англоязычной деловой культуре

– крайний срок, имеющий особую важность в англоязычной деловой культуре Time frame – временные рамки для выполнения задачи или проекта

– временные рамки для выполнения задачи или проекта ETA (Estimated Time of Arrival) – расчётное время прибытия

– расчётное время прибытия Rain check – отложенное мероприятие (идиома, происходящая от билетов на бейсбольные матчи, которые откладывались из-за дождя)

– отложенное мероприятие (идиома, происходящая от билетов на бейсбольные матчи, которые откладывались из-за дождя) Fashionably late – намеренно небольшое опоздание на неформальные мероприятия (считается приемлемым в некоторых социальных контекстах)

Для эффективной межкультурной коммуникации рекомендуется:

Учитывать отношение к времени в конкретной англоязычной стране и профессиональной сфере

В деловом контексте всегда придерживаться принципов пунктуальности

Заранее уточнять ожидания относительно времени прибытия и продолжительности мероприятий

Использовать однозначные временные форматы в письменной коммуникации, особенно при работе в международных командах

При указании времени встречи в международной коммуникации всегда указывать часовой пояс

Понимание этих культурных нюансов поможет не только правильно выражать и понимать время на английском языке, но и эффективно интегрироваться в англоязычную деловую и социальную среду. 🌐