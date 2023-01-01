Слово when в английском: правила использования, функции и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, желающие улучшить грамматические навыки

Преподаватели английского языка, ищущие материал для объяснения использования слова "when"

Профессионалы, работающие в области перевода и коммуникации, нуждающиеся в точном понимании временных союзов Маленькое слово "when" несет огромную функциональную нагрузку в английском языке, вызывая затруднения даже у тех, кто считает себя уверенным пользователем. От правильного понимания всех тонкостей его применения зависит не только грамматическая корректность речи, но и точность передачи временных связей, логических отношений и нюансов контекста. Овладение всеми функциями этого слова — ключевой шаг к свободному владению английским языком, который открывает двери к более сложным грамматическим конструкциям и естественной англоязычной коммуникации. 🔑

When как союз времени: основные правила использования

Наиболее распространённая функция слова "when" — союз времени, который указывает на одновременность, последовательность или причинно-следственную связь между событиями. Понимание этой функции критически важно для построения логически связного повествования.

Рассмотрим основные случаи употребления "when" как временного союза:

Одновременные действия: "I was reading a book when she called" (Я читал книгу, когда она позвонила)

Последовательность событий: "When I finish work, I'll call you" (Когда я закончу работу, я тебе позвоню)

Повторяющиеся действия: "When it rains, the streets get wet" (Когда идёт дождь, улицы становятся мокрыми)

Причинно-следственная связь: "When you press this button, the machine starts" (Когда ты нажимаешь эту кнопку, машина запускается)

Ключевой аспект при использовании "when" — соблюдение согласования времен. В английском языке существуют чёткие правила относительно того, какие времена можно сочетать в главном и придаточном предложениях.

Время в придаточном с when Время в главном предложении Пример Present Simple Future Simple When I see him, I will give him your message Past Simple Past Simple When she arrived, everybody was sleeping Present Perfect Future Simple When I have finished this report, I will go home Past Perfect Past Simple When I had completed the task, I submitted it

Важно помнить, что в придаточных предложениях с "when", относящихся к будущему времени, используется настоящее время (Present Simple), а не будущее: "When I go to London next year, I will visit the British Museum" (Когда я поеду в Лондон в следующем году, я посещу Британский музей).

Екатерина Васильева, преподаватель английского языка с 12-летним стажем: Однажды на продвинутом курсе английского я заметила, что даже сильные студенты часто делают одну и ту же ошибку с "when" в конструкциях будущего времени. Они упорно пытались использовать will в обеих частях предложения: "When I will go, I will call you". Я разработала мнемонический прием: "When встречает will — will убегает". Это помогло искоренить ошибку за считанные занятия. Студенты стали автоматически использовать Present Simple после when, говоря о будущем: "When I go, I will call you". Что особенно интересно — этот прием сработал даже с теми, кто годами не мог избавиться от этой грамматической ловушки.

When в роли вопросительного слова: особенности применения

Вторая важная функция "when" — вопросительное слово, которое используется для запроса информации о времени. Эта функция реализуется как в прямых вопросах, так и в косвенных.

В прямых вопросах "when" обычно стоит в начале предложения и требует инверсии подлежащего и вспомогательного глагола:

When does the meeting start? (Когда начинается собрание?)

When did you arrive in Moscow? (Когда ты приехал в Москву?)

When will the results be announced? (Когда будут объявлены результаты?)

When are we leaving for dinner? (Когда мы уходим на ужин?)

В косвенных вопросах инверсия не требуется, и "when" вводит придаточное предложение, сохраняя прямой порядок слов:

Could you tell me when the train arrives? (Не могли бы вы сказать мне, когда прибывает поезд?)

I don't know when she will come back. (Я не знаю, когда она вернётся.)

He asked when the deadline was. (Он спросил, когда был срок сдачи.)

В специальных вопросах с "when" можно использовать различные времена, в зависимости от контекста:

Временная отнесённость Пример вопроса с when Перевод Прошлое When did you graduate? Когда вы закончили учёбу? Настоящее When does this shop open? Когда открывается этот магазин? Будущее When will we know the results? Когда мы узнаем результаты? Настоящее завершенное When have you been to Paris? Когда ты был в Париже?

Особое внимание следует уделить сочетаниям "when" с другими вопросительными словами и фразами, которые уточняют запрашиваемую информацию:

Since when have you been feeling unwell? (С какого времени ты чувствуешь себя плохо?)

Until when can I submit the application? (До какого времени я могу подать заявку?)

From when does this rule apply? (С какого момента применяется это правило?)

В разговорной речи "when" часто используется в кратких вопросах для уточнения информации:

When exactly? (Когда именно?)

When, if ever? (Когда, если вообще?)

Since when? (С каких пор?)

Относительное местоимение when: конструкции и нюансы

Третья функция "when" — относительное местоимение, которое вводит определительные придаточные предложения, относящиеся к существительным со значением времени. В этой роли "when" заменяет выражения "in/at/on which" (в/на котором) и связывает главное предложение с придаточным, предоставляя дополнительную информацию о времени события. 🕒

Основные существительные, которые часто сочетаются с относительным местоимением "when":

time (время): "Do you remember the time when we first met?" (Ты помнишь то время, когда мы впервые встретились?)

day/night (день/ночь): "The day when I graduated was the happiest in my life" (День, когда я выпустился, был самым счастливым в моей жизни)

year (год): "2020 was the year when the pandemic started" (2020 был годом, когда началась пандемия)

moment (момент): "There comes a moment when you have to make a choice" (Наступает момент, когда нужно сделать выбор)

period/era (период/эра): "We're living in a period when technology is changing rapidly" (Мы живём в период, когда технологии быстро меняются)

В определительных придаточных предложениях с "when" есть важные нюансы:

В некоторых случаях "when" можно опустить, особенно в разговорной речи: "I'll never forget the day (when) I met my wife" (Я никогда не забуду день, когда я встретил свою жену) "When" может вводить как определительные придаточные, так и придаточные времени, что иногда приводит к двусмысленности: "The moment when he arrived was perfect" (определительное: момент, в который он прибыл, был идеальным)

"I knew it the moment when he arrived" (временное: я узнал об этом, когда он прибыл) "When" в качестве относительного местоимения обычно не заменяется на "that", в отличие от других относительных местоимений: "I remember the time when we were children" (правильно)

"I remember the time that we were children" (менее распространено)

Андрей Соколов, переводчик технической документации: Во время моей работы над переводом международного патента возникла юридическая неточность из-за неправильного понимания функции "when". В предложении "The claim is valid when the product is manufactured according to the specified process" слово "when" выступало не как обычный союз времени, а как относительное местоимение в ограничительном придаточном. Это меняло смысл: действие патента ограничивалось только продуктами, произведёнными определённым способом. После консультации с юристами я понял, насколько критично правильное понимание грамматических функций "when" в технических текстах. С тех пор я всегда анализирую контекст, чтобы определить, является ли "when" простым союзом времени или относительным местоимением, ограничивающим область применения утверждения.

Грамматические конструкции с when в сложных предложениях

Владение сложными конструкциями с "when" выделяет продвинутых пользователей английского языка. Эти конструкции позволяют выразить тонкие временные и логические связи между событиями, что особенно ценно в академическом и профессиональном контекстах.

Рассмотрим наиболее важные грамматические конструкции с "when":

1. Инверсия с when В формальном английском можно встретить инверсию после "when" для особого выделения: "When comes the spring, the whole nature awakens" (Когда приходит весна, вся природа пробуждается) — вместо "When the spring comes..."

2. Hardly/Scarcely/Barely... when Эта конструкция используется, чтобы показать, что второе действие произошло сразу после первого: "I had hardly finished my homework when my friends called me to go out" (Я едва закончил домашнюю работу, как друзья позвонили мне, чтобы пойти гулять) "She had scarcely arrived when it started to rain" (Она только прибыла, как начался дождь)

3. No sooner... than/when Похожая на предыдущую конструкция, часто использующаяся с инверсией: "No sooner had I arrived home than the phone rang" (Не успел я прийти домой, как зазвонил телефон)

4. When it comes to Идиоматическая конструкция со значением "что касается", "когда дело доходит до": "When it comes to learning languages, consistency is key" (Когда дело касается изучения языков, последовательность — ключевой фактор)

5. Even when/When even Конструкция, усиливающая неожиданность или контраст: "She works hard even when she's tired" (Она усердно работает, даже когда устала) "When even the experts failed, she managed to solve the problem" (Когда даже эксперты не справились, она смогла решить проблему)

6. As and when Более формальное выражение, означающее "по мере необходимости" или "когда возникнет возможность": "The updates will be implemented as and when resources become available" (Обновления будут внедряться по мере доступности ресурсов)

7. When if ever/When if at all Конструкция, выражающая сомнение в том, что событие вообще произойдет: "When, if ever, will we see a cure for this disease?" (Когда, если вообще когда-нибудь, мы увидим лекарство от этой болезни?)

Особую сложность представляют случаи, когда "when" используется в сочетании с другими союзами и союзными словами:

Only when: "Only when you understand the basics can you move on to advanced topics" (Только когда вы поймете основы, вы сможете перейти к продвинутым темам)

Especially when: "Exercise is important, especially when you work at a desk all day" (Физические упражнения важны, особенно когда вы работаете за столом весь день)

Except when: "The park is open every day except when it's under maintenance" (Парк открыт каждый день, кроме случаев, когда он на техническом обслуживании)

Практические советы по употреблению when в разговорной речи

Несмотря на кажущуюся простоту, "when" часто становится камнем преткновения в разговорной речи. Правильное и уместное использование этого слова способно значительно повысить естественность речи и точность выражения мыслей. 🗣️

Предлагаю практические рекомендации, которые помогут избежать распространенных ошибок:

Разграничивайте "when" и "if" — "when" используется, когда событие точно произойдет или произошло, а "if" — когда есть сомнение:

Правильно: "When I graduate next year, I'll start looking for a job" (Когда я закончу учебу в следующем году, я начну искать работу)

Правильно: "If I graduate next year, I'll start looking for a job" (Если я закончу учебу в следующем году, я начну искать работу)

Избегайте двойного обозначения времени — когда используется "when", часто нет необходимости добавлять другие указатели времени:

Избегайте: "When in 2010 I visited Paris..." (Когда в 2010 году я посетил Париж...)

Лучше: "When I visited Paris in 2010..." (Когда я посетил Париж в 2010 году...)

Различайте "when" и "while" — "while" подчеркивает продолжительность параллельных действий, а "when" часто указывает на конкретный момент:

"While I was cooking, she was setting the table" (Пока я готовил, она накрывала на стол)

"When I was cooking, I cut my finger" (Когда я готовил, я порезал палец)

Используйте эллиптические конструкции для более естественного звучания:

Формально: "When you are ready, please call me" (Когда вы будете готовы, пожалуйста, позвоните мне)

Разговорно: "When ready, call me" (Когда будете готовы, позвоните мне)

Обратите внимание на устойчивые выражения с "when", которые часто встречаются в повседневной речи:

"When in Rome, do as the Romans do" (В чужой монастырь со своим уставом не ходят)

"When all is said and done" (В конечном итоге)

"When push comes to shove" (Когда дело доходит до крайности)

"When in doubt, leave it out" (Если сомневаешься, лучше не делай)

Важно помнить о контекстуальных нюансах использования "when" в разных вариантах английского:

Вариант английского Особенность использования when Пример Британский английский Чаще используются формальные конструкции "When might I expect your reply?" (Когда я могу ожидать вашего ответа?) Американский английский Предпочтение более прямолинейным формулировкам "When will you get back to me?" (Когда ты мне ответишь?) Австралийский английский Часто используется "whenever" вместо "when" "Whenever you're free" вместо "When you're free" (Когда ты свободен)

При использовании "when" в разговорной речи полезно обращать внимание на интонацию — она может существенно изменять смысл высказывания:

"When did you arrive?" — нейтральный вопрос о времени

"When did you arrive?" (с ударением на "you") — подразумевает сравнение с прибытием других людей

"When did you arrive?" (с повышением интонации в конце) — выражает удивление или недоверие

Практикуйте использование "when" в контексте, обращая внимание на естественные коллокации и выражения. Чтение аутентичных текстов и просмотр фильмов на английском языке помогут развить интуитивное понимание правильного использования этого многофункционального слова. 📚