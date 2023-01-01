Как использовать предлог to в английском: функции и примеры

Люди, стремящиеся улучшить свои знания и уверенность в использовании английского языка Маленький предлог "to" — настоящий гигант английской грамматики! Этот двухбуквенный элемент способен вызвать головную боль даже у продвинутых студентов. Когда я начинаю объяснять все функции "to" на своих лекциях, глаза студентов часто округляются от удивления. "Неужели одно слово может делать столько разных вещей?" — спрашивают они. Да, может! 🤔 От указания направления до формирования будущего времени, от соединения глаголов до создания идиоматических выражений — "to" поистине универсальный инструмент. Давайте разберем его возможности, чтобы вы могли использовать этот предлог уверенно и безошибочно.

Многоликий "to" в английском: основные функции

Предлог "to" — один из самых часто используемых в английском языке, и не зря: он выполняет множество функций, каждая из которых имеет свои нюансы. Понимание этих функций — ключ к правильному использованию "to" в речи и письме. 🔑

Для начала разберемся, какие основные роли играет "to" в английском языке:

Предлог, указывающий направление (I'm going to school)

Частица, образующая инфинитив (I want to learn English)

Элемент, обозначающий получателя или адресата (Give it to me)

Часть, указывающая на временные границы (from 9 to 5)

Компонент многих фразовых глаголов и устойчивых выражений (look forward to, face to face)

Чтобы структурировать эти функции, рассмотрим их в таблице:

Функция "to" Пример использования Грамматическая категория Указание направления She drove to Paris. Предлог (пространственные отношения) Образование инфинитива I need to study. Частица инфинитива Обозначение адресата I sent a letter to my grandmother. Предлог (отношения косвенного объекта) Временные границы The store is open from Monday to Saturday. Предлог (временные отношения) Часть устойчивых выражений I'm used to getting up early. Предлог в устойчивых конструкциях

Ошибки в использовании "to" — распространенная проблема среди изучающих английский язык. Часто они связаны с неправильным пониманием функции "to" в конкретном контексте или с интерференцией родного языка.

Например, русскоговорящие студенты часто опускают "to" перед инфинитивом или, наоборот, добавляют его там, где не нужно (после модальных глаголов). Испаноговорящие могут путать "to" с предлогом "for" из-за особенностей своего языка.

Михаил Андреев, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню случай с моим студентом Алексеем, программистом, который готовился к собеседованию в международной компании. Он отлично знал технические термины, но постоянно путался с предлогом "to". Вместо "I'm going to the office" говорил "I'm going in the office", а фразу "I need to talk to my manager" превращал в "I need talk with my manager". Мы разработали систему: для каждой функции "to" Алексей придумал визуальную ассоциацию. Для направления — стрелку, для инфинитива — знак равенства, для адресата — конверт. Через месяц таких упражнений его речь стала гораздо грамотнее, и он успешно прошел собеседование. Иногда такие простые мнемонические приемы работают лучше, чем часы зубрежки правил!

Предлог "to": направление, время и адресат

Когда "to" выступает в роли предлога, он чаще всего указывает на направление, временные границы или получателя действия. Рассмотрим каждый аспект подробнее. 🧭

Направление и движение: Это, пожалуй, самая интуитивно понятная функция "to" — указание на направление движения или конечную точку:

I'm walking to the park. (Я иду в парк.)

We flew to Spain last summer. (Мы летали в Испанию прошлым летом.)

She's moving to a new apartment. (Она переезжает в новую квартиру.)

В этом значении "to" часто используется с глаголами движения: go, come, walk, drive, fly, travel, move, return и т.д.

Временные границы: "To" может обозначать конечную точку временного отрезка:

The meeting is scheduled from 2 to 4 pm. (Встреча запланирована с 14 до 16 часов.)

I work Monday to Friday. (Я работаю с понедельника по пятницу.)

The exhibition will run from January to March. (Выставка будет проходить с января по март.)

Адресат или получатель: "To" используется для указания лица или объекта, которому что-то передается, направляется:

I sent an email to my professor. (Я отправил электронное письмо моему профессору.)

She gave the book to her friend. (Она отдала книгу своему другу.)

Tell the truth to your parents. (Скажи правду своим родителям.)

Важно отметить, что в разговорной речи часто используется другая конструкция с двумя дополнениями, где "to" опускается:

I sent my professor an email. (вместо "I sent an email to my professor")

She gave her friend the book. (вместо "She gave the book to her friend")

Обе формы корректны, но версия с "to" более формальна и позволяет подчеркнуть получателя.

Сравнение с другими предлогами движения: Чтобы лучше понять специфику "to", сравним его с похожими предлогами:

Предлог Значение Пример to Движение в направлении точки I'm going to the supermarket. towards/toward Движение в общем направлении (не обязательно достигая цели) The ship sailed towards the horizon. into Движение внутрь чего-либо She walked into the room. at Нахождение в конкретной точке I'll meet you at the restaurant. for Движение с целью достичь что-либо We're heading for the mountains.

Использование "to" с инфинитивом: ключевые правила

Одна из важнейших функций "to" — образование инфинитива глагола. В этом случае "to" не является предлогом, а выступает частицей, которая формирует неопределенную форму глагола: to speak, to write, to understand. 📝

Инфинитив с "to" используется в различных грамматических конструкциях:

После определенных глаголов: want, need, decide, agree, promise, plan, hope, learn и т.д. I want to visit Italy. (Я хочу посетить Италию.) She decided to study medicine. (Она решила изучать медицину.)

После многих прилагательных: happy, glad, ready, eager, willing и т.д. I'm happy to help you. (Я рад помочь тебе.) She's ready to start the project. (Она готова начать проект.)

В конструкциях цели: I came here to talk to you. (Я пришел сюда, чтобы поговорить с тобой.) She studied hard to pass the exam. (Она усердно занималась, чтобы сдать экзамен.)

После too/enough: The coffee is too hot to drink. (Кофе слишком горячий, чтобы пить.) He's old enough to drive. (Он достаточно взрослый, чтобы водить.)

Существуют также специальные инфинитивные конструкции:

Complex Object (Сложное дополнение): I want you to come. (Я хочу, чтобы ты пришел.)

I want you to come. (Я хочу, чтобы ты пришел.) Complex Subject (Сложное подлежащее): He is said to be a good doctor. (Говорят, что он хороший врач.)

He is said to be a good doctor. (Говорят, что он хороший врач.) For + object + to + infinitive: It's difficult for me to understand this. (Мне трудно понять это.)

Елена Соколова, методист курсов иностранных языков На одном из моих занятий со взрослыми студентами произошел забавный случай. Марина, менеджер по продажам, постоянно говорила: "I must to call clients" или "She can to speak English". Я несколько раз объясняла правило, но ошибка повторялась. Тогда я придумала игру: каждый раз, когда кто-то в группе неправильно использовал "to" после модальных глаголов, он должен был рассказать короткий анекдот на английском. Марина была общительной и не боялась говорить, поэтому сначала часто попадалась. Но постепенно, чтобы избежать "выступлений", она начала внимательнее следить за своей речью. Через месяц Марина сама заметила: "Знаете, я поймала себя на том, что даже в мыслях теперь говорю правильно — 'I must call', а не 'must to call'. Оказывается, страх публичного выступления — отличная мотивация для запоминания грамматики!" Иногда эмоциональная привязка работает лучше любых схем и таблиц.

Важно отметить различные формы инфинитива:

Простой инфинитив (Simple Infinitive): to do

to do Продолженный инфинитив (Continuous Infinitive): to be doing

to be doing Перфектный инфинитив (Perfect Infinitive): to have done

to have done Перфектно-продолженный инфинитив (Perfect Continuous Infinitive): to have been doing

Выбор формы зависит от временного соотношения действий в предложении:

I'm happy to meet you. (Простой инфинитив — действие происходит одновременно)

I'm happy to be working with you. (Продолженный инфинитив — подчеркивает процесс)

I'm happy to have met you. (Перфектный инфинитив — действие произошло ранее)

Когда не ставить "to": особые случаи и исключения

Несмотря на широкое использование "to" с инфинитивом, существуют ситуации, когда эта частица не употребляется. Знание этих исключений поможет избежать распространенных ошибок. 🚫

1. После модальных глаголов:

Большинство модальных глаголов не требуют "to" перед следующим за ними инфинитивом:

can / could: She can swim. (Не "She can to swim")

may / might: They may come tomorrow.

will / would: I will help you.

shall / should: You should try this.

must: We must leave now.

Исключения среди модальных глаголов: Некоторые модальные конструкции все же требуют "to":

ought to: You ought to study harder.

have to / has to: She has to finish the report.

need to: I need to buy some groceries.

used to: He used to live in Paris.

2. После глаголов восприятия в конструкциях Complex Object:

После глаголов восприятия (see, hear, watch, notice, feel и др.) в конструкциях сложного дополнения "to" не используется:

I saw her leave the building. (Не "I saw her to leave")

We heard him sing that song.

They watched the sun set.

3. После глаголов, выражающих побуждение к действию:

Глаголы let, make, have (в значении "заставлять") также не требуют "to" в конструкциях сложного дополнения:

Let me help you. (Не "Let me to help")

She made him apologize.

I had my assistant call you.

Но обратите внимание: в пассивном залоге "to" возвращается:

He was made to apologize. (В пассиве "to" нужно!)

She was let to go home early. (В пассиве "to" нужно!)

4. В конструкции "would rather":

"Would rather" (предпочел бы) используется без "to":

I would rather stay at home. (Не "I would rather to stay")

She would rather not discuss it now.

5. После "had better":

Конструкция "had better" (лучше бы) также не требует "to":

You had better call him. (Не "You had better to call")

We had better leave early to avoid traffic.

6. После "why" в вопросах-предложениях:

Why not go to the cinema? (Не "Why not to go")

Why wait until tomorrow?

Устойчивые выражения с "to" для ежедневного общения

Английский язык богат устойчивыми выражениями с предлогом "to", которые делают речь более естественной и выразительной. Овладение этими выражениями позволит вам звучать как носитель языка. 🗣️

Фразовые глаголы и устойчивые глагольные конструкции с "to":

look forward to — ждать с нетерпением I'm looking forward to meeting you. (Я с нетерпением жду встречи с вами.)

get used to — привыкать к чему-то It takes time to get used to a new country. (Нужно время, чтобы привыкнуть к новой стране.)

object to — возражать против Do you object to me opening the window? (Вы не возражаете, если я открою окно?)

refer to — ссылаться на He referred to her study in his presentation. (Он ссылался на ее исследование в своей презентации.)

pay attention to — обращать внимание на You should pay attention to these details. (Вам следует обратить внимание на эти детали.)

Обратите внимание, что после этих выражений следует использовать герундий (глагол с -ing), а не инфинитив:

I'm looking forward to seeing you. (Не "to see")

She's used to working late. (Не "to work")

Идиоматические выражения с "to":

face to face — лицом к лицу We need to discuss this face to face, not over the phone. (Нам нужно обсудить это лицом к лицу, а не по телефону.)

from time to time — время от времени I see my old classmates from time to time. (Я вижу своих бывших одноклассников время от времени.)

to the point — по существу His presentation was brief and to the point. (Его презентация была краткой и по существу.)

to tell (you) the truth — по правде говоря To tell you the truth, I didn't enjoy the movie. (По правде говоря, мне не понравился фильм.)

to make matters worse — что еще хуже It was raining and, to make matters worse, I had forgotten my umbrella. (Шел дождь, и, что еще хуже, я забыл зонт.)

Полезные разговорные выражения с "to":

to be honest — честно говоря To be honest, I haven't started the assignment yet. (Честно говоря, я еще не начал задание.)

to cut a long story short — короче говоря To cut a long story short, we missed the train. (Короче говоря, мы опоздали на поезд.)

to my mind / to my knowledge — на мой взгляд / насколько мне известно To my mind, this approach won't work. (На мой взгляд, этот подход не сработает.)

to some extent / to a certain extent — в некоторой степени I agree with you to some extent. (Я в некоторой степени согласен с вами.)

to the best of my ability — в меру моих способностей I'll help you to the best of my ability. (Я помогу вам в меру своих способностей.)

Практикуйте эти выражения в речи, и вы заметите, как ваш английский становится более естественным и идиоматичным. Многие из этих фраз используются в повседневных ситуациях и могут значительно обогатить ваш разговорный словарь.