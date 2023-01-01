5 корректных конструкций вместо This work to do tomorrow в английском

Для кого эта статья:

Для людей, изучающих английский язык, особенно носителей русского языка

Для профессионалов, работающих в международной среде и занимающихся деловой перепиской

Для преподавателей английского языка и тренеров по коммуникации Запись "This work to do tomorrow" в списке задач или письме коллеге может казаться абсолютно правильной, но с точки зрения английской грамматики здесь скрывается подводный камень! Многие носители русского языка, переводя буквально фразу "эта работа сделать завтра", допускают грубую грамматическую ошибку, которая может смутить англоговорящего собеседника или даже изменить смысл сообщения. Правильное построение фраз для планирования завтрашних задач не только показывает ваш уровень владения языком, но и гарантирует, что ваши коллеги и партнёры точно поймут ваши намерения 📝. Давайте разберёмся, почему эта распространённая конструкция требует коррекции и какие альтернативы действительно работают в деловой коммуникации.

Анализ конструкции "This work to do tomorrow": типичные ошибки

Фраза "This work to do tomorrow" представляет собой грамматически неполную конструкцию, которая может вызвать недопонимание. Эта ошибка особенно распространена среди изучающих английский язык, которые пытаются дословно перевести русскую фразу "эта работа сделать завтра".

Основные проблемы с этой конструкцией:

Отсутствие глагола-связки или модального глагола (is, needs, has)

Неправильное использование инфинитива (to do) без соответствующей грамматической структуры

Создание фрагментарного предложения, не выражающего полную мысль

Когда носитель русского языка пишет "This work to do tomorrow", он, скорее всего, подразумевает одно из следующих значений:

Некорректная фраза Возможное подразумеваемое значение Корректный вариант This work to do tomorrow Эта работа должна быть выполнена завтра This work needs to be done tomorrow This work to do tomorrow У меня есть эта работа на завтра I have this work to do tomorrow This work to do tomorrow Эта работа запланирована на завтра This work is scheduled for tomorrow

Ключевая проблема заключается в том, что в английском языке инфинитив (to do) не может просто "висеть" без привязки к остальной части предложения через соответствующие грамматические конструкции.

Екатерина, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды мой ученик, директор IT-компании, столкнулся с неловкой ситуацией во время переписки с американскими партнёрами. Он отправил им сообщение с фразой "This work to do tomorrow". Американский коллега долго не мог понять, что именно имелось в виду — обещание, просьба или информация. Когда мой ученик показал мне эту переписку, мы проработали несколько корректных вариантов. После того как он начал использовать "This work is to be done tomorrow" или "We're planning to complete this work tomorrow", качество коммуникации заметно улучшилось. Клиент признался, что ранее часто замечал замешательство собеседников, но списывал это на их невнимательность, а не на собственные языковые ошибки.

Грамматически верные альтернативы фразы для рабочих задач

Когда необходимо правильно сформулировать мысль о работе, запланированной на завтра, существует ряд грамматически корректных конструкций, которые следует использовать вместо "This work to do tomorrow".

Рассмотрим основные варианты замены этой некорректной фразы:

This work needs to be done tomorrow — подчеркивает необходимость выполнения задачи завтра This work is to be done tomorrow — формальное указание на запланированное действие I have this work to do tomorrow — указывает на личную ответственность за выполнение задачи This work should be completed tomorrow — акцент на рекомендации завершить работу завтра We are scheduled to do this work tomorrow — подчеркивает, что работа уже внесена в расписание

Выбор конкретной конструкции зависит от контекста и вашего намерения. 🔍 Рассмотрим, какие нюансы значений передаёт каждый вариант:

Конструкция Уровень формальности Степень обязательности Оттенок значения This work needs to be done tomorrow Средний Высокая Объективная необходимость This work is to be done tomorrow Высокий Высокая Официальное распоряжение I have this work to do tomorrow Низкий Средняя Личное планирование This work should be completed tomorrow Средний Средняя Рекомендация We are scheduled to do this work tomorrow Средний Средняя Фиксированный план

При выборе правильной альтернативы важно учитывать не только грамматическую корректность, но и коммуникативную цель — хотите ли вы дать указание, поставить задачу или просто поделиться информацией о своих планах.

Инфинитив в английском: правила использования в планировании

Основная проблема фразы "This work to do tomorrow" связана с неправильным использованием инфинитива. В английском языке инфинитив (to do, to work, to plan) не может функционировать как самостоятельное сказуемое и требует определенного грамматического окружения.

Основные способы корректного использования инфинитива при планировании:

После модальных глаголов : I need to do this work tomorrow.

: I need to do this work tomorrow. После определенных глаголов : I plan to do this work tomorrow.

: I plan to do this work tomorrow. В составе конструкции "to be + инфинитив" : This work is to be done tomorrow.

: This work is to be done tomorrow. После существительного в качестве определения : I have some work to do tomorrow.

: I have some work to do tomorrow. В целевых конструкциях: I'll come early to do this work tomorrow.

Глаголы, после которых корректно использовать инфинитив в контексте планирования:

Plan: We plan to finish the project tomorrow. Intend: I intend to complete these tasks tomorrow. Hope: We hope to deliver the results tomorrow. Want: I want to discuss this issue tomorrow. Need: You need to submit the report tomorrow. Expect: They expect to receive feedback tomorrow. Promise: I promise to send the files tomorrow. Agree: We agreed to meet tomorrow.

При планировании рабочих задач особенно важно учитывать, что инфинитив может выражать разные временные отношения в зависимости от контекста. Например:

"I arranged to do this work tomorrow" — инфинитив указывает на действие, которое произойдет после глагола "arranged".

"I forgot to do this work yesterday" — инфинитив относится к действию, которое должно было произойти до глагола "forgot".

Для точного планирования задач на завтра используйте четкие временные маркеры и корректные грамматические конструкции: "I am planning to complete this work by noon tomorrow" или "This task is to be finished before the meeting tomorrow". 📅

Практические ситуации применения конструкций с "to do tomorrow"

Корректно сформулированные фразы с компонентом "to do tomorrow" имеют широкое применение в различных коммуникативных ситуациях. Рассмотрим, как грамматически правильные конструкции используются в реальных рабочих сценариях.

1. В электронной деловой переписке

"I am planning to review the contract tomorrow." (Я планирую просмотреть контракт завтра.)

"The team is expected to deliver the first draft tomorrow." (Ожидается, что команда представит первый черновик завтра.)

"Could you please ensure this task is completed tomorrow?" (Не могли бы вы убедиться, что эта задача будет выполнена завтра?)

2. В планировании проектов

"We have three critical tasks to accomplish tomorrow." (У нас есть три критически важные задачи для выполнения завтра.)

"This milestone is to be reached by tomorrow evening." (Эта веха должна быть достигнута к завтрашнему вечеру.)

"The client expects us to present the solution tomorrow." (Клиент ожидает, что мы представим решение завтра.)

3. В командной коммуникации

"Everyone needs to submit their reports tomorrow." (Всем необходимо представить свои отчёты завтра.)

"We're planning to roll out the new feature tomorrow." (Мы планируем запустить новую функцию завтра.)

"Do you have time to help with this task tomorrow?" (У вас будет время помочь с этой задачей завтра?)

Михаил, бизнес-аналитик Работая в международной команде, я часто замечал, как различия в формулировках задач влияют на результат. Однажды мне поручили координировать работу между московским и лондонским офисами. Отправляя задачи коллегам-англичанам, я начал использовать фразу "This work to do tomorrow", думая, что это лаконично и понятно. Через неделю выяснилось, что 30% задач не были выполнены вовремя. На встрече британские коллеги признались, что не воспринимали мои формулировки как прямые поручения — для них это были просто фрагменты мыслей без четкого указания действия или ответственности.

После консультации с нашим корпоративным лингвистом я изменил формат на "This work needs to be done tomorrow" и "I need you to complete this task by tomorrow". Результативность выполнения задач выросла до 95% без дополнительных напоминаний. Этот случай наглядно показал, как правильная грамматическая конструкция может влиять на эффективность международной коммуникации.

При выборе подходящей конструкции с "to do tomorrow" важно учитывать не только грамматическую корректность, но и иерархию отношений, степень срочности задачи и культурный контекст общения 🌐. Для команд со смешанным культурным составом лучше использовать более прямые и однозначные конструкции.

Составляем корректные напоминания о работе на завтра

Создание чётких и грамматически корректных напоминаний о завтрашних задачах – важный навык для эффективного планирования. Использование правильных конструкций поможет как в личных заметках, так и в коммуникации с коллегами.

Корректные формулировки для личных заметок и планировщиков:

"Complete the financial report tomorrow" — простое повелительное наклонение

"Need to finish the presentation tomorrow" — эллиптическая конструкция (опущено "I")

"Project proposal to be submitted tomorrow" — пассивная инфинитивная конструкция

"Call with clients tomorrow at 2 PM" — именная группа с указанием времени

Структурированные напоминания для рабочих коммуникаций:

Для указания на назначенные задачи: "You are assigned to complete this work by tomorrow EOD." Для самообязательств: "I will send you the completed work tomorrow morning." Для командного планирования: "Our team needs to finalize this project tomorrow." Для запросов: "Could you please make sure this work is done by tomorrow noon?" Для напоминаний: "Just a reminder that we have this work to complete tomorrow."

Особое внимание следует уделить формулировкам в системах управления задачами и календарях 📊. Здесь эффективны краткие, но грамматически полные конструкции:

Цель напоминания Некорректная формулировка Корректная формулировка Дедлайн Report to submit tomorrow Submit report tomorrow Встреча Meeting with team tomorrow to discuss Team meeting tomorrow: discuss project Подготовка материалов Slides to prepare tomorrow Prepare slides tomorrow Проверка работы Code to review tomorrow Review code tomorrow Отправка документов Documents to send tomorrow Send documents tomorrow

При составлении напоминаний стоит учитывать, что даже в личных заметках формирование грамматически правильных конструкций помогает структурировать мышление и делает планирование более эффективным. В профессиональной коммуникации корректные формулировки создают атмосферу компетентности и уважения к деталям.

Для повышения эффективности рабочих напоминаний рекомендуется:

Указывать конкретное время выполнения задачи ("by 3 PM tomorrow")

Добавлять уровень приоритета, если необходимо ("High priority: complete analysis tomorrow")

Включать информацию о последующих шагах ("Finish report tomorrow for Friday's presentation")

Использовать активный залог для большей динамичности ("Review documentation tomorrow" вместо "Documentation to be reviewed tomorrow")

Помните, что правильно составленное напоминание экономит время на интерпретацию и снижает вероятность недопонимания, особенно в мультикультурных командах 🌍.