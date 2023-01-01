This Morning в английском: правила употребления в разное время дня

Профессионалы, использующие английский язык в деловой коммуникации и стремящиеся улучшить свою грамотность Признаться честно, выражение "this morning" становится настоящим камнем преткновения даже для тех, кто уверенно владеет английским на продвинутом уровне. Множество студентов совершают одни и те же ошибки, путаясь в выборе времени глагола, особенно когда часы переваливают за полдень. Почему фраза "I have sent an email this morning" может быть как абсолютно правильной, так и грамматически ошибочной — зависит лишь от момента произнесения? 🕒 Давайте разберем все тонкости употребления this morning с различными временами и научимся безошибочно определять, когда использовать Present Perfect, а когда Past Simple.

This morning в английском: особенности применения

Выражение "this morning" кажется элементарным, но именно такие простые на первый взгляд конструкции часто вызывают наибольшие затруднения. Главная особенность данного временного маркера заключается в его двойственной природе — он может относиться как к незавершенному периоду времени (когда еще утро), так и к уже завершенному периоду (когда утро закончилось).

Рассмотрим основные характеристики использования "this morning":

Если сейчас все еще утро (до 12:00), "this morning" указывает на незавершенный период времени

Если уже день или вечер, "this morning" относится к прошедшему утру текущего дня

Выбор времени глагола напрямую зависит от текущего времени суток

В зависимости от контекста, "this morning" может сочетаться с Present Simple, Present Perfect или Past Simple

Елена Михайлова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на занятии с группой студентов уровня Upper-Intermediate произошел показательный случай. Мы обсуждали рабочие вопросы, и один из учеников — топ-менеджер крупной компании — поделился, что "I have sent the report this morning", хотя было уже 3 часа дня. Я мягко исправила: "I sent the report this morning". Его искреннее недоумение — "Но ведь это же сегодня произошло, значит Present Perfect?" — показательно демонстрирует, как даже продвинутые студенты путаются в этих тонкостях. После того как я объяснила зависимость выбора времени от текущего момента, а не только от дня недели, у группы произошел настоящий прорыв в понимании временных форм.

Важно понимать, что для правильного использования "this morning" необходимо не только знать текущее время суток, но и учитывать контекст высказывания. Именно связь между временем суток и выбором грамматического времени определяет корректность построения предложения.

Время суток Статус "this morning" Подходящие времена Утро (до 12:00) Незавершенный период Present Simple, Present Perfect День/вечер (после 12:00) Завершенный период Past Simple Следующий день Неприменимо Yesterday morning (Past Simple)

Разница использования this morning в Past Simple и Present Perfect

Ключевой момент в корректном использовании "this morning" — выбор между Past Simple и Present Perfect. Эта разница может вызывать затруднения даже у опытных студентов, но существуют четкие правила, которые помогут избежать ошибок. 🧠

Past Simple с "this morning" используется, когда:

Сейчас уже не утро (время после 12:00)

Действие завершено в прошлом

Период времени "this morning" рассматривается как завершенный

Примеры:

"I sent three emails this morning." (сказано в 2 часа дня)

"He called me this morning about the project." (сказано вечером)

"Did you eat breakfast this morning?" (спрашивается после полудня)

Present Perfect с "this morning" используется, когда:

Сейчас все еще утро (время до 12:00)

Действие имеет связь с настоящим моментом

Период времени "this morning" еще не завершен

Примеры:

"I have sent three emails this morning." (сказано в 10 часов утра)

"She has already called twice this morning." (сказано в 11:30)

"Have you eaten breakfast this morning?" (спрашивается в 9 утра)

Сравнение этих двух времен особенно наглядно демонстрирует, как важен временной контекст при использовании выражения "this morning".

Алексей Петров, бизнес-тренер по деловому английскому Работая с корпоративными клиентами, я часто наблюдаю, как неверное употребление времен с "this morning" приводит к недопониманию в деловой коммуникации. Один из моих клиентов, руководитель отдела продаж, постоянно использовал Present Perfect с "this morning" независимо от времени суток: "I have spoken to the client this morning" — говорил он в 6 вечера на планерке. Его американские партнеры часто переспрашивали, имея в виду текущее утро или утро прошедшего дня. После серии занятий, где мы подробно разобрали эту тему, он осознал свою ошибку и стал правильно употреблять времена. Через месяц он с улыбкой рассказал, что его коммуникация с зарубежными коллегами стала гораздо эффективнее, а количество уточняющих вопросов сократилось вдвое. Такой простой нюанс серьезно повлиял на его профессиональную эффективность.

Правила употребления this morning в зависимости от времени дня

Время суток играет решающую роль в выборе грамматической формы с выражением "this morning". Рассмотрим детальные правила для разных периодов дня:

Утро (приблизительно с 5:00 до 12:00):

Используйте Present Perfect для действий, которые произошли ранее утром и могут повториться: "I have drunk two cups of coffee this morning."

Применяйте Present Perfect для описания результата действия, влияющего на настоящий момент: "She has already completed the report this morning."

Present Simple подходит для регулярных, повторяющихся действий: "I always check my emails this morning before meetings."

День (после 12:00 до вечера):

Past Simple становится единственно верным выбором: "I sent that email this morning."

Present Perfect больше не применяется с "this morning", так как период утра завершен

Можно использовать конструкции с уточнением: "This morning, I sent you the documents you requested."

Вечер и ночь:

Продолжайте использовать исключительно Past Simple: "This morning I met with the new client."

Если необходимо подчеркнуть результат действия, сохраняющийся до вечера, используйте Present Perfect с другими маркерами времени: "I have already finished the work I started this morning."

Время суток Примеры корректного употребления Примеры ошибочного употребления 9:00 утра "I have already had two meetings this morning." "I had two meetings this morning." (если день ещё продолжается) 1:00 дня "I received your message this morning." "I have received your message this morning." (утро уже закончилось) 8:00 вечера "This morning I discussed that issue with John." "This morning I have discussed that issue with John." (явная ошибка)

Важно помнить, что в разных англоязычных культурах понятие "morning" может немного различаться. Например, в американском английском "morning" часто заканчивается в полдень, тогда как в некоторых британских контекстах может продолжаться до времени обеда (lunch time), которое иногда приходится на 13:00-14:00. 🌍

Типичные ошибки при использовании this morning

Даже студенты продвинутого уровня допускают определенные ошибки при использовании выражения "this morning". Разберем наиболее распространенные из них, чтобы вы могли их избежать:

Ошибка #1: Игнорирование текущего времени суток Многие используют Present Perfect с "this morning" независимо от того, закончилось утро или нет.

Неверно (в 3 часа дня): "I have sent you an email this morning."

Верно: "I sent you an email this morning."

Ошибка #2: Смешение "this morning" с другими временными маркерами Часто студенты путают правила употребления "this morning" с правилами для "today", "this week" и т.д.

Неверно (вечером): "I have called him this morning, just like I have called him yesterday."

Верно: "I called him this morning, just like I called him yesterday."

Ошибка #3: Использование Present Simple не для регулярных действий Иногда студенты применяют Present Simple с "this morning" для описания единичных, а не регулярных событий.

Неверно (в 10 утра): "I write an important letter this morning."

Верно: "I have written an important letter this morning." или "I write important letters every morning."

Ошибка #4: Некорректное использование с вопросами и отрицаниями Особенно часто ошибки возникают в вопросительных и отрицательных конструкциях.

Неверно (днем): "Have you not seen my message this morning?"

Верно: "Didn't you see my message this morning?"

Ошибка #5: Перенос правил родного языка Многие носители русского языка пытаются дословно перевести конструкции из родного языка.

Неверно (калька с русского): "On this morning I have seen interesting news."

Верно: "This morning I saw interesting news." (если уже не утро)

Чтобы избежать этих ошибок, помните главный принцип: если вы говорите все еще утром — используйте Present Perfect, если утро уже прошло — используйте Past Simple. Это базовое правило поможет в большинстве случаев. 🎯

Речевые модели с this morning для повседневного общения

Для того чтобы уверенно использовать "this morning" в различных ситуациях, полезно запомнить готовые речевые модели. Это особенно пригодится в повседневном общении, деловой переписке и телефонных разговорах. 📱

Деловое общение (в офисе)

"I received your email this morning and wanted to clarify a few points." (сказано после полудня)

"Have you had a chance to look at the report I sent this morning?" (сказано до полудня)

"This morning during the meeting, we decided to proceed with Plan B." (в любое время после встречи)

"I've already had three conference calls this morning, so I'd prefer to schedule this for the afternoon." (сказано утром)

Повседневные разговоры

"I didn't have time for breakfast this morning." (сказано позже утра)

"Have you seen the news this morning? There's an interesting article about..." (сказано до полудня)

"I met an old friend on the train this morning." (сказано после встречи)

"This morning has been so productive! I've already completed most items on my to-do list." (сказано еще утром)

Планирование и организация времени

"I'll call you early this morning, before the meeting." (планирование на будущее утро)

"Let's discuss this first thing this morning." (планирование на следующий день)

"I worked on this report this morning, but there's still more to do." (сказано после утра)

"I've been thinking about your proposal all this morning." (сказано до полудня)

Телефонные разговоры

"I tried to reach you this morning, but your line was busy." (сказано позже утра)

"I've left several messages for you this morning." (сказано утром)

"Could we schedule a call for this morning, around 11:30?" (планирование)

"This morning I spoke with our supplier about delivery times." (информация о прошедшем разговоре)

При использовании этих моделей помните о контексте и времени произнесения. Эти готовые фразы помогут вам звучать естественно и грамотно в различных коммуникативных ситуациях. Регулярная практика с этими выражениями позволит быстрее автоматизировать правильное использование временных форм с "this morning".