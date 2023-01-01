This Morning в английском: правила употребления в разное время дня#Изучение английского
Признаться честно, выражение "this morning" становится настоящим камнем преткновения даже для тех, кто уверенно владеет английским на продвинутом уровне. Множество студентов совершают одни и те же ошибки, путаясь в выборе времени глагола, особенно когда часы переваливают за полдень. Почему фраза "I have sent an email this morning" может быть как абсолютно правильной, так и грамматически ошибочной — зависит лишь от момента произнесения? 🕒 Давайте разберем все тонкости употребления this morning с различными временами и научимся безошибочно определять, когда использовать Present Perfect, а когда Past Simple.
This morning в английском: особенности применения
Выражение "this morning" кажется элементарным, но именно такие простые на первый взгляд конструкции часто вызывают наибольшие затруднения. Главная особенность данного временного маркера заключается в его двойственной природе — он может относиться как к незавершенному периоду времени (когда еще утро), так и к уже завершенному периоду (когда утро закончилось).
Рассмотрим основные характеристики использования "this morning":
- Если сейчас все еще утро (до 12:00), "this morning" указывает на незавершенный период времени
- Если уже день или вечер, "this morning" относится к прошедшему утру текущего дня
- Выбор времени глагола напрямую зависит от текущего времени суток
- В зависимости от контекста, "this morning" может сочетаться с Present Simple, Present Perfect или Past Simple
Елена Михайлова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на занятии с группой студентов уровня Upper-Intermediate произошел показательный случай. Мы обсуждали рабочие вопросы, и один из учеников — топ-менеджер крупной компании — поделился, что "I have sent the report this morning", хотя было уже 3 часа дня. Я мягко исправила: "I sent the report this morning". Его искреннее недоумение — "Но ведь это же сегодня произошло, значит Present Perfect?" — показательно демонстрирует, как даже продвинутые студенты путаются в этих тонкостях. После того как я объяснила зависимость выбора времени от текущего момента, а не только от дня недели, у группы произошел настоящий прорыв в понимании временных форм.
Важно понимать, что для правильного использования "this morning" необходимо не только знать текущее время суток, но и учитывать контекст высказывания. Именно связь между временем суток и выбором грамматического времени определяет корректность построения предложения.
|Время суток
|Статус "this morning"
|Подходящие времена
|Утро (до 12:00)
|Незавершенный период
|Present Simple, Present Perfect
|День/вечер (после 12:00)
|Завершенный период
|Past Simple
|Следующий день
|Неприменимо
|Yesterday morning (Past Simple)
Разница использования this morning в Past Simple и Present Perfect
Ключевой момент в корректном использовании "this morning" — выбор между Past Simple и Present Perfect. Эта разница может вызывать затруднения даже у опытных студентов, но существуют четкие правила, которые помогут избежать ошибок. 🧠
Past Simple с "this morning" используется, когда:
- Сейчас уже не утро (время после 12:00)
- Действие завершено в прошлом
- Период времени "this morning" рассматривается как завершенный
Примеры:
- "I sent three emails this morning." (сказано в 2 часа дня)
- "He called me this morning about the project." (сказано вечером)
- "Did you eat breakfast this morning?" (спрашивается после полудня)
Present Perfect с "this morning" используется, когда:
- Сейчас все еще утро (время до 12:00)
- Действие имеет связь с настоящим моментом
- Период времени "this morning" еще не завершен
Примеры:
- "I have sent three emails this morning." (сказано в 10 часов утра)
- "She has already called twice this morning." (сказано в 11:30)
- "Have you eaten breakfast this morning?" (спрашивается в 9 утра)
Сравнение этих двух времен особенно наглядно демонстрирует, как важен временной контекст при использовании выражения "this morning".
Алексей Петров, бизнес-тренер по деловому английскому
Работая с корпоративными клиентами, я часто наблюдаю, как неверное употребление времен с "this morning" приводит к недопониманию в деловой коммуникации. Один из моих клиентов, руководитель отдела продаж, постоянно использовал Present Perfect с "this morning" независимо от времени суток: "I have spoken to the client this morning" — говорил он в 6 вечера на планерке. Его американские партнеры часто переспрашивали, имея в виду текущее утро или утро прошедшего дня.
После серии занятий, где мы подробно разобрали эту тему, он осознал свою ошибку и стал правильно употреблять времена. Через месяц он с улыбкой рассказал, что его коммуникация с зарубежными коллегами стала гораздо эффективнее, а количество уточняющих вопросов сократилось вдвое. Такой простой нюанс серьезно повлиял на его профессиональную эффективность.
Правила употребления this morning в зависимости от времени дня
Время суток играет решающую роль в выборе грамматической формы с выражением "this morning". Рассмотрим детальные правила для разных периодов дня:
Утро (приблизительно с 5:00 до 12:00):
- Используйте Present Perfect для действий, которые произошли ранее утром и могут повториться: "I have drunk two cups of coffee this morning."
- Применяйте Present Perfect для описания результата действия, влияющего на настоящий момент: "She has already completed the report this morning."
- Present Simple подходит для регулярных, повторяющихся действий: "I always check my emails this morning before meetings."
День (после 12:00 до вечера):
- Past Simple становится единственно верным выбором: "I sent that email this morning."
- Present Perfect больше не применяется с "this morning", так как период утра завершен
- Можно использовать конструкции с уточнением: "This morning, I sent you the documents you requested."
Вечер и ночь:
- Продолжайте использовать исключительно Past Simple: "This morning I met with the new client."
- Если необходимо подчеркнуть результат действия, сохраняющийся до вечера, используйте Present Perfect с другими маркерами времени: "I have already finished the work I started this morning."
|Время суток
|Примеры корректного употребления
|Примеры ошибочного употребления
|9:00 утра
|"I have already had two meetings this morning."
|"I had two meetings this morning." (если день ещё продолжается)
|1:00 дня
|"I received your message this morning."
|"I have received your message this morning." (утро уже закончилось)
|8:00 вечера
|"This morning I discussed that issue with John."
|"This morning I have discussed that issue with John." (явная ошибка)
Важно помнить, что в разных англоязычных культурах понятие "morning" может немного различаться. Например, в американском английском "morning" часто заканчивается в полдень, тогда как в некоторых британских контекстах может продолжаться до времени обеда (lunch time), которое иногда приходится на 13:00-14:00. 🌍
Типичные ошибки при использовании this morning
Даже студенты продвинутого уровня допускают определенные ошибки при использовании выражения "this morning". Разберем наиболее распространенные из них, чтобы вы могли их избежать:
Ошибка #1: Игнорирование текущего времени суток Многие используют Present Perfect с "this morning" независимо от того, закончилось утро или нет.
- Неверно (в 3 часа дня): "I have sent you an email this morning."
- Верно: "I sent you an email this morning."
Ошибка #2: Смешение "this morning" с другими временными маркерами Часто студенты путают правила употребления "this morning" с правилами для "today", "this week" и т.д.
- Неверно (вечером): "I have called him this morning, just like I have called him yesterday."
- Верно: "I called him this morning, just like I called him yesterday."
Ошибка #3: Использование Present Simple не для регулярных действий Иногда студенты применяют Present Simple с "this morning" для описания единичных, а не регулярных событий.
- Неверно (в 10 утра): "I write an important letter this morning."
- Верно: "I have written an important letter this morning." или "I write important letters every morning."
Ошибка #4: Некорректное использование с вопросами и отрицаниями Особенно часто ошибки возникают в вопросительных и отрицательных конструкциях.
- Неверно (днем): "Have you not seen my message this morning?"
- Верно: "Didn't you see my message this morning?"
Ошибка #5: Перенос правил родного языка Многие носители русского языка пытаются дословно перевести конструкции из родного языка.
- Неверно (калька с русского): "On this morning I have seen interesting news."
- Верно: "This morning I saw interesting news." (если уже не утро)
Чтобы избежать этих ошибок, помните главный принцип: если вы говорите все еще утром — используйте Present Perfect, если утро уже прошло — используйте Past Simple. Это базовое правило поможет в большинстве случаев. 🎯
Речевые модели с this morning для повседневного общения
Для того чтобы уверенно использовать "this morning" в различных ситуациях, полезно запомнить готовые речевые модели. Это особенно пригодится в повседневном общении, деловой переписке и телефонных разговорах. 📱
Деловое общение (в офисе)
- "I received your email this morning and wanted to clarify a few points." (сказано после полудня)
- "Have you had a chance to look at the report I sent this morning?" (сказано до полудня)
- "This morning during the meeting, we decided to proceed with Plan B." (в любое время после встречи)
- "I've already had three conference calls this morning, so I'd prefer to schedule this for the afternoon." (сказано утром)
Повседневные разговоры
- "I didn't have time for breakfast this morning." (сказано позже утра)
- "Have you seen the news this morning? There's an interesting article about..." (сказано до полудня)
- "I met an old friend on the train this morning." (сказано после встречи)
- "This morning has been so productive! I've already completed most items on my to-do list." (сказано еще утром)
Планирование и организация времени
- "I'll call you early this morning, before the meeting." (планирование на будущее утро)
- "Let's discuss this first thing this morning." (планирование на следующий день)
- "I worked on this report this morning, but there's still more to do." (сказано после утра)
- "I've been thinking about your proposal all this morning." (сказано до полудня)
Телефонные разговоры
- "I tried to reach you this morning, but your line was busy." (сказано позже утра)
- "I've left several messages for you this morning." (сказано утром)
- "Could we schedule a call for this morning, around 11:30?" (планирование)
- "This morning I spoke with our supplier about delivery times." (информация о прошедшем разговоре)
При использовании этих моделей помните о контексте и времени произнесения. Эти готовые фразы помогут вам звучать естественно и грамотно в различных коммуникативных ситуациях. Регулярная практика с этими выражениями позволит быстрее автоматизировать правильное использование временных форм с "this morning".
Правильное употребление выражения "this morning" — это не просто вопрос грамматической точности, это важнейший элемент временной логики английского языка. Понимание того, как меняется выбор времени глагола в зависимости от момента речи, открывает более глубокий уровень осознания английской грамматики. Применяйте правило "утро еще не закончилось — Present Perfect, утро уже прошло — Past Simple" как базовый ориентир, и ваша речь приобретет естественность, характерную для носителей языка. Помните, что за каждой грамматической конструкцией стоит особый способ восприятия времени, и освоение этих нюансов приближает вас к подлинному владению английским.