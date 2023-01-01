Разница между your и yours в английском: правило, которое работает

Для кого эта статья:

Русскоговорящие студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского, помогающие ученикам с грамматикой

Люди, работающие в международной среде, нуждающиеся в корректном использовании языка Путаница между «your» и «yours» — классическая головная боль для изучающих английский язык. Даже продвинутые студенты нередко замирают на полуслове, сомневаясь, какой вариант выбрать. По данным исследований типичных ошибок, неправильное использование притяжательных местоимений входит в топ-10 грамматических ошибок русскоговорящих студентов. Но есть хорошая новость: эта грамматическая головоломка решается буквально одним правилом, которое мы сегодня разберём до мельчайших деталей. 🧩

Основные грамматические правила использования your и yours

Притяжательные местоимения в английском языке — это слова, которые указывают на принадлежность чего-либо определённому лицу. В русском языке мы говорим «твой», «ваш», «мой», «его», «её», «их». В английском языке каждое такое местоимение имеет две формы: зависимую (которая используется перед существительным) и независимую (которая используется самостоятельно).

Вот ключевое правило, которое вам нужно запомнить:

Your — зависимая форма, всегда стоит перед существительным

— зависимая форма, всегда стоит перед существительным Yours — независимая форма, используется самостоятельно, без существительного после него

Таблица ниже показывает, как выглядят все притяжательные местоимения в английском языке:

Личное местоимение Зависимая форма Независимая форма Пример I (я) my mine My book / The book is mine You (ты/вы) your yours Your pen / The pen is yours He (он) his his His car / The car is his She (она) her hers Her dog / The dog is hers It (оно) its its (редко используется) Its color / The color is its We (мы) our ours Our house / The house is ours They (они) their theirs Their garden / The garden is theirs

Заметьте, что формы «your» и «yours» соответствуют не только «твой/твоя/твоё/твои», но и «ваш/ваша/ваше/ваши», поскольку в английском языке местоимение «you» используется и для единственного, и для множественного числа.

Your перед существительным: ключевые особенности применения

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

На одном из моих продвинутых курсов студентка Марина, работавшая переводчиком, призналась в постоянных сомнениях при использовании притяжательных местоимений. «Я всё время перепроверяю себя, особенно в деловой переписке. Это отнимает время и снижает уверенность».

Мы провели эксперимент: неделю Марина записывала все случаи, когда сомневалась между «your» и «yours». Результат оказался предсказуемым — 90% сомнений возникали в стандартных конструкциях типа «This is your...» или «Is this yours?». После того как мы отработали базовое правило через ситуативные диалоги, проблема исчезла. Через месяц Марина сообщила, что больше не тратит время на перепроверку этой грамматической конструкции.

Форма «your» всегда используется перед существительным и является определением к нему. Вот примеры типичных ситуаций, когда мы используем «your»:

При указании на принадлежность: Your book is on the table. (Твоя книга на столе.)

is on the table. (Твоя книга на столе.) В вопросах о принадлежности: Is this your laptop? (Это твой ноутбук?)

laptop? (Это твой ноутбук?) В инструкциях и указаниях: Please show me your ticket. (Пожалуйста, покажите ваш билет.)

ticket. (Пожалуйста, покажите ваш билет.) В формальных обращениях: Your cooperation is appreciated. (Ваше сотрудничество ценится.)

Важно понимать, что «your» никогда не используется самостоятельно. Если вы хотите сказать «это твой» без последующего существительного, вам нужно использовать «yours».

Структуры, в которых обычно используется «your»:

your + существительное: your car, your opinion your + прилагательное + существительное: your new car, your honest opinion your + существительное с дополнениями: your car with the red paint

Yours без существительного: когда и как использовать

Форма «yours» используется самостоятельно, без существительного после неё. Она заменяет конструкцию «your + существительное», когда из контекста уже понятно, о каком предмете идёт речь.

Типичные ситуации использования «yours»:

В ответах на вопросы о принадлежности: "Whose book is this?" – "It's yours ." (Чья это книга? – Твоя.)

." (Чья это книга? – Твоя.) При сравнении: "My car is faster than yours ." (Моя машина быстрее твоей.)

." (Моя машина быстрее твоей.) В конструкциях с предлогами: "I'll sit next to yours ." (Я сяду рядом с твоим.)

." (Я сяду рядом с твоим.) В письмах и электронных сообщениях: "Sincerely yours" (Искренне ваш)

Важно: «yours» никогда не ставится перед существительным. Если вам нужно указать предмет, используйте «your».

Вот несколько стандартных фраз с «yours»:

"This pen is yours." (Эта ручка — твоя.) "The decision is yours." (Решение за тобой.) "Yours truly" (Искренне ваш — в завершении письма) "A friend of yours" (Твой друг/один из твоих друзей)

Разница между your и yours в повседневной речи

В разговорной речи выбор между «your» и «yours» может происходить автоматически, если вы понимаете основное правило. Давайте рассмотрим типичные диалоги, где используются оба варианта:

Ситуация Диалог Объяснение В кафе "Is this your coffee?" – "No, mine is the one with cinnamon. That's yours." Первое «your» используется перед существительным «coffee». «Yours» используется самостоятельно, заменяя «your coffee». В офисе "I can't find my report. Is this yours?" – "No, that's not my report. Your report is probably on your desk." «Yours» используется самостоятельно (= your report). «Your» используется перед существительным «report» и «desk». В магазине "Did you take your receipt?" – "Yes, it's yours that's still in the machine." «Your» перед существительным «receipt». «Yours» заменяет «your receipt». В письме "I've attached my version of the document. Please send me yours when it's ready." «Yours» используется вместо повторения «your version of the document».

Михаил Соколов, переводчик технической документации

Долгое время меня сбивала с толку фраза "yours truly" в конце деловых писем. Я ошибочно полагал, что это какой-то особый случай, не связанный с правилом использования притяжательных местоимений. На одном из переводческих проектов мне пришлось переводить большой объём деловой переписки, и руководитель проекта указал на мою непоследовательность в переводе этой фразы.

Это заставило меня глубже изучить вопрос, и я понял, что "yours truly" — это просто классический пример использования независимой формы притяжательного местоимения. "Truly" здесь выступает как наречие, а не существительное, поэтому используется именно "yours". После этого открытия я начал замечать множество других устойчивых выражений с "yours", которые полностью соответствуют базовому правилу: "yours sincerely", "yours faithfully" и т.д.

Отдельно стоит упомянуть особые случаи, когда «yours» используется идиоматически:

Yours truly — иногда используется как форма самообозначения, особенно в американском английском: "The concert was amazing, and yours truly got backstage passes!" (Концерт был потрясающий, и ваш покорный слуга получил пропуск за кулисы!)

— иногда используется как форма самообозначения, особенно в американском английском: "The concert was amazing, and yours truly got backstage passes!" (Концерт был потрясающий, и ваш покорный слуга получил пропуск за кулисы!) Yours в завершении писем: "Yours sincerely", "Yours faithfully", "Yours truly" — стандартные формы вежливого прощания в формальной переписке.

Распространённые ошибки русскоговорящих при использовании your/yours

Русскоговорящие студенты часто допускают определённые ошибки при использовании «your» и «yours». Вот наиболее типичные из них: 🚫

Использование «yours» перед существительным: Ошибка: "This is <del>yours</del> book." Правильно: "This is your book." Использование «your» в конце предложения без существительного: Ошибка: "This book is <del>your</del>." Правильно: "This book is yours." Путаница с «you're» (сокращение от «you are»): Ошибка: "<del>Your</del> going to be late." Правильно: "You're going to be late." (Ты опоздаешь.) Неправильное использование апострофа: Ошибка: "Is this <del>your's</del>?" Правильно: "Is this yours?" (Это твоё?) Использование «of you» вместо «yours»: Ошибка: "A friend <del>of you</del> called." Правильно: "A friend of yours called." (Твой друг звонил.)

Чтобы избежать этих ошибок, запомните одно простое правило:

Если после местоимения стоит существительное — используйте «your».

Если существительного нет — используйте «yours».

Практический совет: Если сомневаетесь, попробуйте заменить местоимение на «мой/моя/моё» в русском варианте предложения. Если после него стоит существительное — в английском нужно «your». Если существительного нет — «yours».

Упражнения для закрепления:

Вставьте your или yours: "Is this _ book or is it _ ?" (Ответ: your, mine) Вставьте your или yours: "_ idea is better than _ ." (Ответ: Your, mine/his/hers/theirs) Вставьте your или yours: "I've done my homework. Have you done _ ?" (Ответ: yours) Вставьте your или yours: "Don't forget to bring _ laptop to the meeting." (Ответ: your) Вставьте your или yours: "This responsibility is _ alone." (Ответ: yours)