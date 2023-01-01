Как правильно перевести после на английский: after, following или once

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Специалисты, работающие в международной компании или занимающиеся деловой перепиской

Преподаватели английского языка и переводчики, ищущие советы по улучшению навыков общения на английском Русское слово «после» кажется простым, пока не сталкиваешься с необходимостью точно передать его на английском языке. Внезапно оказывается, что выбор между after, following, once, subsequently и другими вариантами может кардинально изменить смысл высказывания или выдать в вас неносителя языка. Когда мой студент на собеседовании в международную компанию сказал "I'll contact you subsequently to our meeting" вместо "after our meeting", рекрутер сразу понял, что английский не его родной язык. Давайте разберемся, как избежать таких ошибок и точно передавать временные отношения в английском языке. 🕒

Ключевые слова и выражения со значением «после»

Английский язык предлагает множество способов выразить понятие «после», каждый со своими нюансами и контекстами применения. Правильный выбор эквивалента зависит от того, что именно вы хотите сказать и в каком стиле.

Основные английские эквиваленты слова «после»:

After — самый универсальный и частотный вариант

— самый универсальный и частотный вариант Following — более формальный, часто используется в деловой и академической речи

— более формальный, часто используется в деловой и академической речи Once — подчеркивает условность, «как только»

— подчеркивает условность, «как только» Subsequently — формальное наречие, указывающее на последовательность событий

— формальное наречие, указывающее на последовательность событий Afterwards/Afterward — наречие со значением «впоследствии», «потом»

Мария Волкова, преподаватель английского языка На своих уроках я часто предлагаю студентам простую мнемонику: представьте, что временные союзы и предлоги — это разные инструменты в вашем языковом наборе. After — это универсальный молоток, который подходит для большинства ситуаций. Following — это элегантный скальпель для точной работы в формальном контексте. Once — это кнопка-триггер, запускающая последовательность событий. Subsequently — это магнит, показывающий связь между событиями. Я заметила, что такое образное сравнение помогает студентам быстрее запомнить и правильнее использовать эти слова в своей речи. Особенно эффективным оказался этот метод для студента Алексея, который постоянно путал following и after в деловой переписке, но после применения этой мнемоники стал делать гораздо меньше ошибок.

Рассмотрим частотность употребления разных эквивалентов слова «после» в различных контекстах:

Слово Разговорная речь Деловая переписка Академические тексты After Очень часто Часто Часто Following Редко Очень часто Часто Once Умеренно Умеренно Умеренно Subsequently Очень редко Умеренно Часто Afterwards Часто Редко Умеренно

Выбор правильного варианта существенно влияет на восприятие вашей речи носителями языка и помогает точно передать временные и логические отношения между событиями. 📝

After и следующие за ним конструкции

"After" является самым универсальным и часто используемым английским эквивалентом слова "после". Его можно применять в большинстве контекстов, но для грамматически правильного использования необходимо знать основные конструкции.

Основные грамматические структуры с "after":

After + существительное/местоимение : After dinner, we went for a walk (После ужина мы пошли гулять)

: After dinner, we went for a walk (После ужина мы пошли гулять) After + глагол с окончанием -ing : After finishing work, she went to the gym (После завершения работы она пошла в спортзал)

: After finishing work, she went to the gym (После завершения работы она пошла в спортзал) After + подлежащее + сказуемое: After he arrived, the meeting started (После того как он прибыл, началось собрание)

Важно помнить о согласовании времен при использовании "after" в сложных предложениях. Если главное предложение стоит в прошедшем времени, то в придаточном с "after" также используется прошедшее время, а не настоящее:

❌ She called me after she arrives home. (Неправильно) ✅ She called me after she arrived home. (Правильно)

При построении предложений с "after" в значении "после того как" часто возникает вопрос: использовать ли после него герундий (-ing форму) или придаточное предложение? Выбор зависит от того, совпадает ли подлежащее в главном и придаточном предложениях:

Конструкция Когда использовать Пример After + герундий Когда подлежащее одно и то же в обеих частях предложения After finishing work, I went home. After + подлежащее + глагол Когда подлежащие в частях предложения различаются After the professor explained the task, the students began working. After + существительное Когда речь идет о времени или событии After lunch, we had a meeting.

Существует также устойчивое выражение "after all" со значением "всё-таки", "в конце концов", которое часто используется для выражения неожиданного заключения: "He decided to go after all" (Он всё-таки решил пойти).

Following как элегантная альтернатива after

Слово "following" представляет собой более формальный и элегантный способ выразить понятие "после". Его использование мгновенно повышает стилистический уровень вашей речи или письма, придавая высказыванию оттенок официальности и профессионализма. 🎩

Основные способы использования "following":

Following + существительное: Following the meeting, all participants agreed on the next steps (После собрания все участники согласовали следующие шаги) Following + притяжательное местоимение + существительное: Following his promotion, he moved to a bigger office (После его повышения он переехал в больший офис) Предлог "in the following" + период времени: In the following weeks, we'll implement the new strategy (В последующие недели мы внедрим новую стратегию)

Важно отметить, что "following" имеет более узкий диапазон использования по сравнению с "after". Он указывает на непосредственное следование одного события за другим и часто подразумевает причинно-следственную связь между этими событиями.

Александр Петров, переводчик технической документации Работая над переводом руководств по программному обеспечению, я столкнулся с интересной ситуацией. Первоначально я переводил фразу «После установки программы перезагрузите компьютер» как «After installing the software, restart your computer». Мой редактор, носитель языка, исправил это на «Following the installation of the software, restart your computer». Когда я спросил о причине, он объяснил, что в технической документации «following» создает более четкую последовательность действий и звучит более профессионально. Это стало для меня настоящим открытием. Теперь я регулярно использую «following» в технических переводах, и мои клиенты отмечают высокое качество документации. Особенно эффективно это работает в инструкциях, где важна четкая последовательность шагов и профессиональный тон изложения.

Сравнивая "following" и "after", можно выделить следующие стилистические различия:

"Following" чаще используется в деловой, академической и технической документации

"Following" может указывать на следование не только во времени, но и в логике или порядке

"Following" редко используется в разговорной речи, где может звучать слишком формально или даже претенциозно

Интересно, что "following" может функционировать не только как предлог, но и как прилагательное со значением "следующий": "Please read the following instructions carefully" (Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции).

Для достижения наибольшей естественности в использовании "following", рекомендуется практиковать его в контекстах деловой коммуникации, официальных писем и академических работ, где формальный стиль является уместным. 📊

Once и subsequently: временные союзы и наречия

Помимо универсальных "after" и формального "following", английский язык предлагает более специфические варианты для выражения временной последовательности — "once" и "subsequently". Эти слова имеют свои уникальные оттенки значения и области применения, которые необходимо понимать для точного выражения мыслей. ⏱️

Once функционирует как союз со значением "как только", "после того, как" и подчеркивает непосредственную связь между двумя событиями, где второе событие происходит сразу после завершения первого:

Once + подлежащее + сказуемое : Once you arrive at the airport, call me immediately (Как только вы прибудете в аэропорт, немедленно позвоните мне)

: Once you arrive at the airport, call me immediately (Как только вы прибудете в аэропорт, немедленно позвоните мне) Once + причастие прошедшего времени: Once completed, the project will bring significant benefits (После завершения проект принесет значительные выгоды)

Ключевое отличие "once" от других эквивалентов "после" заключается в том, что оно часто подразумевает условие или триггер для следующего действия. Используя "once", мы указываем, что второе событие не может произойти, пока не завершится первое.

Subsequently — это наречие со значением "впоследствии", "потом", "затем", которое используется преимущественно в формальной и научной речи для обозначения последовательности событий:

The company filed for bankruptcy in 2008. Subsequently, it was acquired by its main competitor (Компания объявила о банкротстве в 2008 году. Впоследствии она была приобретена своим основным конкурентом)

The experiment was conducted in March. The results were subsequently published in July (Эксперимент был проведен в марте. Результаты были впоследствии опубликованы в июле)

Сравнивая различные способы выражения временной последовательности, можно составить следующую таблицу их использования:

Слово Основное значение Стилистический уровень Примеры употребления Once Как только, после того как (с акцентом на условность) Нейтральный/формальный Once you've signed the contract, we can proceed. Subsequently Впоследствии, позже (с акцентом на последовательность) Формальный The committee met in May and subsequently issued its report in June. Afterwards/Afterward Потом, после этого (обозначение времени) Нейтральный We had dinner, and afterwards we went for a walk. Later Позже (с акцентом на промежуток времени) Нейтральный I'll talk to you later about this issue.

При выборе между "once" и "subsequently" помните, что "once" чаще используется в придаточных предложениях времени и условия, тогда как "subsequently" обычно выступает в роли наречия, связывающего два независимых предложения или части сложного предложения. 🔄

Контекстное применение «после» в разных ситуациях

Контекст играет решающую роль при выборе подходящего эквивалента слова "после" в английском языке. В разных ситуациях и сферах общения один и тот же смысл может быть выражен разными словами, создающими нужный стилистический эффект. 🎭

Рассмотрим применение различных вариантов "после" в конкретных контекстных ситуациях:

Повседневная разговорная речь I'll call you after work (Я позвоню тебе после работы)

work (Я позвоню тебе после работы) We can grab a coffee afterwards (Мы можем выпить кофе потом)

(Мы можем выпить кофе потом) Let's talk about it later (Давай поговорим об этом позже) Деловая коммуникация Following our discussion, I am sending you the revised proposal (После нашего обсуждения я отправляю вам пересмотренное предложение)

our discussion, I am sending you the revised proposal (После нашего обсуждения я отправляю вам пересмотренное предложение) Subsequent to your request, we have prepared the necessary documents (В соответствии с вашим запросом мы подготовили необходимые документы)

your request, we have prepared the necessary documents (В соответствии с вашим запросом мы подготовили необходимые документы) Once the agreement is signed, we will initiate the project (Как только соглашение будет подписано, мы начнем проект) Академические и научные тексты The reaction occurs after the catalyst is added (Реакция происходит после добавления катализатора)

the catalyst is added (Реакция происходит после добавления катализатора) The experiment was conducted in May. Subsequently , the data was analyzed (Эксперимент был проведен в мае. Впоследствии данные были проанализированы)

, the data was analyzed (Эксперимент был проведен в мае. Впоследствии данные были проанализированы) Following the literature review, a new hypothesis was developed (После обзора литературы была разработана новая гипотеза) Юридические и официальные документы The contract shall terminate upon completion of the work (Контракт прекращается по завершении работы)

of the work (Контракт прекращается по завершении работы) Subsequent to the court's ruling, an appeal was filed (После решения суда была подана апелляция)

the court's ruling, an appeal was filed (После решения суда была подана апелляция) Following the provisions of Article 5, the parties shall... (В соответствии с положениями статьи 5, стороны должны...)

Обратите внимание на типичные ошибки, которые допускают русскоговорящие при использовании эквивалентов "после":

Использование "after" в слишком формальных контекстах, где более уместно "following" или "subsequent to"

Неправильное употребление "subsequently" в повседневной речи, где оно звучит неестественно

Путаница между "after" и "afterwards" (после работы — after work, а не afterwards work)

Неверное построение грамматических конструкций (after I will finish вместо правильного after I finish)

Для развития языкового чутья при выборе правильного эквивалента "после" рекомендуется регулярно читать аутентичные тексты различных стилей и жанров, обращая внимание на контекст использования временных маркеров. Также полезно практиковать перефразирование одного и того же сообщения для разных аудиторий и ситуаций, подбирая наиболее подходящие варианты выражения временных отношений. 📚