Перед на английском: before или in front of – правила и отличия

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем и высоком уровнях

Учителя английского языка и преподаватели

Люди, готовящиеся к международным экзаменам или деловым встречам Путаница при переводе слова «перед» на английский язык способна превратить логичное предложение в абсолютную бессмыслицу. 🤔 Один неправильный предлог — и вы стоите не перед зданием, а перед встречей, что вызывает недоумение у собеседника. Когда использовать before, in front of, ahead of или prior to? Этот лингвистический выбор критически важен для точности коммуникации и может стать решающим фактором на экзамене IELTS или во время важной деловой переписки. Давайте разберёмся, как избежать типичных ошибок при переводе этого обманчиво простого слова.

Основные варианты перевода слова "перед" на английский

Русское слово «перед» многофункционально и может указывать как на временные, так и на пространственные отношения. В английском языке эти функции разделены между различными предлогами, каждый из которых имеет строго определённую сферу применения.

Существует четыре основных способа перевода слова «перед» на английский язык:

Before — используется преимущественно для обозначения предшествования во времени

— используется преимущественно для обозначения предшествования во времени In front of — указывает на пространственное расположение объекта

— указывает на пространственное расположение объекта Ahead of — обозначает положение впереди кого-либо/чего-либо или опережение

— обозначает положение впереди кого-либо/чего-либо или опережение Prior to — формальный аналог before, используемый в официальных документах

Рассмотрим типичные примеры использования каждого из этих вариантов:

Предлог Пример на русском Пример на английском Before Я приеду перед ужином. I will arrive before dinner. In front of Машина остановилась перед домом. The car stopped in front of the house. Ahead of Они шли перед нами в очереди. They were standing ahead of us in the queue. Prior to Перед началом конференции необходимо зарегистрироваться. Prior to the conference, registration is required.

Выбор правильного предлога зависит от контекста и смысла, который вы хотите передать. Ошибки в употреблении этих предлогов могут привести к серьёзному искажению смысла сообщения.

Алексей Соколов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с одним из моих студентов, готовившихся к собеседованию в международной компании. Во время пробного интервью он сказал: "I'll be waiting before the office building" (вместо "in front of"). Интервьюер подумал, что кандидат планирует прийти раньше назначенного времени и ждать, пока здание откроется. Произошла классическая ошибка смешения временного и пространственного "перед". После нашей работы над этой ошибкой студент успешно прошёл настоящее собеседование, правильно используя "I'll be waiting in front of the office building".

Предлоги "before" и "in front of": ключевые различия

Наиболее частая ошибка при переводе слова «перед» — путаница между предлогами "before" и "in front of". Хотя оба они переводятся на русский как «перед», они имеют фундаментально разные значения и употребляются в разных контекстах.

Критерий Before In front of Основное значение Временное предшествование Пространственное расположение Типичный контекст События, действия, временные точки Физические объекты, места Ответ на вопрос Когда? (When?) Где? (Where?) Сочетаемость Даты, события, приёмы пищи Здания, люди, предметы

Сравните следующие примеры:

"We should arrive before 5 pm." (Мы должны прибыть до 5 вечера.) — временное значение

5 pm." (Мы должны прибыть до 5 вечера.) — временное значение "He was standing in front of the library." (Он стоял перед библиотекой.) — пространственное значение

Интересно, что в некоторых контекстах before исторически могло использоваться и в пространственном значении (особенно в устаревших или формальных текстах), например: "He came before the king" (Он предстал перед королём). Однако в современном английском языке такое употребление встречается редко и ограничено формальными ситуациями.

Следует помнить: если вы говорите о физическом положении объекта, используйте "in front of". Если речь идёт о времени — используйте "before". 📌

Временное "перед": правила употребления "before"

Предлог "before" используется преимущественно для выражения временных отношений и обозначает, что одно событие происходит раньше другого. Этот предлог имеет чёткие правила употребления, которые необходимо соблюдать для корректной коммуникации.

Основные случаи употребления "before" в значении «перед»:

Перед указанием времени: "The meeting starts before noon." (Встреча начинается перед полуднем.) Перед событием: "We need to finish this before the deadline." (Нам нужно закончить это перед дедлайном.) В значении "до того, как": "Clean your room before you go out." (Убери свою комнату перед тем, как выйдешь.) В устойчивых выражениях: "before long" (вскоре), "before now" (до сих пор)

Важно понимать, что "before" может функционировать не только как предлог, но и как союз, вводящий придаточное предложение:

Как предлог: "I'll see you before lunch." (Я увижу тебя перед обедом.)

Как союз: "Call me before you leave." (Позвони мне, перед тем как уйдёшь.)

При использовании "before" как союза обратите внимание на грамматические конструкции. В английском языке, в отличие от русского, после "before" используется настоящее время, если речь идёт о будущем действии:

✅ "I'll finish my work before I go home." (Я закончу работу, перед тем как пойду домой.)

❌ "I'll finish my work before I will go home." — неправильно!

Мария Волкова, переводчик технической документации Работая над переводом инструкции по эксплуатации промышленного оборудования, я столкнулась с серьёзной проблемой. В русской версии было написано: "Перед запуском проверьте уровень масла". Казалось бы, простое предложение, но я долго сомневалась — использовать "before" или "prior to". В итоге, учитывая формальный контекст технической документации, выбрала "Prior to starting the equipment, check the oil level". Позже главный инженер компании-заказчика отметил, что именно такая формулировка соответствует стандартам безопасности и технической документации. Это укрепило мою репутацию как переводчика, понимающего нюансы технического английского.

Пространственное "перед": когда использовать "in front of"

Предлог "in front of" служит для обозначения пространственного положения и указывает, что один объект находится перед другим объектом. Этот предлог имеет чётко определённую сферу применения и не должен смешиваться с временными предлогами.

Основные случаи употребления "in front of":

Положение перед физическим объектом: "The car is parked in front of the house." (Машина припаркована перед домом.) Нахождение перед человеком или группой людей: "She performed in front of a large audience." (Она выступала перед большой аудиторией.) Расположение предмета: "Place the chair in front of the desk." (Поставьте стул перед столом.) В присутствии кого-либо: "He didn't want to cry in front of his friends." (Он не хотел плакать перед своими друзьями.)

Важно отметить, что в английском языке существует похожий, но не идентичный предлог "in the front of", который обозначает нахождение в передней части чего-либо:

"in front of" — перед чем-то (снаружи)

"in the front of" — в передней части чего-то (внутри)

Сравните:

"We were standing in front of the theater." (Мы стояли перед театром. [снаружи])

the theater." (Мы стояли перед театром. [снаружи]) "We were sitting in the front of the theater." (Мы сидели в передней части театра. [внутри])

Интересный факт: предлог "in front of" является относительно новым в английском языке и стал широко использоваться только в XVIII веке, постепенно вытеснив пространственное значение предлога "before". 🕰️

Помните, что "in front of" используется исключительно для обозначения физического расположения и никогда не применяется во временном контексте!

Особые случаи: "ahead of", "prior to" и другие аналоги

Помимо основных предлогов "before" и "in front of", английский язык располагает рядом альтернативных способов перевода слова «перед». Эти варианты имеют свои особенности употребления и стилистические нюансы.

Ahead of — предлог, указывающий на положение впереди кого-то или чего-то, часто с коннотацией движения или опережения:

"She was running ahead of the others." (Она бежала впереди/перед остальными.)

"Our company is ahead of the competition." (Наша компания опережает конкурентов.)

"He arrived ahead of schedule." (Он прибыл раньше намеченного времени.)

Prior to — формальный аналог "before", часто используемый в официальных документах, научных статьях и деловой переписке:

"Prior to the meeting, all participants must submit their reports." (Перед встречей все участники должны представить свои отчёты.)

"The documents must be signed prior to the deadline." (Документы должны быть подписаны до истечения срока.)

Другие варианты перевода слова "перед":

In advance of — заранее, до: "The tickets must be purchased in advance of the event." (Билеты должны быть куплены заранее/перед мероприятием.)

— заранее, до: "The tickets must be purchased in advance of the event." (Билеты должны быть куплены заранее/перед мероприятием.) In the face of — перед лицом (обычно о проблемах или вызовах): "He remained calm in the face of danger." (Он оставался спокойным перед лицом опасности.)

— перед лицом (обычно о проблемах или вызовах): "He remained calm in the face of danger." (Он оставался спокойным перед лицом опасности.) Opposite — напротив, перед (о расположении): "The bank is opposite the post office." (Банк находится напротив/перед почтой.)

— напротив, перед (о расположении): "The bank is opposite the post office." (Банк находится напротив/перед почтой.) Facing — обращённый лицом к: "The house is facing the sea." (Дом стоит перед морем/обращён к морю.)

Выбор правильного предлога зависит от контекста, стиля и оттенка значения, который вы хотите передать. Например, "prior to" придаёт высказыванию более формальный тон, а "ahead of" часто предполагает элемент соревнования или опережения.

При использовании предлога "ahead of" также важно помнить о разнице между британским и американским английским: в британском варианте часто предпочтительнее говорить "ahead of", а не "in front of", когда речь идёт о движущихся объектах: "The car is ahead of the bus." 🚗