Each или every: тонкие отличия в английском языке, которые важны

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Русскоговорящие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и языковые тренеры

Профессионалы, использующие английский в деловой переписке и коммуникациях Вы когда-нибудь сомневались, что использовать — each или every? Для русскоговорящих эта пара английских слов часто становится настоящей головоломкой, ведь оба переводятся как "каждый". Тем не менее, между ними существует тонкая, но принципиальная разница, незнание которой может исказить смысл высказывания или выдать в вас неносителя языка. Погрузимся в нюансы употребления этих слов, чтобы вы могли безошибочно выбирать правильный вариант и уверенно использовать их как в повседневном общении, так и в профессиональных контекстах. 🧩

Ключевые отличия между each и every в английском

Хотя each и every переводятся на русский одинаково — "каждый", их использование в английском языке имеет существенные различия. Понимание этих различий необходимо для точного и грамотного выражения мыслей.

Рассмотрим основные отличия:

Индивидуальность vs. группа — Each подчеркивает индивидуальность каждого элемента группы, рассматривая их по отдельности, в то время как every объединяет элементы, воспринимая их как совокупность.

— Each подчеркивает индивидуальность каждого элемента группы, рассматривая их по отдельности, в то время как every объединяет элементы, воспринимая их как совокупность. Количество элементов — Each обычно используется для небольших, определенных групп, где элементы можно пересчитать, а every — для больших групп, иногда неисчисляемых.

— Each обычно используется для небольших, определенных групп, где элементы можно пересчитать, а every — для больших групп, иногда неисчисляемых. Универсальность — Every имеет более обобщающий характер, часто используется в утверждениях и правилах, тогда как each более конкретен и ситуативен.

Аспект Each Every Фокус На отдельных элементах На группе как едином целом Восприятие Один за другим Все вместе Числительное Может использоваться с числительными Обычно не используется с числительными Позиция в предложении Более гибкая (может быть в начале, середине или конце) Обычно перед существительным

Each обычно подчеркивает индивидуальность каждого объекта в группе. Например, фраза "Each student received a certificate" фокусирует внимание на том, что сертификаты выдавались индивидуально каждому студенту.

Every же чаще применяется, когда мы хотим подчеркнуть всеобщность или повторяемость: "Every student should complete homework" — это общее правило для всех студентов без исключения.

Елена Сергеева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем На одном из моих первых уроков с продвинутой группой бизнес-английского, я столкнулась с интересной ситуацией. Марина, финансовый директор крупной компании, постоянно ошибалась при составлении электронных писем иностранным партнерам. Она писала: "Every employee in our department has their own approach", когда хотела подчеркнуть индивидуальность каждого сотрудника. Я объяснила ей, что в данном контексте лучше использовать each: "Each employee in our department has their own approach", поскольку она хотела выделить особенность каждого отдельного сотрудника, а не всех сотрудников как группу. Через две недели Марина сообщила, что ее американские партнеры отметили улучшение качества коммуникации. Иногда такие небольшие нюансы могут существенно повлиять на восприятие вашего профессионализма.

Грамматические особенности при использовании each

Each обладает гибкостью в плане использования, что делает его особенно интересным с грамматической точки зрения. Рассмотрим основные особенности его употребления.

Позиция в предложении — Each может стоять в начале предложения как подлежащее (Each of them has their own opinion), в середине предложения как определение (The students each received a book) или в конце предложения как наречие (They paid $5 each).

— Each может стоять в начале предложения как подлежащее (Each of them has their own opinion), в середине предложения как определение (The students each received a book) или в конце предложения как наречие (They paid $5 each). Согласование с глаголом — Each всегда требует глагола в единственном числе, даже когда речь идет о нескольких объектах: "Each of the students is responsible for their project".

— Each всегда требует глагола в единственном числе, даже когда речь идет о нескольких объектах: "Each of the students is responsible for their project". Сочетание с of — Each часто используется в конструкции "each of" + местоимение/существительное во множественном числе: "Each of us remembers that day".

— Each часто используется в конструкции "each of" + местоимение/существительное во множественном числе: "Each of us remembers that day". Употребление с местоимениями — При использовании each местоимения обычно употребляются в единственном числе: "Each person should bring his or her laptop" (формально) или "Each person should bring their laptop" (менее формально, но часто используется для гендерно-нейтрального обращения).

Интересно отметить, что each может выступать не только как определительное местоимение, но и как наречие. Например: "They cost $10 each" (Они стоят по 10 долларов каждый).

Each может использоваться в сочетании с other для обозначения взаимности: "They love each other" (Они любят друг друга).

При использовании с числительными each указывает на равномерное распределение: "The students were given three books each" (Каждому студенту дали по три книги).

Случаи, когда правильно употреблять every

Every имеет свои специфические контексты употребления, в которых его применение наиболее уместно и грамматически корректно. Понимание этих нюансов поможет вам избежать типичных ошибок.

Регулярность и повторяемость — Every идеально подходит для обозначения регулярных действий или событий: "I go to the gym every day" (Я хожу в спортзал каждый день).

— Every идеально подходит для обозначения регулярных действий или событий: "I go to the gym every day" (Я хожу в спортзал каждый день). Обобщения и правила — Every часто используется в обобщениях, правилах или закономерностях: "Every child deserves education" (Каждый ребенок заслуживает образования).

— Every часто используется в обобщениях, правилах или закономерностях: "Every child deserves education" (Каждый ребенок заслуживает образования). Временные интервалы — Every отлично подходит для обозначения временных промежутков: "The bus leaves every hour" (Автобус отходит каждый час).

— Every отлично подходит для обозначения временных промежутков: "The bus leaves every hour" (Автобус отходит каждый час). Усиление значения "все без исключения" — Every подчеркивает всеобщность: "I've checked every file in this folder" (Я проверил каждый файл в этой папке).

Every входит в состав многих устойчивых выражений и идиом:

"Every now and then" — время от времени

"Every other day/week" — через день/неделю

"Every single time" — абсолютно каждый раз

"In every way" — во всех отношениях

"Every so often" — периодически, изредка

Выражение с every Значение Пример использования Every bit as В точности как, ничуть не меньше She is every bit as talented as her sister. Every inch a Полностью, во всех отношениях He is every inch a professional. Every now and again Иногда, время от времени Every now and again, I enjoy a glass of wine. Every once in a while Изредка Every once in a while, we go camping.

Важно помнить, что every всегда требует глагола в единственном числе, даже если речь идет о множестве объектов: "Every student in the class has passed the exam" (Каждый студент в классе сдал экзамен).

Александр Петров, переводчик и лингвист Работая над переводом документации для международной IT-компании, я столкнулся с фразой, которая вызвала бурное обсуждение в нашей команде: "Updates are released every three months". Мой коллега настаивал, что правильнее было бы использовать "each three months". После консультации с носителем языка выяснилось, что для регулярных временных интервалов почти всегда предпочтительнее every. Фраза "each three months" звучит неестественно. При этом, если бы речь шла о конкретных трех месяцах из определенного набора, each было бы уместно: "Each of the three months in summer has its own charm". Этот случай научил меня, что при переводе важно не просто знать правила, но и чувствовать естественное употребление языка, которое иногда может отличаться от строгих грамматических предписаний.

Распространённые ошибки при выборе каждый на английском

Даже продвинутые студенты английского языка совершают ошибки при выборе между each и every. Рассмотрим наиболее типичные заблуждения и ошибки, чтобы вы могли их избежать. 🚨

Смешение контекстов индивидуальности и группы — Одна из самых распространенных ошибок заключается в неправильном понимании фокуса высказывания. Например, "Every student should bring their own textbook" звучит как общее правило для всех, в то время как "Each student in our group contributed to the project" подчеркивает индивидуальный вклад каждого.

— Одна из самых распространенных ошибок заключается в неправильном понимании фокуса высказывания. Например, "Every student should bring their own textbook" звучит как общее правило для всех, в то время как "Each student in our group contributed to the project" подчеркивает индивидуальный вклад каждого. Неправильное согласование с глаголом — И each, и every требуют глагола в единственном числе, но многие ошибочно используют множественное число, особенно когда речь идет о группе объектов: ❌ "Each of the students are responsible" вместо правильного ✅ "Each of the students is responsible".

— И each, и every требуют глагола в единственном числе, но многие ошибочно используют множественное число, особенно когда речь идет о группе объектов: ❌ "Each of the students are responsible" вместо правильного ✅ "Each of the students is responsible". Путаница с позиционированием в предложении — Each имеет более гибкую позицию в предложении и может стоять после существительного, чего нельзя сказать о every: ✅ "The students each received a certificate" корректно, но ❌ "The students every received a certificate" — нет.

— Each имеет более гибкую позицию в предложении и может стоять после существительного, чего нельзя сказать о every: ✅ "The students each received a certificate" корректно, но ❌ "The students every received a certificate" — нет. Неверное использование с числительными — Многие путаются, когда дело доходит до сочетания с числительными: ✅ "They paid $20 each" правильно, но ❌ "They paid $20 every" — нет.

Интересно, что many, most и all часто ошибочно используются вместо every, когда необходимо подчеркнуть полный охват группы. Например, "All students must complete the assignment" (Все студенты должны выполнить задание) отличается от "Every student must complete the assignment" (Каждый студент должен выполнить задание) тем, что во втором случае акцент делается на индивидуальной ответственности каждого.

Важно также помнить, что each of требует множественного числа после предлога of, в то время как every one of имеет тот же смысл, но часто воспринимается как более формальное выражение: "Each of the participants has received a certificate" и "Every one of the participants has received a certificate".

Практические примеры с each и every в разных контекстах

Лучший способ закрепить понимание разницы между each и every — рассмотреть их в различных контекстах и ситуациях. Давайте рассмотрим примеры использования этих слов в разнообразных сценариях.

Деловая переписка:

✅ "Each team member should submit their report by Friday." — Подчеркивает индивидуальную ответственность каждого члена команды.

✅ "Every email must include our company signature." — Указывает на общее правило для всех писем.

Академическая среда:

✅ "Each student in the class had a different topic for their research." — Фокус на индивидуальности тем.

✅ "Every paper must follow the APA format." — Общее требование для всех работ.

Повседневные ситуации:

✅ "We visit my grandparents every Sunday." — Регулярное, повторяющееся действие.

✅ "Each of my friends has a unique talent." — Акцент на индивидуальных особенностях каждого друга.

Путешествия и туризм:

✅ "Each country we visited had its own cultural peculiarities." — Индивидуальные особенности каждой страны.

✅ "Every traveler needs a valid passport." — Общее правило для всех путешественников.

Технические инструкции:

✅ "Check each connection point for signs of wear." — Необходимо проверить каждую точку соединения по отдельности.

✅ "Every device must be registered in our system." — Общее требование для всех устройств.

Здоровье и медицина:

✅ "Each patient received personalized treatment." — Индивидуальный подход к каждому пациенту.

✅ "Every healthcare worker must wear protective equipment." — Общее правило для всех медицинских работников.

Обратите внимание, что в некоторых контекстах each и every могут быть взаимозаменяемы, но все же будут нести слегка различные оттенки значения:

"Each child received a gift" — Подчеркивает, что дети получали подарки по отдельности, возможно, разные.

"Every child received a gift" — Указывает на то, что все дети без исключения получили подарки, возможно, одинаковые.