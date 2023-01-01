After в английском: предлог, союз, наречие – полное руководство

Для кого эта статья:

Ученики и студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и лингвисты

Русскоговорящие люди, сталкивающиеся с трудностями в грамматике английского языка Маленькое слово "after" обладает удивительной силой – оно способно связывать события во времени, менять смысл предложений и выражать сложные отношения между действиями. Но именно эта многофункциональность часто становится камнем преткновения для изучающих английский язык. 🧠 Вы когда-нибудь задумывались, почему иногда после "after" следует глагол в форме причастия, а иногда – целое придаточное предложение? Или почему носители языка так естественно используют выражения вроде "after all" и "after hours"? Давайте разберем грамматические секреты этого универсального слова и научимся использовать его безупречно!

Грамматические функции after: предлог, союз, наречие

Слово "after" – настоящий грамматический хамелеон, способный выполнять разные функции в зависимости от контекста. Понимание базовых ролей этого слова поможет избежать многих ошибок и значительно улучшит ваш английский. 🔍

Давайте рассмотрим все грамматические ипостаси "after":

Функция Определение Пример Предлог Указывает на время или порядок следования I'll see you after lunch. (Увижу тебя после обеда.) Союз Соединяет главное и придаточное предложения After he arrived, we started the meeting. (После того как он прибыл, мы начали собрание.) Наречие Описывает время события They arrived, and soon after, we left. (Они прибыли, и вскоре после этого мы ушли.)

Когда "after" выступает в роли предлога, за ним всегда следует существительное или герундий (глагол с окончанием -ing):

After the concert (после концерта)

After reading the book (после прочтения книги)

В роли союза "after" соединяет два предложения и указывает на их временную последовательность:

After we finished dinner, we went for a walk. (После того как мы закончили ужин, мы пошли на прогулку.)

Как наречие "after" может стоять в конце предложения или использоваться в составе наречных фраз:

They arrived the day after. (Они прибыли на следующий день.)

Long after, she still remembered his words. (Спустя долгое время она все еще помнила его слова.)

Марина Соколова, преподаватель английской грамматики

Помню, на моих курсах была студентка Алиса, которая постоянно путала функции "after". Она говорила фразы вроде "After I reading book, I went to bed" (вместо правильного "After reading the book" или "After I read the book"). Мы разработали систему цветовых маркеров: зеленый для предлога, синий для союза и красный для наречия. Каждый раз, когда Алиса встречала "after" в тексте, она подчеркивала его соответствующим цветом. Через месяц такой практики она интуитивно стала различать все функции и строить правильные предложения. Этот метод сработал для десятков моих студентов!

After как предлог времени и пространства

В роли предлога "after" преимущественно выражает временные отношения, но иногда может указывать и на пространственное расположение. Разберем детально обе функции. ⏱️

After как предлог времени

Временное значение "after" – наиболее распространенное. Оно указывает, что одно событие происходит позже другого:

After breakfast, I usually go for a run. (После завтрака я обычно бегаю.)

We'll discuss this after the meeting. (Мы обсудим это после собрания.)

After three years in London, she moved to Paris. (После трех лет в Лондоне она переехала в Париж.)

С "after" часто используются конструкции с герундием (глагол + -ing):

After working for 10 hours, he was exhausted. (После 10-часовой работы он был измотан.)

After studying all night, she aced the exam. (После ночи учебы она отлично сдала экзамен.)

Важно помнить: когда "after" выступает предлогом, за ним никогда не следует целое предложение с подлежащим и сказуемым.

After как предлог пространства

Хотя это менее распространенное использование, "after" может указывать на расположение или порядок следования в пространстве:

The letter "B" comes after "A" in the alphabet. (Буква "B" идет после "A" в алфавите.)

One after another, the students presented their projects. (Один за другим студенты представляли свои проекты.)

Также "after" может обозначать стремление к чему-то или преследование:

The police were after the criminal. (Полиция преследовала преступника.)

She's always after the latest fashion trends. (Она всегда гонится за последними модными тенденциями.)

Сравним использование "after" с другими предлогами времени:

Предлог Значение Пример After Позже указанного времени After 5 p.m. (После 5 вечера) Before Раньше указанного времени Before noon (До полудня) During В течение периода During the lecture (Во время лекции) Since С определенного момента до настоящего Since Monday (С понедельника)

After в роли союза: построение сложных предложений

Когда "after" выступает в роли союза, он соединяет два предложения, указывая на их временную последовательность. Это позволяет создавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени. 🔄

Базовая структура такого предложения:

After + подлежащее + сказуемое, + главное предложение

Главное предложение + after + подлежащее + сказуемое

Примеры:

After she finished her homework, she watched a movie. (После того как она закончила домашнюю работу, она посмотрела фильм.)

He went to bed after he had completed the project. (Он пошел спать после того, как завершил проект.)

Важный момент в использовании времен: если в придаточном предложении с "after" описывается действие в прошлом, которое предшествовало другому действию в прошлом, можно использовать Past Perfect:

After I had finished my work, I went home. (После того как я закончил свою работу, я пошел домой.)

Однако в современном английском часто используют просто Past Simple в обеих частях предложения:

After I finished my work, I went home.

Антон Петров, переводчик и лингвист

Работая над переводом технической документации для международного проекта, я столкнулся с проблемой: русскоязычные инженеры писали в инструкциях на английском "The system will restart. After you need to reconfigure settings." Это классическая ошибка – использование "after" как наречия, когда требуется союз или предлог. Мы организовали короткий воркшоп, где я объяснил разницу между "After that, you need..." (после этого), "Afterwards, you need..." (впоследствии) и "After restarting, you need..." (после перезапуска). Самое удивительное, что всего через две недели практики качество документации значительно улучшилось, а команда перестала делать эту распространенную ошибку. Иногда достаточно простого осознания паттерна ошибки, чтобы начать использовать язык правильно.

При использовании "after" в роли союза стоит обратить внимание на следующие моменты:

Запятая при разных порядках слов: Если придаточное предложение с "after" стоит перед главным, то их разделяют запятой. Если после главного – запятая не требуется. Согласование времен: Времена в главном и придаточном предложениях должны быть согласованы логически. Отрицание: "After" может использоваться с отрицанием для указания на то, что одно действие не произошло до завершения другого: "Don't leave after you haven't checked everything." (Не уходи, пока не проверишь всё.)

Также стоит различать "after" и "when" в роли союзов:

"After" указывает, что одно действие полностью завершилось перед началом другого.

"When" может означать, что второе действие началось сразу после первого или даже во время него.

Сравните:

After I graduated, I found a job. (Строго последовательные события)

When I graduated, I found a job. (События могли происходить очень близко по времени)

Устойчивые выражения и идиомы с after

Английский язык богат устойчивыми выражениями и идиомами с "after", которые значительно расширяют ваши возможности выражения мыслей. Знание этих выражений делает речь более естественной и близкой к речи носителей языка. 🎯

Рассмотрим самые распространенные и полезные выражения:

After all – в конце концов, всё-таки He decided to go to the party after all. (В конце концов, он решил пойти на вечеринку.)

She's my sister after all; I have to help her. (Всё-таки она моя сестра; я должен ей помочь.) Day after day – день за днем, постоянно Day after day, she practiced the piano. (День за днем она практиковалась игре на пианино.) After hours – после рабочего времени, в неурочное время The team had an after-hours meeting. (У команды было собрание после рабочего времени.) Be after something/someone – стремиться к чему-то/кому-то, преследовать What are you after? (Чего ты добиваешься?)

The police are after the thieves. (Полиция преследует воров.) Look after – заботиться, присматривать Can you look after my cat while I'm away? (Можешь присмотреть за моей кошкой, пока меня не будет?) Morning after – утро после (часто после вечеринки) I had a terrible headache on the morning after. (У меня была ужасная головная боль наутро.) After you – после вас (выражение вежливости) "Please, after you," he said, opening the door. («Прошу, после вас», — сказал он, открывая дверь.) Named after – названный в честь He was named after his grandfather. (Его назвали в честь дедушки.)

Особое внимание стоит обратить на фразовые глаголы с "after", которые имеют специфические значения:

Фразовый глагол Значение Пример Look after Заботиться, присматривать She looks after her younger brother. (Она присматривает за младшим братом.) Take after Быть похожим, унаследовать черты He takes after his father. (Он похож на своего отца.) Go after Преследовать, добиваться She's going after that promotion. (Она добивается этого повышения.) Ask after Спрашивать о чьем-то здоровье/делах He asked after your parents. (Он спрашивал о твоих родителях.)

Некоторые идиоматические выражения с "after" имеют переносный смысл и требуют запоминания:

After one's own heart – близкий по духу She's a woman after my own heart. (Она женщина близкая мне по духу.) After a fashion – некоторым образом, до определенной степени He succeeded after a fashion. (В некотором роде он добился успеха.) One after another – один за другим The students presented their projects one after another. (Студенты представляли свои проекты один за другим.)

Типичные ошибки русскоговорящих при употреблении after

Носители русского языка сталкиваются с определенными трудностями при использовании слова "after", что объясняется различиями в грамматических структурах русского и английского языков. Рассмотрим самые распространенные ошибки и способы их преодоления. 🚫

Ошибка 1: Неправильное использование времен в придаточных предложениях с "after"

Русскоговорящие часто неправильно выбирают время глагола после "after", особенно когда речь идет о будущем:

❌ After I will finish my work, I'll go home.

✅ After I finish my work, I'll go home. (После того, как я закончу работу, я пойду домой.)

В придаточных предложениях с "after", относящихся к будущему, используется Present Simple, а не Future Simple.

Ошибка 2: Путаница между "after" и "afterwards/after that"

Часто русскоговорящие используют только "after" там, где требуется наречие "afterwards" или "after that":

❌ We had dinner. After we went to the cinema.

✅ We had dinner. Afterwards/After that, we went to the cinema. (Мы поужинали. После этого мы пошли в кино.)

Или правильно использовать "after" как союз, объединив предложения:

✅ After we had dinner, we went to the cinema. (После того, как мы поужинали, мы пошли в кино.)

Ошибка 3: Использование "after" с инфинитивом

В русском языке после "после" может следовать инфинитив, но в английском после "after" как предлога должен стоять герундий (-ing форма), а не инфинитив:

❌ After to finish the project, I felt relieved.

✅ After finishing the project, I felt relieved. (После завершения проекта я почувствовал облегчение.)

Ошибка 4: Смешение функций "after" и "behind"

В русском языке слово "после" может означать как временное следование, так и пространственное расположение. В английском для пространственных отношений часто используется "behind":

❌ The car is after the bus.

✅ The car is behind the bus. (Машина находится за автобусом.)

Ошибка 5: Неверное использование артиклей в выражениях с "after"

Русскоговорящие часто опускают артикли в устойчивых выражениях с "after":

❌ After lunch we'll discuss the project. (без артикля)

✅ After the lunch we'll discuss the project. (После обеда мы обсудим проект.)

Это особенно важно, когда речь идет о конкретном обеде, ужине и т.д.

Ошибка 6: Неправильный порядок слов в сложных предложениях с "after"

Иногда возникает путаница с порядком слов, особенно при переводе с русского:

❌ After I the book read, I went to sleep.

✅ After I read the book, I went to sleep. (После того, как я прочитал книгу, я пошел спать.)

Как избежать этих ошибок?

Практика с контекстом: Учите выражения с "after" в контексте реальных ситуаций. Обращайте внимание на грамматические структуры: Замечайте, какие формы глагола используются после "after" в разных функциях. Используйте справочные таблицы: Составьте таблицу с правильными примерами для разных случаев использования "after". Читайте аутентичные тексты: Отмечайте, как носители языка используют "after" в письменной речи. Практикуйтесь в говорении: Составляйте свои предложения и просите носителя языка или преподавателя проверить их.