Прошедшее время глагола look в английском: правила и примеры

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем уровне

Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения времен

Все, кто хочет улучшить свои знания о прошедшем времени в английском языке Путешествие в мир прошедшего времени глагола "look" — это навигация по одному из самых частотных английских глаголов, который только кажется простым. Многие изучающие язык спотыкаются именно на таких "базовых" глаголах, неправильно применяя формы прошедшего времени или путаясь в нюансах употребления. Разобравшись с тем, как трансформируется "look" во временной ретроспективе, вы не просто обогатите свой английский, но и сможете точнее передавать оттенки значений — разницу между "он посмотрел" (he looked), "он смотрел" (he was looking) и "он уже посмотрел" (he had looked). Давайте раскроем секреты этого многоликого глагола! 🔍

Основные формы глагола look в прошедшем времени

Глагол "look" относится к правильным глаголам английского языка, что значительно упрощает его использование в прошедшем времени. В отличие от неправильных глаголов, которые требуют запоминания индивидуальных форм, "look" следует стандартным правилам образования временных форм.

Для начала рассмотрим три основные формы прошедшего времени глагола "look" и их базовое использование:

Временная форма Формула образования Форма глагола Основное применение Past Simple V + ed looked Завершённое действие в прошлом Past Continuous was/were + V + ing was/were looking Длительное действие в прошлом Past Perfect had + V3 (Past Participle) had looked Действие, совершённое до определённого момента в прошлом

Помимо этих трёх основных форм, существуют и комбинированные формы прошедшего времени:

Past Perfect Continuous : had been looking — для действий, которые начались и продолжались до определённого момента в прошлом

: had been looking — для действий, которые начались и продолжались до определённого момента в прошлом Past Simple Passive : was/were looked (at) — для описания действия, направленного на объект

: was/were looked (at) — для описания действия, направленного на объект Past Perfect Passive: had been looked (at) — когда объект подвергся действию до определённого момента в прошлом

Важно отметить, что глагол "look" может выступать в различных значениях: "смотреть", "выглядеть", "искать", "заботиться" и т.д. Это влияет на контекст и особенности его использования в прошедшем времени.

Александр Петрович, преподаватель английского языка Помню случай с моей студенткой Марией, которая готовилась к международному экзамену. Она постоянно путала формы прошедшего времени глагола "look". В сочинении написала: "When I look at the picture yesterday, I remembered my childhood". Я объяснил ей, что при указании конкретного времени в прошлом (yesterday) необходимо использовать Past Simple: "When I looked at the picture yesterday...". После мы составили таблицу всех форм "look" и ситуаций их использования. На экзамене Мария получила высокий балл за грамматическую точность. Этот случай показывает, как важно четко разграничивать временные формы даже самых простых глаголов.

Past Simple: правила образования looked

Past Simple — самая распространённая форма прошедшего времени в английском языке. Для правильных глаголов, включая "look", её образование происходит путём добавления суффикса -ed к базовой форме глагола.

Формула образования Past Simple для "look": look + ed = looked

В отрицательных предложениях и вопросах используется вспомогательный глагол "did":

Отрицание : I/You/He/She/We/They + did not (didn't) + look

: I/You/He/She/We/They + did not (didn't) + look Вопрос: Did + I/you/he/she/we/they + look?

Важно помнить, что при использовании вспомогательного глагола "did", основной глагол "look" возвращается к своей базовой форме без суффикса -ed.

Основные случаи использования Past Simple с глаголом "look":

Завершённое действие в прошлом: "He looked at the map before starting the journey." (Он посмотрел на карту перед началом путешествия.) Последовательность действий: "She looked at me, smiled and walked away." (Она посмотрела на меня, улыбнулась и ушла.) Действие, произошедшее в указанный момент в прошлом: "I looked out of the window at 7 p.m. yesterday." (Я выглянул из окна вчера в 7 вечера.) Регулярные или повторяющиеся действия в прошлом: "He always looked tired after work." (После работы он всегда выглядел уставшим.)

Произношение "looked" следует правилам произношения окончания -ed. Поскольку базовая форма "look" заканчивается на глухой согласный "k", окончание -ed произносится как

Типичные маркеры времени, указывающие на необходимость использования Past Simple с "look":

yesterday (вчера)

last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/в прошлом году)

in 2010 (в 2010 году)

two days ago (два дня назад)

when (когда) в контексте прошедшего времени

Примеры использования "looked" в Past Simple:

"She looked beautiful in her new dress." (Она выглядела красиво в своем новом платье.)

"We looked for the keys everywhere but couldn't find them." (Мы искали ключи повсюду, но не могли их найти.)

"They didn't look happy about the news." (Они не выглядели довольными этой новостью.)

"Did you look through all the documents?" (Ты просмотрел все документы?)

Past Continuous: когда использовать was/were looking

Past Continuous (или Past Progressive) используется для выражения действий, которые происходили в определённый момент или период в прошлом. Эта временная форма особенно важна для передачи процесса, длительности или фоновых действий.

Формула образования Past Continuous для глагола "look":

Подлежащее Вспомогательный глагол Основной глагол + ing I/He/She/It was looking You/We/They were looking

Отрицательная форма образуется путем добавления "not" после вспомогательного глагола: I was not (wasn't) looking / They were not (weren't) looking

Вопросительная форма создается инверсией подлежащего и вспомогательного глагола: Was I looking? / Were they looking?

Ключевые ситуации использования Past Continuous с глаголом "look":

Действие, происходившее в определённый момент в прошлом: "At 8 o'clock yesterday, I was looking through old photos." (Вчера в 8 часов я просматривал старые фотографии.) Параллельные действия в прошлом: "While she was cooking, he was looking for a movie to watch." (Пока она готовила, он искал фильм для просмотра.) Действие, прерванное другим действием: "I was looking out of the window when the phone rang." (Я смотрел в окно, когда зазвонил телефон.) Описание атмосферы или обстановки в прошлом: "Everyone was looking nervous before the exam." (Перед экзаменом все выглядели нервными.)

Типичные временные маркеры для Past Continuous:

at that moment (в тот момент)

at 5 o'clock yesterday (вчера в 5 часов)

while (в то время как)

when (когда) — часто используется для указания на прерывание

all day/morning/evening (весь день/утро/вечер)

Сравнение использования "looked" (Past Simple) и "was/were looking" (Past Continuous):

Past Simple : "He looked at the map and found the route." (Он посмотрел на карту и нашел маршрут.) — Завершённое действие

: "He looked at the map and found the route." (Он посмотрел на карту и нашел маршрут.) — Завершённое действие Past Continuous: "He was looking at the map when I entered the room." (Он смотрел на карту, когда я вошел в комнату.) — Процесс, прерванный другим действием

Обратите внимание на разницу в значении в зависимости от контекста:

"She looked worried." (Past Simple) — Она выглядела обеспокоенной (констатация факта)

"She was looking worried all day." (Past Continuous) — Она выглядела обеспокоенной весь день (длительное состояние)

Past Perfect: особенности формы had looked

Past Perfect — это временная форма, которая используется для обозначения действий, произошедших до определенного момента в прошлом. Это своеобразное "прошедшее в прошедшем", помогающее установить хронологию событий.

Образование Past Perfect для глагола "look" следует стандартной формуле: had + прошедшее причастие (past participle)

Поскольку "look" — правильный глагол, его прошедшее причастие совпадает с формой прошедшего времени: looked. Таким образом, Past Perfect от "look" будет: had looked

Отрицательная форма образуется путем добавления "not" после вспомогательного глагола "had": had not looked (hadn't looked)

Вопросительная форма создается путем перестановки вспомогательного глагола и подлежащего: Had + подлежащее + looked?

Виктория Андреевна, методист по английскому языку Работая с группой продвинутого уровня, я заметила интересную закономерность: студенты почти всегда правильно используют Past Simple и Past Continuous с глаголом "look", но часто ошибаются с Past Perfect. Один из моих студентов, Артём, постоянно использовал конструкции вроде "Before the meeting, I looked at the report" вместо "Before the meeting, I had looked at the report". Мы провели специальную тренировочную сессию, где составляли цепочки событий с различными временными точками в прошлом. После этого упражнения Артём буквально прозрел: "Теперь я понимаю, почему так важно указывать, что одно событие произошло раньше другого в прошлом!" Этот "ага-момент" кардинально изменил его восприятие времен в английском языке.

Основные случаи использования Past Perfect с глаголом "look":

Действие, завершенное до другого действия в прошлом: "I had already looked at the report before the meeting started." (Я уже просмотрел отчет, прежде чем началось совещание.) Действие, завершенное до определенного момента в прошлом: "By 5 p.m. yesterday, she had looked through all the applications." (К 5 часам вечера вчера она просмотрела все заявки.) В косвенной речи для сохранения прошедшего времени: Прямая речь: "I have looked at this issue." (Я рассмотрел этот вопрос.) Косвенная речь: "He said he had looked at that issue." (Он сказал, что рассмотрел тот вопрос.) Для выражения нереализованных желаний или упущенных возможностей: "I wish I had looked at the map before starting the journey." (Жаль, что я не посмотрел на карту перед началом путешествия.)

Типичные слова-маркеры, указывающие на необходимость использования Past Perfect:

before (до того как)

after (после того как)

by the time (к тому времени, как)

already (уже)

just (только что)

never (никогда)

for (в течение) + период времени

Сравнение Past Perfect с другими прошедшими временами:

"I looked at the document." (Past Simple) — Я посмотрел документ (просто факт в прошлом)

"I was looking at the document when she came in." (Past Continuous) — Я смотрел документ, когда она вошла (процесс в прошлом)

"I had looked at the document before she mentioned it." (Past Perfect) — Я уже посмотрел документ до того, как она упомянула о нём (действие, предшествующее другому действию в прошлом)

Особый случай: часто Past Perfect используется в третьем условном предложении (third conditional): "If I had looked more carefully, I would have noticed the error." (Если бы я посмотрел внимательнее, я бы заметил ошибку.)

Практические ситуации с look в разных временных формах

Для полного понимания использования глагола "look" в прошедшем времени важно рассмотреть практические ситуации, где разные временные формы применяются в реальных контекстах. 🕒

Рассмотрим сценарий офисного расследования пропажи важного документа:

Временная форма Пример предложения Объяснение использования Past Simple The manager looked for the document in all cabinets. Завершенное действие в прошлом: менеджер произвел поиск документа Past Continuous The secretary was looking through files when she noticed something strange. Длительный процесс, прерванный другим действием Past Perfect By the time the CEO arrived, everyone had already looked everywhere. Действие, завершившееся до другого момента в прошлом Past Perfect Continuous They had been looking for the document for three hours when they finally found it. Длительное действие, продолжавшееся до определенного момента в прошлом

Ситуации из повседневной жизни с использованием "look" в разных значениях:

Значение "смотреть/взглянуть": Past Simple: "He looked at his watch and realized he was late." (Он посмотрел на часы и понял, что опаздывает.)

Past Continuous: "She was looking at the painting for several minutes, admiring its beauty." (Она несколько минут рассматривала картину, восхищаясь её красотой.)

Past Perfect: "He had looked at the contract carefully before signing it." (Он внимательно изучил контракт перед подписанием.) Значение "выглядеть": Past Simple: "She looked tired after the long journey." (После долгого путешествия она выглядела уставшей.)

Past Continuous: "He was looking pale throughout the meeting." (На протяжении всего совещания он выглядел бледным.)

Past Perfect: "She had never looked so happy before that day." (Она никогда прежде не выглядела такой счастливой, как в тот день.) Значение "искать": Past Simple: "We looked for her keys everywhere." (Мы искали её ключи повсюду.)

Past Continuous: "They were looking for a new apartment for months." (Они искали новую квартиру месяцами.)

Past Perfect: "I had looked for that book for years before finding it online." (Я искал эту книгу годами, прежде чем нашел её онлайн.) Фразовые глаголы с "look": "look up" (искать информацию): "She looked up the word in the dictionary." (Она нашла слово в словаре.)

"look after" (заботиться): "He was looking after his younger sister while their parents were away." (Он присматривал за младшей сестрой, пока их родители отсутствовали.)

"look forward to" (ожидать с нетерпением): "We had looked forward to the vacation for months." (Мы месяцами с нетерпением ждали отпуска.)

Практические советы по использованию прошедших времен с "look":

Определите точку отсчета — это поможет выбрать правильную временную форму: одномоментное действие (Past Simple), процесс (Past Continuous) или предшествующее действие (Past Perfect)

— это поможет выбрать правильную временную форму: одномоментное действие (Past Simple), процесс (Past Continuous) или предшествующее действие (Past Perfect) Обращайте внимание на контекст — значение глагола "look" может варьироваться в зависимости от контекста и дополнений

— значение глагола "look" может варьироваться в зависимости от контекста и дополнений Используйте временные маркеры — они часто служат ключом к правильному выбору времени: "yesterday" (Past Simple), "while" (Past Continuous), "before that" (Past Perfect)

— они часто служат ключом к правильному выбору времени: "yesterday" (Past Simple), "while" (Past Continuous), "before that" (Past Perfect) При рассказе истории используйте Past Simple для основной линии событий и Past Continuous для описания обстановки

используйте Past Simple для основной линии событий и Past Continuous для описания обстановки Для передачи хронологии событий в прошлом используйте Past Perfect, особенно когда важно подчеркнуть, что одно действие произошло раньше другого

Упражнение для самопроверки: выберите правильную форму глагола "look" в следующих предложениях:

"When I entered the room, everyone ___ at me." (looked / was looking / had looked) "By the time we arrived, the police ___ for evidence for several hours." (looked / was looking / had been looking) "She ___ disappointed when she heard the news." (looked / was looking / had looked) "I ___ for my glasses for an hour before I found them." (looked / was looking / had looked) "While he ___ through his notes, the phone rang." (looked / was looking / had looked)