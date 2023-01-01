His или her: правила использования притяжательных местоимений#Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Русскоговорящие студенты и учащиеся
Преподаватели английского языка и методисты
Один неверно использованный местоименный артикль – и вашего собеседника может настигнуть культурный шок: вы только что назвали мужчину женщиной или наоборот! Определение разницы между his и her часто становится камнем преткновения для начинающих изучать английский язык. Эта статья раскроет все тонкости использования этих притяжательных местоимений, поможет избежать неловких ситуаций и укрепит вашу грамматическую базу. Вооружившись знаниями из этого гида, вы больше не будете путаться в родах английских местоимений! 🔍
Основные правила употребления his и her в английском языке
Чтобы правильно использовать притяжательные местоимения his и her, необходимо понимать базовый принцип их функционирования. В английском языке, в отличие от русского, местоимения зависят исключительно от биологического пола лица, к которому они относятся, а не от грамматического рода существительного.
Основные правила:
- His – используется, когда владелец предмета мужчина или мальчик
- Her – используется, когда владелец предмета женщина или девочка
Важно отметить, что род определяется не существительным, а лицом, к которому оно относится:
|Местоимение
|Когда используется
|Пример
|His
|Мужской род (он)
|This is John. This is his book.
|Her
|Женский род (она)
|This is Mary. This is her book.
В английском языке, в отличие от русского, неодушевленные предметы обычно не имеют грамматического рода и употребляются с местоимением "its". Например: The table and its legs (Стол и его ножки).
Для животных часто используется местоимение "its", если пол животного неизвестен или несущественен. Однако для домашних питомцев, чей пол известен, или в художественной литературе используются "his" и "her".
Александр Петрович, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды на занятии со взрослыми студентами произошел забавный случай. Ученица рассказывала о своей семье и сказала: "My husband loves his car. She is very beautiful." Все немного растерялись, а потом засмеялись. В русском языке "машина" – женского рода, и это часто переносится на английский язык. Я объяснил, что хотя в русском "машина" – она, в английском нет необходимости присваивать неодушевленным предметам пол. Правильно было бы сказать: "My husband loves his car. It is very beautiful." Конечно, некоторые владельцы машин могут ласково называть свой автомобиль "she", но это уже особый стилистический прием, не являющийся грамматическим правилом.
Притяжательные местоимения и согласование по роду
В английском языке притяжательные местоимения делятся на две формы: атрибутивную (используется перед существительным) и абсолютную (используется самостоятельно). Для his и her это выглядит следующим образом:
|Личное местоимение
|Атрибутивная форма
|Абсолютная форма
|He (он)
|his book (его книга)
|This book is his (Эта книга – его)
|She (она)
|her book (её книга)
|This book is hers (Эта книга – её)
Обратите внимание, что абсолютная форма женского рода приобретает окончание "s" (hers), тогда как мужская остается неизменной (his).
При согласовании по роду в английском языке существуют следующие особенности:
- Согласование всегда происходит с биологическим полом лица, а не с грамматическим родом существительного
- Для профессий и должностей местоимение выбирается в зависимости от пола конкретного человека
- Для собирательных существительных (team, family, group) используются местоимения "its" или "their", но не "his" или "her"
- При использовании неопределенных местоимений (everybody, someone, anybody) традиционно использовалось "his", но современный английский язык тяготеет к нейтральному "their"
Примеры согласования в разных ситуациях:
Профессии и должности: • The doctor forgot his stethoscope. (Если доктор – мужчина) • The doctor forgot her stethoscope. (Если доктор – женщина)
Собирательные существительные: • The team celebrated its victory. (Команда праздновала свою победу) • The family packed their bags. (Семья упаковала свои сумки)
Неопределенные местоимения: • Everyone should do their homework. (Каждый должен сделать свое домашнее задание)
His и her в повседневных фразах и выражениях
Повседневное общение насыщено выражениями с местоимениями his и her. Знание таких устойчивых фраз значительно обогатит ваш словарный запас и сделает речь более естественной. 🗣️
Рассмотрим наиболее употребляемые выражения:
- To do his/her best – делать всё возможное, стараться изо всех сил
- To give his/her word – дать слово, обещать
- To hold his/her breath – задержать дыхание
- In his/her shoes – на его/её месте
- To lose his/her temper – выйти из себя, потерять самообладание
- To shake his/her head – покачать головой
- On his/her own – самостоятельно, своими силами
- To make up his/her mind – решиться, принять решение
Важно помнить, что в подобных выражениях местоимение always должно согласовываться с полом человека, о котором идет речь:
• John did his best to help us. (Джон сделал всё возможное, чтобы помочь нам) • Sarah lost her temper when she heard the news. (Сара вышла из себя, когда услышала новости)
В английском языке существуют фразы, в которых используется притяжательное местоимение, но в русском переводе оно может отсутствовать:
- To wash his/her hands – мыть руки (а не "мыть свои руки")
- To change his/her mind – передумать (а не "изменить свое мнение")
- To take his/her time – не торопиться (а не "взять свое время")
Мария Ивановна, переводчик и методист Работая переводчиком на международных конференциях, я часто сталкивалась с ситуациями, когда русскоговорящие спикеры ошибочно использовали местоимения в английском языке. Однажды один из докладчиков, рассказывая о коллеге-женщине, постоянно использовал "his" вместо "her". После выступления ко мне подошли несколько недоумевающих иностранцев с вопросом, правильно ли они поняли гендер упомянутого специалиста. Это наглядно показывает, насколько важно правильное употребление местоимений – неверное местоимение может полностью исказить информацию и создать путаницу. С тех пор, работая с русскоговорящими клиентами, я всегда акцентирую внимание на правильном согласовании местоимений по родам в английской речи.
Типичные ошибки русскоговорящих при выборе his/her
Русскоговорящие студенты часто сталкиваются с определенными трудностями при использовании притяжательных местоимений his и her. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. 🚫
Перенос рода существительного из русского языка Ошибка: "The sun and her rays" (потому что "солнце" в русском среднего рода) Верно: "The sun and its rays" (неодушевленные предметы используются с its)
Использование his для всех лиц по умолчанию Ошибка: "Every student must submit his homework" Верно: "Every student must submit their homework" (гендерно-нейтральный вариант)
Путаница с родом для названий стран и кораблей Ошибка: "France and her culture" (традиционно, но устаревает) Современная норма: "France and its culture"
Неправильное употребление с профессиями Ошибка: Автоматическое использование his для "doctor", "lawyer", "professor" и her для "nurse", "teacher", "secretary" Верно: Местоимение должно соответствовать полу конкретного человека, а не стереотипам о профессии
Отсутствие согласования в рамках одного текста Ошибка: "The student raised her hand. When the teacher called his name, she answered." (путаница в референтах) Верно: Поддерживать последовательность в использовании местоимений для одного и того же референта
Неправильное использование притяжательных форм Ошибка: "This book is her." Верно: "This book is hers." (абсолютная форма)
Для избежания подобных ошибок полезно:
- Помнить, что в английском языке притяжательное местоимение зависит от пола человека, а не от грамматического рода существительного
- Использовать гендерно-нейтральное "their" в случаях, когда пол не определен или обобщен
- Тренировать употребление абсолютных форм притяжательных местоимений (his/hers)
- Обращать внимание на контекст и референта, к которому относится местоимение
Практические упражнения для закрепления правил
Теория без практики малоэффективна, поэтому предлагаю несколько упражнений для закрепления правил использования his и her. Выполняйте их регулярно, и правильное употребление местоимений войдет в привычку! 💪
Упражнение 1: Заполните пропуски подходящими притяжательными местоимениями
- John forgot to bring _ laptop to the meeting.
- Mary showed everyone _ new painting.
- The cat licked _ paws.
- The doctor examined the patient and wrote _ conclusions.
- My sister loves _ job.
- The company announced _ new policy.
- Peter and _ brother are twins.
- Every student should complete _ homework on time.
- The secretary organized _ desk.
- The baby dropped _ toy.
Упражнение 2: Исправьте ошибки в следующих предложениях
- The sun shone brightly, and her rays warmed the earth.
- Everyone must bring his notebook to class.
- The doctor forgot her stethoscope. He had to go back to get it.
- This book is her. She bought it yesterday.
- The company celebrated his 50th anniversary.
Упражнение 3: Переведите предложения на английский язык
- Мария потеряла свои ключи.
- Иван и его брат учатся в университете.
- Мой друг сделал все возможное, чтобы помочь мне.
- Каждый ученик должен выполнить свое домашнее задание.
- Эта книга – её, а та – его.
Упражнение 4: Составьте предложения с данными выражениями
- to do his/her best
- to make up his/her mind
- on his/her own
- to lose his/her temper
- in his/her shoes
Упражнение 5: Мини-диалоги
Составьте короткие диалоги (3-4 реплики), используя притяжательные местоимения his и her. Темы для диалогов:
- Обсуждение новых соседей
- Разговор о коллегах на работе
- Планирование сюрприза для друга/подруги
- Обсуждение домашних животных
Ответы для самопроверки к Упражнению 1:
- his
- her
- its
- his/her (зависит от пола доктора)
- her
- its
- his
- their
- his/her (зависит от пола секретаря)
- its (если пол ребенка не указан) или his/her (если пол указан)
Регулярное выполнение подобных упражнений поможет автоматизировать правильное использование притяжательных местоимений his и her в речи и письме.
Владение правильным употреблением his и her – один из краеугольных камней грамотной английской речи. Разобравшись с принципами согласования по роду, вы сделали важный шаг к беглому и уверенному общению на английском языке. Помните главное правило: в английском языке притяжательные местоимения зависят от пола человека, а не от грамматического рода существительного. Практикуйтесь регулярно, обращайте внимание на употребление местоимений в аутентичных материалах, и ваша речь станет не только грамматически правильной, но и стилистически выверенной!