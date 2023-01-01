His или her: правила использования притяжательных местоимений

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Русскоговорящие студенты и учащиеся

Преподаватели английского языка и методисты Один неверно использованный местоименный артикль – и вашего собеседника может настигнуть культурный шок: вы только что назвали мужчину женщиной или наоборот! Определение разницы между his и her часто становится камнем преткновения для начинающих изучать английский язык. Эта статья раскроет все тонкости использования этих притяжательных местоимений, поможет избежать неловких ситуаций и укрепит вашу грамматическую базу. Вооружившись знаниями из этого гида, вы больше не будете путаться в родах английских местоимений! 🔍

Основные правила употребления his и her в английском языке

Чтобы правильно использовать притяжательные местоимения his и her, необходимо понимать базовый принцип их функционирования. В английском языке, в отличие от русского, местоимения зависят исключительно от биологического пола лица, к которому они относятся, а не от грамматического рода существительного.

Основные правила:

His – используется, когда владелец предмета мужчина или мальчик

Her – используется, когда владелец предмета женщина или девочка

Важно отметить, что род определяется не существительным, а лицом, к которому оно относится:

Местоимение Когда используется Пример His Мужской род (он) This is John. This is his book. Her Женский род (она) This is Mary. This is her book.

В английском языке, в отличие от русского, неодушевленные предметы обычно не имеют грамматического рода и употребляются с местоимением "its". Например: The table and its legs (Стол и его ножки).

Для животных часто используется местоимение "its", если пол животного неизвестен или несущественен. Однако для домашних питомцев, чей пол известен, или в художественной литературе используются "his" и "her".

Александр Петрович, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды на занятии со взрослыми студентами произошел забавный случай. Ученица рассказывала о своей семье и сказала: "My husband loves his car. She is very beautiful." Все немного растерялись, а потом засмеялись. В русском языке "машина" – женского рода, и это часто переносится на английский язык. Я объяснил, что хотя в русском "машина" – она, в английском нет необходимости присваивать неодушевленным предметам пол. Правильно было бы сказать: "My husband loves his car. It is very beautiful." Конечно, некоторые владельцы машин могут ласково называть свой автомобиль "she", но это уже особый стилистический прием, не являющийся грамматическим правилом.

Притяжательные местоимения и согласование по роду

В английском языке притяжательные местоимения делятся на две формы: атрибутивную (используется перед существительным) и абсолютную (используется самостоятельно). Для his и her это выглядит следующим образом:

Личное местоимение Атрибутивная форма Абсолютная форма He (он) his book (его книга) This book is his (Эта книга – его) She (она) her book (её книга) This book is hers (Эта книга – её)

Обратите внимание, что абсолютная форма женского рода приобретает окончание "s" (hers), тогда как мужская остается неизменной (his).

При согласовании по роду в английском языке существуют следующие особенности:

Согласование всегда происходит с биологическим полом лица, а не с грамматическим родом существительного

Для профессий и должностей местоимение выбирается в зависимости от пола конкретного человека

Для собирательных существительных (team, family, group) используются местоимения "its" или "their", но не "his" или "her"

При использовании неопределенных местоимений (everybody, someone, anybody) традиционно использовалось "his", но современный английский язык тяготеет к нейтральному "their"

Примеры согласования в разных ситуациях:

Профессии и должности: • The doctor forgot his stethoscope. (Если доктор – мужчина) • The doctor forgot her stethoscope. (Если доктор – женщина) Собирательные существительные: • The team celebrated its victory. (Команда праздновала свою победу) • The family packed their bags. (Семья упаковала свои сумки) Неопределенные местоимения: • Everyone should do their homework. (Каждый должен сделать свое домашнее задание)

His и her в повседневных фразах и выражениях

Повседневное общение насыщено выражениями с местоимениями his и her. Знание таких устойчивых фраз значительно обогатит ваш словарный запас и сделает речь более естественной. 🗣️

Рассмотрим наиболее употребляемые выражения:

To do his/her best – делать всё возможное, стараться изо всех сил

– дать слово, обещать To hold his/her breath – задержать дыхание

– на его/её месте To lose his/her temper – выйти из себя, потерять самообладание

– покачать головой On his/her own – самостоятельно, своими силами

Важно помнить, что в подобных выражениях местоимение always должно согласовываться с полом человека, о котором идет речь:

• John did his best to help us. (Джон сделал всё возможное, чтобы помочь нам) • Sarah lost her temper when she heard the news. (Сара вышла из себя, когда услышала новости)

В английском языке существуют фразы, в которых используется притяжательное местоимение, но в русском переводе оно может отсутствовать:

To wash his/her hands – мыть руки (а не "мыть свои руки")

Мария Ивановна, переводчик и методист Работая переводчиком на международных конференциях, я часто сталкивалась с ситуациями, когда русскоговорящие спикеры ошибочно использовали местоимения в английском языке. Однажды один из докладчиков, рассказывая о коллеге-женщине, постоянно использовал "his" вместо "her". После выступления ко мне подошли несколько недоумевающих иностранцев с вопросом, правильно ли они поняли гендер упомянутого специалиста. Это наглядно показывает, насколько важно правильное употребление местоимений – неверное местоимение может полностью исказить информацию и создать путаницу. С тех пор, работая с русскоговорящими клиентами, я всегда акцентирую внимание на правильном согласовании местоимений по родам в английской речи.

Типичные ошибки русскоговорящих при выборе his/her

Русскоговорящие студенты часто сталкиваются с определенными трудностями при использовании притяжательных местоимений his и her. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать. 🚫

Перенос рода существительного из русского языка Ошибка: "The sun and her rays" (потому что "солнце" в русском среднего рода) Верно: "The sun and its rays" (неодушевленные предметы используются с its) Использование his для всех лиц по умолчанию Ошибка: "Every student must submit his homework" Верно: "Every student must submit their homework" (гендерно-нейтральный вариант) Путаница с родом для названий стран и кораблей Ошибка: "France and her culture" (традиционно, но устаревает) Современная норма: "France and its culture" Неправильное употребление с профессиями Ошибка: Автоматическое использование his для "doctor", "lawyer", "professor" и her для "nurse", "teacher", "secretary" Верно: Местоимение должно соответствовать полу конкретного человека, а не стереотипам о профессии Отсутствие согласования в рамках одного текста Ошибка: "The student raised her hand. When the teacher called his name, she answered." (путаница в референтах) Верно: Поддерживать последовательность в использовании местоимений для одного и того же референта Неправильное использование притяжательных форм Ошибка: "This book is her." Верно: "This book is hers." (абсолютная форма)

Для избежания подобных ошибок полезно:

Помнить, что в английском языке притяжательное местоимение зависит от пола человека, а не от грамматического рода существительного

Использовать гендерно-нейтральное "their" в случаях, когда пол не определен или обобщен

Тренировать употребление абсолютных форм притяжательных местоимений (his/hers)

Обращать внимание на контекст и референта, к которому относится местоимение

Практические упражнения для закрепления правил

Теория без практики малоэффективна, поэтому предлагаю несколько упражнений для закрепления правил использования his и her. Выполняйте их регулярно, и правильное употребление местоимений войдет в привычку! 💪

Упражнение 1: Заполните пропуски подходящими притяжательными местоимениями

John forgot to bring _ laptop to the meeting. Mary showed everyone _ new painting. The cat licked _ paws. The doctor examined the patient and wrote _ conclusions. My sister loves _ job. The company announced _ new policy. Peter and _ brother are twins. Every student should complete _ homework on time. The secretary organized _ desk. The baby dropped _ toy.

Упражнение 2: Исправьте ошибки в следующих предложениях

The sun shone brightly, and her rays warmed the earth. Everyone must bring his notebook to class. The doctor forgot her stethoscope. He had to go back to get it. This book is her. She bought it yesterday. The company celebrated his 50th anniversary.

Упражнение 3: Переведите предложения на английский язык

Мария потеряла свои ключи. Иван и его брат учатся в университете. Мой друг сделал все возможное, чтобы помочь мне. Каждый ученик должен выполнить свое домашнее задание. Эта книга – её, а та – его.

Упражнение 4: Составьте предложения с данными выражениями

to do his/her best to make up his/her mind on his/her own to lose his/her temper in his/her shoes

Упражнение 5: Мини-диалоги

Составьте короткие диалоги (3-4 реплики), используя притяжательные местоимения his и her. Темы для диалогов:

Обсуждение новых соседей

Разговор о коллегах на работе

Планирование сюрприза для друга/подруги

Обсуждение домашних животных

Ответы для самопроверки к Упражнению 1:

his her its his/her (зависит от пола доктора) her its his their his/her (зависит от пола секретаря) its (если пол ребенка не указан) или his/her (если пол указан)

Регулярное выполнение подобных упражнений поможет автоматизировать правильное использование притяжательных местоимений his и her в речи и письме.