He и She в английском: как правильно использовать местоимения
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке
Путаетесь с местоимениями "he" и "she" в английском? Вы не одиноки — даже опытные студенты иногда сомневаются, какое местоимение выбрать в определенных ситуациях. Правильное использование этих базовых местоимений критически важно для грамотной речи, так как ошибки могут привести не только к грамматическим неточностям, но и к неловким ситуациям в общении. В этой инструкции мы разберем все тонкости использования "he" и "she" — от базовых правил до сложных исключений, которые позволят вам говорить уверенно и безошибочно в любой ситуации. 🎯
Местоимения He и She: основные правила использования
Понимание правильного использования местоимений "he" и "she" формирует фундамент грамматически корректной английской речи. Эти местоимения относятся к категории личных и используются в третьем лице единственного числа.
Базовые правила использования этих местоимений довольно прямолинейны:
- He (он) — используется для обозначения лиц мужского пола
- She (она) — используется для обозначения лиц женского пола
Эти местоимения функционируют в предложении как подлежащее или дополнение и имеют соответствующие притяжательные и объектные формы:
|Местоимение
|Субъектная форма
|Объектная форма
|Притяжательная форма
|Абсолютная притяжательная
|Мужской род
|He
|Him
|His
|His
|Женский род
|She
|Her
|Her
|Hers
Важно понимать, что выбор между "he" и "she" определяется полом человека, о котором идет речь, а не грамматическими признаками, как в некоторых других языках. В английском нет грамматического рода для неодушевленных предметов (за редкими исключениями).
Следует запомнить несколько ключевых аспектов:
- Местоимения "he" и "she" требуют глагольной формы третьего лица единственного числа (например, "he works", "she studies")
- При использовании в качестве подлежащего, эти местоимения всегда предшествуют глаголу
- В отличие от некоторых языков, в английском личные местоимения почти всегда обязательны в предложении
Елена Соколова, методист по английскому языку
Когда я только начинала преподавать английский, одна из моих учениц постоянно путалась с местоимениями "he" и "she". Она говорила о своём отце: "She is a doctor", и о матери: "He is a teacher". Эта проблема была связана с тем, что в её родном языке местоимения не различались по родам. Мы решили эту проблему, создав визуальные ассоциации: синие карточки для "he" и розовые для "she". Каждый раз, составляя предложение, она выбирала карточку соответствующего цвета. Через две недели такой практики ошибки исчезли полностью. Иногда самые простые методы оказываются наиболее эффективными! 🎭
Когда выбирать правильное местоимение в английском языке
Определение подходящего местоимения требует понимания контекста и личности, о которой идет речь. Рассмотрим основные сценарии выбора между "he" и "she".
По визуальным и социальным признакам:
- Если вы видите человека и можете определить его гендер, выбор местоимения очевиден
- Если известно имя человека, которое явно указывает на пол (например, John, Sarah), используйте соответствующее местоимение
- При упоминании профессий, где традиционно преобладает определенный пол (например, медсестра, пожарный), следует использовать местоимение, соответствующее фактическому полу человека, а не стереотипу
По контексту предыдущего упоминания:
- Если в предшествующем тексте уже было указано имя или пол человека, используйте соответствующее местоимение для дальнейших ссылок
- В диалоге, где контекст ясен собеседникам, местоимение должно соответствовать установленному полу
В формальных и официальных контекстах:
- В деловой переписке следует использовать местоимение, соответствующее известному полу адресата
- В официальных документах местоимение выбирается на основе юридически установленного пола лица
|Ситуация
|Пример
|Выбор местоимения
|Известное имя
|Michael came late.
|He was stuck in traffic.
|Указанная профессия
|My doctor gave me advice.
|He/She (в зависимости от пола конкретного врача)
|Животное известного пола
|This is my cat Luna.
|She is three years old.
|Неизвестный пол
|Someone left their bag.
|They (не he или she)
Важно помнить, что выбор местоимения — это не только грамматический, но и этический вопрос. Использование неправильного местоимения может восприниматься как неуважение к личности человека.
He или She: особые случаи и исключения
Английская грамматика, при всей своей логичности, содержит ряд нюансов в использовании местоимений "he" и "she", которые требуют особого внимания.
Животные и персонификация:
- Домашние питомцы часто обозначаются местоимениями "he" или "she" в соответствии с их полом (особенно если владелец эмоционально привязан к животному)
- Дикие животные и животные неизвестного пола традиционно обозначаются как "it"
- В литературе животные могут персонифицироваться с помощью "he" или "she" для создания характера
Страны, корабли и транспортные средства:
- Исторически сложилось, что страны, корабли и некоторые транспортные средства (особенно корабли) часто персонифицируются с помощью местоимения "she"
- Например: "England is proud of her history" или "The Titanic sank on her maiden voyage"
- Однако современная тенденция склоняется к использованию нейтрального "it" в этих случаях
Профессии и титулы:
- При упоминании профессий (doctor, teacher, engineer), местоимение выбирается по полу конкретного человека, а не по стереотипу о профессии
- Гендерно-нейтральные титулы (like "president" или "CEO") требуют местоимения, соответствующего полу лица, занимающего эту должность
Обобщения и гипотетические ситуации:
Исторически в английском языке использовалось "he" как универсальное местоимение для обобщений. Однако современные нормы предлагают несколько альтернатив:
- Использовать "they" в единственном числе: "Each student should submit their assignment"
- Перефразировать предложение во множественное число: "Students should submit their assignments"
- Использовать "he or she" или "s/he": "Each student should submit his or her assignment"
- Чередовать "he" и "she" в разных примерах или параграфах
Алексей Петров, переводчик технической литературы
Работая над переводом серии научных статей, я столкнулся с интересным случаем. Автор статьи последовательно использовал местоимение "she" для обозначения гипотетического пользователя программного обеспечения. Клиент — крупная IT-компания — попросил заменить все на "he", считая это более традиционным. Я предложил компромисс: использовать нейтральное "they", что соответствовало современным тенденциям и исключало гендерный уклон. Это вызвало дискуссию о языковой политике компании, и в результате был утвержден новый стандарт с использованием "they" во всей документации. Этот случай показал, как важно понимать нюансы использования местоимений даже в технических текстах. 📚
Практические примеры использования He и She в речи
Для закрепления правил использования местоимений "he" и "she", рассмотрим практические примеры их применения в различных речевых ситуациях. 📝
В повседневных разговорах:
- "John couldn't come to the party. He is sick." (Использование "he" для ссылки на ранее упомянутого мужчину)
- "My sister got a promotion yesterday. She worked really hard for it." (Использование "she" для ссылки на женщину)
- "I spoke to the new manager. She seems very competent." (Указание на женщину-руководителя)
- "The doctor said I should rest. He also prescribed some medication." (Здесь "he" указывает на то, что врач — мужчина)
В формальной речи и письме:
- "The applicant should submit his or her resume by Friday." (Формальное инклюзивное обращение)
- "Professor Smith published her research last month." (Указание на женщину-профессора)
- "The CEO announced his retirement during the board meeting." (Указание на мужчину-руководителя)
- "Each candidate will have 10 minutes to present their project." (Использование нейтрального "their" для неопределенного пола)
В описательной речи:
- "The cat purred as she stretched in the sunlight." (Персонификация животного женского пола)
- "The old ship creaked as she sailed into the harbor." (Традиционная персонификация корабля)
- "The country celebrated its independence day." (Современная тенденция использования "it" для стран)
В последовательных ссылках:
Когда в тексте упоминается несколько людей разного пола, важно следить за ясностью ссылок:
- Правильно: "David told Susan that he would be late, but she decided not to wait." (Ясно, кто будет поздно и кто не будет ждать)
- Неясно: "David told Susan that he was angry with her." (Кто злится: Дэвид на Сьюзан или кто-то другой на Сьюзан?)
- Улучшенная версия: "David was angry with Susan, and he told her about it."
Практика показывает, что ясность в использовании местоимений достигается путем:
- Регулярного повторения имен для исключения двусмысленности
- Структурирования предложений так, чтобы местоимение следовало непосредственно за антецедентом
- Разделения сложных предложений на более короткие, если возникает риск неясности
Типичные ошибки с местоимениями и способы их избежать
Даже опытные изучающие английский язык сталкиваются с определенными трудностями при использовании местоимений "he" и "she". Знание типичных ошибок и способов их предотвращения существенно повышает качество речи. 🔍
Смешение родов в предложении:
- Ошибка: "Maria said that he would come later." (Использование "he" для женского имени)
- Правильно: "Maria said that she would come later."
- Профилактика: Всегда мысленно проверяйте соответствие местоимения полу упомянутого лица
Ошибки под влиянием родного языка:
- Ошибка: "I love my car. She is very fast." (Под влиянием языков, где слово "машина" женского рода)
- Правильно: "I love my car. It is very fast."
- Профилактика: Помните, что в английском неодушевленные предметы обычно обозначаются местоимением "it"
Неправильное использование при обобщениях:
- Устаревшее: "Every student must bring his textbook." (Исключает женщин)
- Современный вариант: "Every student must bring their textbook." или "All students must bring their textbooks."
- Профилактика: Используйте инклюзивные конструкции при обобщениях
Ошибки при ссылке на профессии:
- Ошибка: "I went to see a nurse yesterday. He gave me some advice." (Автоматическое предположение, что медсестра — женщина)
- Правильно: использовать местоимение, соответствующее полу конкретного человека
- Профилактика: Избегайте гендерных стереотипов при выборе местоимения
|Тип ошибки
|Пример неправильного использования
|Корректная версия
|Смешение родов
|Peter called and said she was running late.
|Peter called and said he was running late.
|Перенос из родного языка
|Look at that table. She is beautiful.
|Look at that table. It is beautiful.
|Стереотипное мышление
|A doctor should always wash his hands.
|A doctor should always wash their hands.
|Неясные ссылки
|John met Paul, and he was excited.
|John met Paul, and John was excited. или When John met Paul, he (John) was excited.
Практические рекомендации для избежания ошибок:
- Практикуйте осознанное использование местоимений, особенно когда говорите о людях разного пола
- Читайте современные англоязычные тексты для понимания актуальных тенденций
- Используйте мнемонические приемы: например, "he" содержит букву "h" как в "human" и "man", а "she" содержит "s" как в "sister" и "woman"
- Периодически анализируйте свою речь и письмо на предмет последовательности в использовании местоимений
Помните, что некоторые ошибки с местоимениями могут восприниматься как социально неприемлемые или неуважительные, особенно если речь идет о реальных людях. Тщательный выбор местоимений демонстрирует не только хорошее владение языком, но и уважение к собеседникам и упоминаемым лицам.
Корректное использование местоимений "he" и "she" — это умение, которое формируется с практикой и вниманием. Руководствуясь правилами, контекстом и современными нормами, вы сможете точно и уважительно выражать свои мысли на английском языке. Помните: местоимения — это не просто грамматические единицы, а инструменты, через которые мы признаем и уважаем идентичность каждого человека. Делайте осознанный выбор, практикуйтесь регулярно, и правильное использование "he" и "she" станет естественной частью вашей речи. 🌟