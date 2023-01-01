He и She в английском: как правильно использовать местоимения

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Путаетесь с местоимениями "he" и "she" в английском? Вы не одиноки — даже опытные студенты иногда сомневаются, какое местоимение выбрать в определенных ситуациях. Правильное использование этих базовых местоимений критически важно для грамотной речи, так как ошибки могут привести не только к грамматическим неточностям, но и к неловким ситуациям в общении. В этой инструкции мы разберем все тонкости использования "he" и "she" — от базовых правил до сложных исключений, которые позволят вам говорить уверенно и безошибочно в любой ситуации. 🎯

Местоимения He и She: основные правила использования

Понимание правильного использования местоимений "he" и "she" формирует фундамент грамматически корректной английской речи. Эти местоимения относятся к категории личных и используются в третьем лице единственного числа.

Базовые правила использования этих местоимений довольно прямолинейны:

He (он) — используется для обозначения лиц мужского пола

— используется для обозначения лиц мужского пола She (она) — используется для обозначения лиц женского пола

Эти местоимения функционируют в предложении как подлежащее или дополнение и имеют соответствующие притяжательные и объектные формы:

Местоимение Субъектная форма Объектная форма Притяжательная форма Абсолютная притяжательная Мужской род He Him His His Женский род She Her Her Hers

Важно понимать, что выбор между "he" и "she" определяется полом человека, о котором идет речь, а не грамматическими признаками, как в некоторых других языках. В английском нет грамматического рода для неодушевленных предметов (за редкими исключениями).

Следует запомнить несколько ключевых аспектов:

Местоимения "he" и "she" требуют глагольной формы третьего лица единственного числа (например, "he works", "she studies")

При использовании в качестве подлежащего, эти местоимения всегда предшествуют глаголу

В отличие от некоторых языков, в английском личные местоимения почти всегда обязательны в предложении

Елена Соколова, методист по английскому языку Когда я только начинала преподавать английский, одна из моих учениц постоянно путалась с местоимениями "he" и "she". Она говорила о своём отце: "She is a doctor", и о матери: "He is a teacher". Эта проблема была связана с тем, что в её родном языке местоимения не различались по родам. Мы решили эту проблему, создав визуальные ассоциации: синие карточки для "he" и розовые для "she". Каждый раз, составляя предложение, она выбирала карточку соответствующего цвета. Через две недели такой практики ошибки исчезли полностью. Иногда самые простые методы оказываются наиболее эффективными! 🎭

Когда выбирать правильное местоимение в английском языке

Определение подходящего местоимения требует понимания контекста и личности, о которой идет речь. Рассмотрим основные сценарии выбора между "he" и "she".

По визуальным и социальным признакам:

Если вы видите человека и можете определить его гендер, выбор местоимения очевиден

Если известно имя человека, которое явно указывает на пол (например, John, Sarah), используйте соответствующее местоимение

При упоминании профессий, где традиционно преобладает определенный пол (например, медсестра, пожарный), следует использовать местоимение, соответствующее фактическому полу человека, а не стереотипу

По контексту предыдущего упоминания:

Если в предшествующем тексте уже было указано имя или пол человека, используйте соответствующее местоимение для дальнейших ссылок

В диалоге, где контекст ясен собеседникам, местоимение должно соответствовать установленному полу

В формальных и официальных контекстах:

В деловой переписке следует использовать местоимение, соответствующее известному полу адресата

В официальных документах местоимение выбирается на основе юридически установленного пола лица

Ситуация Пример Выбор местоимения Известное имя Michael came late. He was stuck in traffic. Указанная профессия My doctor gave me advice. He/She (в зависимости от пола конкретного врача) Животное известного пола This is my cat Luna. She is three years old. Неизвестный пол Someone left their bag. They (не he или she)

Важно помнить, что выбор местоимения — это не только грамматический, но и этический вопрос. Использование неправильного местоимения может восприниматься как неуважение к личности человека.

He или She: особые случаи и исключения

Английская грамматика, при всей своей логичности, содержит ряд нюансов в использовании местоимений "he" и "she", которые требуют особого внимания.

Животные и персонификация:

Домашние питомцы часто обозначаются местоимениями "he" или "she" в соответствии с их полом (особенно если владелец эмоционально привязан к животному)

Дикие животные и животные неизвестного пола традиционно обозначаются как "it"

В литературе животные могут персонифицироваться с помощью "he" или "she" для создания характера

Страны, корабли и транспортные средства:

Исторически сложилось, что страны, корабли и некоторые транспортные средства (особенно корабли) часто персонифицируются с помощью местоимения "she"

Например: "England is proud of her history" или "The Titanic sank on her maiden voyage"

Однако современная тенденция склоняется к использованию нейтрального "it" в этих случаях

Профессии и титулы:

При упоминании профессий (doctor, teacher, engineer), местоимение выбирается по полу конкретного человека, а не по стереотипу о профессии

Гендерно-нейтральные титулы (like "president" или "CEO") требуют местоимения, соответствующего полу лица, занимающего эту должность

Обобщения и гипотетические ситуации:

Исторически в английском языке использовалось "he" как универсальное местоимение для обобщений. Однако современные нормы предлагают несколько альтернатив:

Использовать "they" в единственном числе: "Each student should submit their assignment"

Перефразировать предложение во множественное число: "Students should submit their assignments"

Использовать "he or she" или "s/he": "Each student should submit his or her assignment"

Чередовать "he" и "she" в разных примерах или параграфах

Алексей Петров, переводчик технической литературы Работая над переводом серии научных статей, я столкнулся с интересным случаем. Автор статьи последовательно использовал местоимение "she" для обозначения гипотетического пользователя программного обеспечения. Клиент — крупная IT-компания — попросил заменить все на "he", считая это более традиционным. Я предложил компромисс: использовать нейтральное "they", что соответствовало современным тенденциям и исключало гендерный уклон. Это вызвало дискуссию о языковой политике компании, и в результате был утвержден новый стандарт с использованием "they" во всей документации. Этот случай показал, как важно понимать нюансы использования местоимений даже в технических текстах. 📚

Практические примеры использования He и She в речи

Для закрепления правил использования местоимений "he" и "she", рассмотрим практические примеры их применения в различных речевых ситуациях. 📝

В повседневных разговорах:

"John couldn't come to the party. He is sick." (Использование "he" для ссылки на ранее упомянутого мужчину)

is sick." (Использование "he" для ссылки на ранее упомянутого мужчину) "My sister got a promotion yesterday. She worked really hard for it." (Использование "she" для ссылки на женщину)

worked really hard for it." (Использование "she" для ссылки на женщину) "I spoke to the new manager. She seems very competent." (Указание на женщину-руководителя)

seems very competent." (Указание на женщину-руководителя) "The doctor said I should rest. He also prescribed some medication." (Здесь "he" указывает на то, что врач — мужчина)

В формальной речи и письме:

"The applicant should submit his or her resume by Friday." (Формальное инклюзивное обращение)

or resume by Friday." (Формальное инклюзивное обращение) "Professor Smith published her research last month." (Указание на женщину-профессора)

research last month." (Указание на женщину-профессора) "The CEO announced his retirement during the board meeting." (Указание на мужчину-руководителя)

retirement during the board meeting." (Указание на мужчину-руководителя) "Each candidate will have 10 minutes to present their project." (Использование нейтрального "their" для неопределенного пола)

В описательной речи:

"The cat purred as she stretched in the sunlight." (Персонификация животного женского пола)

stretched in the sunlight." (Персонификация животного женского пола) "The old ship creaked as she sailed into the harbor." (Традиционная персонификация корабля)

sailed into the harbor." (Традиционная персонификация корабля) "The country celebrated its independence day." (Современная тенденция использования "it" для стран)

В последовательных ссылках:

Когда в тексте упоминается несколько людей разного пола, важно следить за ясностью ссылок:

Правильно: "David told Susan that he would be late, but she decided not to wait." (Ясно, кто будет поздно и кто не будет ждать)

would be late, but decided not to wait." (Ясно, кто будет поздно и кто не будет ждать) Неясно: "David told Susan that he was angry with her ." (Кто злится: Дэвид на Сьюзан или кто-то другой на Сьюзан?)

was angry with ." (Кто злится: Дэвид на Сьюзан или кто-то другой на Сьюзан?) Улучшенная версия: "David was angry with Susan, and he told her about it."

Практика показывает, что ясность в использовании местоимений достигается путем:

Регулярного повторения имен для исключения двусмысленности

Структурирования предложений так, чтобы местоимение следовало непосредственно за антецедентом

Разделения сложных предложений на более короткие, если возникает риск неясности

Типичные ошибки с местоимениями и способы их избежать

Даже опытные изучающие английский язык сталкиваются с определенными трудностями при использовании местоимений "he" и "she". Знание типичных ошибок и способов их предотвращения существенно повышает качество речи. 🔍

Смешение родов в предложении:

Ошибка: "Maria said that he would come later." (Использование "he" для женского имени)

would come later." (Использование "he" для женского имени) Правильно: "Maria said that she would come later."

would come later." Профилактика: Всегда мысленно проверяйте соответствие местоимения полу упомянутого лица

Ошибки под влиянием родного языка:

Ошибка: "I love my car. She is very fast." (Под влиянием языков, где слово "машина" женского рода)

is very fast." (Под влиянием языков, где слово "машина" женского рода) Правильно: "I love my car. It is very fast."

is very fast." Профилактика: Помните, что в английском неодушевленные предметы обычно обозначаются местоимением "it"

Неправильное использование при обобщениях:

Устаревшее: "Every student must bring his textbook." (Исключает женщин)

textbook." (Исключает женщин) Современный вариант: "Every student must bring their textbook." или "All students must bring their textbooks."

textbook." или "All students must bring textbooks." Профилактика: Используйте инклюзивные конструкции при обобщениях

Ошибки при ссылке на профессии:

Ошибка: "I went to see a nurse yesterday. He gave me some advice." (Автоматическое предположение, что медсестра — женщина)

gave me some advice." (Автоматическое предположение, что медсестра — женщина) Правильно: использовать местоимение, соответствующее полу конкретного человека

Профилактика: Избегайте гендерных стереотипов при выборе местоимения

Тип ошибки Пример неправильного использования Корректная версия Смешение родов Peter called and said she was running late. Peter called and said he was running late. Перенос из родного языка Look at that table. She is beautiful. Look at that table. It is beautiful. Стереотипное мышление A doctor should always wash his hands. A doctor should always wash their hands. Неясные ссылки John met Paul, and he was excited. John met Paul, and John was excited. или When John met Paul, he (John) was excited.

Практические рекомендации для избежания ошибок:

Практикуйте осознанное использование местоимений, особенно когда говорите о людях разного пола

Читайте современные англоязычные тексты для понимания актуальных тенденций

Используйте мнемонические приемы: например, "he" содержит букву "h" как в "human" и "man", а "she" содержит "s" как в "sister" и "woman"

Периодически анализируйте свою речь и письмо на предмет последовательности в использовании местоимений

Помните, что некоторые ошибки с местоимениями могут восприниматься как социально неприемлемые или неуважительные, особенно если речь идет о реальных людях. Тщательный выбор местоимений демонстрирует не только хорошее владение языком, но и уважение к собеседникам и упоминаемым лицам.