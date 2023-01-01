Have Breakfast: правила и особенности употребления в английском

Люди, интересующиеся нюансами употребления английских выражений в разговорном языке Выражение "have breakfast" кажется простым, но вызывает массу вопросов у изучающих английский. Когда нужен артикль перед "breakfast"? Что происходит во множественном числе? Как правильно использовать это выражение в разных временах? Я сам долго путался, говоря о завтраке по-английски, пока не разобрался в нюансах. 🍳 Давайте раскроем все особенности использования "have breakfast" — это выражение с секретами, которые не объясняют в учебниках, но знание которых мгновенно повысит ваш уровень владения языком.

Основные правила использования выражения "have breakfast"

Выражение "have breakfast" относится к устойчивым глагольным сочетаниям, где глагол "have" не означает "иметь" в прямом смысле, а используется для описания процесса принятия пищи. Это одна из ключевых особенностей, которую необходимо запомнить. 🔑

В английском языке существуют устойчивые выражения с "have" для обозначения приёма пищи:

have breakfast — завтракать

— завтракать have lunch — обедать

— обедать have dinner — ужинать

— ужинать have a snack — перекусывать

Обратите внимание, что в этих сочетаниях глагол "have" не переводится как "иметь" — это распространённая ошибка русскоговорящих студентов. Корректный перевод в данном контексте — "принимать пищу", "есть", "употреблять".

Устойчивое выражение Неверный перевод Верный перевод have breakfast иметь завтрак завтракать have lunch иметь обед обедать have dinner иметь ужин ужинать

Важно понимать, что "have breakfast" — это составное глагольное выражение, функционирующее как единый глагол. По сути, оно эквивалентно глаголу "to breakfast", хотя последний употребляется значительно реже в современном английском.

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 12-летним опытом Однажды на курсах для среднего уровня я проводила урок о повседневных привычках. Одна студентка постоянно говорила: "I have MY breakfast at 8 AM" и добавляла притяжательные местоимения ко всем приёмам пищи. Когда я объяснила ей, что "have breakfast" — это устойчивое выражение и "my" здесь не нужно, она не поверила, уверяя, что завтрак — это её собственность. Тогда я придумала игру: группа составляла предложения с разными словосочетаниями с "have" (have a shower, have a party, have breakfast), и мы обсуждали, где нужны артикли или притяжательные местоимения. К концу урока все чётко поняли разницу между "have a car" (иметь машину) и "have breakfast" (завтракать). Такие нюансы лучше всего запоминаются через сравнение и активную практику.

Употребление "have breakfast" в разных временах

Использование выражения "have breakfast" в различных временах следует общим правилам английской грамматики. Поскольку это составное глагольное выражение, оно спрягается по тем же правилам, что и обычные глаголы. Рассмотрим основные временные формы. 🕒

Present Simple: I have breakfast at 8 AM every day. (Я завтракаю в 8 утра каждый день.)

Present Continuous: I am having breakfast right now. (Я завтракаю прямо сейчас.)

Past Simple: I had breakfast at 7 AM yesterday. (Вчера я позавтракал в 7 утра.)

Past Continuous: I was having breakfast when you called. (Я завтракал, когда ты позвонил.)

Future Simple: I will have breakfast before the meeting tomorrow. (Завтра я позавтракаю перед совещанием.)

Present Perfect: I have already had breakfast today. (Я уже позавтракал сегодня.)

Обратите внимание на форму Present Simple для третьего лица единственного числа:

Она has breakfast at 9 AM. (Она завтракает в 9 утра.)

В вопросительных предложениях в Present и Past Simple используется вспомогательный глагол do/does/did:

Do you have breakfast every morning? (Ты завтракаешь каждое утро?)

Does she have breakfast before work? (Она завтракает перед работой?)

Did they have breakfast together? (Они завтракали вместе?)

В отрицательных предложениях также используются вспомогательные глаголы:

I don't have breakfast on Sundays. (По воскресеньям я не завтракаю.)

She doesn't have breakfast when she's in a hurry. (Когда она спешит, она не завтракает.)

They didn't have breakfast yesterday. (Вчера они не завтракали.)

Особое внимание следует уделить времени Present Perfect, где "have" выступает и как вспомогательный, и как основной глагол:

I have had breakfast already. (Я уже позавтракал.)

Время Утвердительная форма Вопросительная форма Отрицательная форма Present Simple I have breakfast. Do I have breakfast? I don't have breakfast. Past Simple I had breakfast. Did I have breakfast? I didn't have breakfast. Present Perfect I have had breakfast. Have I had breakfast? I haven't had breakfast.

Артикли с выражением "have breakfast": когда и какие

Использование артиклей с выражением "have breakfast" часто вызывает трудности у изучающих английский язык. Главное правило: в стандартной форме "have breakfast" артикль не используется, поскольку "breakfast" здесь выступает как неисчисляемое понятие, обозначающее процесс. 🍽️

Правильно: I usually have breakfast at 7 AM. (Обычно я завтракаю в 7 утра.) Неправильно: I usually have a breakfast at 7 AM.

Однако существуют случаи, когда артикль с "breakfast" необходим:

Когда речь идёт о конкретном завтраке: The breakfast we had at the hotel was delicious. (Завтрак, который мы ели в отеле, был восхитительным.)

The breakfast we had at the hotel was delicious. (Завтрак, который мы ели в отеле, был восхитительным.) При использовании прилагательных: We had a delicious breakfast. (Мы съели вкусный завтрак.)

We had a delicious breakfast. (Мы съели вкусный завтрак.) Если "breakfast" выступает в роли исчисляемого существительного: The hotel offers three different breakfasts. (Отель предлагает три разных завтрака.)

Сравните следующие предложения:

I have breakfast every day. (Я завтракаю каждый день.) — Общий процесс, без артикля.

I had a light breakfast today. (Сегодня у меня был лёгкий завтрак.) — Конкретный случай с описанием, нужен артикль "a".

The breakfast served in this café is always fresh. (Завтрак, который подают в этом кафе, всегда свежий.) — Определённый завтрак, нужен артикль "the".

Запомните: когда вы говорите о самом процессе приёма пищи, используя глагол "have", артикль не нужен. Но когда вы говорите о еде как о блюде или конкретном приёме пищи, артикль необходим.

Александр Никитин, репетитор по английскому языку У меня был ученик, готовившийся к IELTS. Во время тренировки устной части я заметил, что он постоянно говорил: "I have a breakfast every morning". Его ошибка была систематической, и когда я указал на неё, он искренне удивился: "Но ведь завтрак — это конкретная вещь, почему без артикля?" Я объяснил ему через аналогию с русским языком. Когда мы говорим "я завтракаю", мы не говорим "я имею завтрак" — это действие, процесс. То же самое в английском: "have breakfast" — это устойчивое выражение, означающее процесс, а не обладание чем-то. Для закрепления я дал ему упражнение: составить 20 предложений с "have breakfast" в разных контекстах, где нужно было решить, нужен артикль или нет. После этого его речь стала заметно правильнее, и на экзамене он не допустил ни одной ошибки с этим выражением.

Предлоги в сочетании с фразой "have breakfast"

Правильное использование предлогов с выражением "have breakfast" крайне важно для точного выражения мысли. Рассмотрим основные предлоги, употребляемые с этим выражением. 🕓

1. Предлоги времени:

at — указывает на конкретное время:

— указывает на конкретное время: I have breakfast at 7 AM. (Я завтракаю в 7 утра.)

in — используется с месяцами, годами, сезонами, частями дня:

— используется с месяцами, годами, сезонами, частями дня: In summer, I usually have breakfast on the terrace. (Летом я обычно завтракаю на террасе.)

on — для дней недели и дат:

— для дней недели и дат: On Sundays, I have breakfast later than usual. (По воскресеньям я завтракаю позже, чем обычно.)

before/after — относительно других событий:

— относительно других событий: I always have breakfast before going to work. (Я всегда завтракаю перед тем, как идти на работу.)

2. Предлоги места:

at — указывает на место (часто заведение):

— указывает на место (часто заведение): Let's have breakfast at this café. (Давай позавтракаем в этом кафе.)

in — для закрытых пространств:

— для закрытых пространств: I prefer having breakfast in the kitchen. (Я предпочитаю завтракать на кухне.)

on — для поверхностей:

— для поверхностей: We had breakfast on the balcony. (Мы завтракали на балконе.)

3. Другие важные предлоги:

with — указывает на компанию или дополнительный элемент:

— указывает на компанию или дополнительный элемент: I had breakfast with my colleagues. (Я завтракал с коллегами.)

I like having breakfast with coffee. (Я люблю завтракать с кофе.)

without — отсутствие чего-то:

— отсутствие чего-то: She never leaves without having breakfast. (Она никогда не уходит, не позавтракав.)

for — указывает на цель:

— указывает на цель: I had toast for breakfast. (На завтрак у меня были тосты.)

Особое внимание стоит обратить на выражение "for breakfast", которое используется, когда вы хотите сказать, что именно вы ели на завтрак:

What did you have for breakfast? — Eggs and toast. (Что у тебя было на завтрак? — Яйца и тосты.)

Отличайте это от самого процесса завтрака:

Did you have breakfast today? — Yes, I did. (Ты сегодня завтракал? — Да.)

Типичные ошибки при использовании "have breakfast"

При использовании выражения "have breakfast" изучающие английский язык часто допускают ряд характерных ошибок. Знание этих ошибок поможет вам избежать их в собственной речи. ⚠️

1. Неправильное использование артиклей

Ошибка: I had a breakfast this morning. Правильно: I had breakfast this morning. (Я завтракал сегодня утром.)

Исключение: I had a delicious breakfast this morning. (С прилагательным артикль нужен.)

2. Неверный перевод с родного языка

Ошибка: I eat breakfast at 8 AM. (Дословный перевод "я ем завтрак") Правильно: I have breakfast at 8 AM. (Я завтракаю в 8 утра.)

3. Проблемы с временными формами

Ошибка: I have had breakfast yesterday. (Смешение Present Perfect и Past Simple) Правильно: I had breakfast yesterday. (Я завтракал вчера.)

Ошибка: I was have breakfast when you called. (Неправильное использование Past Continuous) Правильно: I was having breakfast when you called. (Я завтракал, когда ты позвонил.)

4. Неправильное использование предлогов

Ошибка: I have breakfast in 8 AM. Правильно: I have breakfast at 8 AM. (Я завтракаю в 8 утра.)

Ошибка: I have breakfast on the hotel. Правильно: I have breakfast at the hotel. (Я завтракаю в отеле.)

5. Ошибки с притяжательными местоимениями

Ошибка: I have my breakfast every day. Правильно: I have breakfast every day. (Я завтракаю каждый день.)

6. Путаница с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными

Ошибка: I had two breakfasts today. Лучше сказать: I had breakfast twice today. (Я завтракал сегодня дважды.)

7. Неправильное использование в вопросах

Ошибка: Have you breakfast every day? (Отсутствие вспомогательного глагола) Правильно: Do you have breakfast every day? (Ты завтракаешь каждый день?)